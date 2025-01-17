Hooggerechtshof VS houdt wet in stand die TikTok-verbod mogelijk maakt

Het Amerikaanse Hooggerechtshof houdt de wet in stand waardoor TikTok kan worden verboden in de VS. Die wet stelt dat TikTok zijn activiteiten in de VS voor zondag 19 januari moet verkopen of een ban in het land riskeert.

De negen rechters van het Hooggerechtshof oordeelden dat een ban op TikTok uit geopolitieke zorgen geen inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting van de 170 miljoen Amerikaanse gebruikers. TikTok-eigenaar ByteDance stelde dat een verbod op het sociale medium om die reden een vorm van censuur zou zijn.

Indien TikTok zijn Amerikaanse divisie niet voor 19 januari verkoopt aan een partij uit de VS, mogen Apple en Google de app niet langer aanbieden in hun appwinkels. Die wet werd eerder in 2024 goedgekeurd. TikTok zou overwegen om de app volledig te blokkeren voor Amerikaanse gebruikers als de ban daadwerkelijk ingaat.

Aantredend president Donald Trump zou de ban willen tegenhouden. Op Truth Social zegt Trump dat de beslissing van het Hooggerechtshof gerespecteerd moet worden. Hij gaat naar eigen zeggen binnenkort besluiten wat te doen met TikTok, maar heeft meer tijd nodig om de kwestie te beoordelen.

Door Idriz Velghe

Redacteur

Feedback • 17-01-2025 21:17
119 • submitter: Anonymoussaurus

17-01-2025 • 21:17

119

Submitter: Anonymoussaurus

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Reacties (119)

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ISaFeeliN 17 januari 2025 21:32
Hoe wordt zo'n ban technisch gerealiseerd?
Knijper1962 @ISaFeeliN17 januari 2025 21:39
App niet meer te downloaden bij Apple/ Google.
Isp's die verkeer gaan blokkeren. Dan ben je al een eind op weg.
De meeste Amerikanen zullen eerder een andere app proberen dan alles via vpn te omzeilen, denk ik
.oisyn Moderator Devschuur® @Knijper196217 januari 2025 21:55
De meeste Amerikanen zullen eerder een andere app proberen dan alles via vpn te omzeilen, denk ik
Mensen gaan al helemaal los op Xiaohongshu ("REDNote") 8)7. Was vorige week de meest gedownloadde app in de Amerikaanse app store. Wat dat betreft kun je je afvragen of het bannen van TikTok niet juist een averechts effect heeft.

[Reactie gewijzigd door .oisyn op 17 januari 2025 21:56]

jumbos7 @.oisyn17 januari 2025 22:21
Het lijkt erop dat Rednote eveneens onder de wetgeving zou kunnen vallen al zal dat denk ik pas gaan spelen als een significant aantal Amerikanen de app zouden installeren. De wet genaamd "the Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act" noemt Tiktok en ByteDance bij naam maar gaat zo lijkt het over elke app die door een "foreign adversary" wordt gecontroleerd.
Is Rednote Covered By The Tiktok Ban?

It appears so, according to multiple outlets, with an unnamed U.S. official telling CBS News that Rednote “appears to be the kind of app that the statute would apply to and could face the same restrictions as TikTok if it's not divested.”

https://www.forbes.com/si...es-unavailable-in-the-us/
Arfman @jumbos717 januari 2025 22:52
PAFFACAA? Waar is de tijd gebleven dat Amerikanen voor alles een mooie afkorting verzonnen? :/
Boy @Arfman18 januari 2025 07:33
Ik vind het toch wel lekker bekken :p
Bulls @Boy18 januari 2025 18:35
Paffa-ka mother fukka }>
Boy @Bulls18 januari 2025 19:41
xD hardop lachen hier, dank je wel!
HijDieAllesWeet @.oisyn18 januari 2025 06:28
Ik heb die app ook zitten bekijken. Oprecht interessant om eens een inkijkje op het dagelijks leven van Chinezen te zien. Heel ander beeld als ik er bij had.
Chanfan @HijDieAllesWeet18 januari 2025 09:21
Uit nieuwsgierigheid... Wat had je verwacht?
HijDieAllesWeet @Chanfan18 januari 2025 09:44
Grouw, vies, smog, slecht onderhouden, sloppenwijken, mensen die je lastig vallen op straat, armoedig. Dit geeft wel een idee. YouTube: Why is Everything in CHINA FALLING APART?

Maar in die Rednote app zie ik juist mooie schone steden met zeer goed openbaar vervoer. Mooie appartementen. Veel over kamperen en vanlife.Westers uitziende feesten.

Het zal misschien allebei een beetje waar zijn het is natuurlijk een gigantisch land. Ik hoor / zie er ook maar weinig van. Als ik wat hoor is het meestal over de dreigende Oorlog met Taiwan. Of dat ze massaal zelfmoord plegen in de fabrieken.
Christoxz @HijDieAllesWeet18 januari 2025 09:55
Zal denk ik beetje het geval zijn dat voornamelijk slecht nieuws naar buiten komt.
Het is natuurlijk een gigantisch land met 1.4 miljard inwoners.
Daar gebeuren natuurlijk gewoon gekke dingen, en genoeg levens/wrrk kwaliteit zullen daar niet optimaal zijn, maar genoeg wel.
FranzFerdiNaN @HijDieAllesWeet18 januari 2025 12:13
Rednote is de app voor de hogere middenklasse in China, die vooral in enkele grote steden wonen. Uiteraard tonen die een leven dat heel anders is dan aan de onderkant.
arie.v @HijDieAllesWeet18 januari 2025 12:41
Dan heb ik een tegenhanger voor je: 'eenmanspartij' van Chun Hang Wong die een goed inzicht geeft in hoe Xi het land verder heeft 'samengebracht' onder het dak van de Communistische Partij. Er is zeker welvaart gekomen voor China, het is (was?) één van de snelstgroeiende economieën, maar met een verregaande controle waarbij ieder kritisch geluid wordt gesmoord. Door onderdrukking door middel van uitsluiting (social control) of desnoods vast zetten op vage gronden.

