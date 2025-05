Aantal gebruikers TikTok groeit nog steeds, maar minder snel

Het aantal gebruikers van TikTok wereldwijd is nog steeds aan het groeien, zo meldt onderzoeksbureau Sensor Tower. Het zit nu op 1,4 miljard gebruikers. De groei gaat wel minder snel dan voorheen.

De groei was in 2022 nog 12 procent jaar op jaar en dat was vorig jaar 3 procent, meldt Techcrunch. Dat effect treedt op bij veel diensten en vooral sociale media die groot werden: de snelle groei uit het begin is niet vol te houden. Techcrunch linkt de trend aan de irritatie van gebruikers over shopping in de app, maar daar is geen bewijs voor.

TikTok heeft nu wereldwijd rond 1,4 miljard gebruikers. Daarmee ligt het achter op dominante sociale netwerken zoals Facebook en Instagram, maar is het wel veel groter dan kleinere concurrenten als Snapchat en X. In Nederland had TikTok een jaar geleden rond vier miljoen gebruikers.