MachineGames plaatst mogelijke hint op 'Quake 6'

Ontwikkelaar MachineGames heeft mogelijk een hint geplaatst op de komst van een game die Quake 6 zou gaan heten.

De hint zit in de Developer Direct-stream van dit weekend. Daar is op ongeveer 42:44 een whiteboard te zien met daarop 'ake 6', zo postte Acrymonia op Reddit. Er verschenen tot nu toe vier games met de officiële telling en nog geen Quake 5. Verder is niet bekend of de game echt komt.