De rechtstaat is niet zoals wij die kennen, en als je (bijna letterlijk) in de pas loopt met Xi gaat het goed met je. Maar anders heb je geen leven.
lazyduck @HijDieAllesWeet18 januari 2025 13:08
Xiaohongshu/REDnote is dan ook onderhevig aan de Chinese censuurverplichtingen.
banggun @HijDieAllesWeet18 januari 2025 13:13
Dat je dat niet ziet is niet zo heel vreemd. Er is immers een censuur apparatus en een campagne "Telling China's story well" https://chinamediaproject...elling-chinas-story-well/ .

Hoewel ze natuurlijk niet alles kunnen tegenhouden is er wel degelijk rekening gehouden dat de grootste issues en problematiek niet heel duidelijk zichtbaar zijn op social media en promoten zo voornamelijk content die china in een goed licht laat zien. Niet dat andere social media ook een bepaalde voorkeur heeft maar de verwachting dat Rednote je een beter beeld gaat geven van de problematiek in China is denk ik wat onrealistisch. China is groot en mensen die armoede leven zullen bepaald zeker niet een stem krijgen op platformen als Rednote om daarin haar problemen te laten zien...

De mediamoeheid die wij wellicht in het westen hebben van goh kijk toch wat een slecht nieuws alles gaat zo slecht in de wereld. Dit zul je idd op Chinese social media of TV niet zo gauw last van hebben immers is alles bij design zo gemaakt dat je enkel alleen maar een goed gevoel krijgt over je eigen land en kritiek hierover wordt bestraft. Dit maakt het ook vaak voor China erg makkelijk en China vs westen beeld te maken waarin alles in de media in China idd veel beter lijkt want dat is inderdaad ok zo als je puur de media vergelijkt uit deze landen. De media in China is erg rooskleurig en hier heeft de media juist een rol om alles te highlighten wat slecht gaat. Persoonlijk stoor ik me hier ook niet zo aan immers hoeft wij mij betreft de media niet de hielen van de rijke mensen te likken maar zou deze juist meerwaarde moeten hebben en stem aan de bevolking te geven die juist buiten beeld wordt gehouden.

Daarnaast is het ook nog eens zo dat China zelfs een Tier systeem heeft voor haar steden zoals Tier 1 Shanghai, Shenzhen guangzhou en de nieuwe lieveling Chongqing of beter gezegd ook alle populaire toeristische bestemming die makkelijk voor toeristen zijn om te bezoeken en deze krijgen extra aandacht en draaien vaak heel anders dan andere steden. Het conept van speciale administrative regions en dergelijke is iets wat China al jaren doet met redelijk succes. Veelal zijn dit de plekken die ook in de media naar voren komen en zelfs dus als toerist enkel te zijn krijgt omdat andere steden vaak moeilijker te bereiken zijn. Bijzonder in dit rijtje zijn steden als Urumqi (Xinjiang) en Lhasa (Tibet) hoewel niet specifiek Tier 1 steden zijn dit wel populaire toeristische bestemmingen die een ontwerp hebben voor toeristen omdat dit gevoelige gebieden zijn waar je als toerist een kijkje in de keuken kan nemen in de beste wijken uit deze steden.

Wikipedia: Chinese city tier system

Dit zorgt ervoor dat veel toeristen ook met een goed gevoel van China terugkomen en je vaak het argument hoort ga zelf eens naar China dan kun je zien hoe goed het daar is. Het filmpje wat jij hebt gelinked zijn YouTubers die juist op de motor door China reizen naar de moeilijkere plekken en zullen inderdaad behoorlijk wat contrast hebben met de steden waar het meeste nieuws vandaan komt. Op zich niet super slecht ware het niet dat Chinese op basis van hun geboorteplaats vastzitten aan een Hukou en daarmee niet heel gemakkelijk kunnen migreren naar grotere steden. Dit heeft ook nog eens het effect dat mensen die zelf leven in China in de specifieke Tier 1/2/3 steden vaak geen idee hebben wat er speelt in de moeilijkere gebieden je hier dus eigenlijk vrijwel niks over hoort

Wikipedia: Hukou

tl;dr China heeft een zeer uitgebreid censuur systeem wat verder gaat dan enkel media censuur maar ook erg effectief is in eigen land buiten de media om. Educatie, verdeling van het volk etc zijn allemaal kleine elementen die onderdeel maken van een enorm censuur apparatus. Veelal zijn zelfs inwoners van het land niet goed op de hoogte van alles wat er speelt. Dit zijn systemen die we in veel landen niet kennen en waarom je dus ook zeer lastig 1 op 1 vergelijken kan maken tussen andere westerse landen die niet op deze manier worden aangestuurd.

[Reactie gewijzigd door banggun op 18 januari 2025 16:08]

Deadnet @HijDieAllesWeet18 januari 2025 19:34
Tja, Usa heeft streken die er prachtig uitzien, maar ook plekken waar een derde wereld land zich nog voor zou schamen. Wart je op TV/Pc ziet is vaak zwart/wit. De realiteit is meestal grijs.
redboyke @HijDieAllesWeet18 januari 2025 21:48
Rednote is de tegenhanger van instagram. Het is verboden om beelden te tonen die China in een negatief daglicht stellen. De mensen die op Rednote zitten hebben het ook doorgaans iets beter dan de normale bevolking.
jmsaow @HijDieAllesWeet18 januari 2025 10:13
Praat eens met mensen die veel naar China gaan, dan zul je horen dat wij smerig, onveilig en vervallen zijn. Hun infrastructuur ligt 50 jaar op ons vooruit.
Frydac @jmsaow18 januari 2025 10:45
Ze hebben heel moderne en heel grote steden, met meer dan 10mil inwoners, zeker eens iets opzoeken over Shenzhen, maar ook arme mensen die in oude 'huizen' wonen zonder elektriciteit of water voorziening, die op een houtvuur koken e.d.
Het bedrijf waar ik werk is onlangs door een groot chinees bedrijf overgekocht, daarmee wat meer zitten lezen en kijken over china. Er zijn veel interessant yt kanalen over, bvb moet eens checken: Little Chinese Everywhere https://www.youtube.com/@littlechineseeverywhere van een chinese die in Europa heeft gestudeerd/gewerkt en nu video's in het engels maakt over china, vond ik vaak heel interessant.
F_J_K Forummoderator @Frydac18 januari 2025 11:18
Houd er wel rekening mee dat dat soort YT kanalen zacht gezegd niet de gemiddelde praktijk tonen, laat staan die van buiten de grote steden. Qinghai is geen Guangdong. Het kanaal van de Kardashians laat ook niet het echte leven in de VS zien.

