FTC en DOJ willen antitrustonderzoek naar samenwerking Microsoft en OpenAI

Zowel het Amerikaanse ministerie van Justitie als de Federal Trade Commission willen een antitrustonderzoek voeren naar de samenwerking van Microsoft en OpenAI. De organisaties willen nagaan of de samenwerking tussen de twee bedrijven voor oneerlijke concurrentie zorgt.

Volgens de redactie van Politico zouden de beide overheidsinstellingen ook willen nagaan of OpenAI op illegale wijze content vanop het internet heeft verzameld om zijn AI-modellen te trainen. Het is volgens Politico ook nog niet duidelijk welke organisatie de onderzoeken zou leiden, want zowel het Amerikaanse ministerie van Justitie als de Federal Trade Commission zouden hun bevoegdheden, wat betreft deze dossiers, niet willen afstaan aan elkaar.

Microsoft heeft nog niet gereageerd op de plannen van de Amerikaanse overheidsorganisaties. Het bedrijf verwees wel naar een eerdere verklaring op X waarin het stelt dat het een observerende rol inneemt in de raad van bestuur van OpenAI. Die verklaring werd gepubliceerd nadat bekend was geraakt dat de Britse toezichthouder CMA ook plannen had om de miljardeninvestering van Microsoft in OpenAI te onderzoeken. Microsoft heeft in 2019 een miljard dollar geïnvesteerd. Begin 2023 trok Microsoft nogmaals de buidel open om naar verluidt nog eens 10 miljard dollar in het onderzoekscentrum te investeren.