Ex-Microsoft-designer deelt mogelijk geschrapte dynamische Windows 11-wallpapers

Een voormalige Windows-ontwerper heeft enkele dynamische bureaubladachtergronden voor Windows 11 gedeeld die Microsoft naar verluidt van plan was uit te brengen. De toevoeging van geanimeerde wallpapers is vermoedelijk geschrapt.

Microsoft wilde budgetvriendelijke Windows-apparaten, met als voornaamste doelgroep educatieve gebruikers, uitrusten met een dynamische bureabladachtergrond, schrijft Sergey Kisselev in een inmiddels verwijderde post op Behance. Hij werkte tot 2022 als motion designer en 3d-ontwerper bij Microsoft. Kisselev deelt in zijn post ook enkele voorbeelden van geanimeerde wallpapers die zijn team heeft ontworpen, waarvan er een nog in beweging te zien is op The Verge.

Hoewel Kisselev er geen uitspraken over doet, is het waarschijnlijk dat de toevoeging van dynamische achtergronden is geschrapt. Volgens Microsoft-leaker Albacore waren er onvoltooide componenten van deze functie aanwezig in Windows 11-versies 22H2 en 23H2, maar zijn deze sporen in versie 24H2 gewist.

Dynamische achtergronden Windows 11

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 05-01-2025 11:30
197 • submitter: Fox

05-01-2025 • 11:30

197

Submitter: Fox

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Reacties (197)

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mutley69 5 januari 2025 11:35
Ik zou veel liever lezen dat men de sloophamer uithaalt en windows terug brengt tot de echte proporties die vereist zijn voor een goed functionerend OS in plaats van een kermisattractie! Nu kost ons die verhoogde TCO miljarden per jaar omdat we bakken tijd verliezen aan verstopperspelletjes en Gui-geknoei.
Emielio @mutley695 januari 2025 11:44
Helemaal mee eens. Een ideaal OS, is als een blanco canvas, dat je zelf zou moeten kunnen invullen. Afgelopen week weer twee laptops moeten installeren en weer dat gezeik met verplichten microsoft login die je daarna moet omzetten naar lokaal. En tijdens de installatie heel erg moeten uitkijken omdat je anders vast zit aan office 365 of zelfs gamers accounts. Terwijl het gewoon zakelijke thinkpads zijn voor werknemers die al gewoon office 365 login's hebben. De bloat in windows gaat altijd met een soort van golfbeweging op en neer. Het omzetten naar local account is nu bijvoorbeeld wel een stuk eenvoudiger dan 2 jaar geleden.

Edit: Ik merk dat een aantal frustraties zijn gekomen door mijn eigen onwetendheid. Ik heb me nooit zoveel in de verschillen tussen home en pro verdiept, omdat ik (behalve dus een fijnere installatie) niets nodig heb uit Pro. En wat mijn situatie is. Ik ben een kleine ondernemer met +-10 werknemers waar we alles in de cloud hebben en ik zelf de systemen installeer en beheer. Iedereen is dus ook local admin. Iedereen werkt vanuit huis. Dus het is heel pragmatisch geregeld.

[Reactie gewijzigd door Emielio op 5 januari 2025 14:43]

Frame164 @Emielio5 januari 2025 11:58
Dat is leuk voor hobbyisten. Maar de meeste mensen willen gewoon direct iets kunnen doen als ze nieuwe laptop hebben gekocht. En natuurlijk kan de verkoper een service bieden om een laptop helemaal te configureren maar wie wil daar een paar honderd euro extra voor betalen?

Het lijkt er op dat voor jou de computer het doel is en niet een middel.
henk717 @Frame1645 januari 2025 13:20
Laten we eens Manjaro als voorbeeld nemen hoe het ook kan. Stel je installeert Manjaro KDE voor iemand, tijdens de installatie wordt er gevraagd of je een office pakket wenst met twee opties of de keuze om er geen te doen. We kiezen voor libreoffice en lopen de rest van de stappen door. De gebruiker kan nu direct aan de slag, er staat namelijk een browser op, een goede mediaspeler die wel alle codecs snapt en een prima office pakket voor velen. Kost niets, geen advertenties en de dingen die ze nodig hebben zitten er in inclusief alle drivers voor heel veel systemen. Dit is dus exact wat je zegt, een systeem dat wij als tweakers als schoon beschouwen en waar de consument direct mee aan de slag kan. (Ja ik weet het linux is niet geschikt enzo maar dit gaat even puur om de standaard applicaties).

Kijken we naar Windows wordt de gebruiker direct een privacy onvriendelijk microsoft account ingedwongen, moet je hopen dat windows update de drivers heeft als je zelf installeert en kom je vervolgens op een installatie met meer onzin dan nut. Er zijn veel advertenties aanwezig en je hebt kans bespied te worden door recall. Ook heb je kans dat je data naar microsoft wordt geupload. Je wenst een foto te openen vanaf je telefoon maar dat werkt niet want je hebt de HEIC codec niet, de leek weet niet hoe die dit moet openen. Dan de video van gisteren maar, maar ineens enkel geluid want de HEVC codec ontbreekt. Nu moet de leek ineens een euro betalen voor die codec want op een duur OS is een hevc licentie blijkbaar teveel gevraagd. Document editen dan maar, dat kan maar office bleek de web versie te zijn dus alles gaat naar Microsoft. Er zat wel een email programma bij die helaas wat advertenties toont en natuurlijk op de achtergrond alle email upload naar microsoft.

Wat is dan een meer gebruiksklaar systeem? Want het Linux systeem komt aangeleverd met nuttige volledige programmas en verder vrijwel niets. Het windows systeem zit vol onzin en advernties maar juist de nuttige programmas zijn heel beperkt omdat je die er eerst bij moet kopen.

Niemand zit te wachten op al die onzin die microsoft doet en het is in mijn ogen dan ook niet te verdedigen. Bij Windows 7 kreeg je dezelfde karige functionaliteit maar zonder de troep.
Edgarz @henk7175 januari 2025 22:34
Blijkbaar zit men er wel op te wachten aangezien het nog het meest gebruikte OS is. Ready to use en zonder enige computerkennis direct te gebruiken. Oftwel: Geschikt voor het overgrote merendeel van de gebruikers die geen bal verstand (willen) hebben van computers en gemak willen.

En foto's/video's van mijn telefoon openen is al jaren geen probleem meer en via eenvoudige stappen is dit formaat gewoon te lezen op een Windows PC. Of je betaalt €0.99 voor de HEVC licentie. Poeh poeh...

Dus als dt soort 'beperkingen' zo ernstig zijn voor je...
Zoop @Edgarz6 januari 2025 10:09
Nouja, zit men er dan per se op te wachten? Het is niet voor niets dat meerdere keren is geconstateerd dat Microsoft een monopolie heeft op OS gebied. Met een monopolie heeft men niet zoveel te willen, ze hebben maar te accepteren "wat iedereen gebruikt". Ik zie dit niet bepaald als een argument, om eerlijk te zijn.

Kunnen dat eenvoudige stappen zijn, maar voor velen toch zeker te veel moeite. Zoiets dient gewoon out-of-the-box te werken. Zo krijg je snel opmerkingen "goh, maar op mn mac werkt het wel". Dus voor ons tweakers zouden dat soort beperkingen niet veel voor moeten stellen, nee. Maar voor de gemiddelde gebruiker die een plaatje of video gemaakt met de telefoon niet kan open dan is dat gewoon een "kut-os".

Dus ready to use zonder enige conputerkennis ... dat gaat imo juist niet op voor Windows met deze voorbeelden. Mac is dat dan bijvoorbeeld wel.
Eddie_Mercury @Edgarz6 januari 2025 17:58
Men weet vaak niet eens wat "OS" betekent, en het meest gebruikte is het zeker niet.