Bijv. Shanghai net zo goed in Europese kunnen liggen qua look and feel. (Met uitzondering van in positieve zin de maglev en dat het er schoner en veiliger voelt dan hier, en in negatieve zin het neppe zoals vogelgeluiden uit speakers in parken, en repressie van en zelfcensuur door locals).
SillieWous @jmsaow18 januari 2025 13:13
Jij bent er duidelijk dan niet zelf geweest. Het is zeker niet brak. Maar voor liggen ze ook zeker niet (misschien op de VS, maar dat is niet heel moeilijk).
El_Bartholomew @jmsaow19 januari 2025 02:40
Ik kijk soms naar videos van serpentza op YouTube die jaren in China heeft gewoond en gewerkt.

Hij belicht ook andere zaken die je op het nieuws niet zal zien.
Ik denk niet dat hij nog naar China moet gaan.
banggun @.oisyn17 januari 2025 23:08
Lijkt meer een protestgeluid. Momenteel zijn zowel de overstappers als Rednote zelf (app is vooralsnog compleet chinees) nog slecht voorbereid op deze migratie. De Chinese censuur apparatus heeft hier nog niet goed rekening mee gehouden maar gezien TikTok ook al een Duoyin had om meer in lijn met de Chinese wet te zijn lijkt me dit meer een loophole dan een daadwerkelijke opvolger. Het is maar zeer de vraag wat er gaat gebeuren nu al zijn er behoorlijk berichten van accounts die zijn gebanned op rednote omdat ze de regels hebben overtreden.

Daarnaast heeft momenteel zou TikTok 1.5 miljard gebruikers hebben waar Rednote nog maar 200 miljoen (vrijwel enkel chinese gebruikers) heeft het is maar ze de vraag of het ooit hier van in de buurt gaat komen.

[Reactie gewijzigd door banggun op 17 januari 2025 23:11]

NietZomaar @.oisyn18 januari 2025 15:48
Op Geenstijl staat een waslijst aan voorbeelden die inderdaad het averechtse effect weergeven. Interessante ontwikkeling.
biteMark @.oisyn18 januari 2025 17:32
Hoezo het volk er zo sinofiel op reageert ontgaat me echt volledig.
ShadLink @Knijper196217 januari 2025 22:08
Als je de app geïnstalleerd hebt blijft deze gewoon werken. Dus ISPs hoeven het verkeer niet te blokkeren, VPNs zijn niet nodig. Enkel mag de App niet worden aangeboden.

Maar het is heel makkelijk om (iig voor Android) gewoon de App van de TikTok site straks te downloaden en te installeren. Plus zal het besluit snel worden teruggedraaid.
Glashelder @ShadLink18 januari 2025 05:17
ByteDance krijgt een boete van 5000 dollar voor elke Amerikaanse gebruiker die er na het verbod nog op zit straks.

Reken maar dat die app op zwart gaat.
Deadnet @Glashelder18 januari 2025 19:37
Zonder wettelijke vertegenwoordiger in de Us denk ik dat ze daar maling aan hebben. Als ik het goed othouden heb was dat de hele aanleiding hiervan : geen vertegenwoordiging in de Us.
Glashelder @Deadnet18 januari 2025 19:52
Maar dan weet je zeker dat je op een gegeven moment echt geblokkeerd wordt. Misschien wel uit de appstores geknikkerd (wereldwijd, want het blijven Amerikaanse bedrijven).
Deadnet @Glashelder18 januari 2025 19:59
Tja, voorlopig bekijk ik het een beetje als een grote comedy. Wat ik wel vervelend vindt is dat deze komedianten behoorlijjk invloed hebben.
CrazyBernie @ShadLink18 januari 2025 05:30
Ik denk dus gezien deze beslissing van het hoog gerechtshof in combinatie met de reactie van trump. Dat bytedance maar een optie heeft.

De boel verkopen en dan moet dat per maandag zo geregeld zijn dat alles gescheiden is.

De boete van 5000 euro per gebruiker lijkt ook te slaan op vpn providers en alternatieve appstores. Dus echt niemand die daar aan gaat beginnen.

Bytedance geeft trouwens via Bloomberg en ap news door dat ze boel op zwart gaan zetten.
Orthodroom @ShadLink18 januari 2025 10:23
Kan je dan nog wel updaten? Als er een veiligheidslek wordt gevonden en niemand het kan bijwerken gaat dat een interessante situatie opleveren.
dasiro @Knijper196217 januari 2025 22:41
Apple en Google hebben jammer genoeg de macht om apps van toestellen te verwijderen tegen de zin van users in, zelfs al heb je ze gesideload in het geval van google, tenzij je een custom rom gebruikt waar de play services uit gesloopt zijn.
ibmpc @dasiro18 januari 2025 00:06
Mijn ABM zit in de GDPR en ik heb een app-VPN naar MS Tunnel Azure West Europe. Zojuist heb ik TikTok aan ABM toegevoegd, dus ondanks dat ik in de VS woon en mijn personal iCloud in de VS is, blijft TikTok bij mij gewoon werken.

