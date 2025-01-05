Justitie VS vraagt Hooggerechtshof om TikTok-verbod niet uit te stellen

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft het Hooggerechtshof gevraagd om het TikTok-verbod niet uit te stellen. Donald Trump vroeg vorige week om uitstel zodat hij de kans heeft om het verbod tegen te houden zodra hij president is.

Het ministerie van Justitie beargumenteert dat het uitvoeren van Trumps verzoek om het TikTok-verbod uit te stellen gelijkstaat aan een 'tussenuitspraak'. Zo'n uitspraak mag het hof alleen doen als moederbedrijf ByteDance heeft aangetoond dat het een grote kans maakt om de zaak te winnen. Dat heeft het bedrijf echter nog niet gedaan, vindt Justitie.

Daarnaast stelt het ministerie dat Trump in zijn brief de veiligheidszorgen niet ontkent. De verkozen president zegt dat hij veel van de zorgen van de overheid deelt. Tegelijkertijd neemt hij 'geen standpunt' in over het voornaamste argument van ByteDance tegen een verbod, namelijk dat dat het recht op de vrijheid van meningsuiting zou schenden. Dat vraagstuk ligt aan de basis van de rechtszaak die het Hooggerechtshof gaat behandelen. Op 10 januari begint daar de eerste hoorzitting.

Trump vroeg het Hooggerechtshof vorige week om de deadline van 19 januari, een dag voor zijn inauguratie, op te rekken, zodat hij tijd heeft om als president zelf het probleem op te lossen. De zakenman wil naar eigen zeggen TikTok redden en tegelijkertijd de veiligheidszorgen aanpakken, al is nog onduidelijk hoe hij dat van plan is.

Volgens de aankomende Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act moeten apps worden verboden indien ze door 'een buitenlandse tegenstander' worden beheerd en een bepaald aantal maandelijkse gebruikers hebben. Volgens de Amerikaanse overheid is deze wet van toepassing op TikTok, omdat het Chinese ByteDance een 'grote bedreiging voor de nationale veiligheid' vormt.

De VS vreest dat het moederbedrijf de gegevens van Amerikaanse TikTok-gebruikers deelt met de Chinese overheid en de bevolking via de app probeert te beïnvloeden. Het sociale medium moet volgens de huidige wet vóór 19 januari worden verkocht aan een Amerikaanse partij. Als dat niet gebeurt, mogen appwinkels in de VS TikTok niet meer aanbieden.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 05-01-2025 12:37
177 • submitter: wildhagen

05-01-2025 • 12:37

177

Submitter: wildhagen

Lees meer

TikTok gaat 1 miljard euro investeren in datacenter in Finland
TikTok gaat 1 miljard euro investeren in datacenter in Finland Nieuws van 30 april 2025
TikTok is weer beschikbaar in de Amerikaanse App Store en Play Store
TikTok is weer beschikbaar in de Amerikaanse App Store en Play Store Nieuws van 14 februari 2025
Amerikaanse regering in gesprek met investeerders over overname TikTok
Amerikaanse regering in gesprek met investeerders over overname TikTok Nieuws van 26 januari 2025
Hooggerechtshof VS houdt wet in stand die TikTok-verbod mogelijk maakt
Hooggerechtshof VS houdt wet in stand die TikTok-verbod mogelijk maakt Nieuws van 17 januari 2025
Regering-Biden kijkt naar opties om TikTok in VS niet op zwart te laten gaan
Regering-Biden kijkt naar opties om TikTok in VS niet op zwart te laten gaan Nieuws van 16 januari 2025
Chinese app RedNote krijgt 700.000 nieuwe gebruikers door dreigend TikTok-verbod
Chinese app RedNote krijgt 700.000 nieuwe gebruikers door dreigend TikTok-verbod Nieuws van 16 januari 2025
'TikTok overweegt app in VS volledig te blokkeren'
'TikTok overweegt app in VS volledig te blokkeren' Nieuws van 15 januari 2025
Amerikaans wetsvoorstel schuift deadline verbod TikTok met 9 maanden op
Amerikaans wetsvoorstel schuift deadline verbod TikTok met 9 maanden op Nieuws van 14 januari 2025
Gerucht: Chinese overheid overweegt TikTok VS aan Elon Musk te verkopen
Gerucht: Chinese overheid overweegt TikTok VS aan Elon Musk te verkopen Nieuws van 14 januari 2025
Trump vraagt Amerikaans Hooggerechtshof om TikTok-verbod uit te stellen
Trump vraagt Amerikaans Hooggerechtshof om TikTok-verbod uit te stellen Nieuws van 28 december 2024
TikTok mag VS-verbod op 10 januari aanvechten bij Amerikaans Hooggerechtshof
TikTok mag VS-verbod op 10 januari aanvechten bij Amerikaans Hooggerechtshof Nieuws van 18 december 2024
Politici VS: Apple en Google moeten TikTok op 19 januari kunnen verwijderen
Politici VS: Apple en Google moeten TikTok op 19 januari kunnen verwijderen Nieuws van 16 december 2024
ByteDance vraagt rechtbank om Amerikaans TikTok-verbod tijdelijk te pauzeren
ByteDance vraagt rechtbank om Amerikaans TikTok-verbod tijdelijk te pauzeren Nieuws van 9 december 2024
Meer producten en artikelen
Politiek en recht Donald Trump TIktok Verenigde staten

Reacties (169)

-Moderatie-faq
169
157
55
3
0
45
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
ShadLink 5 januari 2025 13:28
Echt idioot te zien hoe de VS koste wat het kost TikTok te verbieden 1 dag voordat Trump wordt aangesteld. Wat hij daarna zonder enig probleem terug gaat draaien. Maar ja, er zullen wel weer vele miljoenen dollars in omgaan in dergelijke rechtszaken.
bzuidgeest
@ShadLink5 januari 2025 15:04
Ten eerste was het Trump die met dat verbod is gekomen. Trump zijn standpunt is alleen veranderd toen Jeff Yass, een Amerikaanse investerder in tiktok hem geld ging geven voor zijn campagne.

Trump kan het terugdraaien. Maar dan doet hij dat wel op zijn eigen naam en dus zijn de gevolgen (Zo die er zijn) ook aan hem te hangen. Hij heeft veel liever dat anderen controversiële beslissingen nemen zodat hij altijd die anderen de schuld kan geven.

Hetzelfde met het verwijderen van het Amerikaanse schuldenplafon. Dat probeerde hij ook op biden zijn naam te krijgen. Gelukkig was die zo dom niet. Hij kan het alsnog zelf verwijderen, maar dat is minder omdat hij dan niet fiscale verantwoordelijkheid kan claimen en naar biden wijzen.
Fermion @bzuidgeest6 januari 2025 09:32
Ten eerste was het Trump die met dat verbod is gekomen. Trump zijn standpunt is alleen veranderd toen Jeff Yass, een Amerikaanse investerder in tiktok hem geld ging geven voor zijn campagne.
Precies, TikTok is allang niet meer alleen een platform voor dansvideo's. Het is uitgegroeid tot een serieuze bron van nieuws, informatie en zakelijke kansen. Daarmee is het ook een krachtig middel voor zowel positieve als negatieve beïnvloeding, wat het voor overheden lastiger maakt om de publieke opinie bij te sturen. Dat laatste past niet binnen het gewenste narratief.

De overheden hebben moeite met het bijsturen van de publieke opinie via dergelijke platforms. Sociale media bieden immers directe communicatie en alternatieve nieuwsbronnen die moeilijker te controleren zijn dan traditionele media.
bzuidgeest
@Fermion6 januari 2025 10:12
Alternatieve nieuwsbronnen.... dat vertaalt meestal naar complotzooi helaas.
Massive Mark @bzuidgeest6 januari 2025 11:26
Tweakers zal ook gezien worden als alternatieve bron. Maar laten we niet doen alsof de mainstream het de afgelopen jaren continu bij het juiste eind had, sterker nog er is duidelijk geworden dat de mainstream voornamelijk spreekpoppen zijn.
bzuidgeest
@Massive Mark6 januari 2025 11:31
Ik denk dat ik de term mainstream en alternatief de lading niet meer vind dekken en te polariserend.

Ik denk niet dat tweakers een alternatieve bron is. Het is een relatief grote site, ruime bekendheid en bestaat al lang. Tweakers alternatief noemen is hetzelfde als geert wilders geen "gevestigde orde" noemen. Wilders is meubilair zolang als hij al in de politiek den haag zit.

Ik denk dat je beter onderscheid kan maken tussen bronnen die algemeen geaccepteerde informatie aan hangen en hen die dat niet doen. Maar hoe dat moet heten.... Kan het zo even niet verzinnen.

TLDR op youtube is mogelijk alternatief nieuws, maar ze publiceren ook al hun bronnen, wat de meesten niet doen. Dus het zijn geen complotdenkers wat vaak onder alternatief valt. Alternatief dekt gewoon de lading niet meer.
memen @Massive Mark6 januari 2025 13:01
Als grootste mediabedrijf van Nederland naast NPO is DPG Media, waar Tweakers onderdeel van is, toch wel mainstream media?
Corragio @Fermion6 januari 2025 16:47
En precies dit klopt helemaal. De overheid kan indd de publieke opinie niet bijsturen volgens hun eigen belang en die van een niet te willen noemen staat.
En aangezien dit bij beide partijen niet in het gewenste narratief past, wilt men dus de blokkade onder de huidige president (die ook onder de partijen valt) behouden.
Geen idee wat de toekomstige president zou willen wijzigen aan TikTok om de blokkade eventueel te willen opheffen.
bytemaster460 @ShadLink5 januari 2025 18:49
Een uitspraak van een hooggerechtshof kan hij niet zomaar terugdraaien omdat hij de president is. Scheiding der machten. Hij zal eerst de wet moeten veranderen waardoor TikTok mogelijk alsnog toegelaten kan worden. Daar zullen juristen zich dan ook weer over moeten buigen.
Fucitol @ShadLink5 januari 2025 13:34
Nee, er zijn of gaan vast vele miljoenen naar Trump wanneer zijn eigen bedachte verbod niet doorgaat, hoe kun je anders deze volledige 180 verklaren? Met z’n nieuwe big-tech vriend(en) kan Trump makkelijk veel rijker worden en gaan dus gemakshalve alle beloftes weer de deur uit.
k995 @ShadLink5 januari 2025 16:21
Idioot? Het was trump die dit wilde en een trump bestuurde parlement die dit stemde.
Gewoon decmoratie dus.

Dat trump nu van gedacht veranderde omdat hij blijkbaar beseft dat het beter voor hem is veranderd er weinig aan.
kodak @ShadLink5 januari 2025 16:42
Het besluit dat tiktok moet stoppen is in april 2024 in werking getreden. Dat besluit is niet zomaar tot stand gekomen, het is besloten goedgekeurd door het congres van volksvertegenwoordigers. Waarbij tiktok ook lange tijd gelegenheid gegeven zich te verkopen voordat het verboden zou worden. Maar tiktok was het daar niet mee eens en de beslissing over het besluit van de volksvertegenwoordiging ligt na herhaaldelijk protest door het bedrijf uiteindelijk na lange tijd bij het hoogste gerechtshof. Je bent dus eerder aan het klagen dat er recht op protest is tegen democratische besluiten en rechters niet gehaast beslissen nemen.

