Ex-Microsoft-designer deelt mogelijk geschrapte dynamische Windows 11-wallpapers

Een voormalige Windows-ontwerper heeft enkele dynamische bureaubladachtergronden voor Windows 11 gedeeld die Microsoft naar verluidt van plan was uit te brengen. De toevoeging van geanimeerde wallpapers is vermoedelijk geschrapt.

Microsoft wilde budgetvriendelijke Windows-apparaten, met als voornaamste doelgroep educatieve gebruikers, uitrusten met een dynamische bureabladachtergrond, schrijft Sergey Kisselev in een inmiddels verwijderde post op Behance. Hij werkte tot 2022 als motion designer en 3d-ontwerper bij Microsoft. Kisselev deelt in zijn post ook enkele voorbeelden van geanimeerde wallpapers die zijn team heeft ontworpen, waarvan er een nog in beweging te zien is op The Verge.

Hoewel Kisselev er geen uitspraken over doet, is het waarschijnlijk dat de toevoeging van dynamische achtergronden is geschrapt. Volgens Microsoft-leaker Albacore waren er onvoltooide componenten van deze functie aanwezig in Windows 11-versies 22H2 en 23H2, maar zijn deze sporen in versie 24H2 gewist.