Althans, dat hoop ik. Ik heb TikTok nog niet eerder op mijn telefoon gehad omdat ik die Chinese troep niet hoef, maar nu vind ik het wel leuk om te kijken hoe makkelijk de restrictie te omzeilen is.
dasiro @ibmpc18 januari 2025 08:09
VPN's zijn niets nieuw en je mobiel netwerk met de bijbehorende celltower informatie zullen nog steeds aangeven dat je toestel zich in de VS bevindt.
ibmpc @dasiro18 januari 2025 21:33
App-VPNs maken gebruik van dezelfde onderliggende technologie als iedere andere VPN maar werken op iOS toch iets anders. Waar bijvoorbeeld een Instagram je locatie wel kan zien als je een VPN gebruikt en je locatie voor Instagram uitschakelt, kan dat met een app-VPN niet. Waarom weet ik niet, wel denkt Instagram dat ik in de GDPR zit aan de hand van de reklame die ik krijg. Dus ik verwacht overmorgen dat TikTok wel gewoon blijft werken. Ook is mijn ABM in de GDPR, dus ook daar verwacht ik niet direct een issue.

[Reactie gewijzigd door ibmpc op 18 januari 2025 21:33]

dasiro @ibmpc19 januari 2025 09:07
Er zijn 2 partijen die actie kunnen ondernemen: Bytedance en Apple. Bytedance kan je nog wat wijsmaken via (app-)VPN's, maar je toestel en het OS zijn van Apple, die 3 zullen wel weten waar het zich bevindt. Als Apple het besluit neemt om niet alleen de app te verwijderen uit de store, maar ook van Amerikaanse toestellen te halen, dan is de kans reëel dat het ook voor jou niet meer op je toestel zal blijven staan/zichtbaar zijn in de store.

Feel free om daar binnen een paar dagen op te antwoorden als we weten welke stappen beide bedrijven hebben gezet.
ibmpc @dasiro19 januari 2025 17:49
Mijn ABM zit in de GDPR en dat heeft ervoor gezorgd dat TikTok niet op zwart is gegaan bij mij.
dasiro @ibmpc19 januari 2025 21:23
dat had niets met de invloed van Apple te maken
JustRob @Knijper196217 januari 2025 21:51
Alleen heeft Bytedance al aangekondigd de hele US infra dan maar offline te halen en alle connecties te gaan blokkeren. Want waarom daarvoor betalen als het land je niet wil hebben.

Edit: Autocorrect fout

[Reactie gewijzigd door JustRob op 17 januari 2025 22:48]

litebyte @JustRob17 januari 2025 23:03
Bytedance kan dan beter even wachten of Trump met een maatregel komt om het terug te draaien, die mogelijkheid is er namelijk. Trump heeft TikTok met succes veel gebruikt tijdens zijn campagne, die zal iets terug willen doen.
mphilipp @litebyte18 januari 2025 01:01
Dat zal goed vallen: een president die met één pennestreek een beslissing van het Hogerechtshof vernietigt... Dan kunnen ze dat instituut ook beter maar opdoeken. Blijft een geweldig land, de VS.

[Reactie gewijzigd door mphilipp op 18 januari 2025 10:41]

litebyte @mphilipp18 januari 2025 01:21
Een deel zal daar terecht over vallen....maar ja als je al hebt toegezegd dat je alle veroordeelden van de mislukte staatsgreep (bestorming Capitol) vrij laat zodra je aan de macht bent, dan valt misschien het weer mogen laten opereren van een social media platform (dat heel veel gebruikers heel blij zal maken) in het niet.

Het voordeel van elon-trump is dat het de EU op heel veel vlakken meer op 1 lijn kan brengen, met name tegen de heerschappij van VS digitaal kolonisten zoals X of meta
Mjappio @mphilipp18 januari 2025 08:32
De beslissing om TikTok te bannen is natuurlijk niet door de rechters genomen. Het is een politiek besluit, de rechters hebben alleen bevestigd dat dit volgens de huidige wetgeving een besluit is dat genomen mag worden. Als Trump de wet dus terugdraait (vermoedelijk om zijn vriendje Elon de mogelijkheid te geven TikTok te kopen), dan is dat niet tegen de wil van de rechters in.
La1974 @Mjappio18 januari 2025 08:44
Hij kan die wet niet terugdraaien. Hij kan hoogstens besluiten niet te handhaven
HerrPino @mphilipp18 januari 2025 09:08
Trump zal het hooggerechtshof nog vaak genoeg nodig hebben. Ik ga er persoonlijk eigenlijk vanuit dat Trump uit eigen belang niet tegen het Hooggerechtshof in zal gaan. En het gewoon zo zal laten er zijn voor Tiktok ook alternatieven genoeg. Meta ziet die gebruikers graag voor een deel naar Instagram komen.
CrazyBernie @litebyte18 januari 2025 05:32
Trump heeft al gereageerd dat hij langer dan tot maandag nodig heeft om de zaak te bestuderen. Dus let op die gaat dit gewoon lekker laten gebeuren . Is alleen maar gunstig voor zijn eigen platform en x.
FranzFerdiNaN @litebyte18 januari 2025 12:15
Denk dat Bytedance dat risico niet gaat nemen. Net als Google en Apple. Trump is totaal onbetrouwbaar en kan op elk moment weer draaien, zeker met Musk en Zuckerberg die maar wat graag een concurrent zien verdwijnen.
litebyte @FranzFerdiNaN18 januari 2025 13:41
Ik denk dat een verbod (en het niet terugdraaien) een veel grotere impact gaat hebben dan alleen het verdwijnen van een concurrent voor meta (voor X zie ik TikTok niet als concurrent.) Een verbod gaat niet helpen, kijk maar naar het tiktok alternatief red note.

De app Red Note wordt volledig gehost in China, en is qua veiligheid een groter risico. Red Note trekt op dit moment miljoenen (VS) gebruikers vanuit TikTok.
dmantione
@JustRob17 januari 2025 22:09
ena cried connecties
Eh, hoe laat? :?
theduke1989 @Knijper196217 januari 2025 22:14
Rednote.

MAr dat zal nooit aanslaan als TikTok.
Want de naam tiktok is ook makkelijk.
redzebrax @ISaFeeliN18 januari 2025 00:16
"The law doesn’t ban TikTok directly if ByteDance is unable or unwilling to sell the app. Instead, it says that app stores, like those operated by Apple and Google, and cloud providers like Oracle cannot distribute the app.

For violating the law, those companies face penalties as high as $5,000 per user who is able to access the app. TikTok says it has 170 million users in the United States — so the fines could add up quickly."
Dus dat gaat heel snel gaan, geen enkele store gaat dit riskeren (geen installatie, geen updates, ...).

