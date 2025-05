Italiaanse privacywaakhond: ChatGPT overtreedt Europese privacywetgeving

De Italiaanse privacywaakhond heeft OpenAI ervan op de hoogte gesteld dat het bedrijf wordt verdacht van privacyschending. Er zou bijvoorbeeld geen juridische basis zijn voor het verzamelen van persoonsgegevens voor het trainen van de chatbotalgoritmes.

De toezichthouder, Garante per la protezione dei dati personali, heeft voorlopige conclusies naar buiten gebracht in een onderzoek naar de naleving van de Europese privacywetgeving door OpenAI. De conceptbevindingen van het onderzoek zijn niet publiekelijk bekendgemaakt. OpenAI krijgt 30 dagen de tijd om zich te verdedigen tegen de beschuldigingen. Als uiteindelijk blijkt dat OpenAI zich niet aan de privacywetgeving heeft gehouden, kan het bedrijf boetes krijgen tot 4 procent van de jaaromzet. Volgens eerdere berichtgeving van The Information genereert OpenAI jaarlijks ongeveer 1,6 miljard dollar aan omzet.

Eerder verbood Italië het gebruik van ChatGPT in het land voor korte tijd. Ook toen was de toezichthouder niet te spreken over de manier waarop OpenAI persoonsgegevens verwerkt. Daarnaast zou de tool de neiging hebben om onnauwkeurige informatie te produceren over individuen en een gevaar zijn voor kinderen. De chatbot werd na ongeveer een maand weer toegestaan. De Italiaanse privacywaakhond was toen, naar eigen zeggen, tevreden over de door OpenAI doorgevoerde veranderingen.