Gerucht: Chinese overheid overweegt TikTok VS aan Elon Musk te verkopen

De Chinese overheid onderzoekt de mogelijkheid om de Amerikaanse tak van TikTok aan Elon Musk over te dragen. Dat melden bronnen aan Bloomberg. China verkiest echter nog altijd de optie om TikTok niet te verkopen.

TikTok x X: xTok
TikTok x X: xTok

De verkoop aan Musk is een van de mogelijkheden die werden besproken. TikTok zou dan onderdeel worden van het sociale platform X. Dat meldt Bloomberg aan de hand van bronnen. De geschatte waarde van TikToks Amerikaanse activiteiten ligt volgens Bloomberg Intelligence-analisten tussen de 40 en 50 miljard dollar. Voor deze investering zou Musk dus mogelijk bestaande bezittingen moeten verkopen.

Moederbedrijf ByteDance verkiest het juridisch aanvechten van de Amerikaanse wetgeving die de verkoop of sluiting van TikTok in de VS vereist. Het Hooggerechtshof lijkt echter, na een hoorzitting op 10 januari, geneigd de veiligheidszorgen zwaarder te wegen dan zorgen over vrijheid van meningsuiting. Aankomend president Donald Trump heeft aangegeven de ban, die op 19 januari ingaat, een dag voor zijn aantreden, te willen uitstellen om te kunnen onderhandelen.

De Chinese overheid, die via een 'golden share' in moederbedrijf ByteDance zeggenschap heeft over belangrijke beslissingen, beschouwt een eventuele deal met Musk als potentiële verzachting van de handelsrelatie met de VS. Musks Tesla heeft sinds 2019 een productielocatie in Shanghai en onderhoudt goede banden met Chinese autoriteiten.

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 14-01-2025 13:22 224

14-01-2025 • 13:22

224

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Reacties (224)

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jdh009 FP ProMod 14 januari 2025 15:07
A TikTok spokesperson called the report pure fiction, denying any sale discussions with Elon Musk.

TikTok has rejected reports claiming Chinese officials have discussed letting Elon Musk buy the platform if it fails to fight off a looming U.S. ban, calling the reports “pure fiction.”

The company’s remarks came in response to reports from Bloomberg and The Wall Street Journal that said Beijing was considering allowing Musk to invest in or take control of TikTok’s U.S. assets.
Andere bronnen en de woordvoerder van TikTok ontkennen dit stellig. Ik krijg het gevoel dat het een bepaald wensdenken is. Sowieso hebben ze gezegd dat als ze TikTok wegdoen dit doen zonder het algoritme dat er achter zit. Zie ook: nieuws: Gerucht: ByteDance wil TikTok verkopen zonder algoritme

Bron: https://fortune.com/2025/...ying-tiktok-pure-fiction/ en https://www.bbc.com/news/articles/c78w9zz62ego

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 14 januari 2025 15:11]

silmaril70 @jdh00914 januari 2025 15:23
Wat is de waarde zonder dit bijzondere algoritme? Ik denk nu erg aan al die zoekmachines vroeger die het grotendeels aflegden tegen het algoritme van Google. Iemand enige kennis op dit vlak?
Blokker_1999
@silmaril7014 januari 2025 16:47
Een snel weglopende userbase van enorm veel gebruikers.

Merk wel op dat dit puur gaat om gebruikers in de VS, daar heeft men dus een aangepaste versie van TikTok net omdat dat al een toegeving was van onder Trump zijn eerste termijn. Voor Europese gebruikers zou dit alles geen gevolg hebben.
PrimusIP @Blokker_199914 januari 2025 17:53
Het zou wel een mooie wens zijn voor mensen die Tiktok haten. Het heeft Twitter niet bepaald goed gedaan dat Musk het heeft overgenomen. En ik denk dat qua manier van gebruik en qua doelgroep/leeftijd Tiktok dan nog wel eens nog sneller leeg gaat lopen
batjes @PrimusIP14 januari 2025 23:00
Wat heeft het Twitter geen goed gedaan dan? We zijn ondertussen toch al ruim 2 jaar verder en Twitter/X is nog net zo vaak een bron van veel nieuws en informatie, wat wel vervelend is want zonder account kom je er niet of nauwelijks nog bij.