[Reactie gewijzigd door redzebrax op 18 januari 2025 00:19]

Verwijderd 17 januari 2025 21:52
China blokkeert anders ook een hoop, dus ze moeten niet janken om TikTok.

- Google services (Gmail, Google Search, Google Maps, YouTube)
- Facebook, Instagram, WhatsApp
- Twitter
- Reddit
- Snapchat
- Pinterest
- Wikipedia (alle talen)
- The New York Times, Reuters, BBC
- Netflix, Hulu, Disney+
- Dropbox, Slack, Microsoft OneDrive
- LinkedIn
- Spotify
- TikTok (Douyin is hun eigen versie)
ShadLink @Verwijderd17 januari 2025 22:00
Inderdaad, hiermee stel je de huidige Amerikaanse regering gelijk aan de Chinese regering. Is dat echt een voorbeeld wat we willen nemen? En zoals je voorbeeld aangeeft, met deze wet is er pure willekeur. Na TikTok zullen ze nog meer Apps gaan verbieden.

Puur en alleen op verdenking. Verder zonder enig bewijs. Waar het rechsysteem "onschuldig tenzij schuld bewezen is" moet zijn, is het nu "schuldig, omdat wij het zeggen." En dat moet gewoon niet kunnen.

Ik hoop dat Trump hier snel werk van gaat maken komende weken.
tw_gotcha @ShadLink17 januari 2025 22:19
je beschrijft de huidige US
Finraziel @ShadLink17 januari 2025 22:27
De insteek hier is toch wel compleet anders... China wil vooral dat de eigen bevolking geen toegang heeft tot infomatie uit het westen. De VS wil in dit geval dat China geen toegang heeft tot informatie van hun bevolking.
Jehare @ShadLink17 januari 2025 22:28
Een vergelijking om aan te tonen dat commentaar vanuit China hypocriet zou zijn is heel anders dan twee overheden volledig gelijk stellen. Je maakt juist gebruik van het feit dat de Chinese overheid niet al te zuiver is om ze 'het morele recht tot klagen' te ontnemen.

Overigens lijkt het mij helemaal geen slechte zaak om na te denken welke buitenlandse platforms een natie moet willen tolereren, zowel in China als in de VS.
Kijk naar (mogelijkheden tot) verzamelen van gebruikersdata door naties die deze data helemaal niet dienen te hebben. Kijk ook naar politieke effecten, inmenging via het magische algoritme. Daarnaast is sociale media bewezen slecht voor mentale gezondheid en is een platform als TikTok wel echt een van de koplopers in deze verslavende effecten.

Natuurlijk niet dat elk land een soort digitale muur moet bouwen en we het wereldwijde web weer af moeten schaffen, maar ik zie geen bezwaren tot het beperken of verbieden van enkele platformen die de grens in bovenstaande overwegingen overschrijden.
Blokker_1999
@Verwijderd18 januari 2025 09:48
Alleen heeft China geen wetgeving die zich specifiek op 1 platform richt en zijn deze apps enkel verboden omdat ze niet voldoen aan de Chinese wetgeving, niet omdat ze niet willen verkopen aan een Chinees bedrijf, er zijn zelfs apps van Chinese bedrijven verboden, waaronder net TikTok zoals je zelf aangeeft.

Want er zijn andere westerse platformen die zich wel conformeren naar de Chinese wetgeving (censuur) en wel beschikbaar zijn in het land.
FatGoebbelsIM 18 januari 2025 00:23
tl;dr onderaan mijn rant.

TikTok is'n platform die gebruikt kan worden om mensen te manipuleren (vooral vanwege grote gebruikers aantallen, die korte filmpjes kunnen plaatsen). Het is'n geweldige tool gebleken om mensen in iedere spectrum, te manipuleren (zonder enige wetenschappelijke onderbouwing), jonge mensen, goedgelovige mensen, mensen (die niet stevig in hun schoenen staan en iedere strohalm willen grijpen om'n stroming te volgen) die gemakkelijk te beinvloeden zijn, etc, etc,...

Dus ja, er moeten restricties zijn om TikTok (sterker nog: hele sociale media) te kunnen bekijken, zodat het entertainment blijft en geen tool om samenlevingen te ontwrichten.

Verbannen, neuh, de volgende app, die dezelfde rol overneemt, staat al te popelen om gebruikt (misbruikt?) te worden.
Restricties opleggen om individuelen en de samenleving te beschermen? Yes, moderne tijden in de digitale samenleving vragen om moderne oplossingen.

Maar goed, TikTok is maar'n app zoals duizenden andere media, die er alles aan doen om gebruikers en volgers te stimuleren om meer (perfect gebalanceerd zodat je brein meer dan voldoende dopamine vrijgeeft om het te blijven volgen/gebruiken) te gebruiken en kijken.

Anyway, het is Chinees, de kans is heel groot dat oa Russen en Chinezen alles doen om een New World Order te creeeren, de westerse samenleving proberen te ontwrichten. We noemen het'n National Security Concern. Got that.

Zoals eerder geschreven zijn'r meerder media/apps die dat doe, maar niet Russisch/Chinees/Noord-Koreaans etc.. zijn.


Waarom schreeuwen we niet om moord en brand als'n Zuid Afrikaan, met zijn platform/app (formerly known as Shitter), de samenleving ontwricht, zich mengt (en manipuleert door miljoenen weg te geven) in presidentsverkiezingen en de diplomatieke samenwerking tussen verschillende naties te saboteren om meer macht te krijgen, mensen uit bvb India te kunnen inhuren zodat ze als slaven moeten werken met de dreiging boven het hoofd (je werkt -slaafs- onder mijn voorwaarden -voor veel minder salaris dan ibnheemse burgers- en ik bepaal hoeveel uren je per dag werkt, zoniet, buh-bye, no visa for you), if I say jump, you say how high, want miljoenen anderen voor jou.

In de EU is'n vakbond vanzelfsprekend, om de burger een opvangnet te bieden. In oa de US is het woord "Union" voor veel misgeinformeerde mensen een slechte ontwikkeling.