Veel meer mensen gebruiken android (linux dus), smart-tv, smartphone, tablet, koelkast, koffiezetter, smartwekker, smartspeaker, smartwatch, oven, robotmaaier/zuiger, infotainment schermen in ziekenhuis/OV/bios/restaurant/winkels, bijna alles maakt gebruik van linux tegenwoordig.

Heb ik het nog niet eens gehad over de servers waar bovenstaand spul allemaal verbinding mee zoekt, raad eens waar draaien die datacenters op .....
Goldwing1973 @henk7175 januari 2025 14:49
(Ja ik weet het linux is niet geschikt enzo maar dit gaat even puur om de standaard applicaties).
Waarom is Linux niet geschikt?
Installatie is net zo moeilijk als een Windows installatie, gebruik is vergelijkbaar met Windows, enigste punt waar je tegen problemen aan kan lopen is de commerciële software, maar voor “gewoon” gebruik (Office/web/mail/muziek) is Windows niet beter.
henk717 @Goldwing19735 januari 2025 17:47
Dat is heel persoonlijk, ik vermelde het meer in de zin dat ik geen zin heb ik een tegen argument "Ja maar linux kan X niet dus dat telt niet" en wilde het puur op de software selectie focussen.

Persoonlijk voor mij gaat Linux slechter om met hoge DPI, mis ik fan control en heeft valve de binary van mijn favoriete game gewist. Voor mijn vader is het het gebrek aan photoshop, en mijn moeder wil Microsoft Office.

Weer iemand anders kan geen gebruik maken van een specifiek hardware product. Een zaak is weer afhankelijk van goed policy en gebruikers beheer, etc.
Llopigat
@henk7175 januari 2025 20:22
Persoonlijk voor mij gaat Linux slechter om met hoge DPI, mis ik fan control en heeft valve de binary van mijn favoriete game gewist. Voor mijn vader is het het gebrek aan photoshop, en mijn moeder wil Microsoft Office.
KDE gaat juist geweldig om met HiDPI. Gnome weet ik niet, ik gebruik bijna geen Gnome (en ook weinig GTK software).

Het is juist Windows dat dit nog niet goed kan. Sommige programma's zien er nog steeds wazig uit, en ik heb nog steeds (tot de dag van vandaag, Win11 24h2) een 'onzichtbaar muurtje' tussen mijn HiDPI 200% en gewone 100% scherm. Omdat Windows de muispositie van het ene scherm naar het andere op pixelniveau bepaalt en niet op fysieke positie. Op de Mac heeft dit altijd goed gewerkt.
Zoop @Llopigat6 januari 2025 10:00
En @@henk717 Ik wou inderdaad net zeggen, Windows is juist dramatisch daarin, ook qua font rendering, het is juist Mac of Linux die dat probleemloos doen. Ik snap daarom wel dat mensen voor Mac kiezen, is in veel gevallen gewoon een schoner en intuïtiever OS. Linux kan die kwaliteit absoluut ook bieden, maar mist gewoon de bekendheid.

Windows zie ik in de loop der jaren eigenlijk alleen maar slechter worden. Alleen maar nieuwe meuk features waar je moeilijk voor moet doen om te vermijden of uit te zetten. In-app reclames op je net nieuw aangeschafte en geïnstalleerde machine is echt not done (Lenovo gooit daar nog wel een schepje bovenop met hun Vantage software meuk). Hoe kan het nou dat er ads in zitten wanneer gratis OS-en het ook prima zonder kunnen? Pure hebberigheid, gaat allang niet meer om kwaliteit leveren.
ErikRedbeard @Zoop6 januari 2025 12:36
Het grotere probleem bij Linux distros is het gebrek aan standaarden (voornamelijk binnen GUI). De gewone gebruiker heeft gewoon simpelwel veel meer aan een standaard, dan vele verschillende GUIs tussen nog meer verschillende distros.
Dat Linux verder onder het moterkapje "vaak" hetzelfde is maakt echt helemaal niets uit voor de gemiddelde eindgebruiker.
Je moet namelijk ook rekening houden met hoe gemakkelijk het is voor gebruikers om dingen op te zoeken als ze x of y willen dmv bijv youtube videos of simpele screenshots. Of support/uitleg op afstand. Deze dingen worden alleen maar lastig gemaakt door de fracturatie van Linux.

Daarnaast krijg je vaak ook rare vergelijkingen tussen Linux en Windows te horen. Bijv Packagemanager vs Microsoft Store. Welke per difinitie dezelfde functie geven naar de eindgebruiker. Dat het in de achtergrond anders werkt maakt echt niets uit, het geeft gebruikers uiteindelijk hetzelfde doel. Het installeren van software via een zoekbare interface.

Linux heeft absoluut z'n plaats, maar niet in de wereld van de gemiddelde gebruiker. MacOS is daarin de directe tegenhangen van Windows.

[Reactie gewijzigd door ErikRedbeard op 6 januari 2025 12:36]

Zoop @ErikRedbeard6 januari 2025 12:43
Dat soort discussies vind ik inderdaad ook onzin, gemiddelde thuisgebruiker zal er niet zoveel omgeven, het principe is het zelfde, tik in wat je zoekt, vind resultaat, klik installeer. Al zou ik zelf argumenteren dat een packet manager wat cleaner is, staat heus ook genoeg onzin op, maar Windows Store vind ik persoonlijk er veel ste commercieel uit zijn, aanbiedingen en reclames. Maar goed, daar ga je de gemiddelde gebruiker niet mee overhalen. Maar wel blijf ik bij mijn punt dat het onzinnig is om in de meest basis functies van je os al reclame terug te vinden.

De ellende met exacte hardware support is inderdaad de dooddoener, op het moment dat men zelf op zoek moet gaan naar obscure drivers om geluid of wifi aan de praat te krijgen dan is het einde verhaal. Zoals ik zei, het mist bekendheid, en daarbij hoort ook ondersteuning.

MacOS is daarom waarschijnlijk een beter voorbeeld, maar dat zondert zichzelf af door in een bepaald prijssegment te gaan zitten.
ErikRedbeard @Zoop6 januari 2025 12:50
Ja dat klopt. Die reclame is inderdaad ook gewoon raar.
Xthemes.us @ErikRedbeard6 januari 2025 20:38
Ook daar is windows helaas een beetje het spoor kwijt met de vele configuratie scherm revamps.

Waar je het vond in Vista was het net wat veranderd in windows 7, windows 10 voegt een halve nieuwe UI daaraan toe en in windows 11 is die nieuwe UI nog iets completer. Helaas betekend nieuw niet altijd beter want vaker dan niet zit het nu achter meer menus en meer klikken verstopt.
ErikRedbeard @Xthemes.us7 januari 2025 01:52
Maar dat is niet mijn punt.
Mijn punt is dat het nogsteeds een windows 11 is ipv van een dozijn verschillende windows 11jes die naast elkaar ontwikkeld worden.
StarZ @Goldwing19736 januari 2025 00:49
Meen je toch niet serieus toch? Zelfs ik als redelijk tech persoon loop continu tegen dingen aan die ik mijn ouders niet zou willen laten doen. Hoe graag linux gebruikers ook willen is linux echt niet geschikt voor de gemiddelde doorgewinterde windows gebruiker.
DJ Henk @StarZ6 januari 2025 08:07
Hangt van die doorgewinterde gebruiker af. Als je daarmee bedoelt iemand die zelf af en toe een app wil downloaden, of die minder courante hardware heeft, dan heb je gelijk. Maar voor gewoon websurfen, mail, office en verder niks kan het prima hoor. Heb daar al een paar succesverhalen van gezien in mijn omgeving.
Zoop @StarZ6 januari 2025 10:02
Genoeg mensen die geen moeite hebben om zo over te stappen naar Mac of zelfs ChromeOS. Dat linux niet geschikt zou zijn voor de gemiddelde gebruiker is volgens mij meer een urban legend dan waarheid.

