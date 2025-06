TikTok verwijdert nepaccounts rond Roemeense presidentsverkiezingen

TikTok heeft twee clusters van nepaccounts verwijderd die video's aan het verspreiden waren namens twee Roemeense presidentskandidaten. Een van die kandidaten kreeg onverwachts veel stemmen in de eerste ronde van de verkiezingen.

De accounts gingen in tegen de regels rondom verkiezingscampagnes, zei TikTok tijdens een bijeenkomst met leden van het Europees Parlement, zo meldt het ANP. Die ondervroegen TikTok over de onverwachte uitslag van de presidentsverkiezingen in Roemenië, waarbij een onbekende rechts-radicale kandidaat, Calin Georgescu, onverwachts 23 procent van de stemmen kreeg, in plaats van de 5 procent zoals in de polls was voorspeld. Volgers van Roemeense politiek zeiden dat die onverwachte zege te maken had met beïnvloeding via TikTok.

Volgens het platform was er ook een cluster van bots actief voor een andere kandidaat, Mircea Geoana. Die haalde niet zoveel stemmen als Georgescu. De rechts-radicale kandidaat had nauwelijks bekendheid via andere platforms dan TikTok. Roemenië heeft de stemmen herteld en onderzoekt verkiezingsfraude. In Roemenië moet een kandidaat meer dan 50 procent van de stemmen halen om president te worden, waardoor komend weekend een tweede ronde plaatsvindt tussen de twee kandidaten met de meeste stemmen in de eerste ronde. In totaal heeft TikTok 66.000 accounts offline gehaald en tien miljoen nepvolgers.