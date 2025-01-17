Hooggerechtshof VS houdt wet in stand die TikTok-verbod mogelijk maakt

Het Amerikaanse Hooggerechtshof houdt de wet in stand waardoor TikTok kan worden verboden in de VS. Die wet stelt dat TikTok zijn activiteiten in de VS voor zondag 19 januari moet verkopen of een ban in het land riskeert.

De negen rechters van het Hooggerechtshof oordeelden dat een ban op TikTok uit geopolitieke zorgen geen inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting van de 170 miljoen Amerikaanse gebruikers. TikTok-eigenaar ByteDance stelde dat een verbod op het sociale medium om die reden een vorm van censuur zou zijn.

Indien TikTok zijn Amerikaanse divisie niet voor 19 januari verkoopt aan een partij uit de VS, mogen Apple en Google de app niet langer aanbieden in hun appwinkels. Die wet werd eerder in 2024 goedgekeurd. TikTok zou overwegen om de app volledig te blokkeren voor Amerikaanse gebruikers als de ban daadwerkelijk ingaat.

Aantredend president Donald Trump zou de ban willen tegenhouden. Op Truth Social zegt Trump dat de beslissing van het Hooggerechtshof gerespecteerd moet worden. Hij gaat naar eigen zeggen binnenkort besluiten wat te doen met TikTok, maar heeft meer tijd nodig om de kwestie te beoordelen.