Het is ook te simpel om te negeren dat in de afgelopen jaren men maar rekening moest houden met wat een huidige aankomende president nu wil. Zelfs als je alleen naar deze aankomende president kijkt dan heeft die heel lang de tijd gehad een verkoop te regelen. Dat dit niet gedaan is zegt eerde iets over de eigen prioriteiten en mogelijkheden dan over wat straks misschien eens kan gebeuren. Waarbij hij tijdens het eerste presidentschap tegen verkoop was en het dus zelfs tegen heeft gewerkt.
uiltje 5 januari 2025 13:08
Oh, ik wist niet dat het per se aan een VS partij moet worden verkocht. Da's wel heel cru. Daar kan je als overheid natuurlijk niet mee akkoord gaan. Dit soort machtspolitiek is slecht van zichzelf. Je kan best wel regels opleggen aan een markt, maar verplichte verkoop aan een partij in je eigen land gaat wel erg ver.

Ondertussen draaien al onze services - inclusief bijvoorbeeld medische diensten - op servers die door VS bedrijven worden aangestuurd. Die zijn minstens zo gevaarlijk, zeker als nationaal-populistische partijen in de VS de dienst gaan uitmaken, want dan is de VS de VS niet meer. Het is de vraag hoe lang de VS nog democratisch blijft.

Overigens verre van een fan van TikTok. Da's meer vanwege het het imago dat de jeugd krijgt voorgeschoteld in de filmpjes overigens, heel veel dieper ben ik niet gedoken omdat ik de eerste filmpjes die ik kreeg voorgeschoteld van compleet verbouwde kinderen al niet kon aanzien.
007Nightfire @uiltje5 januari 2025 13:18
Ja en nee. Veel van die Amerikaanse bedrijven hebben een Europe tak met de servers in Europa die moeten voldoen aan de Europese wetgeving, vaak hoofdkantoor in Ierland of Nederland voor belastingvoordeel. TikTok kan simpelweg het Amerikaanse deel afsplitsen en onderbrengen in een volledig zelf op te richten Amerikaanse tak. Dat wil TikTok niet, er zijn betreft bedrijfsvoering en bedrijfswaarde legitieme argumenten waarom dat voor ByteDance nadelig is. Het tegenargument is dat de Chinese overheid dat niet wil, want dat dan die data niet meer gedeeld kan worden. Of nouja, het kan natuurlijk nogsteeds, maar als het dan gebeurt dan is dat makkelijker te zien.
Ted_W @007Nightfire5 januari 2025 13:36
Ook je en nee. Data van Amerikaanse gebruikers worden ook in de VS opgeslagen bij een Amerikaanse partij (Oracle), dit is nog het resultaat van een eerdere deal toen Trump nog president was. Hiermee voldoet TikTok in principe aan alle geldende regelgeving, vandaar dat de Amerikaanse Justitie het alleen kan gooien op 'bedreiging voor nationale veiligheid' en 'buitenlandse tegenstander'.
Zyphlan
@Ted_W5 januari 2025 15:53
https://www.theverge.com/...-project-texas-china-silo
In de praktijk waren de gegevens minder afgeschermd dan TikTok gebruikers en politici liet geloven, meldt Fortune. Evan Turner, die tussen april en september 2022 als datawetenschapper bij TikTok werkte, beschreef een "stealth-commandostructuur" waarin hij — op papier — werd overgeplaatst naar een manager in Seattle, maar bleef rapporteren aan leidinggevenden in China. Elke twee weken stuurde Turner spreadsheets met gegevens van honderdduizenden Amerikaanse gebruikers naar medewerkers van ByteDance in Peking, vertelde hij aan Fortune. De spreadsheets bevatten gebruikersnamen, e-mailadressen, IP-adressen, geografische en demografische informatie en werden gebruikt om te bepalen hoe TikTok’s algoritme kon worden ontwikkeld om gebruikers aan te moedigen actiever te zijn op de app, zei hij.
Ted_W @Zyphlan5 januari 2025 16:31
Het is uiteraard niet perfect veilig, maar elk bedrijf wat met Excel of e-mail (of eigenlijk gewoon mensen) werkt heeft dit probleem. PowerPoints of rapporten, al dan niet met alle data erachter (vaak dus in Excel) worden binnen een bedrijf over en weer verspreid. Nu wil ik dit niet goedpraten, maar het is wel wat anders dan complete databases dat naar Chinese servers worden gepompt, wat het beeld is bij veel mensen als het gaat om data van gebruikers.
Zyphlan
@Ted_W5 januari 2025 20:02
Elke twee weken stuurde Turner spreadsheets met gegevens van honderdduizenden Amerikaanse gebruikers naar medewerkers van ByteDance in Peking,
Dit lijkt me tochj wel een complete database :) en nee het is niet goed te praten ze claimen .. we doen het niet en toch doen ze het , dan is het heel simpel dat het dus niet te vertrouwen is en dat elke beloftes die ze maken over dataveiligheid weinig geloofwaardigheid heeft.
Ted_W @Zyphlan5 januari 2025 21:17
Met complete databases bedoel ik alle data wat bij TikTok binnen komt en dat zal vast 'iets' meer zijn dan wat er op een Excel past. Ik ben er niet zo zeker van dat 'wij' het niet doen, maar we hoeven het ook niet op die manier te doen omdat we die restrictie niet hebben. En Amerikanen kunnen toch wel bij de data komen die in de EU zijn opgeslagen, dus dat is sowieso geen probleem. En tot slot, data gebruiken om het algoritme te verbeteren vind ik ook wat anders dat spioneren.
Zyphlan
@Ted_W5 januari 2025 21:26
Om het te versimpelen:

Je hebt een vriendin. Je bent vreemdgegaan en spreekt met je vriendin af dat je onder geen enkel beding nog contact hebt met degene met wie je bent vreemdgegaan. Nu blijkt dat je toch contact hebt gehad en bijvoorbeeld wat leuke foto's hebt uitgewisseld. Jouw verdediging is: "Ja, maar ik had ook met haar naar bed kunnen gaan, en iedereen gaat toch vreemd..., dus je moet je er niks van aantrekken.
Ted_W @Zyphlan5 januari 2025 21:35
Even wachten, waar heb ik precies gezegd dat we er niks van moeten aantrekken? Het enige wat ik zei is dat niet alle data van Amerikaanse gebruikers naar China worden verstuurd, wat veel mensen denken. OK, toen kwam jij met de spreadsheets aan, waarbij ik expliciet had gezegd dat het niet goed was. En ik zei ook dart Amerika niet met spreadsheets hoeft te werken omdat zij toch wel bij de data kunnen als ze dat willen, wat ook gewoon klopt. Dus wat is precies het probleem?

En laten we niet zo naïef zijn om te denken dat het echt alleen maar om de data gaat. Dit gaat gewoon o, macht en invloed en die van TikTok is gewoon wat te groot in de VS. Als het niet de data was geweest, dan hadden ze TikTok wel op een andere manier aangepakt. En dat vind ik ook helemaal niet erg, ik heb verder helemaal niks met TikTok.

[Reactie gewijzigd door Ted_W op 5 januari 2025 21:41]

Zyphlan
@Ted_W5 januari 2025 21:42
Het is uiteraard niet perfect veilig, maar elk bedrijf wat met Excel of e-mail (of eigenlijk gewoon mensen) werkt heeft dit probleem. PowerPoints of rapporten, al dan niet met alle data erachter (vaak dus in Excel) worden binnen een bedrijf over en weer verspreid.
Gebeurt toch overal? Dus wat maakt het uit? En niet alle data, ja. Dus als je slechts een beetje vreemdgaat (foto’s in plaats van iemand zwanger maken), dan is het dus allemaal niet zo’n probleem.
. En Amerikanen kunnen toch wel bij de data komen die in de EU zijn opgeslagen, dus dat is sowieso geen probleem.
0.0 te maken met het onderwerp, en dit is letterlijk een vergelijkbare verdediging met: 'Ja, maar mijn maatje is ook vreemdgegaan, dus daarom mag ik ook vreemdgaan.' (Of die echt vreemdgegaan is, heb je nou ook niet echt bewijs van geleverd, dus het is meer whataboutisme, maar we houden het simpel.)
Ted_W @Zyphlan5 januari 2025 22:23
Dat het overal gebeurt betekent toch niet dat het automatisch goed is? Dat zijn echt 2 verschillende zaken. Dat we af en toe wat op straat gooien, betekent niet dat het goed is. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Dat maak jij er alleen van.

Je bent zelf met dat punt begonnen met 'we doen het niet en toch doen zij het', alleen omgekeerd. Ik reageerde alleen daarop. Dat wij het niet doen, heeft ook 0,0 met dit onderwerp te maken volgens jouw logica. Is het dan omgekeerde whataboutisme?
Zyphlan
@Ted_W5 januari 2025 22:28
Hiermee voldoet TikTok in principe aan alle geldende regelgeving, vandaar dat de Amerikaanse Justitie het alleen kan gooien op 'bedreiging voor nationale veiligheid' en 'buitenlandse tegenstander'.
Jij verklaart dat ze voldoen aan de wetgeving , ik laat zien dat dit niet het geval is.
Ted_W @Zyphlan5 januari 2025 23:00
Je hebt alleen laten zien dat er een ex-medewerker was geweest die beweert dat hij om de 2 weken data naar China heeft verstuurd voor het verbeteren van de algoritme. Is het echt zo? Weten we niet totdat het bewezen is, dat is hoe het werkt in een rechtsstaat.

Los van het juridische deel, geloof ik of het waar kan zijn? Ja, want elk groot bedrijf werkt met spreadsheets om data te verspreiden. Is het goed te praten? Nee, maar dat soort dingen gebeuren nu eenmaal. Is de nationale veiligheid in het geding? Nee, mits het alleen bedoelt is voor het verbeteren van het algoritme. Is TikTok te groot en heeft het (te)veel invloed in de VS? Ja, en ik vind het ook niet erg dat de VS er tegen optreedt, zeg dan wel eerlijk waar het echt om gaat.

Dit is hoe ik dit zie. Is het nu allemaal wat duidelijker?
Zyphlan
@Ted_W6 januari 2025 00:11
Je geeft toe dat data naar China kan zijn gestuurd en bagatelliseert het als 'voor het algoritme'. Maar liegen over dataveiligheid blijft onacceptabel, zeker op deze schaal.

Ja, bedrijven gebruiken spreadsheets, maar data van honderdduizenden gebruikers naar een ander land sturen is niet normaal intern gebruik.
Verwijderd @Zyphlan6 januari 2025 06:26
Ik wil je oprecht bedanken voor het delen van inzicht achter deze beslissing en betreft de privacy schending voor ByteDance. Het verbaast mij nog dat het goedkope vermaak blijkbaar zulke oogkleppen kan opwerpen om zulke praktijken hier nog geprobeerd wordt te relativeren zogenaamd als ‘onschuldig’ gedrag achter de TikTok app.
Ted_W @Zyphlan6 januari 2025 06:59
Ik bagatiliseer niks als 'voor het algoritme', dat staat gewoon letterlijk in jouw eigen link. Is begrijpend lezen of de nuance eruit halen nu ook echt zo moeilijk? Of wil je persé je gelijk halen zodat je beter kunt slapen en niet de hele dat chagrijnig bent? In dat geval hoop ik dat je goed hebt geslapen en ik wens je nog een fijne dat verder.

