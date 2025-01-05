Justitie VS vraagt Hooggerechtshof om TikTok-verbod niet uit te stellen

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft het Hooggerechtshof gevraagd om het TikTok-verbod niet uit te stellen. Donald Trump vroeg vorige week om uitstel zodat hij de kans heeft om het verbod tegen te houden zodra hij president is.

Het ministerie van Justitie beargumenteert dat het uitvoeren van Trumps verzoek om het TikTok-verbod uit te stellen gelijkstaat aan een 'tussenuitspraak'. Zo'n uitspraak mag het hof alleen doen als moederbedrijf ByteDance heeft aangetoond dat het een grote kans maakt om de zaak te winnen. Dat heeft het bedrijf echter nog niet gedaan, vindt Justitie.

Daarnaast stelt het ministerie dat Trump in zijn brief de veiligheidszorgen niet ontkent. De verkozen president zegt dat hij veel van de zorgen van de overheid deelt. Tegelijkertijd neemt hij 'geen standpunt' in over het voornaamste argument van ByteDance tegen een verbod, namelijk dat dat het recht op de vrijheid van meningsuiting zou schenden. Dat vraagstuk ligt aan de basis van de rechtszaak die het Hooggerechtshof gaat behandelen. Op 10 januari begint daar de eerste hoorzitting.

Trump vroeg het Hooggerechtshof vorige week om de deadline van 19 januari, een dag voor zijn inauguratie, op te rekken, zodat hij tijd heeft om als president zelf het probleem op te lossen. De zakenman wil naar eigen zeggen TikTok redden en tegelijkertijd de veiligheidszorgen aanpakken, al is nog onduidelijk hoe hij dat van plan is.

Volgens de aankomende Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act moeten apps worden verboden indien ze door 'een buitenlandse tegenstander' worden beheerd en een bepaald aantal maandelijkse gebruikers hebben. Volgens de Amerikaanse overheid is deze wet van toepassing op TikTok, omdat het Chinese ByteDance een 'grote bedreiging voor de nationale veiligheid' vormt.

De VS vreest dat het moederbedrijf de gegevens van Amerikaanse TikTok-gebruikers deelt met de Chinese overheid en de bevolking via de app probeert te beïnvloeden. Het sociale medium moet volgens de huidige wet vóór 19 januari worden verkocht aan een Amerikaanse partij. Als dat niet gebeurt, mogen appwinkels in de VS TikTok niet meer aanbieden.