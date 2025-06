Diverse ex-Android-topmensen kondigen bedrijf aan voor AI-besturingssysteem

Diverse voormalige Android-topmensen, waaronder een van de oprichters, hebben een bedrijf aangekondigd om een besturingssysteem voor AI-agents te ontwikkelen. De directeur van het nieuwe bedrijf werkte als technisch directeur bij online betaaldienst Stripe.

De oprichters hebben een site online gezet en een van de investeerders heeft de investering aangekondigd. Het bedrijf met de naam /dev/agents krijgt 56 miljoen dollar om het besturingssysteem voor AI-agents te ontwikkelen. De naam haalt inspiratie uit de originele naam voor Stripe, /dev/payments. De bedoeling is een besturingssysteem te maken waarmee AI-agents op alle platforms kunnen functioneren.

Directeur is David Singleton, die afgelopen jaren werkte als technisch directeur voor Stripe. Hugo Barra was jarenlang het gezicht van Google voor de ontwikkeling van Android. Ficus Kirkpatrick was een van de ontwikkelaars van Android voordat Google het bedrijf kocht in 2005. Nicholas Jitkoff werkte bij Google onder meer aan de eerste Google-apps voor iOS en macOS en aan ChromeOS en Material Design.

Het is nog onbekend wat het besturingssysteem moet gaan bieden en hoe het eruit gaat zien. Het bedrijf geeft verder weinig specifieke details over hoe het OS in de praktijk moet gaan werken. De oprichters beloven onder meer 'nieuwe interfaceparadigma's' en nieuwe mogelijkheden voor ontwikkelaars.