@Verwijderd Ook voor jou geldt dat begrijpend en genuanceerd lezen erg lastig is, maar ook jou wens ik verder een fijne dag.

[Reactie gewijzigd door Ted_W op 6 januari 2025 07:04]

Verwijderd @Ted_W6 januari 2025 07:18
Het is mij eerder schrikbarend de standvastigheid in iets wat toch simpel in het artikel hierboven gelinkt terugkomt.
In de praktijk waren de gegevens minder afgeschermd dan TikTok gebruikers en politici liet geloven, meldt Fortune. Evan Turner
Het standpunt “Hiermee voldoet TikTok in principe aan alle geldende regelgeving” lijkt pertinent incorrect
Ted_W @Verwijderd6 januari 2025 07:35
Heeft niks met standvastigheid te maken, maar gaan we tegenwoordig iemand al veroordelen op basis van wat iemand heeft gezegd op internet? En vandaar ook de toevoeging "in principe" omdat ik ook weet dat het daarmee echt niet perfect veilig is. Heb ik direct daarna ook aangegeven. En ook heb ik meermaals gezegd dat dit niet goed te praten en niet ok is. Ook al probeert iemand anders mij andere woorden in de mond te leggen.

Ik probeer TikTok hier niet te beschermen, want ik heb ook gezegd dat het prima is dat ze aangepakt worden. Ik geloof alleen niet dat het echt alleen met data veiligheid te maken heeft, maar met invloed en macht van TikTok in de VS. Het enige wat ik doe is om de zaken in perspectief te zien in plaats van alleen zwart wit en op basis van emoties of vooringenomen meningen.

[Reactie gewijzigd door Ted_W op 6 januari 2025 07:44]

Verwijderd @Ted_W6 januari 2025 10:08
Dat lijkt mij wat overtrokken als je denkt dat je hier veroordeelt wordt, je laatste alinea reflecteert mogelijk meer op je het eigen standpunt. Ik geef trouwens ook verder alleen maar aan dat het zogenaamde “aan de regels voldoen” op z’n minst niet geheel klopt en op z’n zachts gezegd een gevaarlijke aanname kan zijn, daar mag best wat van gezegd worden als redelijkerwijs signalen zijn dat dit uit PR pijplijn komt want dat brengt het risico om politici en het volk in slaap te sussen voornamelijk op de VS gericht

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 6 januari 2025 10:09]

JustRob @007Nightfire5 januari 2025 14:20
Het opslaan van data op EU servers door US bedrijven biedt geen enkele bescherming. Sterker, het maakt het voor Amerikaans inlichtingen diensten alleen maar makkelijker om de data te gebruiken omdat er geen data van US gebruikers op staat. Bert Hubert heeft hier een goed stuk over geschreven: https://berthub.eu/articl...eigen-sleutels-helpt-het/

Hetzelfde zou ook gelden voor TikTok. Dat is ook waarom ze de hele toko moeten verkopen en alleen het opslaan op US servers niet voldoende is.

Maar je moet je eens voorstellen wat er zou gebeuren als wij Microsoft/Google/Apple verplichten hun software die in de EU draait te verkopen aan een Europese partij, want dat is effectief wat de US vraagt. Natuurlijk gaan ze daar niet mee akkoord. En dat gaat TikTok ook niet doen.

Dus de enige uitkomst van dit verbod is dat TikTok niet meer te gebruiken is in de US en daarmee Meta en X een de facto duopolie krijgt met Instagram/Meta en X.
Ted_W @JustRob5 januari 2025 15:06
Eens. Echter is er een verschil in deze. In de EU wordt EU data opgeslagen bij vooral Amerikaanse bedrijven zoals Google, Microsoft, Amazon enz. Daarmee vallen ze nog steeds onder de Amerikaanse wet en regelgeving, ook zijn ze in de EU actief, waardoor de Amerikaanse inlichtingendienst of overheid er gewoon bij kunnen als ze dat willen. Bij TikTok wordt de data van Amerikaanse gebruikers opgeslagen bij Oracle waardoor toegang en controle door Amerika veel eenvoudiger is. Maar uiteindelijk gaat het dus niet om de data en waar het opgeslagen wordt, het gaat om macht en invloed van de platformen en die TikTok overschaduwt die van Amerikaanse social media platformen en dat is de VS gewoon een doorn in het oog.
007Nightfire @JustRob5 januari 2025 20:38
Bert Hubert heeft hier een goed stuk over geschreven:
Vandaag weer wat geleerd. Dank!
Z80 @007Nightfire5 januari 2025 16:40
Nee. Met de nieuwe regelgeving mag een Chinees bedrijf geen eigenaar zijn van tiktok USA.
Ongeacht waar de servers staan, waar er een kantoor gevestigd is, etc. Het moet 100% los van China.

Zou de EU de zelfde regels gaan hanteren voor meta. Dus 100% Europees of anders weg van de app/play store. Dan is de wereld, Lees USA te klein. Maar is wel wat er nu gebeurd. USA probeert een goed lopend bedrijf eigen te maken. En maakt daar wetgeving naar die overduidelijk is welke kant het op gaat.
uiltje @007Nightfire5 januari 2025 13:21
Ze hebben ze wel ja, maar de software komt nog steeds uit de VS en de bedrijven daar moeten meewerken met de VS overheid als ze daar om gevraagd worden. Tevens zal je nog een traantje moeten wegplinken als je denkt dat alle bedrijven van deze mogelijkheid gebruik maken. Want het gebruik van alleen EU servers is een optie waar je een vinkje in moet zetten en geld voor moet betalen.

[Reactie gewijzigd door uiltje op 5 januari 2025 13:23]

SuperDre @007Nightfire5 januari 2025 21:04
Maar dat is nu juist dus ook, de gegevens van amerikaanse gebruikers staan op amerikaanse servers, het tiktok waar het om draait IS al een amerikaanse tak, maar het moederbedrijf is nog steeds Bytedance.
max3D @uiltje5 januari 2025 14:20
Stel, gewoon stel, dat Europa een 'Protecting Europeans from Foreign Adversary Controlled Applications Act" zou aannemen. Er ligt immers nog een soort halve oorlogsverklaring om Den Haag binnen te vallen als de Amerikanen niet blij zijn; dat zou ik wel een adversary noemen...

All hell would break loose als Europa zou eisen dat Google, Meta en hé X verboden zouden moeten worden danwel verkocht aan Europeanen ;)

Overigens is Trump heus wel koersvast, alleen niet op inhoud, maar op opportunisme: als vriendjes met veel meer geld dan hij iets willen, dan doet hij dat. Jeff Yass heeft 50 miljard, bezit een substantieel aandeel in Bytedance en was een van de grootste donoren van Trump's campagne....

[Reactie gewijzigd door max3D op 5 januari 2025 14:21]

gooos @max3D5 januari 2025 16:15
Die semi oorlogsverklaring is om te voorkomen dat Amerikanen gevangen (kunnen) worden gehouden door het ICC omdat ze menen boven internationale verdragen te staan.

Dat zal niet worden gebruikt om Den Haag binnen te vallen als we een app gaan verbieden.
E5X @gooos5 januari 2025 19:58
VS erkennen ICC niet, ze denken dus niet boven internationale wetten/verdeagen te staan maar zien in hun optiek een externe organisatie die in dat geval Amerikanen gijzelt.
halofreak1990 @E5X5 januari 2025 21:02
ze denken dus niet boven internationale wetten/verdeagen te staan
Juist wel. Dit is namelijk exact de reden dat ze het ICC niet erkennen; om zo onder rechtsvervolging (door een externe partij) uit te kunnen komen. Alleen hebben ze blijkbaar, net als Israël, vergeten om het ICC charter te lezen, want daarin is rekening gehouden met dit scenario en heeft het ICC jurisdictie over beide partijen in een conflict, zolang tenminste een van beide het ICC erkent en het betreffende vergrijp of door de aangesloten partij bij een andere wordt begaan, óf het betreffende vergrijp op het grondgebied van een aangesloten partij wordt begaan door een ander (al dan niet aangesloten bij het ICC).

Enige punt is dat het ICC niet met terugwerkende kracht jurisdictie krijgt en dus alleen mag vervolgen voor incidenten die na het ratificeren van het ICC charter door een van de partijen zijn gebeurd.
blorf @uiltje5 januari 2025 13:34
Ze gaan Tik Tok nooit "verbieden". Wat was het idee? Verplicht uit de appstores halen is half werk. Dan gaat iedereen die omzeilen. De averrechtse uitwerking.
Probleem met dit voorgestelde verbod is dat iedereen zich gaat afvragen waar de autoriteit van Android en iOS vandaan komt om dat voor iedereen te kunnen bepalen. "Ok, dus Android bepaalt wat ik mag. Klinkt alsof het tijd wordt voor iets anders. Van wie is deze telefoon eigenlijk?"

Wat als ze de hele handel in een web-app steken die er precies hetzelfde uit ziet maar dan in een browser? Ik ben geen Tik Tok-gebruiker. Bestaat zoiets niet al? Kunnen ze een TPB-achtige DNS-blokkade invoeren die ook half werkt...

[Reactie gewijzigd door blorf op 5 januari 2025 13:39]

Groningerkoek @blorf5 januari 2025 14:23
Meer dan de helft van de mobieltjes in de US is een iPhone, als TikTok uit de App Store verdwijnt dan krimpt het marktaandeel heel snel. En uiteindelijk zal het geheel verdwijnen want wat heb je aan zo'n app als de helft van de mensen het niet kan gebruiken.

(ja, er zijn manieren om te sideloaden op iOS, maar ik ken echt niemand die dat doet.)
blorf @Groningerkoek5 januari 2025 14:28
Ik denk dat het daar te populair voor is. Die massa gebruikers gaat zich echt niet in de maling laten nemen. Is het niet de appstore, dan iets anders.
Groningerkoek @blorf5 januari 2025 14:33
En wat anders zou dat dan zijn voor iPhone gebruikers?
blorf @Groningerkoek5 januari 2025 14:35
Hoeveel Amerikaanse Tik Tok gebruikers zijn er? O-) Die gaan zich echt niet in een kunstmatig afgebakend platform laten plaatsen.

[Reactie gewijzigd door blorf op 5 januari 2025 14:36]

Groningerkoek @blorf5 januari 2025 15:00
Je geeft geen antwoord op de vraag waar al die gebruikers dan hun app vandaan zouden halen.
blorf @Groningerkoek5 januari 2025 15:05
Daar gaat met die miljoenen gebruikers hoe dan ook voor gezorgd worden. En dat kan onze 2 grote app-platformen de nek omdraaien als ze hier niet heel erg voorzichtig mee blijven.
Groningerkoek @blorf5 januari 2025 15:16
Wil je nu beweren dat er een nieuw platform komt welke wettelijk verboden software gaat aanbieden en dat dit platform groter gaat worden dan de AppStore. En dat Apple en de regering dit gaan laten gebeuren.