Die gast (de witte Zuid Afrikaan) is wasted van macht (hij heeft zoveel geld in de aankomende president gegooid dat hij zelfs een kamer in't witte huis krijgt), in zijn oor fluisterend (van de manipuleerbare aankomende president die alles doet voor geld) wat hij moet doen voor giften in miljoenen, zodat de witte Zuid Afrikaan miljarden meer kan verdienen.

Totaal ontwrichtend en slecht voor manipuleerbare mensen (the f*ckin' presiden of the US, godamnit) en andere stromingen die in zijn visie moeten voldoen en daarvoor wat centjes krijgen ipv de samenleving te beschermen.

Waarom gedogen we die miljardair die onze democratie probeert kapot te maken?
Weg met (formerly known als Shitter?twitter/x) die Zuid Afrikaan en zijn manipulerende/voor geld ontvankelijke politiekers, zijn visie wil opdringen.

tl;dr: restricties voor TikTok? Fine by me. A ban on X in Europe? ABSOLUTELY!
mgizmo @FatGoebbelsIM18 januari 2025 01:16
Haat in je lichaam is slecht voor je hoor :)
Zo zonde van je energie. Je bereikt er niets mee namelijk waarschijnlijk (er vanuitgaande dat je niet dichtbij het vuur zit).
k995 @FatGoebbelsIM18 januari 2025 01:51
Waarom schreeuwen we niet om moord en brand als'n Zuid Afrikaan, met zijn platform/app (formerly known as Shitter), de samenleving ontwricht, zich mengt (en manipuleert door miljoenen weg te geven) in presidentsverkiezingen en de diplomatieke samenwerking tussen verschillende naties te saboteren om meer macht te krijgen
Dat doen "we" veel meer dan over tiktok. Twitter is dan ook onderwerp van een EU odnerzoek.
cc12 18 januari 2025 05:53
Amerika wil alle succesvolle sociale mediakanalen naar zich toe trekken.

Het beste wat Europa kan doen is al deze socials ook verbannen of een flinke heffingen vorderen op deze bedrijven die in de tientallen miljarden euro's moet lopen.
Brazos @cc1218 januari 2025 07:43
De vervelende waarheid is dat alle sociale media in de basis een manipulatie/beïnvloedingssysteem is. Dat weet de VS als geen ander dus dulden ze geen concurrentie.

Het zou voor de maatschappij inderdaad het beste zijn om al deze platformen uit te bannen.
gielie 18 januari 2025 07:16
Ondertussen
https://www.nu.nl/tech/63...-biden-snel-ingrijpt.html

Maandag is trump de baas en zal het weer beschikbaar zijn.
lostboy_0234 18 januari 2025 09:26
TikTok is een schoolvoorbeeld van hoe neurowetenschappelijke en psychologische principes gecombineerd met UX-design gebruikersgedrag kunnen sturen. De constante stroom korte video’s speelt in op het dopamine-beloningssysteem, waardoor een cyclus van beloning en verlangen ontstaat. Directe feedbackmechanismen zoals likes en shares versterken deze werking.

Het platform benut daarnaast gedragsconditionering en gepersonaliseerde algoritmen om gebruikers continu te boeien. Door visuele cues en sociaal bewijs slim in te zetten, beïnvloedt TikTok zowel bewuste als onbewuste keuzes.

Hoewel dit indrukwekkend is, roept het ethische vragen op. Waar ligt de grens tussen gebruiksvriendelijkheid en manipulatie? Zelfs volwassen mensen zien het onderscheid en voelen ook niet meer, laat staan kinderen.

Tja... TikTok: Meesterwerk of Manipulatie? Ik vind het laatste.
The Zep Man
17 januari 2025 21:25
De negen rechters van het Hooggerechtshof oordeelden dat een ban op TikTok uit geopolitieke zorgen geen inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting van de 170 miljoen Amerikaanse gebruikers.
Onafhankelijk van de rest van de hele zaak is dit een logische uitspraak. Er wordt een platform onbeschikbaar gemaakt. Het is niet alsof andere platformen ook onbeschikbaar worden gemaakt, alsof geen enkel platform van een ander meer beschikbaar is om een mening op te uiten, alsof iemand geen platform meer mag oprichten, of alsof de Amerikaanse regering hiermee ook maar één mening heeft onderdrukt.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 17 januari 2025 22:10]

Blokker_1999
@The Zep Man18 januari 2025 09:44
Het lijkt logisch voor ons, maar je mag niet vergeten dat de vrijheid van meningsuiting in de VS een aanpassing is op de grondwet en die grondwet wordt daar even hard aanbeden als de bijbel, en in geval van Trump zijn bijbel is de grondwet er zelfs onderdeel van geworden.

En in het verleden zijn er al heel wat rechtzaken geweest waarbij de overheid een platform heeft proberen te dwingen om te verdwijnen, of bepaalde inhoud aan te passen/verwijderen en is dat altijd succesvol aangevochten geweest onder die vrijheid van meningsuiting.

Hoewel ik zelf de uitspraak niet gelezen heb, en ook niet gekeken heb naar de uitspraken van de lagere rechtbanken, verbaasd deze beslissing mij enigzins wel net omdat die vrijheid in het verleden vaak als bijna absoluut werd aangemerkt.
blissard @Blokker_199918 januari 2025 12:33
Ligt denk ik wel aan de termijn die je voor “het verleden” neemt. Ten tijde van McCarthy werd er toch weldegelijk hard op communistische propaganda geacteerd.
Bijvoorbeeld: https://historiek.net/red...angst-mccarthyisme/78702/

Er werden geen platforms verboden, maar in Hollywood werd gewoon iedereen ondervraagd en indien mogelijk communistische sympathieën het filmmaken onmogelijk gemaakt.

