donderdag 26 januari 2017

Hugo Barra, die onlangs vertrok als het internationale hoofd van Xiaomi, wordt het hoofd van de virtualrealitydivisie bij Facebook. Daarmee staat hij ook aan het roer van Oculus, dat eigendom is van het sociale netwerk.

Facebook-ceo Mark Zuckerberg en Hugo Barra maken het nieuws zelf bekend in berichten op Facebook. Zuckerberg zegt dat Barra leiding krijgt over alles wat met virtual reality te maken heeft binnen het bedrijf. Dat betekent dat hij ook aan het hoofd zal staan van Oculus. Volgens Zuckerberg deelt Barra zijn mening dat virtual- en augmentedreality de toekomst hebben.

In december vorig jaar werd Oculus opgesplitst in twee bedrijven: een divisie voor desktop-vr en een tak voor mobiele vr-toepassingen. Daarbij legde de voormalige ceo Brendan Iribie zijn functie neer; hij ging verder als topman van de pc-vr-divisie. Destijds maakte Oculus bekend samen met moederbedrijf Facebook naar een nieuwe ceo te zoeken. Met Hugo Barra lijkt die positie nu ingevuld te zijn.

Hugo Barra werkte sinds 2013 bij de Chinese smartphonefabrikant Xiaomi als hoofd van de internationale divisie. Het merk is sindsdien flink gegroeid, maar vooral in Azië. Het Chinese merk heeft nog altijd de ambitie om meer smartphones in Europa en de VS te verkopen. Maandag maakte Barra bekend dat hij stopte bij Xiaomi. Voordat Barra bij Xiaomi aan de slag ging, werkte de Braziliaan een vijftal jaar bij Google. Daar werd hij uiteindelijk onderdirecteur van de Android-divisie.