:+
blorf @Groningerkoek5 januari 2025 15:27
"Verboden software:" De Tik Tok app...
Dit is totaal niet realistisch. Apps zijn niet eens programa's. Wat Tik Tok mogelijk maakt wordt niet speciaal gesteund door Android en iOS. Het is basisfunctinaliteit van besturingsystemen. Alles kon al zonder de Tik Tok app. Inloggen op een online dienst, media up- en downloaden, communiceren met mede-gebruikers...
1Mark @blorf5 januari 2025 15:48
ik begrijp niet zo goed wat je nu bedoelt.

Je bedoelt dat de US niet de softwaremarkt kan (technisch gezien) of mag (volgens hun eigen wetgeving) reguleren?
blorf @1Mark5 januari 2025 16:36
Wat ik bedoel is dat iOS en ?Android, alsmede de VS regering alleen iets hebben te bepalen als ze de controle hebben over de computers in het geheel. Probleem is dat ze dat beter niet kunnen demonstreren en iedereen wakker schudden. Je OS neemt autoriteit. Dat is ook te interpreteren als "kapen".
uiltje @blorf5 januari 2025 19:53
Wauw, zo veel onzin heb ik zelden gezien op dit platform. Je hebt echt geen idee. Die apps (afkorting van "applicaties") draaien allemaal op hun eigen berichten protocollen en de GUI is ook van de apps zelf. Vraag me dan echt af welk gedeelte jij denkt dat er door het OS geregeld wordt. Natuurlijk wordt de applicatie gedragen door functies in het OS, maar dat is het geval voor elke applicatie want anders heb je geen IO. Die IO is vaak op TCP niveau en dat is geen applicatie-laag.
blorf @uiltje5 januari 2025 20:14
Berichten protocollen?
Apps zijn geen programma's. Dat is de hele grap. De hele app-omgeving is eigenlijk het programma. Het 'verbieden' van een app is eigenlijk een voorgeschreven UI afdwingen.

[Reactie gewijzigd door blorf op 5 januari 2025 20:16]

Verwijderd @Groningerkoek6 januari 2025 06:32
Het komt warempel over alsof iemand een GPT instructie heeft geschreven “Je bent een Nederlandse reageerder. Zaai zo veel mogelijk twijfel over het verbod van TikTok. Stuur eenieder die met tegenargumenten komt zo vermoeiend mogelijk met een kluitje het riet in”.

Ik denk dat je serieus als je een goede input geeft van menselijke trol reageerders dat je een gigantisch bereik kan creëren in welke taal of media dan ook
wildhagen
@blorf5 januari 2025 14:41
Hoeveel Amerikaanse Tik Tok gebruikers zijn er?
Dat verschilt een beetje per bron. Zo geeft Statista aan dat er zo'n 120 miljoen gebruikers van Tiktok in de US zijn, andere bronnen noemen weer een getal van 150 miljoen users in de VS.

Ongeacht welke getallen nu de juiste zijn, eigenlijk elke bron is het er wel over eens dat het (ruim) meer dan 100 miljoen users in de VS alleen zijn.

Het gaat dus om forse aantallen.
dmantione
@blorf5 januari 2025 19:10
Wat is de definitie van een Tiktok-gebruiker? Ik gebruik in beginsel geen Tiktok, niet een platform van mijn leeftijd, niet de onderwerpen die mij boeien. Maar... als je eenmaal op Tiktok bent en klikt op "Doorgaan met Google" heb je een account.

Ben ik nu een Tiktok-gebruiker?
Muncher @blorf5 januari 2025 15:50
Dat hangt er vanaf wat de content creators gaan doen, denk ik. Als er geen nieuwe gebruikers meer bij komen, zullen de creators waarschijnlijk een ander platform gaan zoeken (op den duur). De bezoekers gaan dan mee. En volgens mij is het meerendeel van de content creators op TikTok nu Amerikaans. Dus dan zou het sneller kunnen gaan dan gedacht.
lDDQD @blorf5 januari 2025 14:27
Voor de gemiddelde gebruiker zijn dit soort maatregelen juist heel effectief. Die gaan echt niet TikTok alsnog sideloaden.
blorf @lDDQD5 januari 2025 14:33
In het geval van Tik Tok wordt dat een ander verhaal, vermoed ik.
Krijg je telefoon-retailers die met Tik Tok-prepared telefoons komen en providers met speciale netwerk-faciliteiten om het toch in stand te houden.
1Mark @blorf5 januari 2025 15:53
Dat is dan dus wettelijk verboden en strafbaar. Dat is hoe een wet werkt..
Superstoned @blorf5 januari 2025 17:31
Mja, dat blijft toch een minderheid. YouTube, insta etc bieden vergelijkbare korte video’s aan, mensen stappen zo over en dat is uiteindelijk wat de overheid in de VS wil - eigen land eerst enzo. Dat trump opeens van mening is veranderd is omdat hij natuurlijk niet “America First” maar “Trump and friends first” is.
CAPSLOCK2000
@blorf5 januari 2025 14:24
Ze gaan Tik Tok nooit "verbieden". Wat was het idee? Verplicht uit de appstores halen is half werk. Dan gaat iedereen die omzeilen. De averrechtse uitwerking.
Dat zou rot zijn voor Google en Apple.... maar ik geloof niet dat Trump daar om geeft, eerder omgekeerd.
Uit de appstore halen is inderdaad maar half werk maar Google en Apple kunnen de app op OS-niveau proberen te blokkeren. De techniek staat al op onze telefoons. (zie hieronder)
Probleem met dit voorgestelde verbod is dat iedereen zich gaat afvragen waar de autoriteit van Android en iOS vandaan komt om dat voor iedereen te kunnen bepalen. "Ok, dus Android bepaalt wat ik mag. Klinkt alsof het tijd wordt voor iets anders. Van wie is deze telefoon eigenlijk?"
Je hebt me in één keer overtuigd van het voordeel van zo'n verbod. :) Zonder gekheid, het zou heel goed zijn om die vraag wat vaker te stellen. Dit lijkt me een typisch geval waarin je over eventuele vervelende consequenties moet nadenken voor je het doorvoert.

Google en Apple hebben dat wel al gedaan en hun reactie wordt as we speak uitgerold onder de naam "client attestation" of "integrity" of zo iets. De slimmigheid is dat ze apps niet direct blokkeren maar het indirect door andere apps laten doen.
Apps kunnen tegenwoordig kijken of je telefoon "veilig" is, bv om zichzelf uit te schakelen als je telefoon door een virus is besmet of malware heeft geinstalleerd. Wat precies veilig is en wat niet wordt door Google en Apple bepaald. Het zou een kleine moeite zijn om TikTok toe te voegen aan de lijst met verboden onveilige apps.

Dan krijg je de situatie dat je de app van je bank start en die zegt dan dat je niet kan bankieren omdat je telefoon onveilig is omdat je TikTok hebt geinstalleerd. Als mensen boos zijn dan zijn ze boos op de app die de waarschuwing geeft, bv die van hun bank.

Een bank heeft weinig keuze, die staat onder druk om alle beveiligingsgerelateerde opties aan te zetten.
Die wil niet voor de rechter worden gesleept door een beroofde klant die stelt dat bank nalatig is geweest door niet álle beveilingsopties aan te vinken, ongeacht effectiviteit of vervelende neveneffecten.
Wat als ze de hele handel in een web-app steken die er precies hetzelfde uit ziet maar dan in een browser? Ik ben geen Tik Tok-gebruiker. Bestaat zoiets niet al? Kunnen ze een TPB-achtige DNS-blokkade invoeren die ook half werkt...
www.tiktok.com bestaat al en is precies wat je verwacht, de web versie van tiktok.
blorf @CAPSLOCK20005 januari 2025 14:56
Ze snappen zelf ook wel dat ze hier hun vingers aan kunnen branden. Dit is de ondergrond van Silicon Valley. Het grote publiek kan de hele handel dumpen als ze een stap te ver gaan met eigen regels opleggen.
Verder dan doen alsof ze het zouden kunnen verbieden zal het niet komen.
1Mark @CAPSLOCK20005 januari 2025 15:52
Er is een verschil tussen een wet invoeren en het uitvoeren ervan. Het blokkeren in een App Store is slechts een vorm van uitvoeren.

Maar je kan het uitvoeren natuurlijk ook op andere manieren doen, zoals Google opdragen het actief te blokkeren, providers het laten blokkeren, je verplichten om een anti-tiktok app te installeren, en als dat allemaal niet lukt kan de overheid natuurlijk ook nog wat verder gaan (zonder andere wetten te overtreden).
bzuidgeest
@blorf5 januari 2025 14:56
Moord is ook verboden, maar toch doen sommige mensen het nog. Een minderheid gelukkig en we hebben wetgeving om ze te veroordelen. Een tiktok verbod is niet anders. Dat een minderheid het omzeilt is totaal niet relevant om een verbod wel of niet in te stellen. Er zijn altijd criminelen.

Dus de opmerking dat iets omzeilt zou kunnen worden is een reden die je voor bijna elke discussie wel meteen in de prullenbak kan gooien.
Probleem met dit voorgestelde verbod is dat iedereen zich gaat afvragen waar de autoriteit van Android en iOS vandaan komt om dat voor iedereen te kunnen bepalen.
noch android noch Ios bepaald iets in deze. De amerikaanse wetgever bepaald in deze. Weer een reden die je alleen als je totaal onbegrip hebt zou kunnen accepteren.
Beide appstores moeten gewoon de wet volgen. Een alternatieve appstore ook.

Ik weet niet of een tiktok verbod er ooit komt. Maar jeetje geef in ieder geval een paar fatsoenlijke argumenten. Die zijn er aan beide kanten van de discussie.
bzuidgeest
@uiltje5 januari 2025 14:57
want dan is de VS de VS niet meer
Die VS die niet meer de VS is heeft nooit bestaan. De illusie van "the american dream" is precies dat... een fantasie. Altijd zo geweest.
kuurtjes @uiltje5 januari 2025 15:11
Zo goed als alle buitenlandse apps worden geblokkeerd in China.

De VS wou dus deze Chinese app blokkeren, wegens nationale veiligheid, maar geeft ByteDance de mogelijkheid om het gewoon te verkopen. Er is dus helemaal geen verplichting. ByteDance kan gewoon vertrekken uit de VS.
Ted_W @kuurtjes5 januari 2025 18:17
Apps die verboden zijn in China is niet omdat ze buitenlands zijn maar omdat ze niet aan de Chinese regel- en wetgeving willen voldoen, lijkt me ook een keus als je het zo brengt.

TikTok wordt verboden omdat het Chinees is (eigenlijk omdat het te veel invloed en macht heeft, maar dat terzijde). Niet omdat ze niet voldoen aan de regel- en wetgeving. Lijkt me dus wel een verschil.

