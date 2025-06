Shoppingfunctie TikTok komt uit in Spanje als eerste EU-land

TikTok heeft zijn Shop-functie uitgebracht in Spanje. Het is het eerste Europese land waar gebruikers in de feed de shoppingmogelijkheid krijgen. Het is onbekend wanneer de functie volgt in andere Europese landen.

Spaanse bedrijven kunnen zich aanmelden bij TikTok, waarna video’s over hun producten in feeds van gebruikers kunnen komen, meldt het bedrijf. TikTok krijgt daarbij een deel van de opbrengst en gebruikt in ruil daarvoor het algoritme om video’s te pushen. Naast reguliere video’s met Koop-knoppen gaat het om livestreams over producten.

De functie staat al langer live in diverse Aziatische landen en in de Verenigde Staten. Het is een belangrijk verdienmodel voor het bedrijf en daarom stuurt het vermoedelijk aan op een snelle release in Europa. Het is onbekend of TikTok na volgende maand nog actief kan zijn in de VS, nu de deadline voor een gedwongen verkoop eraan komt. Die deadline is over vijf weken.