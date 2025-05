OpenAI werkt samen met Amerikaanse leger

ChatGPT-maker OpenAI werkt samen met het Amerikaanse leger. Het gaat om tools voor cyberveiligheid, zo laat een topvrouw van het bedrijf weten.

Eerder had OpenAI een expliciet verbod op het gebruik van zijn software voor 'militaire toepassingen en oorlogvoering', maar heeft dat laten vallen, meldt Bloomberg op basis van een interview met een topvrouw van het bedrijf op het World Economic Forum in het Zwitserse Davos. "Omdat we voorheen een algemeen verbod op militaire toepassingen hadden, dachten veel mensen dat dit veel van deze toepassingen zou verbieden, waarvan mensen denken dat ze heel erg in lijn zijn met wat we in de wereld willen zien."

Het is onbekend hoe OpenAI precies samenwerkt met het Amerikaanse leger. De grootste investeerder in OpenAI is Microsoft, die al langer met het leger samenwerkt. OpenAI benadrukt dat zijn tools nog altijd niet in gebruik mogen zijn om wapens te ontwikkelen of om bezit of mensen te proberen te vernietigen.