Ze moeten TikTok USA verkopen of vertrekken, hoe is dat geen verplichting?
kuurtjes @Ted_W5 januari 2025 20:30
China bant wel degelijk zaken puur omdat ze hun nationale veiligheid willen beschermen. Ik weet niet waarom je denkt van niet want dat doen wij hier ook gewoon. Bijvoorbeeld Huawei en Kaspersky. In China mag je met een Tesla's bijvoorbeeld niet door bepaalde delen van steden rijden. (Weet niet of het nog actueel is)

Een land mag toch gewoon bannen wat ze willen als ze denken dat het tegen de nationale veiligheid in gaat?
Ted_W @kuurtjes5 januari 2025 21:27
Microsoft Bing en LinkedIn is gewoon beschikbaar in China (dit laatste overigens niet meer omdat Microsoft er zelf weinig brood meer in zag) omdat zij wel voldoen aan de Chinese wet- en regelgeving, wat vooral met censuur te maken heeft. Die regels gelden net zo goed ook voor Chinese bedrijven en niet alleen voor buitenlandse bedrijven. Wat in Amerika gebeurt is puur gericht op Chinese bedrijven en dan kun je alles onder 'nationale veiligheid' gooien, maar de strekking is anders. Dat van Tesla was een reactie op Huawei. Kinderachtig ja, maar zo werkt geopolitiek helaas nu eenmaal. En uiteindelijk gaat het echt niet om nationale veiligheid, wat gewoon een flauwekul reden is. Het gaat uiteindelijk om macht en invloed en die TikTok is gewoon net wat te groot in de VS.
wildhagen
5 januari 2025 13:04
Donald Trump vroeg vorige week om een uitstel zodat hij de kans heeft om het verbod tegen te houden zodra hij president is.
Een beetje ironisch is het wel als je bedenkt dat diezelfde Trump in zijn eerste termijn juist dat verbod wilde invoeren: nieuws: Trump verbiedt transacties met acht Chinese apps in VS

En nu wil hij dat, door hemzelf bij decreet ingevoerde, verbod juist weer tegenhouden?

Dat is dus een 180 graden U-bocht die hij hier maakt. Wat moet hier de reden achter zijn dat hij 180 graden gedraaid is en nu opeens "Tiktok wil redden", gezien de quote:
Trump vroeg het Hooggerechtshof vorige week om de deadline van 19 januari, een dag voor zijn inauguratie, op te rekken, zodat hij tijd heeft om als president zelf het probleem op te lossen. De zakenman wil naar eigen zeggen TikTok redden en tegelijkertijd de veiligheidszorgen aanpakken, al is nog onduidelijk hoe hij dat van plan is.
Ik volg de logica totaal niet meer op deze manier.
daan! @wildhagen5 januari 2025 13:31
De laatste verkiezingen gingen relatief goed voor de republikeinen onder jongeren. Relatief in de zin van beter dan voorheen. Een groot deel daarvan wordt door sommige experts toegeschreven aan social media waaronder tiktok. (advertenties, maar ook veel misinformatie)
burgt @daan!5 januari 2025 16:28
Denk eerder dat het komt doordat er een grote investeerder in bytedance Trump een grote bijdrage heeft gegeven, Trump geeft niets om zijn stemmers, alleen om zijn grote donateurs.
Zeekr001 @wildhagen5 januari 2025 13:16
Je probeert ook logica te zoeken bij Trump. Die is er veelal niet. Hij is maar gevoelig voor twee dingen, geld en macht... Als zijn andere uitspraken/ acties drijven op die twee 'principes'.
SuperDre @Zeekr0015 januari 2025 21:01
Of de man heeft zich inmiddels laten overtuigen door 'vriendjes' dat er geen probleem is met tiktok, of in ieder geval niet dat niet opgelost kan worden. Het hele verbod draait om dat enkele politici DENKEN dat de info doorgegeven wordt aan de chinese overheid, maar bewijzen zijn er nog steeds niet.
sderooij @wildhagen5 januari 2025 13:56
Hij doet alles wat voor hem voordelig is. En voor zijn maatje elon. Zal vast iets financiële steun in het spel zijn .
gooos @wildhagen5 januari 2025 16:17
Waar Rutte gewoon selectief kort van geheugen was is Trump nogal vatbaar voor dollars, zeker als de zak maar groot genoeg is.
Groningerkoek @wildhagen5 januari 2025 14:30
Bij een Trump krijg ik altijd het gevoel dat alles aan elkaar hangt en dat het vooral om persoonlijk gewin gaat voor hem en zijn vriendjes.

Musk krijgt een telefoontje uit China en krijgt te horen dat "Hey, als jij zorgt dat de US TikTok behoudt dan doen wij minder moeilijk voor nieuwe vergunningen voor Tesla, of we zien wat anders door de vingers"

Musk en Trump gaan een biertje drinken, en het resultaat lezen we in dit artikel.

Of hij heeft van China te horen gekregen dat de Chinese overheid anders gaat ophouden met elk jaar miljoenen uit te geven in hotels van Trump.

Ook bizar dat dit allemaal mogelijk is, ook al gaat het goed het wekt nog steeds de indruk van belangenverstrengeling.

Nu zullen meer presidenten dit doen, maar Trump kunnen we niet beschuldigen van tact en daarom gaat het allemaal wat directer en is het gemakkelijker om er wat achter te zoeken.

[Reactie gewijzigd door Groningerkoek op 5 januari 2025 14:31]

Z80 @Groningerkoek5 januari 2025 16:31
De eerste regel ben ik mee eens.
Daarna is het complete onzin. Er zit belachelijk veel USA geld in tiktok. En dat willen de investeerders niet verliezen.
Dus die betalen doneren aan de verkiezingen, in dit geval Trump. Om hun investering veilig te stellen.
Scroll een stukje naar boven voor de link of naam om op te zoeken. Dan gaat er een wereld voor je open.
jpsch @Groningerkoek5 januari 2025 17:13
Trump is geheelonthouder. Zijn broer heeft zich doodgedronken.
DemoticaBas 5 januari 2025 17:01
Een dergelijk verbod betekend toch niet meer dan een verbanning uit alle app stores?

En dan kunnen amerikanen via een vpn's alnog de "britse versie" downloaden en updaten.

Amerikaanse inkomsten via ads kunnen ze ook nog blokkeren, maar dat is het wel.

Toch? of heeft een overheid meer opties?
litebyte @DemoticaBas5 januari 2025 17:26
Het punt is dat de SF (Social Famous) dat niet gaan doen, en dus driekwart van hun volgers ook niet - maar dus wel voornamelijk in de VS.

Het enige lichtpuntje in mijn ogen van TikTok is dat het universeel heel populair is, vrijwel ook universeel mag worden gebruikt. Dat komt mede omdat het niet uit de VS komt. Met 825.000.000 downloads (2024) is het ook de best verspreide app in the wereld. Als alleen de VS het links zal laten liggen zal dat tientallen miljoenen volgers gaan kosten, maar op wereldschaal mogelijk niet zulke grote concequenties gaan hebben

Wat vooral interessant is om te zien of het VS lobbyen ook voldoende zal zijn om het ook in de EU te gaan verbieden aldan niet het blijven pushen via media dat TikTok veel verderfelijker is dan Instagram en vergelijkebare apps uit de VS.

CapCut, een bekende video-creatie app uit China is overigens ook al bezig om een social media functie toe te voegen.
kimborntobewild 5 januari 2025 12:52
Tja, Trump heeft veel geld gekregen om TikTik toch te promoten.
Lobby'en moet verboden worden.
gaskabouter @kimborntobewild5 januari 2025 12:58
En hij is erachter gekomen dat hij een jonger publiek bereikt met TikTok wat hem aan de macht heeft geholpen.

Zijn enige belang is eigenbelang
sircampalot @kimborntobewild5 januari 2025 12:56
Heb je daar een bron bij?
bzuidgeest
@sircampalot5 januari 2025 15:00
Google op "Jeff Yass", dat is een American billionaire options trader.

Deze man steunt Trump en heeft een enorm vermogen in TikTok zitten. Vermogen dat hij bij een verbod kan verliezen.

Voor je om een bron vraagt, kan je beter eens googlen, dat komt slimmer over.
bytemaster460 @bzuidgeest5 januari 2025 18:54
Het is volledig legitiem om een bron te vragen als iemand iets beweert. Roepen dat ie dan maar moet googlen slaat nergens op. In Google kun je voor ieder standpunt bevestiging vinden. Ook dat de aarde plat is. Het gaat om de bron waar degene die iets beweert zijn reactie op baseert.
bzuidgeest
@bytemaster4605 januari 2025 19:04
Tuurlijk, maar ga je goed overkomen als je om een bron vraagt voor "1 + 1 = 2" ? Nee het geeft vooral aan dat je geen enkele moeite hebt gedaan of alleen wil stoken. Het word tegenwoordig continue gebruikt om iets in twijfel te trekken, niet om informatie te krijgen. Geef ze een bron en die geloven ze toch niet. Om een bron vragen is iets van trollen geworden. Als het iets complex was dan vind ik een bron vragen niet vreemd. Maar dit is vragen om informatie (of je die nou geloofd of niet) heel makkelijk te vinden is.

Het gaat er niet om dat je voor ieder standpunt bevestiging kan vinden. Het gaat erom of je de bewering kan terugvinden als je googled of binged. En dat is gemakkelijk. Daarna kan je bepalen of je de bewering wil geloven.

als je zoekt op "trump geld tiktok" dan zijn de eerste drie links alle drie geschikt om duidelijk te maken waar de comment vandaan komt. Je kan dat intelligent op de opmerking reageren in plaats van laten merken dat je niet eens de beperkte moeite hebt gedaan om zelf even te kijken of je het kan vinden.

Persoonlijk google ik zelf graag eerst op een opmerking die ik niet geloof of vreemd vind om te zien of er een reden voor is.
bytemaster460 @bzuidgeest5 januari 2025 19:07
Er wordt niet gevraagd naar 1+1=2 maar naar informatie over geldschieters van een presidentskandidaat. Daar bestaat gigantisch veel desinformatie over: keiharde leugens, verkeer interpretaties, insinuaties, etc.
Het is niet aan de ontvanger om een bron bij een bewering van de zender te zoeken. Je wil weten waar de zender zijn informatie haalt.
Daarnaast krijg ik in Google drie andere top reusltaten dan jij en zo zit iedereen in ee informatiebubbel.
bzuidgeest
@bytemaster4605 januari 2025 19:15
Dat is een leuke manier om te zeggen ik ben te lui om zelf te kijken. Het is ook goed om zelf eens te ontdekken wat andere mensen zien en waarom ze dingen beweren.

Of er desinformatie bestaat en of daar naar verwezen word is niet relevant. Je kan ook lezen en dan reageren dat je het desinformatie vind. Maar voor je reageert kan je best even moeite doen om jezelf in te lezen.

In jou situatie kan je niets meer zeggen zonder 3 bronvermeldingen.

Je kan ook reageren dat je die informatie niet kan vinden en een bronvermelding zou willen. Dat geeft in ieder geval aan dat je moeite hebt gedaan. Of gewoon dagelijks nieuws leest.

[Reactie gewijzigd door bzuidgeest op 5 januari 2025 19:16]

bytemaster460 @bzuidgeest5 januari 2025 19:17
Heeft niets met luiheid te maken. Het is volstrekt normaal in de discussie dat iemand die iets beweert de onderbouwing en de bron geeft.
bytemaster460 @bzuidgeest5 januari 2025 19:25
Dus jij gaat onder iedere comment hier om een bron vragen? Of alleen de comments waarvan je de inhoud niet naar je zin is. Want typisch is dat wat gebeurd.
Nee, je vraagt naar een bron als je die informatie onbekend is of als je zelf tegengestelde informatie hebt gekregen. Het feit dat jij het ziet als "inhoud niet naar je zin" geeft al aan hoe je in de discussie staat. Daar heeft het niets mee te maken.
bytemaster460 @bzuidgeest5 januari 2025 19:35
Zoals gezegd, het is heel normaal in een zinvolle discussie dat degene die iets beweert ook de bron noemt en niet dat de ander het maar zelf moet gaan opzoeken via Google. Dat is gewoon realistisch gezien hoe een zinnige discussie werkt.
meowmofo @sircampalot5 januari 2025 13:17
Hier staat alles wat je moet weten om Trump zijn draai te snappen.
Zeekr001 @sircampalot5 januari 2025 13:06
YouTube: Is TikTok het geheime wapen van China?