Die exodus is dusver nog uitgebleven.
PrimusIP @batjes14 januari 2025 23:48
Niet bepaald. Best wel wat kanalen zijn vertrokken. En om uit eigen ervaring te spreken, wat er nog wel is, is stil gevallen.
Tweak_ers @PrimusIP15 januari 2025 08:32
Dat merk ik totaal niet.
trucker0werner @PrimusIP14 januari 2025 18:45
Dat Twitter zo verkeerd is gegaan. Is dat bod op tafel kwam die eigenlijk te hoog lag. Daarna is Musk zijn ding gaan doen. Met gevolg groep belangrijke medewerkers die weg liepen.

Tiktok zonder algoritme is, app naam verkopen zonder het geen dat het zo goed maakt.
Is taart kopen en alleen de fondant krijgen binnen werk ontbreekt
tomvld @trucker0werner14 januari 2025 22:26
Ik weet niet waarom mensen zeggen dat het verkeerd met Twitter is gegaan. Musk heeft met X Trump aan de macht geholpen en dat heeft vervolgens zijn vermogen sky-high gesleurd. Diep triest. Maar financieel zeer lucratief voor de man.
Tweak_ers @trucker0werner15 januari 2025 08:32
Ik heb nu niet het idee dat die groep medewerkers zo belangrijk was. Het draait nog altijd prima, toch?

https://www.digitalinform...-revenue-with-30.html?m=1
epoman @Blokker_199915 januari 2025 09:31
Hoeveel geconsumeerde content buiten de VS, is afkomstig van accounts uit de VS? Als die afsplitsing de VS in een soort digitaal eiland verandert (voor wat betreft deze app dan), kan ik me voorstellen dat dat ook daarbuiten wel merkbaar zal zijn.
Icekiller2k6 @silmaril7014 januari 2025 15:47
Ik vraag me af of ze het niet zonder algoritme verkopen omdat er iets in zit wat ze privé willen houden… i.v.m. rechtszaken
Marco Borsatan @silmaril7014 januari 2025 16:27
Merkherkenning waarschijnlijk? Alle mensen die "Tiktok" willen blijven gebruiken zullen dan waarschijnlijk Twitter moeten downloaden. Het is zo significant makkelijker nieuwe klanten te vergaren dan zonder het merk "Tiktok".
Master FX 14 januari 2025 13:23
Zou mooi zijn als hij dan zo'n zinloos platform als TikTok ook om zeep weet te helpen. Dan bewijst hij de mensheid toch nog een dienst!
Verwijderd @Master FX14 januari 2025 13:29
Hij heeft genoeg mensen een dienst bewezen. En nog steeds.
Dat zijn persoonlijke mening niet aansluit bij de ideologie van een aantal mensen is niet zijn probleem.
In de regel zijn dit namelijk ook de mensen die goedkoop een gesubsidieerde Tesla reden.
vmachiel @Verwijderd14 januari 2025 13:31
Hij is full blown oligarch tegenwoordig, ik vind dat hij de wereld vele malen meer kwaad dan goed doet.
Verwijderd @vmachiel14 januari 2025 13:38
Leg uit.
Zeekr001 @Verwijderd14 januari 2025 13:48
Bij een oligarchie (Oudgrieks: ὀλίγος (oligos) = 'weinig' en ἄρχειν (archein) = 'heersen') is de macht in handen van een kleine groep van mensen die behoren tot een bevoorrechte klasse of stand.[1] In de oudheid was het de heersende kaste die over het machtsmonopolie beschikte: een erfelijke sociale groepering die door religie, verwantschap, economische status, prestige en soms zelfs taal is afgescheiden van de rest van de maatschappij.
bron
Zeekr001 @Verwijderd14 januari 2025 15:44
Als je uitleg nodig hebt omdat je oligarchie niet slecht vindt is het lastig discussiëren natuurlijk. Je kan daar voorstander van zijn, dat is je goed recht, maar daarvoor is dit platform dan inderdaad niet de juiste plaats. Net als dat het op Trump social niet echt de beste plaats is om over abortus te discussiëren.
Verwijderd @Zeekr00114 januari 2025 16:44
Ik denk (maar ik ben MikeeWhite niet maar wel geinteresseerd in het antwoord) dat Mike bedoelde waarom Musk de wereld meer kwaad doet dan goed, obviously. Wat een oligarch is behoeft me geen uitleg.
Verwijderd @Verwijderd14 januari 2025 17:22
Dit dus, maar er zijn altijd mensen die denken dat je zelf google niet kan vinden ondanks dat ik al bijna 35 jaar IT'er ben.
Verwijderd @Zeekr00114 januari 2025 17:20
Ik heb geen uitleg nodig dat vul jij in voor mij. Tevens vraag ik iets aan iemand anders en ik neem aan dat hij of zij zelf ook wel in staat is om te antwoorden.
LuCarD @Verwijderd14 januari 2025 13:46
Hij of zijn geld?

