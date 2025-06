Europa onderzoekt TikTok om inmenging Roemeense verkiezingen

De Europese Commissie gaat onderzoeken of TikTok voldoende heeft gedaan tegen buitenlandse inmenging rond de Roemeense presidentsverkiezingen vorige maand. Als dat niet zo is, heeft TikTok de regels van de Digital Services Act gebroken.

Het onderzoek richt zich op twee gebieden, zegt de Europese Commissie. Ten eerste gaat het om de risico's van het algoritme om video's aan te bevelen, iets dat de Commissie aanduidt als 'de risico's die verbonden zijn aan de gecoördineerde inauthentieke manipulatie of geautomatiseerde exploitatie van de dienst'. Het tweede draait om het betalen van influencers om bepaalde hashtags te koppelen aan een bepaalde kandidaat, iets dat de Commissie 'TikToks beleid inzake politieke advertenties en betaalde politieke inhoud' noemt.

De Commissie zegt dat het nu verder zal gaan met bewijs verzamelen, 'bijvoorbeeld door het sturen van aanvullende verzoeken om informatie, het uitvoeren van toezichtacties, interviews, inspecties en het verzoeken om toegang tot algoritmen'. Het gaat om artikels 34 en 35 van de DSA, die gaan over moderatie op digitale platforms.

Begin december bepaalde het constitutioneel hof van Roemenië dat de eerste ronde van de presidentsverkiezingen ongeldig is. In openbaar gemaakte documenten van de Roemeense veiligheidsdienst staat dat de TikTok-campagne van de pro-Russische kandidaat Calin Georgescu mogelijk is gecoördineerd door Rusland. Het Kremlin ontkent betrokken te zijn geweest bij de campagne van Georgescu.