Niet heel moeilijk om dat te vinden. Het is overal in alle media.
sircampalot @Zeekr0015 januari 2025 16:05
Het is overal in alle media.
Dat hangt er maar net af welke media je volgt, ik volg zo min mogelijk.
Shark.Bait @sircampalot6 januari 2025 08:28
Je reactie is apart. "Alle media" is dus 100% van alle media. Zelfs als jij er maar 1 volgt, zal je het dus tegen moeten komen of tegen gekomen moeten zijn.
sircampalot @Shark.Bait6 januari 2025 10:14
Je kunt het ook andersom lezen, het lijkt me stug dat @Zeekr001 100% van de media kan volgen.
Zeekr001 komt die bevindingen tegen alle media die Zeekr001 volgt.

[Reactie gewijzigd door sircampalot op 6 januari 2025 10:16]

Zeekr001 @sircampalot6 januari 2025 10:29
Wat een kinderachtige reactie. Dat je 'alle' letterlijk leest getuigd van een bekrompen semantische kennis. Vervelend voor je dat je daar niet meer inlevingsvermogen hebt.
sircampalot @Zeekr0016 januari 2025 10:32
Ik denk dat je reactie aan @Shark.Bait gericht is?
Ik las die 100% namelijk al direct als alle media die jij consumeert in jouw bubbel.
sircampalot @paulwump5 januari 2025 13:01
Twitter is nogal groot, kan je specifiek zijn?
Goldwing1973 @paulwump5 januari 2025 13:02
Truth social… oh.. wacht..
SuperDre @kimborntobewild5 januari 2025 20:58
Zonder lobby is er geen democratische politiek.
hiostu @Littlemarc5 januari 2025 14:05
Die boosheid is vooral gecreëerd door de republikeinen zelf in de afgelopen jaren. De strategie van de republikeinen en ook van rechts in Europa is verdeel en heers. Vindt zo veel mogelijk polariserende kwesties en zorg ervoor dat mensen zo haaks mogelijk daarin gaan staan. Op die manier kun je voor ieder onderdeel je draagvlak creëren, mede door het verspreiden van misinformatie en leugens. Je ziet het in de VS duidelijk gebeuren: abortus, buitenlanders, klimaatverandering, healthcare, etc. Op al die fronten wordt er met behulp van social media en zenders als fox news aantoonbaar misinformatie verspreid met als enige doel mensen tegen elkaar op te zetten. En die polarisatie werkt helaas maar al te goed. Het is voor mensen namelijk veel makkelijker om iemand of een groep de schuld te geven van hun problemen en uitdagingen.

Bernie Saunders legde deze strategie al lang geleden bloot: YouTube: Bernie Sanders on how Republicans win and how the media is complicit
Jelster @hiostu5 januari 2025 14:25
Das leuk en het klopt allemaal wel, maar het blijft altijd bij analyseren. Leugens of niet, Trump hakt knopen door. En dat moet echt gebeuren in de wereld. Te veel mensen, te veel egocentriek, iedereen blijft zijn eigen gang gaan. Ook Trump en zijn kornuiten. Maar voor mij is het afgelopen decennia veel pijnlijker gebleven de toestand alleen maar te zien verergeren, zeker in ons land en we blijven alleen maar praten. Ook dit kabinet, waar ik stiekem toch wat van had verwacht, verzinkt in oeverloos politiek ge-emmer. En overal loopt alles vast. Dus ga die knopen doorhakken, wat mij betreft met een botte bijl. Misschien komen we dan eens ergers, zelfs met gekkies aan het roer.
blissard @Jelster5 januari 2025 14:36
Hij is al president geweest he. Kijk naar zijn prestaties, niet naar wat hij zegt.
TheGraphic @blissard5 januari 2025 16:39
Als je naar zijn prestaties kijkt zie je dat hij het heel goed heeft gedaan als President voor zijn land ;)
coolkingler1 @TheGraphic5 januari 2025 16:45
Andersom juist. Alles voor eigen gewin.
TheGraphic @coolkingler15 januari 2025 17:01
Het blijft een zakenman, maar voor de Amerikaanse burgers heeft hij het gewoon goed gedaan. En als het met Amerika goed gaat, gaat het met iedereen goed omdat helaas alles aan de amerikaanse dollar vasthangt.
coolkingler1 @TheGraphic5 januari 2025 17:08
Hij is echt een vreselijk slechte zakenman en heeft daarbij de situatie in Amerika alleen verslechterd.
bytemaster460 @TheGraphic5 januari 2025 18:58
Hij geldt objectief als één van de slechtste presidenten ooit. Zijn “successen” heeft hij gekocht via een record begrotingstekort en niet via degelijk beleid. Onder hem is een record hoeveelheid aan industrie uit de VS vertrokken terwijl hij had beloofd om de industrie terug te brengen naar de VS. Tijdens de covidcrisis heeft hij president onwaardig gereageerd en geregeerd. Hij had geen flauw idee wat hij moest doen en heeft allerlei deskundigen van nepnieuws beschuldigd. Duizenden Amerikanen zijn onnodig overleden door het ontbreken van beleid.
bzuidgeest
@Jelster5 januari 2025 14:45
De meeste dictators kan van gezegd worden dat ze knopen doorhakken.

Ik zal niet ontkennen dat op veel vlakken concrete actie nodig is. Maar dat betekend niet dat ik maar klakkeloos elke beslissingsmaker ga accepteren. Iemand als Trump neemt alleen beslissingen in eigenbelang, daar zijn we totaal niet mee geholpen. Dan is geen beslissing beter.
sircampalot @bzuidgeest5 januari 2025 15:56
Met een dictator (of monarchie) is niet zoveel mis.
Echter na verloop van tijd (mogelijk een generatie) loopt zo'n bestuursvorm uit in een Tirannie, en dat is wel foute boel.
Het is een van de stadia van de anacylose

[Reactie gewijzigd door sircampalot op 5 januari 2025 15:57]

bzuidgeest
@sircampalot5 januari 2025 15:59
In theorie wanneer je een dictator hebt die zowel begaan is met de mensen die hij regeert alswel dat het een competente dictator is, dan is er niet veel mis mee.

Echter zo een dictator is niet alleen onwaarschijnlijk, het is ook nooit voorgekomen. En het is zeker niet op Trump van toepassing. De persoon die ik er nog het meest dichtbij vind komen is Xi. Dat is waarschijnlijk controversieel. Maar het is een dictator in veel aspecten en de welvaart van de meeste chinezen is onder zijn bewind enorm gestegen. Van agrarisch en arm naar high-tech middenstand in een paar generaties....
k995 @bzuidgeest5 januari 2025 16:58
De persoon die ik er nog het meest dichtbij vind komen is Xi. Dat is waarschijnlijk controversieel. Maar het is een dictator in veel aspecten en de welvaart van de meeste chinezen is onder zijn bewind enorm gestegen. Van agrarisch en arm naar high-tech middenstand in een paar generaties....
Ik denk dat je je waqt beter moet inlezen in china dan.
Ja brood en spelen bracht hij wel , maar ten koste van wat?
bzuidgeest
@k9955 januari 2025 19:10
Het is je misschien niet opgevallen, maar de Chinese maatschappij is van verarmde boeren naar een high tech export industrie doorgeschoten in minder dan een halve eeuw. De infrastructuur die is opgetuigd in een "paar" jaar is fenomenaal.

Heb je al een naar de inkomensgroei van de gemiddelde chinees gekeken?

En ten koste van wat? Ja de prijs is wellicht hoog. Maar de gemiddelde Chinees lijkt die prijs graag te betalen. De Chinees lijkt het idee van opofferen voor het geheel nog te begrijpen.

Ik beweer nergens dat Xi perfect is of alles goed doet, maar voor zover competente dictators een ding zijn is hij of de chinese staat verschrikkelijk competent. En zoals je kan lezen wil @sircampalot graag een dictator die competent is.

Voor je iemand vraagt zich in te lezen moet je eerst zelf eens gaan lezen of gewoon een tegenargument formuleren.

Ik denk dat de meeste Nederlanders zouden tekenen voor een Xi als ze de cijfers zagen.

[Reactie gewijzigd door bzuidgeest op 5 januari 2025 19:12]

k995 @bzuidgeest5 januari 2025 20:27
Xi kwam aan de macht in 2013 , toen het meeste van die groei al gedaan was. De groei sindsdien is fors afgenomen zelfs de vervalste chinese bnp cijfers kunnen dat niet verstoppen.

Daarnaast zet china steeds zwaarder in op repressie en de china= han beleid.
China komt steeds meer onder druk van buitenaf en binnenuit.

Dus neen zie geen reden om te denken dat hij een competente dictator is
bzuidgeest
@k9956 januari 2025 11:36
Hij kwam niet uit het niets aan de macht..... En het afnemen van die groei is een wereldwijd fenomeen. Je kan discussiëren over zijn keuze van oplossingen.

Of hij het nou was of zijn voorganger. Er is geen manier om te ontkennen dat ze jaren van groei en verbetering van omstandigheden (voor de meeste inwoners) hebben gezien. Groei waar mening land jaloers op is.

Ik zeg nergens dat Xi of zijn voorgangers perfect zijn. Ik reageerde op een post van iemand die competente dictators wilde. En als ik kijk naar alle andere dictators die hun land de grond in gejaagd hebben dan komen de Chinese bestuurders, de CCP heel competent over bij mij. Je kan je ogen dicht doen en janken dat ze niet aardig zijn en wat dan ook. Dat veranderd weinig aan hoeveel ze bereikt hebben in vergelijking met andere landen met een dictator. Wat het de competentste dictator maakt die ik kan noemen.
k995 @bzuidgeest6 januari 2025 12:35
Nee hij kwam aan de macht als het systeem dat voor de economische groei zocht al op poten stond. Dat dateerd van de jaren 70-80 toen XI nog een lage ambtenaar was. Dat je de verdiensten aan hem wil geven lopt langs geen kanten.

Integendeel zelfs, nogmaals XI zijn leiderschap staat gekenmerkt met dalende economische groei en interne onrusten. Je wilt dat nu veranderen naar " de CCP" maar dat is geen eenmalige dictator meer maar een systeem van machthebbers. Niks te maken met "janken" maar gewoon de feiten zoals ze zijn in china sinds XI aan de macht is.
bzuidgeest
@k9956 januari 2025 13:02
prima Hu Jintao dan of wie er ook weer daar voor kwam (allemaal dictators). We dwalen ver af van waar het oorspronkelijk over ging. En zelfs met de huidige jaren erbij denk ik dat China ondanks het gebrek aan democratie een zeer positieve groei heeft doorgemaakt in de laaste 50 jaar. Ik kan geen ander land noemen met zoveel positieve ontwikkeling dat geen democratie is. Ofwel de chinese machthebber of hebbers zijn op een of andere manier competenter dan de rest. Meestal gaat de zelfverrijking ten koste van alles. Hier zijn ze een van de grootste economieën op de planeet geworden, eigenlijk onmisbaar voor de productie van van alles. Een hele prestatie wat mij betreft. Zelfs met humanitaire kanttekeningen.