De meeste dingen waar hij zijn vinger in de pap heeft zijn groot geworden door veel geld tegenaan te gooien. En koppig te eisen dat zijn idee werd uitgevoerd. Het maakte hem niet uit of het idee uberhaubt wel realistisch was. Veel van zijn ideeen zijn dan ook een stille dood gestorven. Maar door zijn charisma heeft hij veel mensen mee gekregen in een droom.
Gelukkig komen er toch veel mensen achter dat zijn droom meer een nachtmerrie is.
Xtan911 @LuCarD14 januari 2025 15:18
Amazon's Jeff Bezos wrote in a 2015 letter to shareholders that "failure and invention are inseparable twins. To invent you have to experiment, and if you know in advance that it's going to work, it's not an experiment."[3] Chaos Monkey is a Netflix project which intentionally simulates or induces failure to test the ability to recover.[3] An early motto of Facebook was "Move fast and break things".[3] Japanese chemicals firm Kao, while considering a proposed entry into the manufacture of floppy disks, tested the question of whether consumers would accept disks branded to a company not known for technology products by purchasing floppy disks from another manufacturer and branding them as Kao disks, thereby inexpensively assessing the likelihood of failure.[1] Procter and Gamble's A. G. Lafley, in his book The Game-Changer, includes a list, which McGrath characterizes as "even [a celebration]", of expensive product failures and company learnings from those failures during his tenure as CEO.[1]
https://en.wikipedia.org/...tegy%20and%20move%20on%2C
jip_86 @LuCarD14 januari 2025 14:04
...Veel van zijn ideeen zijn dan ook een stille dood gestorven...
Noem eens wat dan? Kan er niet veel bedenken, misschien de echte hyperloop.
LuCarD @jip_8614 januari 2025 14:21
hyperloop
solarcity
boring company is nog niet dood maar komt er aan
x.com (de bank)
zip2
neuralink

Daarnaast zijn er nog wel een paar flops die niet een hele bedrijf hebben mee genomen.

[Reactie gewijzigd door LuCarD op 14 januari 2025 14:22]

roelst1 @LuCarD14 januari 2025 14:34
Ik ben absoluut geen fan van Musk, maar hier zit eigenlijk maar één flop tussen: solarcity.

Hyperloop: nog steeds gaande, maar niet als één bedrijf.
Solarcity: Hard gefaald en later overgenomen door Tesla
Boring Company: nog bezig
x.com: Heet inmiddels Paypal en is een bizar succes
zip2: overgenomen door Compaq
Neuralink: nog volop bezig

[Reactie gewijzigd door roelst1 op 14 januari 2025 14:39]

Loller1 @roelst114 januari 2025 15:45
Hyperloop werd vooral gebruikt om andere mobiliteitsplannen in de VS de nek om te draaien en vervolgens heel inefficiënte versies ervan de implementeren die absoluut niet deden wat beloofd was. Ik snap niet zo goed wat je hier als "niet als één bedrijf" bedoelt. Hyperloop is praktisch dood. Ja, het concept bestaat nog, maar dat bestond ook al voordat Musk er geld probeerde uit te slaan.

