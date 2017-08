ABN Amro-klanten hebben last van storing bij internetbankieren

Klanten van ABN Amro hebben woensdagochtend last van een storing. Ze kunnen niet inloggen bij internetbankieren via de website en evenmin via de mobiele applicaties. De bank heeft nog geen indicatie gegeven van een tijdstip voor een oplossing.

Op Allestoringen is te zien dat de meeste meldingen tussen acht en negen uur 'ochtends zijn binnengekomen. Op zijn website toont ABN Amro een mededeling dat internetbankieren en mobiel bankieren niet beschikbaar zijn.

De klantenservice van de bank laat via Twitter weten dat er op dit moment nog geen indicatie gegeven kan worden van de termijn waarbinnen de problemen opgelost zullen zijn. Het zou om een 'kleine storing' gaan. Door de problemen kunnen klanten bijvoorbeeld geen overmakingen uitvoeren.

De melding op de website