En janken verwijst niet naar de leiders, prima dat je vind dat het niet aan Xi is toe te wijzen, het verwijst naar dat mensen blijkbaar niet in staat zijn om ook positieve en ronduit fenomenale ontwikkelingen in een land zonder democratie te erkennen. Niet elk land hoeft te werken zoals wij het willen.

[Reactie gewijzigd door bzuidgeest op 6 januari 2025 13:06]

k995 @bzuidgeest6 januari 2025 13:25
Nee we dwalen niet af want Hu is amper nog een dictator te noemen gezien dit een concensus figuur was binnen de partij.

Vergeet niet dat china van een dictatuur naar een oligarchy ging en nu terug naar een dictatuur ging onder XI. Xi is dan ook meer vegelijkbaar met ene Mao dan met zijn directe voorgangers.

JIj maakt de bewering dat XI goed is voor de doorsnee chinees maar dusver heb je daar nog maar weinig bewijs van gegeven. Nogmaals economisch groei is fors naar beneden (en dan is met de vervalste cijfers) , politieke onrust is groter dan de laatste decenia, wereldwijd staat de resputatie van china onder druk en hun groei naar een wereldmacht geraakt maar niet van de grond. Intern zijn er veel grote hervormingeng eweest zowat allemaal in het nadeel van de doorsnee chinees, de politiestaat is groter dan ooit desnondaks dat is het aantal doden door aanslagen hoger dan de laatste decenia, gini coefficient is sinds XI aan de macht gekomen niet meer gedaald (wat wel het geval was de decenia ervoor) en integendeel eerder gestegen ,...

...

Het gaat hier niet over china 1080 tot nu, het gata over de invloed ,macht en beslissingen van XI sinds 2013 .
bzuidgeest
@k9956 januari 2025 13:48
Ja we dwalen af. De oorspronkelijke reactie van mij was op een opmerking waar gesteld werd dat men graag een competente dictator had (hier). Daar zijn er heel weinig van en ik heb geduid dat de enige die lijkt de kwalificeren voor zo een situatie naast de talloze andere voorbeelden van dictators Xi (of zo je wil verschillende van zijn voorgangers) zijn. China is het enige land met een dictator (misschien niet in naam maar wel in effect) dat ik kan noemen met zowel technologische als economische groei in de laatste decennia, waar een groot deel van de bevolking iets van meekrijgt.

Het was niet bedoeld als een discussie van de verdere algemene geschiedenis van China en wie exact wat gedaan heeft. Het is duidelijk dat je daar wat van vind. Maar het boeit mij eerlijk gezegd niet. China is een van de weinige succesvolle niet democratische landen (en ja officieel noemen ze het een democratie boehoe).
k995 @bzuidgeest6 januari 2025 13:57
Voor de een of andere reden wil je het louter hebben over de chinese ontwikkeling , daar ging het niet over.

Het ging puur over XI (niet zijn voorgangers omdat die niet dictators waren, XI is dat wel) de economische groei in 1990 maakt dan ook weinig uit.

Die van 2024 wel

https://foreignpolicy.com...dp-deflation-consumption/
En die cijfers die 'toevallig' altijd de voorgestelde doelen bereiken zijn gewoonweg niet betrouwbaar :

https://www.nationalrevie...nas-fake-economic-growth/

De echte cijfers liggen dus nog wel lager dan dit.
Tel daarbij de vele schandalen en alles wat ik hierboven opsom en ik twijfel ten zeerste of je XI als dictator goed kan beschouwen voor de doorsnee chinees (zelfs al negeer je compleet zijn ruk naar dictatuur en zware onderdrukking van de bevolking)

Dus als je argumentne hebt waarom Xi wel degelijk goed is als dictator geef die gerust maar tot dusver heb je er nog geen gegeven.
bzuidgeest
@k9956 januari 2025 16:20
Voor de een of andere reden wil je het louter hebben over de chinese ontwikkeling , daar ging het niet over.
Is dat wat je er uit haalt? Want dat is absoluut niet wat ik probeer over te brengen. Not even close. Na zes pogingen kan ik niet anders dan concluderen dat het niet mogelijk is om duidelijk te maken aan jou wat ik wil overbrengen.

jammer, maar ik kan daar mee leven.
k995 @bzuidgeest6 januari 2025 17:17
Wat ik eruit haal is dat je geen enkele argument is waarom XI een "goede" dictator zou zijn.
Hij is gewoon dezelfde als alle andere: wat goed is voor XI is goed voor china.
sircampalot @bzuidgeest6 januari 2025 10:20
En zoals je kan lezen wil @sircampalot graag een dictator die competent is.
Dat is misschien wat kort door de bocht.
Ik bedoelde het eerder als: liever een competente alleenheerser, dan een incompetente groep van heersers.
bzuidgeest
@sircampalot6 januari 2025 11:38
Ik bedoelde het eerder als: liever een competente alleenheerser, dan een incompetente groep van heersers.
sorry maar alleenheerser is een ander woord voor dictator :). Ik snap het sentiment overigens wel. Onze democratie staat vaak bol van de knulligheid tegenwoordig. Mutsen over cultuur dingetjes en grote problemen doorschuiven omdat het je stemmen kan kosten om wat te beslissen.
sircampalot @bzuidgeest6 januari 2025 12:38
sorry maar alleenheerser is een ander woord voor dictator
Dat klopt, en daar heb ik met opzet voor gekozen, omdat het over de beginjaren van een alleenheerser gaat, en die zijn doorgaans niet zo slecht voor het volk.
Exqua @Dick Ravestein6 januari 2025 09:04
Het valt me op dat alle beetje pro Trump en pro Rechts commentaren direct negatief gemodereerd worden en de pro polarisatie en pro linkse (liberale) commentaren positief gemodereerd worden.
Duidelijk is wel (alweer) wat bij Tweakers de trend is.
Klopt, vanaf het hele corona gebeuren is dit de trend. Eigenlijk is het misbruik van het moderatie systeem omdat iemand vanwege politieke voorkeuren (en niet vanwege inhoud) minnen (-) krijgt.
bzuidgeest
@Dick Ravestein6 januari 2025 11:27
zogenaamd omdat er oorlog is
Er is een oorlog. Dat is niet te ontkennen en in oorlog wil je stabiel leiderschap.
En poetin heeft zich nog nooit aan een verdrag gehouden, praten is dus bijna zinloos. Het genereert alleen iedere keer uitstel van escalatie.
Dick Ravestein @bzuidgeest9 januari 2025 09:46
"Het genereert alleen iedere keer uitstel van escalatie"

Zit u te wachten op escalatie dan?
En is het niet zo dat "niet geschoten altijd mis is"
Ik zou graag zien dat de NAVO en EU veel meer werk steken in het voorkomen en oplossen van dit soort conflicten dan het, wat nu gebeurt, ondersteunen ervan.
Bij oorlog zijn er altijd alleen verliezers en diegenen die de oorlog voeden en financieren zitten altijd hoog en droog!
bzuidgeest
@Dick Ravestein9 januari 2025 13:03
we ondersteunen het slachtoffer van een conflict. Putin is de enige die schuld heeft aan de start. Niemand heeft hem aangevallen.
Dick Ravestein @bzuidgeest10 januari 2025 17:12
Daar zou ik nog niet zo gauw van uitgaan....
Verschillende partijen hebben afspraken uit het verleden en de waarschuwingen van Poetin in de wind geslagen. Uiteraard zijn dat de partijen die Oekraïne nu militair steunen en niets (diplomatie) doen om deze oorlog te stoppen.
Trump heeft gezegd dat hij deze oorlog binnen 1 dag zou kunnen stoppen (meerdere malen).
Let wel dat in de Donbas (nu bezet door Rusland) hoofdzakelijk Russen wonen die al vanaf 2014 met militair geweld te maken hadden van Oekraïne zelf. Poetin heeft ook daarop meerdere malen gewaarschuwd dat hij die mensen zou beschermen als Oekraïne daar niet mee zou stoppen.
bzuidgeest
@Dick Ravestein10 januari 2025 17:41
afspraken uit het verleden
dat weer. Er zijn GEEN afspraken uit het verleden. Niets op papier of in een verdrag. Niets dat meer bindend is dan een suggestie voor wat we eten met de lunch. De wereld is veranderd en putin kan het niet eeuwig verandering tegenhouden. Verbazend genoeg willen mensen horen bij de vrije landen ipv een dictator.
de waarschuwingen van Poetin
Hij kan waarschuwen wat hij wil, dat geeft hem geen recht op een inval, het geeft hem geen recht de toekomst van andere landen te bepalen. Oekraïne is vrij te kiezen waar ze bij willen horen. Je zou ook niet accepteren dat ons die keuze word afgenomen.
en niets (diplomatie) doen om deze oorlog te stoppen.
krim en zo vergeten? Putin schend ieder bestand of verdrag. onderhandelen is zinloos. En zelfs dan nog zijn er altijd onderhandelingen gaande, ook nu, maar beide partijen kunnen niets overeenkomen. Goed te begrijpen van oekraine. Ik zou ook mijn land terug willen.
Trump heeft gezegd dat hij deze oorlog binnen 1 dag zou kunnen stoppen
en dat nog niet bewezen. En gewoon oekraine aan putin geven is niet echt een oplossing.
Let wel dat in de Donbas (nu bezet door Rusland) hoofdzakelijk Russen wonen die al vanaf 2014 met militair geweld te maken hadden van Oekraïne zelf.
Je bedoelt dat geweld door als seperatisten verklede russische militairen? Die bevolking van de donbas is zo blij met rusland dat ze richting oekraine vluchten.... Ze vieren feest dat hun kinderen ontvoert zijn.
Ze staan te juichen overal nu rusland binnenrijd en alles verwoest heeft.
Poetin heeft ook daarop meerdere malen gewaarschuwd dat hij die mensen zou beschermen als Oekraïne daar niet mee zou stoppen.
waar haal je die onzin? ja hij zal het wel gezegd hebben. maar dat maakt het niet waar dat oekraine dat werkelijk deed. Putin beschermt maar 1 persoon en dat is putin. Hij geeft geen fuck om zijn volk. Anders zou hij ze niet als kannonenvoer naar oekraine sturen.
Dick Ravestein @bzuidgeest10 januari 2025 19:08
Je hebt helemaal gelijk hoor!
Oh maar Oekraïne hoorde tot 1991 wel bij de Sovjet Unie dus pas sinds 1991 "onafhankelijk".

[Reactie gewijzigd door Dick Ravestein op 10 januari 2025 19:12]

bzuidgeest
@Dick Ravestein12 januari 2025 18:53
Oh maar Oekraïne hoorde tot 1991 wel bij de Sovjet Unie dus pas sinds 1991 "onafhankelijk".
En een groot deel van Rusland was ooit van Polen.... De sovjet unie is dood en begraven, ondanks wat putin wil. En dan was Oekraïne net als rusland maar een deel van die Unie. In WW2 was Oekraïne ook een deeltje van Duitsland, dus wellicht willen die het ook terug, polen had ook ooit een stukje.

