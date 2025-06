'Amerikaanse toezichthouder onderzoekt Microsoft om machtsmisbruik'

De Amerikaanse toezichthouder Federal Trade Commission zou een onderzoek begonnen zijn naar machtsmisbruik door Microsoft. Het bedrijf bundelt onder meer diensten op een manier die mogelijk concurrentie hindert en zou te veel macht hebben met zijn clouddiensten.

De FTC heeft al een jaar informele gesprekken gevoerd met concurrenten om de manieren waarop Microsoft handelt in kaart te brengen, meldt persbureau Bloomberg. Nu heeft de toezichthouder verzoeken om informatie gestuurd en die verzoeken zijn in totaal honderden pagina's.

Het gaat onder meer om het bundelen van kantoordiensten, beveiligingssoftware en clouddiensten, meldt Bloomberg. De FTC zei bovendien al eerder dat de macht van Microsoft op de cloudmarkt betekent dat veel sectoren van de economie last hebben als de clouddiensten van Microsoft uitvallen.

Het is onbekend of dit onderzoek door zal gaan. Een nieuwe Amerikaanse president wijst vaak een nieuw hoofd van de FTC aan en die voert vaak nieuw beleid uit. Dat gebeurt dus vermoedelijk in januari, als Donald Trump Joe Biden opvolgt als president. Er kwam al eerder een gerucht naar buiten over het FTC-onderzoek. Microsoft en de FTC hebben niet gereageerd.