Wezenlijk is er maar 1 drempel: Specifieke software. En daar zijn games een groot deel van.
StarZ @Zoop6 januari 2025 12:51
Macos en chromeos zijn wel echt andere OS'en dan ubuntu of welke distro dan ook. Het begint al vaak bij het zoeken naar hulp dat mensen een terminal moeten openen. Dat gaat een gemiddelde gebruiker gewoon niet doen.
Zoop @StarZ6 januari 2025 13:02
Dat is bij macos en chromeos ook niet anders hoor, moet er wat specifiekere dingen gebeuren of opgelost worden, dan belandt je in een terminal. Goed, chromeos is behoorlijk dichtgetimmerd waardoor je niet zo veel kan verklooien, en macos is dan inderdaad een volwasenner os door meer dialogen voor de meeste functies te hebben.

Het probleem met Linux is gewoon software, en daarbij horen drivers. Als je zelf een linux distro op een bestaande pc gaat zetten, tsja, dat is inderdaad niet voor iedereen weggelegd (net zoals een Hackintosh bouwen). Maar een machine die specifiek voor linux gebouwd is (net als de andere voorbeelden ook gebouwd zijn voor een specifiek os), zou je als het goed is net zo min de terminal moeten zitten als macos of zelfs windows.

Bekendheid en ondersteuning (en daarbij versplintering, er zijn zoveel distro's, de ene beter dan de ander) zijn de grootste problemen. Problemen met gebruiksgemak vloeien imo daar direct uit (want zoals ik zei, zulke problemen met ieder ander os zijn even ellendig). De GUI en dergelijke is heus wel degelijk genoeg voor een doorsnee gebruiker om te snappen. Zet je een machine neer waarvan alles netjes ondersteund is je distro en ik vermoed dat er nog amper bezwaren zullen zijn.
Xthemes.us @Zoop6 januari 2025 20:56
Het zal tegenwoordig makkelijker zijn dan het vroeger was. Tegenwoordig maken veel mensen niet van veel meer gebruik dan de browser (vandaar dat ChromeOS überhaupt bestaansrecht heeft). Dan volstaan de alternatieven prima, het is veelal dat een hoop mensen net een tooltje of een programma gewend zijn waar geen of geen volwaardig alternatief voor beschikbaar is.
Games waren inderdaad een groot onderdeel daarvan naar Valve heeft grote stappen gezet om dat een stuk aantrekkelijker te maken.

Dat console induiken verhaal valt tegenwoordig ook flink mee. Vroeger veel moeten doen, maar tegenwoordig doe ik dat niet meer. Het helpt dat openSUSE YAST heeft. Dat volstaat voor mijn doeleinden prima om de PC and web en fileserver in te stellen. Het is gewoon eventjes wennen, Download de software uit repositories ipv direct van websites. Kan zijn dat je voor sommige software een alternatief moet vinden (smplayer of vlc ipv mediaplayer classic etc).

In mijn ervaring kunnen de meeste mensen prima met een PC met KDE overweg als office, een mediaspeler en een webbrowser zijn voorgeïnstalleerd en een icoontje op de desktop hebben zal je het verbazen hoe weinig ze klagen. De meest voorkomende verwarring die ik heb gezien is dat ze niet de C schijf kunnen vinden. Als je uitlegt dat alles in de home folder staat is dat ook zo opgelost.

Ik vermoed dat door Windows 11 tpm eis Linux en stuk populairder gaat worden. Een hoop mensen met een oudere PC of laptop die er geen zin in hebben om een nieuwe aan te schaffen.
nout77 @StarZ6 januari 2025 12:28
Toch kan het wel, ik heb voor mijn ouders ZorinOS op hun laptop gezet en wat instellingen aangepast naar hun wens. Deze gebruiksvriendelijke Linux distro draait nu al 3 jaar zonder dat ik er nog naar moest omkijken. De standaard systeem updates worden netjes gedaan zoals dat bij Windows ook gebeurt. Ze waren tot die tijd altijd gewend aan Windows.
Zoop @nout776 januari 2025 12:54
Is jaren geleden, maar ik was de lokale it-hulp op mijn dorp, heb vrijwel iedereens computer een keer thuis gehad om te fixxen. Meestal puur softwarematig, in de tijd dat als je beetje op porno sites zat en niet weet wat je doet, dat je computer vol zat met dialers zitten en allerlei andere meuk.
1 Computer van een wat ouder stel, denk wel 4x gehad, steeds hetzelfde, allerlei meuk geinstalleerd omdat manlief graag op shady websites zit. Had er toen Ubuntu opgeknald, met zo'n live cd installatie ding (kan je vanaf cd booten en heb je al werkend os, daarna krijg je dialoog om het op je HD te zetten) dus dat stelde ze in staat om het gemakkelijk zelf opnieuw te installeren mocht dat nodig zijn. Al die .exe dialers doen niet zo veel op linux, dus is beetje security through obscurity natuurlijk, maar was wel van de ellende af.
Aganim @henk7175 januari 2025 23:03
Laten we eens Manjaro als voorbeeld nemen hoe het ook kan.
Nou, laat ik mijn Manjaro-ervaring er maar eens bij pakken.

Na de installatie geen wifiadapter beschikbaar. Ook niets te vinden in de hardware GUI. Nou, dan maar even kijken in de terminal of dmesg iets te melden heeft. Nope. Ok, lspci weet wel wat te melden. Ah, een nieuwe realtekadapter waar zowel de kernel geen ondersteuning voor heeft. Nou, even googlen welke driver ik hiervoor moet hebben. Ok, zou te installeren moeten zijn via Pamac, easy-peasy, reboot en... niets. Nondeju, nou ja, er was nog een ander driver. En.. weer niets. Om een lang verhaal kort te houden, uiteindelijk heb ik een driver uit de krochten van GitHub kunnen vissen die ik zelf heb moeten compileren en installeren. Vervolgens kon dat bij iedere kernel update weer opnieuw, want automatisch bouwen met DKMS wilde ook al niet lukken.

Uiteindelijk heb ik maar permanent een kabel in die laptop geramd tot er drie kernel versies later natieve ondersteuning was.

Om maar niet te spreken over de communities waar je af en toe het gevoel heb een doodzonde begaat als je van mening bent dat systemd als gebruiker eigenlijk best prima werkt, of dat je nog werkt op X11. Tot de dag van vandaag krijg ik Plasma op Wayland niet stabiel op mijn laptop. |:(

Linux is in de basis een prima OS, maar de desktopervaring is nog weleens afhankelijk van de gebruikte hardware, de mate van ondersteuning en zeker op laptops niet altijd optimaal. Het is vloeken in de kerk, maar ik kan me dan ook goed voorstellen dat niet iedereen er aan wilt beginnen.

[Reactie gewijzigd door Aganim op 5 januari 2025 23:05]

nout77 @Aganim6 januari 2025 12:35
Mee eens dat het in zo'n geval niet te doen is voor de niet tweaker. Die zal dan ook direct terug gaan naar Windows of inderdaad direct een ethernet kabel aansluiten.

Dit was vermoedelijk een nieuwe laptop waarbij je soms de pech hebt dat bepaalde hardware nog niet native ondersteund wordt. In dat geval is een paar maanden wachten de beste oplossing en dan via usb een live desktop uitproberen om te kijken of het inmiddels wel werkt. Ik raad niemand aan (zeker niet gewone gebruikers) om drivers zelf te gaan compileren..
xaradine @henk7175 januari 2025 18:33
Helemaal met u eens.
Windows is niet meer windows.
Het uitmelken is begonnen ;)
Wolfos @Frame1645 januari 2025 12:20
Dat is het andere uiterste. Maar al die cross-promotie voor Office 365, Xbox, OneDrive, etc. Account verplichting, datavergaring. Voorkeuren die ongevraagd worden gewijzigd na een update. Het is gewoon klantonvriendelijk. Je koopt een Windows Pro licentie voor €259 om je werk te kunnen doen en word behandelt alsof je een gratis consumenten-app hebt gedownload.