Wat wil je nou eigenlijk zeggen? Niets in wat je zegt geeft Rusland ook maar enig recht op ook maar een splinter van Oekraïne. En onafhankelijk hoef je echt niet in quotes te zetten. Het is een land met eigen geld, paspoort, wel gedefinieerde grenzen die internationaal erkent is. Er is daar geen vraagteken over. Er zijn wel jongere landen.
kuurtjes @hiostu5 januari 2025 16:40
Ik denk dat het doel niet de polarisatie zelf is. Ik geloof dat politiekers "problemen" zoals abortus en immigranten uitvergroten tot je er niet meer naast kan kijken, om dan zichzelf als oplossing aan te stellen zodat mensen ze macht geven. Polarisatie is daar dan gewoon een bijeffect van, omdat je niet zomaar iedereen doet geloven dat iets een probleem is.
hiostu @biggydeen25 januari 2025 21:05
Je kunt corona situatie echt niet vergelijken met wat fox news en Trump deden. Tijdens corona was er nog veel onduidelijk en was er sprake van tegenstrijdige berichten en veel voortschrijdend inzicht.

Met misinformatie bedoel ik berichten over kinderen die na de geboorte geaborteerd worden in Californië. Of huisdieren die opgegeten worden door immigranten in Ohio. Informatie die demonstratief fout is en met een hele bewuste bedoeling wordt gebracht.
burgt @Littlemarc5 januari 2025 16:48
Er is censuur op extreem rechts omdat die zich niet aan de richtlijnen houden en bederfelijke leugens en onzin posten. Meta links noemen gaat wel heel ver, ze hebben van de week nog aangekondigd dat er een republikeinse maga gast het internationale beleid gaat regelen.
De meeste media die links genoemd worden in Amerka zitten in het midden, maar omdat Trump en co zo ver rechts zijn en geen feiten in het nieuws willen wordt alles opeens links.
Rechts heeft juist de overhand, Fox News is de grootste nieuws zender, maar als je ziet wat daar voor regelrechte fabrikaties (verifieerbaar) verkocht worden door de opinion hosts gaat dat heel wat verder dan wat er op de zogenaamd linkse kanalen voorbij komt.
Fox News is letterlijk gestart als propaganda kanaal voor rechts. Vandaar ook de mega settlement met dominion.
michielRB @Littlemarc5 januari 2025 14:24
Mocht Trump TikTok niet willen verbannen heeft hij hele goede politieke persoonlijke redenen ervoor.
FTFY
De enige reden die Trump heeft is persoonlijk gewin.
bzuidgeest
@Littlemarc5 januari 2025 14:51
Je ontkent de recente geschiedenis. Kijk naar het gedoe rond het financieren van de Amerikaanse overheid. Trump kelderde de deal onder druk van Musk. Musk bedreigde republikeinen met verlies van hun zetels. Gevolg? Een groot deel van de bedreigde republikeinen stemde alsnog voor het bi-partisan verdrag dat er was. Presiden Musk/Trump zijn extra (dwaze) eisen gingen rechtstreeks in de prullenbak.

Trump ging door Musk gigantisch op zijn plaat. Ik weet niet of ik dat als de beste politicus zou omschrijven.

Ik denk eerder dat Trump een zelfzuchtige zak is, die alleen naar eigen gewin kijkt. Dat is natuurlijk de omschrijving van politicus in de VS in veel gevallen.... Maar Trump komt alleen zo ver omdat er een lading soortgenoten zijn die hem voor hun eigen gewin omhoog houden. Zo krijgen ze hun zin zonder dat ze er later de schuld van kunnen krijgen.
k995 @Littlemarc5 januari 2025 16:20
Dat is te zien hoe je "beste" definieert.
Als in "goed voor het land" ; dan neen. trump is zowat de slechtste president die de VS ooit had in dat opzicht.
Goed voor zijn kiezers? Weeral nee, zijn kiezers waren diegene die de meeste nadelen ondervonden.
Gooed voor het uitoeren wat hij beloofde? Weeral niet, maar heel weinig van zijn beloftes geraakte erdoor.
Goed voor trump en de rijke elite die hem steunen ? Yep daar is hij mlisschien idd "de beste"
sircampalot @k9955 januari 2025 16:26
Toch heeft ie gewonnen.
Misschien weten de amerikanen meer van wat er zich in hun land afspeelt dan wij er in NL van meekrijgen.
k995 @sircampalot5 januari 2025 16:32
Ik betwijfel dat, de hoeveelheid propaganda die men daar zondslingert neems schrikwekkende vormen aan.
Mij maakt het absoluut geen reet uit welke ze daar verkiezen als rpesident dus kan ik daar veel neutraler in oordelen.

Het is gewoon een feit dat trump een slechte president was.
sircampalot @k9955 januari 2025 16:36
Ik kan me goed voorstellen dat er meer anti-trump uit onze media komt dan pro-trump.
Dat heeft invloed op de denkwijze van de mensen die die media volgen.
de hoeveelheid propaganda die men daar zondslingert neems schrikwekkende vormen aan
Gelukkig doen beide kampen dat, waardoor het elkaar een beetje opheft.
Het is gewoon een feit dat trump een slechte president was.
Dat was Biden ook.
Sterker nog: wie was wel een goede president?

[Reactie gewijzigd door sircampalot op 5 januari 2025 16:40]

k995 @sircampalot5 januari 2025 16:55
Ik kan me goed voorstellen dat iemand die zoveel contraverse genereerd meer negatieve dan positieve headlines heeft. Dutroux heeft dat ook maar niet omdat de media iets tegen hem heeft.

Gelukkig kijk ik dan ook zo goed als nooit de nederlandse pers, wel een combinatie van belgische, britse, VS ea wereldpers.
Gelukkig doen beide kampen dat, waardoor het elkaar een beetje opheft.
Neen de "linkse" democratische kant heeft eigenlijk niks vergelijkbaar met de huidige 24/7 media overvloed van conservatieve propaganda en verzinsels.
Dat was Biden ook.
Neen, biden heeft zijn kiezers verder geholpen grotendeels door verkiezingsbeloftes gedeeltelijk of voleldig in te vullen. De VS staat er gewoon een pak beter voor dan 4 jaar geleden.
sircampalot @k9956 januari 2025 10:26
conservatieve propaganda en verzinsels
De NL media is voornamelijk in belgische handen, ik kan me voorstellen dat het geluid van beiden daarom overeenkomstig is.
Mijn hoop ligt nog een beetje bij Talpa.
Gelukkig kijk ik dan ook zo goed als nooit de nederlandse pers, wel een combinatie van belgische, britse, VS ea wereldpers.
Ik ben ze niet tegengekomen, maar zoek er ook niet actief naar.
Soms schuift er wat reclame/nieuws tussendoor bij me, en dat is als het van Links komt, toch voornamelijk anti-rechts ipv iets vernieuwends.
De VS staat er gewoon een pak beter voor dan 4 jaar geleden.
Dat geldt voor de hele wereld, muv de gebieden waar oorlog is begonnen in die periode.
Het is logisch dat het beter gaat na het dieptepunt van corona.

[Reactie gewijzigd door sircampalot op 6 januari 2025 10:27]

k995 @sircampalot6 januari 2025 14:15
De NL media is voornamelijk in belgische handen, ik kan me voorstellen dat het geluid van beiden daarom overeenkomstig is.
Mijn hoop ligt nog een beetje bij Talpa.
Ik denk dat je zwaar overschat de invloed van dat. EN nogmaals de ganse wereld ligt binnen je bereik hoe goed/slecht de belgische of nederlandse media is maakt niks uit.
Soms schuift er wat reclame/nieuws tussendoor bij me, en dat is als het van Links komt, toch voornamelijk anti-rechts ipv iets vernieuwends.
Dan zou ik andere media kanalen en bronnen zoeken. Want dat is niet normaal.
De "linkse" democratische kant heeft eigenlijk niks vergelijkbaar met de huidige 24/7 media overvloed van conservatieve propaganda en verzinsels.
Dat geldt voor de hele wereld, muv de gebieden waar oorlog is begonnen in die periode.
Het is logisch dat het beter gaat na het dieptepunt van corona
.
De VS heeft gewoon corona olv trump heel slecht aangepakt, trump deed eigenlijk niks voor zijn kiezrs in die 4 jaar , integenstelling tot biden.
m_snel @sircampalot5 januari 2025 17:09
Dat is hetzelfde als zeggen dat Nederlanders wel wisten dat NSC goed voor ons land was. En je ogen sluiten voor de verdampte achterban.
Of zeggen dat het goed was om op de PVV te stemmen omdat hun verkiezingsprogramma gouden bergen beloofde. Maar ondertussen gaat het niet over water bij de wijn doen, maar over ijsklontjes.
Nozmordre @Littlemarc5 januari 2025 16:28
Zelfs al is Trump de meest brilliante politicus ooit. Wat hij voor mekaar probeert te krijgen is walgelijk.
Fuck iedereen die geen miljonair is. Al het klootjesvolk wordt maximaal onderdrukt zodat bedrijven en miljonairs zoveel mogelijk winst kunnen maken.
Hij is letterlijk een van de meest walgelijke personen in de geschiedenis van de mensheid voor al de schade en lijden die hij heeft aangericht.
Nokterian @Littlemarc5 januari 2025 16:55
Donald Trump is de beste politicus die de VS heeft gehad in 50 jaar.
Hahahaahaha

Sorry hier moet ik even goed om lachen, trump is nooit een politicus geweest, hij is een zakenman en een zakenman met enorme schulden die hij nog steeds heeft, hij is een veroordeelde crimineel.

En zijn we vergeten dat Trump juist als eerste was die zei dat Tiktok verboden moest worden en nu wéér een 180 draait? Mensen zijn zo vergeetachtig.
jpsch @Littlemarc5 januari 2025 17:06
Elon geldkraan? Elon wil alleen maar de subsidies veilig stellen voor zijn militaire projecten, Tesla en zorgen dat X niet verder onderuit gaat.
kondamin 5 januari 2025 13:20
Alles met non stop short content moet verboden worden.
sircampalot 5 januari 2025 15:44
de bevolking via de app probeert te beïnvloeden.
Dat gebeurt toch via meerdere kanalen, met diverse belangen?

Soms zelfs zo ver dat het verkiezingen beinvloed?
En dat bepaalde media er wel en niet over berichten.

Even los van waar je voor of tegen bent, beïnvloeding gebeurt van alle kanten.
Als je 1 kant weg haalt dan heeft de andere kant meer kans om succesvol te zijn.

Bovendien is dit verbod een vorm van 'over je eigen graf regeren'

[Reactie gewijzigd door sircampalot op 5 januari 2025 15:46]

jpsch 5 januari 2025 17:16
Krijg altijd het idee dat Trump en Musk Tiktok nu in de lucht willen houden om de aandacht van Twitter/X af te leiden.
Fermion 6 januari 2025 09:21
Ondertussen luistert Apple ons (bewezen) af en verkoopt de informatie door, daar maak ik mij zorgen over.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.