[Reactie gewijzigd door blissard op 18 januari 2025 12:36]

dmantione
@The Zep Man17 januari 2025 21:49
Het is niet een schending van de vrijheid van meningsuiting, maar van de vrijheid van nieuwsgaring. Ik weet niet hoe het in de V.S. zit met de bescherming daarvan, in Europa is de vrijheid van nieuwsgaring zeer goed beschermd, zowel via het EVRM als het Europees Handvest van Grondrechten. En ja, amusement bekijken is gelijkgesteld aan nieuwsgaring.
Niema @dmantione17 januari 2025 22:22
Het is de EU ook gelukt om sommige russische nieuwssites, zoals Sputnik en RT op een blokkade lijst te krijgen. Lijkt me dan dat dit niet het probleem zal zijn
dmantione
@Niema17 januari 2025 22:57
Daar zijn geen rechtzaken over gevoerd en ik denk dat de belangrijkste reden is dat niemand zin had om Poetin een dienst te bewijzen. Naast die blokkades problematisch zijn wat betreft recht op vrije nieuwsgaring is daar ook een probleem met de manier waarop dat gegaan is: Een grondrecht mag alleen beperkt worden met een formele wet, goedgekeurd door een gekozen parlement. Sputnik en RT zijn verboden middels een besluit.

[Reactie gewijzigd door dmantione op 17 januari 2025 23:12]

litebyte @dmantione17 januari 2025 23:09
Er zijn genoeg (vooral extreem rechtse) organisaties actief in EU en ook politici die er schande over spraken. mogelijk dat het ermee te maken dat als je echt wil blijven zien in de EU, daar niet al te veel moeite voor hoeft te worden gedaan.

Het is namelijk niet verboden om ze te bekijken (vrijheid nieuwsgaring.)
caspar M @litebyte18 januari 2025 08:51
Tja das logisch want Rusland gebruikt deze sites voornamelijk als platform om juist deze partijen te promoten. Extreem rechts is namelijk super goed voor oliarchen zoals Putin want die zijn gewoon makkelijk om te kopen.
tweakuwe @dmantione17 januari 2025 23:13
Vrijheid van nieuwsgaring gaat precies daar over, vergaring. Niet over het verspreiden. Het is de EU/Nederland dan ook niet strafbaar gesteld om naar een Sputnik of RT te kijken.

Ik mag toch ook wel hopen dat er stevige wetgeving (mogelijk) is om propaganda van een mogendheid die openlijk vijandig tegen je is, zoals Rusland, in te dammen. Anders faal je behoorlijk in de bescherming van je burgers.
dmantione
@tweakuwe17 januari 2025 23:20
Ja, maar besef wel dat je niet beperkt mag worden in jouw nieuwsgaring. Een civiel schotelverbod van een verhuurder is in strijd met het recht op nieuwsgaring, ook al is dat puur een contractuele kwestie, omdat het jou beperkt in jouw nieuwsgaring, is een dergelijk verbod ongeldig. Op dezelfde manier zou ik zeggen dat het ontoegankelijk maken van Russische sites de nieuwsgaring beperkt. Zelfs al is het propaganda, het kan nog steeds nuttig zijn om te weten welke onzin ze vandaag weer verkondigen.
firest0rm @dmantione18 januari 2025 01:39
RT en Sputnik zijn echter geen Nieuws bronnen maar Propaganda bronnen die consequent misinformatie verspreiden. Dus als we jou terminologie gaan toepassen dan zou zon verbod niet ongeldig zijn. Het gaat hier om doelstelling van de bron en in dit geval is de bron niet het verspreiden van nieuws. Maar ga je gang kijk maar of je ver komt bij de rechter, ik verwacht van niet.

[Reactie gewijzigd door firest0rm op 18 januari 2025 01:42]

Yzord @firest0rm18 januari 2025 05:55
Wikipedia: Vrije nieuwsgaring

Dat betekent dus dat men elke bron mag lezen om zelf je nieuws te vergaren. Jij noemt het propaganda. De andere een “ander geluid” en weer een ander de waarheid. Alledrie staan dus in hun recht en persoonlijk denk ik dat men wel ver komt bij een rechter om de blokkade aan te vechten.
firest0rm @Yzord18 januari 2025 14:40
Die wet is alleen voor de lezer van toepassing niet voor de verspreider.
Dit soort "bronnen" mogen niet hun diensten aanbieden in Europa als die bron direct gestuurd word door een vijandige entiteit. Heel veel landen waaronder bijvoorbeeld ook Amerika hebben wetten die heel hier duidelijk over zijn.

De sanctie wet van 1977 voor Nederland valt daar onder.
En de amerikaanse variant Trading with the enemy act.

Dus mijns inziens maak je hier echt 0 kans.

[Reactie gewijzigd door firest0rm op 18 januari 2025 14:49]

Frame164 @Niema18 januari 2025 09:45
Die zijn niet geblokkeerd om de vrije nieuwsgaring te belemmeren maar omdat die veel inkomsten voor Rusland genereerde (via westerse advertenties). Russisch nieuws wordt niet geblokkeerd (bron: een Russische vriendin die al jaren hier woont en zonder problemen Russische sites kan benaderen).
dmantione
@dez11de17 januari 2025 23:28
Goh wat een goed beargumenterde en onderbouwde uitspraak doe je daar! |:( Misschien moet je iets voorzichtiger zijn in je uitspraken. Het EHRM heeft daarover het volgende gezegd:
While such news might be the most important information protected by Article 10, the freedom to receive information does not extend only to reports of events of public concern, but covers in principle also cultural expressions as well as pure entertainment. The importance of the latter types of information should not be underestimated, especially for an immigrant family with three children, who may wish to maintain contact with the culture and language of their country of origin. The right at issue was therefore of particular importance to the applicants.
bron
The Zep Man
@dmantione18 januari 2025 06:11
Ten eerste gewoon gewoon een volledige URL. Link shorteners zijn niet betrouwbaar.
While such news might be the most important information protected by Article 10, the freedom to receive information does not extend only to reports of events of public concern, but covers in principle also cultural expressions as well as pure entertainment.
Dat is geen absolute uitspraak.

Verder betreft het een puur civiele zaak die niet helemaal vergelijkbaar is. Een betere zaak zou een gemeente (d.m.v. de APV) versus iemand met een illegale schotelantenne zijn.

Het gaat om een schotelantenne in 2003-2004. Tegenwoordig zijn die niet meer nodig. "Ga maar streamen". Er is een alternatief.