En ja, het is tegenwoordig normaal dat je overal zoveel mogelijk uitgemolken word. Dat maakt het nog niet minder vervelend.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 5 januari 2025 15:12]

kuurtjes @Frame1645 januari 2025 13:47
Dat argument was redelijk tot een paar jaar geleden. Nu zijn vele Linux distributies gemakkelijker te installeren en gebruiken dan Windows.
blinchik @Frame1645 januari 2025 14:33
In de bedrijfswereld is het wel iets anders. Ik begrijp heel goed wat @Emielio bedoelt. Je wil echt niet dat een gebruiker na een paar maanden niet in zijn laptop geraakt en bij support een ticket aanmaakt omdat hij toestemming aan zijn ouders moet vragen of, in plaats van dat zijn Teams opstart er steeds een spelletje Candy Crush oppopt.
PrimusIP @Frame1646 januari 2025 15:06
Ik vind het niet zo erg als een OS wat extra spul meelevert. Bij Windows vroeger bijvoorbeeld wat desktop plaatjes, word pad, kladblok en Paint. Ik kan er een heel eind in mee gaan dat zoiets het gebruikersvriendelijk maakt.

Waar ik alleen geen groot fan van ben zijn van die apps die in je systeem zitten genesteld, lastig er uit te halen zijn en ondertussen hun kop blijven opsteken. Of van die apps waar je eigenlijk voor moet gaan betalen en je in feite een Trial version voorgeïnstalleerd krijgt.

In dat opzicht vind ik Windows een rommelig zooitje. Om nog maar niet te spreken van M365.
TechSupreme @Emielio5 januari 2025 12:11
Als je alles in eigen beheer wil koop dan de Pro versie. De Home versie is voor de doorsnee thuisgebruiker en die willen juist iets totaal anders.
martin_v_z @TechSupreme5 januari 2025 12:30
Dat is juist het punt. Ook bij de pro versie is die zooi er. Ik moet steeds bij updates aangeven geen account te willen aanmaken. Of weer vertellen dat ik geen data wil delen.
TechSupreme @martin_v_z5 januari 2025 18:52
Nee hoor, als tijdens setup scherm kiest voor een zakelijk omgeving en selecteert dat je in een werkgroep zit dan heb je het dus niet. Daarna even de Microsoft apps die er standaard bij zittern eraf gooien, kwestie van RMB en verwijderen. Klaar.
Wouterie @TechSupreme5 januari 2025 14:53
Helaas is Pro of zelfs Ent niet schoon. Ik zou het wel fijn vinden als de toeters en bellen optioneel zouden zijn. Dat je bij de installatie zaken moet aanvinken die je wilt hebben en anders krijg je alleen het hoogst noodzakelijke. Dus geen Weer en Nieuws en vage mediaspelers... niets van die troep; dat heeft niets met een (pro) OS te maken.
MPIU8686 @Emielio5 januari 2025 13:12
Helemaal mee eens. Een ideaal OS, is als een blanco canvas, dat je zelf zou moeten kunnen invullen. Afgelopen week weer twee laptops moeten installeren en weer dat gezeik met verplichten microsoft login die je daarna moet omzetten naar lokaal.
Dan toch voor privégebruik bedoel je .. :D .. en niet op het werk .. !! Want als op het werk mensen beginnen personaliseren wordt het een hoop ellende.

.
Ex-Microsoft-designer deelt mogelijk geschrapte dynamische Windows 11-wallpapers
Ze zouden beter eens prioriteiten stellen bij Microsoft om Windows 11 eindelijk eens af te werken op de manier zoals de consument het wilt en niet zoals zij het willen

Alsmaar meer mensen die terug overgaan naar Windows 10 en met reden ...

https://www.neowin.net/ne...em_xVXFbYSAp71GGyEMffJDUQ
oscar oscar @MPIU86865 januari 2025 13:33
Nergens staat daar ook maar enig bewijs dat alsmaar meer mensen overgaan naar Windows 10, je mag best wat kritischer zijn.

Het hele artikel is gebaseerd op martkaandeel. Het is niet omdat Windows 11 marktaandeel licht zakt en Windows 10 marktaandeel ligt stijgt dat mensen terug aan het overstappen zijn. De enige conclusie die je daar uit kan halen is dat er meer mensen in die periode Windows 10 gebruiken dan Windows 11 vergeleken met se periode daarvoor, that's it. Er kunnen tientallen redenen zijn waarom dat zo is.
Hoboist @oscar oscar5 januari 2025 17:54
En enig idee wat de redenen dan zouden kunnen zijn? Ik ben serieus benieuwd...
GamesBond @Hoboist6 januari 2025 14:13
Mensen die vrij genomen hebben en meer een (oudere) prive computer aan hebben staan en minder een nieuwere werk computer?
jerisson @MPIU86865 januari 2025 20:23
Statcounter (waar Neowin hun data vandaan haalt) is overigens verre van betrouwbaar. Regelmatig kan je grote sprongen zien m.b.t. market share van browser of OS zonder dat er enige reden voor is.

Mij lijkt het dat ze regelmatig aanpassingen doen in hun manier van tellen en deze aanpassingen niet doorvoeren naar eerdere data.

Gebruik het enkel om te kijken welke OS'en of browsers populair zijn, maar negeer gerust de maand na maand veranderingen. En negeer de percentages, want ook die betekennen niet veel (zijn erg afhankelijk van waar ze hun metingen doen.)
Campo di Casa @Emielio5 januari 2025 12:54
Alsjeblieft niet. Heb je tig uren gestopt om alles te personaliseren en ben je daar helemaal gewend aan, zoek je je helemaal de ballen uit de broek als je exact dezelfde OS bij een kennis op de PC hebt met zijn personalisaties. Nee dat is lekker productief. UI moet duidelijk en vast staan waarbij het personaliseren tot een minimum wordt beperkt en de basis niet aantast.

Op het werk zitten wij opgescheept met Business Central en 4PS. Je wordt helemaal gestoord omdat iedereen door het personaliseren een groot deel heeft veranderd en bepaalde velden wel of niet zichtbaar zijn.
doltishDuke @Campo di Casa5 januari 2025 13:42
Dus je hebt eigenlijk liever dat het voor iedereen even onbruikbaar is?
jbhc @doltishDuke5 januari 2025 14:02
Ik heb het liefst gewoon een eenduidige, duidelijke UI.

Ik weet niet waar MS zijn geld aan uitgeeft maar als het na 10 jaar nog steeds niet gelukt is om "apparaat beheer" om te toveren naar iets moderns (en vindbaars) wat bij de rest van de UI past dan gaat er Imho ergens iets niet goed.

Daarnaast wil ik graag de baas zijn over mijn spullen. Ook die filosofie is door MS ondersussen aardig naar het land der fabelen verwezen.
doltishDuke @jbhc5 januari 2025 14:03
Maar in je laatste alinea spreek je jezelf wel een beetje tegen natuurlijk.

Enerzijds vind je dat er teveel mogelijkheden zijn, anderzijds wil je baas zijn over je eigen spullen/software.

Je moet daar wel ergens een balans in zien te vinden.
jbhc @doltishDuke5 januari 2025 14:07
Kun je mij vertellen waar ik zeg dat er teveel mogelijkheden zijn?
doltishDuke @jbhc5 januari 2025 14:21
Excuus, haalde je door de war met de poster waar ik oorspronkelijk op reageerde.
Vampyre @jbhc5 januari 2025 14:24
Ik heb het liefst gewoon een eenduidige, duidelijke UI.
Dat wil iedereen, maar wat duidelijk en eenduidig is is ook voor iedereen anders.
Sommige vinden dat een CLI in 25x80 monochroom text mode duidelijk en eenduidig is.
Andere prefereren alle toeters en bellen die er maar zijn.