TBC is dan misschien nog bezig, maar het heeft in al die jaren exact 1 tunnel weten af te leveren. Geen enkel bedrijf zou dat een succes durven noemen. X.com is niet Paypal. Confinity creeërde Paypal in 1999 en ging in 2000 samen met X.com, wat vervolgens de bedrijfsnaam werd. En direct daarop werd het bedrijf hernoemd naar Paypal en werd Musk buiten gezet.

Zip2 was overgenomen om AltaVista te versterken, waar uiteindelijk bitter weinig van gekomen is.

Laten we ook even onderstrepen data Tesla als bedrijf er een kunst van heeft gemaakt om Musk's ideeën op een dwaalspoor te zetten vervolgens verschillende (voormalige) werknemers daar.
jip_86 @Loller114 januari 2025 18:46
Ze zitten al op 15 tunnels: https://x.com/boringcompany/status/1834016848909828232
jip_86 @roelst114 januari 2025 15:44
SolarCity was van de neven van Musk.
Deadsy @Master FX14 januari 2025 13:49
Twitter draait flink verlies en is flink minder waard, maar hij kan het nu wel gebruiken om mensen mee te beinvloeden.
Dat zal met Tiktok ook gebeuren. Hij zal het zo aanpassen zodat hij er de meningen van mensen mee kan beinvloeden.
het aantal gebruikers zal omlaag gaan en misschien zal het verlies draaien maar zolang genoeg mensen het blijven gebruiken kan hij er invloed mee uitoefenen en geeft het hem dus gewoon macht.
Snowfall @Deadsy14 januari 2025 14:55
Aankoop van Twitter was gewoon een fantastische belastingaftrek 8-) hij heeft het met investeerders voor 44 miljard gekocht en toen voor 19 miljard doorverkocht aan een bedrijf wat ook van hem is. Hierdoor hebben ze 25 miljard verlies kunnen aftrekken van de belasting

Dit mag in de VS namelijk gewoon.
Marzman @Snowfall14 januari 2025 18:25
Je gaat toch niet 25 miljard verlies maken om het af te kunnen trekken? Twitter is wel echt minder waard nu, niet alleen hypothetisch.
flurb @Marzman14 januari 2025 23:24
Hij heeft voor 25M een vrij significante macht in de wereld gekocht.. Zowel vwb het analyseren van meningen en trends als wel door beïnvloeding.
Hij hoort en ziet sindsdien heel veel...
dez11de @Snowfall17 januari 2025 23:27
25 miljard aftrekken van de belasting… hoe zou dat dan werken?

Asking for a friend…
Snowfall @dez11de18 januari 2025 16:23
Simpel. Je koopt een bedrijf voor 44 miljard. Waarde daalt en je verkoopt het aan een holding waar jij al eigenaar van bent. Dus de holding koopt je bedrijf voor 19 miljard. Dus je maakt 25 miljard verlies en in de USa mag je dit soort verliezen aftrekken.
dez11de @Snowfall19 januari 2025 09:18
Aftrekken van wat?
gedonie @Deadsy14 januari 2025 15:30
Let wel dat TikTok niet verkocht wordt, enkel het Amerikaanse gedeelte. Waarbij vast weer extreme restricties zitten dat die enkel binnen Amerika aangeboden mag worden.

Voor de rest van Tiktok zal er niets veranderen en blijft het Chinees eigendom.
bschelst @Master FX14 januari 2025 13:33
tiktok is al lang om zeep, dus hij kan het enkel beter maken.
armageddon_2k1 @Master FX14 januari 2025 15:41
Met een enorme megafoon kan je een hoop verliezen goedmaken.
SuperDre @Master FX14 januari 2025 23:46
Wat een onzin toch weer, dan is tweakers ook een zinloos platform. Ik vind het ook niets, maar vind wel dat mensen zelf maar moeten beslissen of ze het willen gebruiken.
ZenTex 14 januari 2025 13:25
Tiktok aan Musk verkopen?

Geef die gek nog een groot platform om z'n waanideeën de wereld in te slingeren.

