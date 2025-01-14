Gerucht: Chinese overheid overweegt TikTok VS aan Elon Musk te verkopen

De Chinese overheid onderzoekt de mogelijkheid om de Amerikaanse tak van TikTok aan Elon Musk over te dragen. Dat melden bronnen aan Bloomberg. China verkiest echter nog altijd de optie om TikTok niet te verkopen.

TikTok x X: xTok

De verkoop aan Musk is een van de mogelijkheden die werden besproken. TikTok zou dan onderdeel worden van het sociale platform X. Dat meldt Bloomberg aan de hand van bronnen. De geschatte waarde van TikToks Amerikaanse activiteiten ligt volgens Bloomberg Intelligence-analisten tussen de 40 en 50 miljard dollar. Voor deze investering zou Musk dus mogelijk bestaande bezittingen moeten verkopen.

Moederbedrijf ByteDance verkiest het juridisch aanvechten van de Amerikaanse wetgeving die de verkoop of sluiting van TikTok in de VS vereist. Het Hooggerechtshof lijkt echter, na een hoorzitting op 10 januari, geneigd de veiligheidszorgen zwaarder te wegen dan zorgen over vrijheid van meningsuiting. Aankomend president Donald Trump heeft aangegeven de ban, die op 19 januari ingaat, een dag voor zijn aantreden, te willen uitstellen om te kunnen onderhandelen.

De Chinese overheid, die via een 'golden share' in moederbedrijf ByteDance zeggenschap heeft over belangrijke beslissingen, beschouwt een eventuele deal met Musk als potentiële verzachting van de handelsrelatie met de VS. Musks Tesla heeft sinds 2019 een productielocatie in Shanghai en onderhoudt goede banden met Chinese autoriteiten.