Zou ook wel mooi zijn als bedrijven wat meer zouden erkennen dat iedereen andere voorkeuren heeft, maar dat is het doel van een bedrijf natuurlijk niet, dus doen ze dat zo min mogelijk.
Campo di Casa @doltishDuke5 januari 2025 16:58
uit welke zin maak jij op dat ik liever heb dat het voor iedereen onbruikbaar moet zijn?
Volgens mij geef ik aan dat een UI duidelijk moet zijn en het personaliseren tot een minimum zonder dat het de basis aantast. Met andere woorden duidelijke en logische menu structuren.

@doltishDuke Gelukkig gebruik ik thuis geen Windows meer. Zit volledig in de Apple bubble en heb wel eens een uitstapje gedaan naar Linux. Ben geen ICT-er en gebruik het dan ook puur casual.
Finraziel
@Campo di Casa5 januari 2025 20:33
Grappig dat je dat laatste zegt, want voordat ik dat las dacht ik al dat jij dus meer een aanhanger lijkt te zijn van de Apple filosofie; zij bedenken wat de handigste manier is, en zo zul je het moeten doen (ik heb wel alleen ervaring met iOS, geen idee of OSX ook met die insteek gebouwd is). Sommige mensen geven echter de voorkeur aan de Android aanpak waarbij ze alles naar hun hand kunnen zetten.

Ook grappig dat je Linux noemt want dat is natuurlijk de ultieme vorm van alles naar je hand kunnen zetten.

Overigens ben ik het wel met je eens dat de settings en dergelijke redelijk uniform zouden moeten zijn, of in ieder geval altijd een soort basis configuratie moet hebben waar je op kunt terug vallen. Maar daarbuiten? Ik zou zeggen laat mensen lekker aanpassen wat ze willen. Sommige mensen hebben hun taakbalk aan de linkerkant van het scherm, vind ik ook niks, maar het is hun systeem dus laat ze lekker.

[Reactie gewijzigd door Finraziel op 5 januari 2025 20:34]

Campo di Casa @Finraziel5 januari 2025 21:39
Als iemand zijn systeem zwaar wil customizen, prima, leef je uit. maar zoals wij beide al aangeven ben ik wel van mening dat er een basis moet zijn om op terug te kunnnen vallen. Als je de basis ook laat aanpassen sla je door met laten aanpassen en mist het zijn doel.
emeralda @Campo di Casa5 januari 2025 14:32
Het voordeel van Windows is dat het eigenlijk al 30 jaar hetzelfde is.

Niet voor niks dat mensen helemaal gek werden toen een idioot bij MS het idee had om de start knop weg te halen in win8...
Sinds mijn eerste computer op 98SE doet Windows wat ie moet doen.
ErikRedbeard @Campo di Casa6 januari 2025 12:48
Is ook simpelweg de voornamelijkste reden waarom Linux op consumenten gebied ook niet oppakt. Teveel distro's, teveel GUIs, enzovoorts.

Dit zorgt voor slechte informatie beschikbaar online en slechte tot geen support.

MacOS is daardoor een vele beter tegenhanger voor Windows.
Settler11 @Emielio5 januari 2025 12:02
Mag je geen gebruik maken van OOBE/bypassnro? Laatst zelf nog gebruikt en werkt alsnog.
Gabriel_Knight @Settler115 januari 2025 13:01
Vorige week nog geprobeerd maar commando "bestaat" niet meer. MSOOBE wel, maar dan blijft ie maar draaien en draaien en lijkt vast te slaan. Kortom ms account aangemaakt en na installatie weer omgezet naar lokaal account.
The Zep Man
@Gabriel_Knight5 januari 2025 13:06
De gebruikte editie van Windows maakt een verschil. Tot nu toe stoot ik maar weinig mijn teen met de Enterprise/Enterprise LTSC-varianten van Windows. Ze krijgen langdurig security updates (IoT Enterprise tot 10 jaar!), zijn makkelijker te strippen van onnodige fratsen en werken volledig met lokale accounts.

Met consumentenedities wordt je veel meer beperkt.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 5 januari 2025 13:17]

sus @Gabriel_Knight5 januari 2025 13:40
Doe dat letterlijk meerdere keren per dag en dat kan nog steeds in home en pro, ook in 24H2. Een enkele keer moet je ipv “oobe\bypassnro” eerst even “cd oobe” doen en dan “bypassnro”.

Maar 100% dat dit nog kan. De enige waar dit niet kan zijn de S-versies
HooksForFeet @Emielio5 januari 2025 11:52
Tering, dus een OS installeren en dan eerst nog dagen bezig zijn met allemaal basisfunctionaliteiten uitzoeken, vergelijken, afwegen, installeren en inrichten? Nee dank u. Een ideaal OS is er een waarbij je direct aan de slag kan met wat je wil doen.
The Zep Man
@HooksForFeet5 januari 2025 12:27
Een ideaal OS is er een waarbij je direct aan de slag kan met wat je wil doen.
Een ideaal OS zit mij niet in de weg. Ergo, ik kan nooit direct aan de slag met Windows. Er zijn veel zaken in standaard Windowsinstallaties die als een jengelend kind de aandacht van de gebruiker opeisen.

Enterprise/LTSC-varianten beperken dit enigszins, en zijn makkelijker te strippen van onnodige ballast.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 5 januari 2025 12:32]

HooksForFeet @The Zep Man5 januari 2025 17:50
Ik beweer dan ook niet dat Windows perfect is.
Croga @Emielio5 januari 2025 12:54
Als het zakelijke thinkpads zijn, waarom dan niet gewoon een eigen image gemaakt zodat dat allemaal netjes automatisch gebeurt?

Hier is de re-image van een zakelijke laptop echt een kwestie van sticky er in en 10 minuten later kan de gebruiker er mee aan de slag. Niks geen rare bloat, geen rare truken met lokale accounts of met onverwachte Office (die overigens ook niet in de standaard Windows installatie zit wat me doet vermoeden dat je de Lenovo eigen standaard image aan het gebruiken bent)
Zackito @Emielio5 januari 2025 13:05
Je kan gewoon een lokaal account aanmaken bij de installatie en dit hoeft niet achteraf.

Heb je toevallig de meegeleverde image doorgestart ipv een verse windows installatie? De images van de fabrikanten zit vol rommel, standaard Windows 11 pro valt echt wel mee.

Een nieuwe werkplek wil je altijd voorzien van een verse Windows installatie ipv een image van de fabrikant gebruiken.
segil @Emielio5 januari 2025 13:50
dan neem je Linux, klaar.

Windows is prima voor de gemiddelde consument die ontzorgd wilt worden. Blijkbaar minder geschikt voor jou.
Xfade @Emielio5 januari 2025 14:38
Een optie is, omdat het toch zakelijke machines zijn om een autounattend bestand te maken en toe te voegen aan de iso. Die maak je 1 keer om dan bij elke install vanaf het begin gewoon een lokaal account te hebben + alle andere settings die je gelijk goed wil hebben.
TheDeeGee @Emielio5 januari 2025 16:00
Zonder account installeren is nog steeds mogelijk.

Zorg eerst dat je de netwerk adapter hebt uitgeschakelt of je internet offline is. Zodra je bij het scherm komt waarbij er word verteld dat internet nodig is druk je op "Shift+F10" om de command prompt te openen. Daarna vul je in "OOBE\BYPASSNRO" (zonder quotes) en druk je op Enter. De PC zal opnieuw starten en verder gaan waar je was gebleven met de optie om meteen een lokaal account aan te maken.

