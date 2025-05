OpenAI verwijderde op ChatGPT gebaseerde bot voor presidentskandidaat VS

OpenAI heeft een chatbot die voor de Amerikaanse presidentskandidaat Dean Phillips was gemaakt, verwijderd en de ontwikkelaars een ban gegeven. De chatbot gaat tegen de regel in dat politieke campagnes niet mogen via zijn apps.

Het is voor zover bekend voor het eerst dat OpenAI actie onderneemt tegen een chatbot vanwege de nieuwe politieke regels, meldt The Washington Post. De chatbot met de stem van Phillips maakte het mogelijk om via een site kennis te nemen van de standpunten van de Democratische presidentskandidaat. OpenAI ziet dat als campagne voeren met technologie van het bedrijf en dat mag niet.

Dean.Bot is inmiddels offline. Het bedrijf erachter wilde in eerste instantie proberen om de bot opnieuw te bouwen met opensourcetechnologie die het gebruik voor politieke campagnes wel toestaan, maar vooralsnog is de bot volgens de site niet beschikbaar en is dit hele weekeinde offline geweest.