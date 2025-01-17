Hooggerechtshof VS houdt wet in stand die TikTok-verbod mogelijk maakt

tl;dr onderaan mijn rant.
TikTok is'n platform die gebruikt kan worden om mensen te manipuleren (vooral vanwege grote gebruikers aantallen, die korte filmpjes kunnen plaatsen). Het is'n geweldige tool gebleken om mensen in iedere spectrum, te manipuleren (zonder enige wetenschappelijke onderbouwing), jonge mensen, goedgelovige mensen, mensen (die niet stevig in hun schoenen staan en iedere strohalm willen grijpen om'n stroming te volgen) die gemakkelijk te beinvloeden zijn, etc, etc,...
Dus ja, er moeten restricties zijn om TikTok (sterker nog: hele sociale media) te kunnen bekijken, zodat het entertainment blijft en geen tool om samenlevingen te ontwrichten.
Verbannen, neuh, de volgende app, die dezelfde rol overneemt, staat al te popelen om gebruikt (misbruikt?) te worden.
Restricties opleggen om individuelen en de samenleving te beschermen? Yes, moderne tijden in de digitale samenleving vragen om moderne oplossingen.
Maar goed, TikTok is maar'n app zoals duizenden andere media, die er alles aan doen om gebruikers en volgers te stimuleren om meer (perfect gebalanceerd zodat je brein meer dan voldoende dopamine vrijgeeft om het te blijven volgen/gebruiken) te gebruiken en kijken.
Anyway, het is Chinees, de kans is heel groot dat oa Russen en Chinezen alles doen om een New World Order te creeeren, de westerse samenleving proberen te ontwrichten. We noemen het'n National Security Concern. Got that.
Zoals eerder geschreven zijn'r meerder media/apps die dat doe, maar niet Russisch/Chinees/Noord-Koreaans etc.. zijn.
Waarom schreeuwen we niet om moord en brand als'n Zuid Afrikaan, met zijn platform/app (formerly known as Shitter), de samenleving ontwricht, zich mengt (en manipuleert door miljoenen weg te geven) in presidentsverkiezingen en de diplomatieke samenwerking tussen verschillende naties te saboteren om meer macht te krijgen, mensen uit bvb India te kunnen inhuren zodat ze als slaven moeten werken met de dreiging boven het hoofd (je werkt -slaafs- onder mijn voorwaarden -voor veel minder salaris dan ibnheemse burgers- en ik bepaal hoeveel uren je per dag werkt, zoniet, buh-bye, no visa for you), if I say jump, you say how high, want miljoenen anderen voor jou.
In de EU is'n vakbond vanzelfsprekend, om de burger een opvangnet te bieden. In oa de US is het woord "Union" voor veel misgeinformeerde mensen een slechte ontwikkeling.
Die gast (de witte Zuid Afrikaan) is wasted van macht (hij heeft zoveel geld in de aankomende president gegooid dat hij zelfs een kamer in't witte huis krijgt), in zijn oor fluisterend (van de manipuleerbare aankomende president die alles doet voor geld) wat hij moet doen voor giften in miljoenen, zodat de witte Zuid Afrikaan miljarden meer kan verdienen.
Totaal ontwrichtend en slecht voor manipuleerbare mensen (the f*ckin' presiden of the US, godamnit) en andere stromingen die in zijn visie moeten voldoen en daarvoor wat centjes krijgen ipv de samenleving te beschermen.
Waarom gedogen we die miljardair die onze democratie probeert kapot te maken?
Weg met (formerly known als Shitter?twitter/x) die Zuid Afrikaan en zijn manipulerende/voor geld ontvankelijke politiekers, zijn visie wil opdringen.
tl;dr: restricties voor TikTok? Fine by me. A ban on X in Europe? ABSOLUTELY!