Wat hier ook fijn van is is dat Windows dan niet oude GPU drivers van Windows Update installeerd en je de laatste versie kunt installeren op een schone installatie.

Heb deze optie zelf gebruikt op 1 Januari 2025 tijdens een schone overstap naar Windows 11.

[Reactie gewijzigd door TheDeeGee op 5 januari 2025 16:01]

blurpje @Emielio5 januari 2025 18:04
Open tijdens de Win 11 setup de promt met: shift + F10 en type: oobe\bypassnro
Dan kun je 'gewoon' lokaal inloggen.
sdk1985 @Emielio5 januari 2025 22:25
Helemaal mee eens. Een ideaal OS, is als een blanco canvas, dat je zelf zou moeten kunnen invullen. Afgelopen week weer twee laptops moeten installeren en weer dat gezeik met verplichten microsoft login die je daarna moet omzetten naar lokaal. En tijdens de installatie heel erg moeten uitkijken omdat je anders vast zit aan office 365 of zelfs gamers accounts. Terwijl het gewoon zakelijke thinkpads zijn voor werknemers die al gewoon office 365 login's hebben. De bloat in windows gaat altijd met een soort van golfbeweging op en neer. Het omzetten naar local account is nu bijvoorbeeld wel een stuk eenvoudiger dan 2 jaar geleden.

Edit: Ik merk dat een aantal frustraties zijn gekomen door mijn eigen onwetendheid. Ik heb me nooit zoveel in de verschillen tussen home en pro verdiept, omdat ik (behalve dus een fijnere installatie) niets nodig heb uit Pro. En wat mijn situatie is. Ik ben een kleine ondernemer met +-10 werknemers waar we alles in de cloud hebben en ik zelf de systemen installeer en beheer. Iedereen is dus ook local admin. Iedereen werkt vanuit huis. Dus het is heel pragmatisch geregeld.
Je kunt nog steeds tijdens de setup een offline account maken.

Maar even los daarvan, waarom niet gewoon die office365 login gebruiken als die medewerkers daar toch gebruik van maken???
Tweak_ers @mutley695 januari 2025 11:42
Dat is toch met ieder OS?
Met Linux zou ik 80% van mijn tijd bezig zijn met googlen van de commando’s.
Bij Apple gebruik ik vaak maar de zoekfunctie. En dan ben ik al 3 jaar Apple gebruiker, maar iedere keer zitten basale zaken weer ergens anders.

Vroeger zaten passwords in je instellingen, tegenwoordig een aparte app. Dat was iedere keer weer zoeken in het menu.

Of verberg mijn e-mail adres. Verborgen in het iCloud menu.
Llopigat
@Tweak_ers5 januari 2025 12:03
Met Linux zou ik 80% van mijn tijd bezig zijn met googlen van de commando’s.
Heb je wel eens Linux gebruikt in de laaste 15 jaar? De commandline gebruik je niet zo vaak meer tenzij je dat graag wil natuurlijk. Want dat is het fijne aan Linux, je kan het zo gebruiken als het je zelf aanstaat.

Ik gebruik Linux met KDE, dat is erg fijn voor mij want het heeft nog heel veel instellingsopties (in tegenstelling tot Apple en Gnome).

Overigens was dat ook de reden dat ik van Apple ben afgestapt. Elke release wordt er van alles overhoop gegooid en dat werd ik een beetje zat. Zeker omdat je zelf weinig kan instellen. Soms heb ik gewoon een manier die werkt zoals ik wil en dan gaat apple de stoelpoten weer doorzagen. Nu met KDE heb ik dat niet meer.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 5 januari 2025 12:49]

Croga @Llopigat5 januari 2025 12:51
Hij heeft het over een veranderende UI en jij wilt Linux aanhalen als een goed alternatief?

"Dat is het fijne aan Linux, je kunt het zo gebruiken als het je zelf aanstaat".
Nee, dat is juist het probleem met Linux. Er zijn miljoenen opties die allemaal compleet anders werken én zo'n beetje 2 keer per jaar veranderen waardoor je UI nog veel vaker verandert dan bij Apple of Windows.

Linux als desktop systeem is leuk voor mensen die persé overal controle over willen hebben én de tijd hebben om die controle te pakken. Voor mij is de search functie in Windows de UI die al sinds sinds jaren niet verandert is; WIN knop induwen, intypen wat ik wil hebben en 99.9% van de tijd staat dat netjes bovenaan. Die UI is al jaren hetzelfde. Dat kan ik van geen ander OS zeggen (hoewel ik moet toegeven dat het heeeeel lang geleden is dat ik MacOS gebruikt heb. Niet zo heel lang sinds ik Linux gebruikt heb)
108rogar @Croga5 januari 2025 13:09
Voor mij is de search functie in Windows de UI die al sinds sinds jaren niet verandert is; WIN knop induwen, intypen wat ik wil hebben en 99.9% van de tijd staat dat netjes bovenaan.
Dit kan precies hetzelfde op Pop OS, en er zijn vast meer Linux distros die dat doen. Ik weet alleen niet meer zeker of dit de standaard "windows"-toets optie is, of dat er een andere default was die ik heb aangepast (via gui, niet command line).
Croga @108rogar5 januari 2025 13:19
True. Ubuntu is daar ooit mee begonnen. Windows toets induwen, text typen en bovenaan staan netjes de resultaten van Amazon.com, daarna de lokale resultaten. Heeft ze behoorlijk wat gebruikers gekost.

Maar belangrijker; zoals je zelf al zegt is de default bij iedere Linux distro anders en verandert ook over de jaren. Daarnaast zijn de resultaten ook per distro en per release anders.

Overigens was mijn punt ook niet zozeer dat andere OSen dit niet kunnen, meer een statement over hoe het voor mij werkt en wat er voor mij prettig is.
nnndoh @108rogar5 januari 2025 23:34
Er zijn teveel distro's .
Llopigat
@Croga5 januari 2025 13:02
KDE is de laatste 10 jaar niet substantieel veranderd hoor. En bovendien kan je kiezen voor een LTS distro waarbij de versies van de software constant blijft voor 5 jaar als je stabiliteit wil.

Dat er geen standaard desktop is, vind ik juist geweldig. Als je wel wil dat de fabrikant alles voor je bepaalt dan zit je beter met Windows of Apple inderdaad. Ook niks mis mee als je dat graag wil.
koppie @Croga5 januari 2025 13:04
MacOS wijzigt eigenlijk best wel snel. Als je dat vergelijkt met 10 jaar eerder is het alleen al qua look gewijzigd, maar ook als feel. Consistentie is redelijk hoog, al is het niet meer zo perfect als in 10.4-10.8 tijd.
metalmania_666 @Croga5 januari 2025 13:38
Voor mij is de search functie in Windows de UI die al sinds sinds jaren niet verandert is; WIN knop induwen, intypen wat ik wil hebben en 99.9% van de tijd staat dat netjes bovenaan
Dan kan ik je het gratis programma Everything aanraden. https://www.voidtools.com/downloads/
Zeer snel en vindt meer
emeralda @Croga5 januari 2025 14:40
Precies dit. Ik ben opgegroeid met Windows ik kan het dromen en op mijn leeftijd heb ik geen behoefte om nog iets nieuws te leren. Wat doet Linux dat je niet met Windows kan?

En al dat gezeur over advertenties en zo... Windows debloaten doen mensen ook al decennia dat is niets nieuws.
Oliekoets @emeralda6 januari 2025 10:11
Stel ik wil een video-wallpaper op mijn login scherm.

Op Linux/KDE is dit geen enkel probleem. Zelfde met animated wallpaper (video) of een web-pagina met mijn monitoring-systeem als default wallpaper.