Hetzelfde met het verbod op TikTok. Er zijn alternatieven.

En:
The applicants complained that their freedom to receive information had been breached because the restrictions imposed on them either had not been prescribed by law or had been more far-reaching than necessary in a democratic society.
De wet legt het wel op. En in de VS is de wet die dit mogelijk maakt gebaseerd op iets als "nationale veiligheid". Dat is zeker nodig in een democratie.

Verder gaat de VS zich natuurlijk niets aantrekken van een EHRM over een binnenlandse kwestie. ;)

Dit even los van mijn mening over deze hele kwestie. Ik denk dat er voldoende argumenten zijn om iets als TikTok te verbieden, maar die argumenten sluiten andere platformen niet uit.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 18 januari 2025 06:20]

dmantione
@The Zep Man18 januari 2025 12:34
  • Lees mijn openingsbijdrage nog eens: Ik zeg dat ik niet weet hoe het recht op nieuwsgaring in de V.S, beschermd is, maar dat in Europa in ieder geval zeer goed beschermd is.
  • De vraag die Europees gesteld wordt bij beperking van het recht op nieuwsgaring is: Is het noodzakelijk? Dus is een schotelverbod noodzakelijk?
  • Nederlandse rechters hebben meerdere malen laten zien dat zij hier anders over denken. "Ga maar streamen" is logica die typisch is voor hoe Nederlandse rechters hierover dachten.
  • Nederlandse rechters zijn op dit punt ook al meerdere malen door Europese rechters gecorrigeerd, het verschil van mening lijkt te blijven bestaan.
  • Een grondrecht mag binnen het EVRM door een formele wet beperkt worden, mits het doel van die wet is om andere grondrechten te beschermen. Dus inderdaad mag nationale veiligheid een grondrecht beperken, want dat komt weer neer op het beschermen van het grondrecht op leven.
  • Probleem op dit punt is dat er geen bewijs tegen Tiktok is. Er zijn zelfs geen serieuze aanwijzingen.
The Zep Man
@dmantione18 januari 2025 14:31
Op je EU/NL punten ga ik niet meer in. Die zijn niet relevant in de context van dit nieuws.

Wat je eerst stelt:
Het is niet een schending van de vrijheid van meningsuiting, maar van de vrijheid van nieuwsgaring.
Dit was een stelling die niet beperkt was tot de EU. Je zet dit neer als feit, maar het is een mening totdat een Amerikaanse rechter anders besluit.
Probleem op dit punt is dat er geen bewijs tegen Tiktok is. Er zijn zelfs geen serieuze aanwijzingen.
Zoals ik in een andere reactie noem is bewijsvergaring op het internationale toneel optioneel. Een land, zoals de VS, kan daarvan besluiten af te zien bij het opstellen en toepassen van wet- en regelgeving. Vind je dat als bedrijf niets of word je daardoor illegaal? Je bent vrij om elders te opereren waar het wel mag.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 18 januari 2025 15:15]

Heloise 17 januari 2025 22:20
Ik voorspel: loopt met een sisser af.
Misschien eventjes uit de lucht, maar daarna gewoon weer terug.
Net als de VS begrotingstekorten een jaarlijks feest voor de media zijn, om dan nagenoeg altijd weer net op tijd opgelost te worden.
Hoort er allemaal gewoon bij tegenwoordig; nu nog vooral in de VS, over 5 jaar hier. Wen er maar alvast aan.
litebyte @Heloise17 januari 2025 23:16
Trump heeft enorm kunnen profiteren van TikTok, die gaat ze bedanken dat zal terugdraaien zijn als hij dat juridisch voor elkaar krijgt
Mathijs Kok @Heloise18 januari 2025 11:07
Ik voorspel: loopt met een sisser af.
Dat hoeft niet. Bijvoorbeeld in India (waar TikTok meer gebruikers had dan in de USA) is TikTok al vijf jaar verboden en zijn de gebruikers razendsnel overgestapt naar Mitron.
Shifterfire 18 januari 2025 00:09
Het valt me op, en het stelt me ontzettend teleur, dat zoveel tweakers totaal niet lijken te begrijpen wat de werkelijke achterliggende motivatie is achter deze ban en op wie de impact het grootst is.

Het grootste probleem wat de Amerikaanse overheid met Tiktok heeft is dat ze geen controle op de informatie hebben, dwz ze zijn niet instaat hun censuur toe te passen. Tiktok is allang niet meer alleen maar een platform voor gekke dansjes. Mensen kunnen aan elkaar laten zien wat er werkelijk gebeurt, zonder dat die content zeer agressief onderdrukt wordt. De Ironie is dat Tiktok dat vaak alsnog enigzins probeert, maar met hoe het platform en algoritme is opgebouwd kunnen gebruikers dit vaak alsnog forceren.

Meta laat nu ook duidelijk zien, na Elon Musk met Twitter, hoe ontzettend gewillig ze zijn om zich te schikken naar de Amerikaanse overheid, die ondertussen het fascisme tegemoet rent.

Dat Tiktok voor veel mensen een belangrijke bron van inkomsten is onontkenbaar. De VS heeft geen solide sociaal opvangstelsel en dat betekent dat voor velen Tiktok een manier was om te kunnen overleven. En die twee stukken informatie samengekomen zal het wegvallen van Tiktok in de VS tot de ellende en van sommigen zelfs dood leiden, omdat ze niet meer instaat zullen zijn zichzelf te voorzien van voedsel, onderdak of hun nodige medische ingrepen te betalen.

En al die schade kunnen zowel de Democraten nog Republikeinen geen ene ruk schelen, want zij leven niet in armoede...
redzebrax @Shifterfire18 januari 2025 00:35
Het stelt me teleur dat je vele tweakers onderschat, en dat vele zich inlezen in deze materie en terdege bewust zijn hoe ook bv zo'n platform misbruikt kan worden en een genuanceerde mening kunnen vormen, zonder te vervallen in zwart/wit
Zerora 18 januari 2025 02:44
Zou het Elon Musk (was al aan het onderhandelen) of MrBeast (had ook interesse getoond) lukken om TikTok te 'redden'?

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