Nee dank je.
watercoolertje @ZenTex14 januari 2025 14:56
Precies de rede waarom een Chinees bedrijf dat wel als optie ziet, de concurrentie nog dommer/simpeler maken, wie wil dat nou niet.
Plexodus 14 januari 2025 13:33
Doen. En dan is er hopelijk een derde partij die een TokTik begint zodat het publiek kan vluchten zoals bij Threads of BlueSky (geen idee hoe groot die nu zijn, maar de optie is er). Wat een soap is die Musk toch.
Warri 14 januari 2025 13:39
Vandaar dat Trump het TikTok verbod in de VS wilde uitstellen.
Trump noemt dit een 'Politiek Oplossing'.

[Reactie gewijzigd door Warri op 14 januari 2025 13:40]

Rixos 14 januari 2025 13:50
Iemand die wij als burgers nooit verkozen hebben, maar die steeds meer macht naar zich toe trekt. Steeds meer invloed heeft op wereldpolitiek en zichzelf steeds sterker in een positie manoeuvreert waarin hij de publieke perceptie kan beïnvloeden via social media. Willen we dat met zijn allen?
bzuidgeest
@Rixos14 januari 2025 14:33
Het gedeelte dat denk hem voor hun karretje te spannen of dat hij geld aan geeft wel.
Kalief 14 januari 2025 13:58
China: 'Wie of wat is de grootste bedreiging voor het Westen? Musk? Dan maken we die sterker!' }>
Graft 14 januari 2025 14:02
Als je dan *toch* moet verkopen, en de Amerikaanse samenleving de grootste loer wil draaien als Chinese overheid dan kun je TikTok inderdaad het best verkopen aan zo'n ongeleid projectiel als Elon Musk.
Christoxz 14 januari 2025 14:38
In tussen tijd heeft ByteDance de geruchten van Bloomberg ontkent.

https://www.bbc.com/news/articles/c78w9zz62ego
adje123 14 januari 2025 13:26
Prima optie.
Naar mijn idee is Musk hier geschikt voor.
meowmofo @adje12314 januari 2025 13:28
Want hij heeft zo goed laten zien hoe hij kan omgaan met een social media platform waar hij totale controle over heeft?
preske @meowmofo14 januari 2025 13:30
Als je tiktok kapot wilt is dat inderdaad de beste manier.
W32.il0veyou @preske14 januari 2025 18:56
Twitter was slechts een manier om aan extra data te komen voor xAI. Dat zal voor TikTok niet anders zijn. Of de platformen daarna nog worden gebruikt of niet is minder interessant voor Musk.
secretqwerty10 @adje12314 januari 2025 13:30
Na Twitter, denk ik toch echt niet. Hij heeft er 44 miljard voor betaald, bedrijf is nu ongeveer 10 miljard waard.

Alleen een oen als Elon kan de waarde van een bedrijf als Twitter met drie kwart verlagen.
vanaalten @secretqwerty1014 januari 2025 13:49
Ik denk dat het rendement van de Twitter-aankoop moeilijk in te schatten is.

Dankzij Twitter heeft Musk, denk ik, invloed gehad in de Amerikaanse verkiezingen vorig jaar. Wellicht daardoor dat Trump gewonnen heeft en wellicht daardoor dat Musk straks een voorkeurspositie in de Amerikaanse overheid heeft, als minister van 'Overheidsefficiëntie'. Wellicht dat hij met z'n nieuwe positie kan zorgen voor lagere belastingdruk voor de rijksten in de samenleving. Of andere voordelen voor z'n bedrijven weet te regelen: overheidsefficiëntie, NASA moet meer taken aan SpaceX overlaten?

Hij lijkt nu ook Twitter te gebruiken om de Duitse verkiezingen te sturen. Als de AfD mede daardoor aan de macht weet te komen, heeft Musk misschien wat voordelen met een Tesla-uitbreiding in Duitsland.

Zou mij niet verbazen als de winst die Musk weet te behalen met zeggenschap over Twitter aanzienlijk meer is dan de 34 miljard dollar verlies.
armageddon_2k1 @secretqwerty1014 januari 2025 15:42
Hij, en z'n maatjes, hebben het verlies er al 10x uit middels de winst die ze behalen middels beinvloeding. Als je dat nog niet doorhebt nu....
DvonDutch84 @adje12314 januari 2025 14:19
Vind ik ook, hoop dat hij DPG media ook koopt.

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