Ik kan met linux ook zeer snel naar mijn applicatie-servers schakelen, alleen de command-prompt vertelt mij op welke server ik zit, de ervaring is hetzelfde als lokaal. Met windows lukt mij dat gewoon niet.

Tevens is de commando-set op elke server hetzelfde als op mijn laptop. Met windows zit ik altijd aan een of andere gare app (putty, mobaxterm, etc.)vast.

Er zijn echt legio voorbeelden van wat windows niet kan, wat ik met mijn linux-laptop wel kan.
Zezura @Llopigat5 januari 2025 12:10
Maat, grootste gedeelte van apparaten met Linux is gewoon commandline, las ik laatst ergens.

Ik draai ook alle Linux apparaten en VM’s commandline. Op een server heb je geen GUI nodig. Alleen maar overhead waar je niks aan hebt.
mard0 @Zezura5 januari 2025 12:42
Tuurlijk zijn er een hoop servers in de wereld die headless draaien, maar hoevaak heb je daar als eindgebruiker mee te maken.
We zijn Linux met Windows aan het vergelijken, een consumenten OS. Laten we appels met appels vergelijken.

Kijk ik naar mijn eigen situatie dan heb ik meer Linux apparaten met een GUI die meer dan afdoende is dan zonder:
Met:
- Desktop (KDE)
- steam deck
- NAS (DSM)
- android smartphone (ik weet, ik weet... niet puur Linux)

Zonder:
3x een klipper 3d printer. Maar zelfs daar zijn GUI's voor beschikbaar (klipperscreen, mainsail), het kost alleen van een tripje naar de CLI om het te installeren en op te zetten
mjz2cool @Zezura5 januari 2025 12:44
Elke desktop distro heeft een gui waarbij je normaal gesproken geen commandline nodig hebt. Commandline heb je alleen nodig voor bepaalde applicaties die je niet vanuit de gui kunt zoeken en installeren en voor de geavanceerdere dingen.
Mark Koenen @Zezura5 januari 2025 12:24
'las ik laatst ergens' is wel mooi.
Al heb je denk ik wel gelijk, het grootste gedeelte van de apparaten met Linux is dan ook niet op eindgebruikers ingericht. (laten we Android maar even buiten beschouwing laten)
En dat is meteen het punt: Linux-versies die wél voor eindgebruikers zijn ingericht zijn, zijn direct na installatie behoorlijk bruikbaar:
- er zit een GUI bij (die doorgaans bruikbaarder is dan de Windows bloat)
- er zit een Office-pakket bij (ik vind zelf LibreOffice prettiger dan M$ Office, maar dat is een zijspoor)
- er zit een browser bij
- er zit een software center bij (die itt die van M$ niet bol staat van commerciële meuk)
Miglow @Mark Koenen5 januari 2025 17:09
En je kunt het niet zonder wachtwoord gebruiken dat je om de haverklap nodig hebt.
Mark Koenen @Miglow5 januari 2025 18:05
Het is maar wat je 'om de haverklap' noemt. De meeste dagen doe ik het alleen bij het inloggen; updaten/installeren/verwijderen van games (binnen Steam) gaat zonder; Flatpaks hebben ook geen wachtwoord nodig. Alleen updaten/installeren/verwijderen via de package manager heeft wel een wachtwoord nodig, zeg ééns per week voor updates?

Oh en die updates zijn een stuk minder ingrijpend dan Windows Updates, kan 9 van de 10 keer gewoon in de achtergrond en zonder reboot.
TheMak @Llopigat5 januari 2025 13:38
Alle commando’s zijn ook veranderd. Dus je moet ze opnieuw leren of toch maar GUI gebruiken.
Llopigat
@TheMak5 januari 2025 16:32
Zoveel toch niet? Alleen systemd en de "ipconfig" commando's (gnu net-tools).

Bash en Zsh doen het nog gewoon.
TheMak @Llopigat5 januari 2025 17:48
Ik zat ook aan x te denken
aCCuReRaS @Tweak_ers5 januari 2025 12:24
Bij Apple gebruik ik vaak maar de zoekfunctie. En dan ben ik al 3 jaar Apple gebruiker, maar iedere keer zitten basale zaken weer ergens anders.

Vroeger zaten passwords in je instellingen, tegenwoordig een aparte app. Dat was iedere keer weer zoeken in het menu.

Of verberg mijn e-mail adres. Verborgen in het iCloud menu.
Probeer Spotlight eens te gebruiken?
Eender waar je bent CMD+Space en je bent zo waar je moet zijn. Heb nog nooit last gehad van dingen die verplaatst zijn
whitemage2003 @Tweak_ers5 januari 2025 12:31
Wijzigen om maar iets te wijzigen dus.... had het meerwaarden om het te wijzigen?

Mijn inziens behoord zoiets gewoon onder instellingen. Eventueel extra tabs daar maar kom op... telkens weer iets anders een geen vriendelijk os. En dat doet windows dus ook tegenwoordig.

Ben je gewend windows via console te configureren, wat denk je. Gooien ze de commando's weg en kun je gaan google of zoeken waarbij je hoopt uit te komen waar je moet zijn...

Stabiliteit standarisatie. Mjah windows moet aanpassingen doen om een nieuwe te kunnen. Verkopen schijnbaar. Vroeger zat ik op nieuwe te wachten ivm verbeteringen. Tegenwoordig ben ik blij als ik op het oude kan blijven hangen...

Heb nu windows 11 maar twijfel telkens toch om terug te stappen naar 10 maar uiteindelijk moet je toch ivm updates...

Maw, altijd gedoe :)
jpsch @Tweak_ers5 januari 2025 12:12
Apple die komt met emoticons op je werklaptop. 8)7 Gelukkig was dat ding zo oud, dat er geen upgrades meer kwamen.
kars noordhuis @mutley695 januari 2025 11:53
Ik heb wel eens gegrapt dat ik best een paar tientjes over heb voor een versie van windows 11 die niet in mn weg zit. Ik denk dat ik dit ook nog werkelijk er voor over zou hebben...
mjz2cool @kars noordhuis5 januari 2025 12:33
Windows 11 kost meer dan een paar tientjes, dat betaal je al bij de aanschaf van een computer of laptop in de meeste gevallen.
sprankel @mjz2cool5 januari 2025 13:13
Fabrikanten betalen nauwelijks iets voor bijgeleverde OEM licenties, volgens ZDNET 15 dollar per device.

MS verdient niet aan consumenten met Windows, daar heb je XBOX voor.

Dat is ook heel de discussie met verplichte logins, reclame en services. MS is daar niet mee begonnen maar de rest van de markt doet het. En leg maar eens uit als MS waarom je geen geld verdiend aan die consumenten terwijl het meest waardevolle bedrijf in de wereld, Apple dus, het enkel van consumenten moet halen. (Apppe heeft namelijk geen enterprise producten)

Dan word het wel heel moeilijk voor MS om dat te blijven verantwoorden dat je enkel op enterprise winst pakt.

Ter referentie, licentiekosten enterprise gerekend voor Azure/MS365, houd rekening dat deze prijzen in de praktijk wel zeer afhankelijk zijn van de overeenkomsten dat je hebt met MS

-500 windows enterprise (150 pro + 350 enterprise upgrade)
-office enterprise (tegenwoordig eigenlijk enkel nog in cloud te krijgen) 650
-client acces license (CAL) suite waarbij alles inbegrepen is: 450

Dan zat je aan 1600 euro per device aan licenties zonder support, zonder software assurance (dat je mag updaten naar een nieuwe versie zonder nieuwe licenties te moeten kopen) en zonder de servers en hun licenties om je MS services op te hosten (AD, Exchange, Skype, SCCM, forefront, WSUS, netwerk services, certificates, file, IIS, sharepoint, printservices, enzoverder)

Nu heb je uiteraard het Azure/365 verhaal waarbij je zelf geen of veel minder van die services zelf moet hosten maar het oude model maakt het eenvoudiger om de prijs te vergelijken en tot de conclusie te komen, MS haalt zijn geld bij enterprise, consumenten zijn peanuts. En vermoedelijk zijn er aandeelhouders die eisen dat de gouden berg bij consumenten (zie Apple) dringend aangeboord moet worden.
Mark Koenen @sprankel5 januari 2025 18:09
mwah, 15 dollar per OEM licentie keer het aantal OEM licenties dat ze verkopen lijkt me toch wel aardig.
sprankel @Mark Koenen6 januari 2025 12:38
240 miljoen devices × 15 dollar levert 3,6 biljoen dollar op. Op een jaarlijkse omzet (inkomen voor er kosten) van 200 biljoen dollar is dat 1.8% van de omzet.
Mark Koenen @sprankel6 januari 2025 18:41
Biljoen in deze is een Anglicisme, in Nederland hebben we het gewoon over miljard.
Maar ook 3,6 miljard is toch wel aardig. Dat het voor Microsoft niet meer dan 1,8% van hun jaaromzet is, wil niet zeggen dat het weinig is.
Zeker aangezien dit dus is voor een OS dat ze toch al voor de zakelijke markt ontwikkelen.
kars noordhuis @mjz2cool5 januari 2025 19:29
Ik bedoelde ook een paar tientjes bovenop de 70 euro ofzo die ik voor mn windows 7 licentie met gratis upgrades heb betaald.
drakiesoft @mutley695 januari 2025 11:38
Nah Windows is prima. Mag wel wat meer performance verbetering en minder scanner meuk op de achtergrond zoals defender en andere indexeren troep.
computerjunky @drakiesoft5 januari 2025 12:40
Als je al die bagger er uit stript krijg je juist die performance. Ik schakel zo'n 120 processen uit bij een verse installatie en verwijder zo'n 2 gb aan ram gebruik voor zaken die niet noodzakelijk zijn. Dat betekent sneller booten minder geheugen swapping en veel minder achtergrond cpu tijd.

[Reactie gewijzigd door computerjunky op 5 januari 2025 18:35]

Speedster @computerjunky5 januari 2025 16:20
"Ik schakel zon 120 processen uit bij een verse installatie en verwijder zon 2 gb aan ram gebruik"

Kan je verklappen hoe je dat doet?
computerjunky @Speedster5 januari 2025 16:56
Een groot deel via services en en ander deel moet via het register omdan die geblokkeerd zijn via services.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\naam service>

En dan start veranderen naar waarde 4.

Let wel op want als je de verkeerde uitschakelt kan je pc wel eens niet meer booten.
MrMonkE @computerjunky5 januari 2025 17:52
Maar de spellingscontrole moeten ze handhaven vind ik.
mjz2cool @drakiesoft5 januari 2025 12:48
Beide kun je gewoon uitschakelen, al zou ik niet weten waarom je defender uit zou willen schakelen. Indexeren kun je uitschakelen, maar heeft wel als gevolg dat Windows Search daarmee gedeeltelijk om zeep gaat.
drakiesoft @mjz2cool5 januari 2025 16:36
Ja dat weet ik dat je dat kan uitschakelen. Alleen dat indexeren is helemaal niet nodig om perfect zoekfunctionaliteit te hebben.
kimborntobewild @drakiesoft5 januari 2025 12:42
Nah Windows is prima.
Er is teveel gehangen aan Explorer.exe. Ik moet die regelmatig herstarten, omdat bepaalde zaken (zoals het simpele copy/paste) niet meer werken na verloop van tijd, en omdat het cache-problemen heeft. En bij dat herstarten werken bepaalde dingen niet meer, zoals system-tray icons en Fences. Dan moet je echt opnieuw uitloggen en weer inloggen. Wat ik zo weinig mogelijk doe, ik heb vaak tientallen zaken tegelijk open staan.
En de taakbalk is qua GUI een ramp. Je kan nauwelijks het verschil zien tussen de actieve taskbar-item en de overige taskbar-items, veel te weinig verschil in contrast/kleur. Dat is niet aan te passen.
Zo weet ik nog wel een reeks niet-prima zaken in Windows ;).

[Reactie gewijzigd door kimborntobewild op 7 januari 2025 02:01]

lezzmeister @kimborntobewild6 januari 2025 00:16
Ja dat was altijd al een dingetje in Windows 11, buitensporig hoog geheugengebruik, naar beneden scrollen en dan bam zit je weer bovenaan in de map, knippen plakken wil niet meer, slepen van een bestand ook niet.

Het proces DWM doet dat ook, stijgt langzaam naar een gigabyte of 4 en dan hangt alles. Thumbnails voor bepaalde bestandstypen willen niet. Kan alleen kiezen uit een paar knoppen combo's voor verschillend alfabet en niet zelf toewijzen. Zijn meer van die kleine dingen. Heel irritant allemaal.
kimborntobewild @lezzmeister7 januari 2025 02:03
Helaas geeft Microsoft (nog steeds) meer om: meer functionaliteit, i.p.v. meer kwaliteit. Dat was 30 jaar geleden zo, en nu nog steeds. Als ze niet uitkijken, haalt Apple ze in.
ExportZeeuw1985 @mutley695 januari 2025 12:05
ik vrees nu met Ai geknoei dat het er helaas niet minder op gaat worden.
Exirion @mutley695 januari 2025 12:15
Hear hear. Bij Windows 7 was het gewoon klaar en daarna is het alleen maar bergafwaarts gegaan. Windows is een bloated stuk software en spyware geworden waar je als gebruiker steeds minder controle over hebt.
kimborntobewild @mutley695 januari 2025 12:37
Nu kost ons die verhoogde TCO miljarden per jaar omdat we bakken tijd verliezen aan verstopperspelletjes en Gui-geknoei.
Die animaties kosten ook extra energie-centrales.
madcow22 @mutley695 januari 2025 12:02
Of de bug fixen dat als je explorer opent en je maar iets doet windows wacht op je HDD die je gebruikt voor data storage ready is terwijl je niks op die harddisk wilt doen.
Volgens mij denken ze daar alleen nog maar aan AI zonder iets nuttigs te doen voor windows.
mjz2cool @madcow225 januari 2025 12:49
Wat gebeurt er in explorer dan? Ik heb daar nog nooit problemen mee gehad, behalve als een netwerkshare niet bereikbaar is, dan wil explorer nog wel eens vastlopen.
Sp3ci3s8472 @mjz2cool5 januari 2025 15:33
Wat best triest is. Dit kan je toch async nagaan of het wel of niet beschikbaar is }:O.
madcow22 @mjz2cool5 januari 2025 17:25
Als je een HDD hebt wacht heel windows als je explorer opent tot je harddisk opgestart is voordat je pas iets kan doen in explorer.
Ndgf @madcow226 januari 2025 11:10
Oplossing; energiebeheer geavanceerd, Harde schijf uitzetten na; instellen op NOOIT.
Geen gezeur meer met steeds weer startende schijven, is volgens mij ook een stuk beter voor de gezondheid van je schijf.
Verwijderd @madcow225 januari 2025 14:34
Wie heeft er überhaupt nog een HDD? SSD is al jaren de norm.
madcow22 @Verwijderd5 januari 2025 17:25
Als je meer wilt storen dan 2tb zonder super veel te betalen.
Gebruik daar over algemeen mijn HDD voor.
Llopigat
@mutley695 januari 2025 12:01
I vind dynamische desktops wel mooi. Het zou helemaal mooi zijn als ze ook reageren. Dat ze bijvoorbeeld harder bewegen als de computer het druk heeft. Zo is het gelijk ook een status indicator.
ATS @Llopigat5 januari 2025 12:43
De computer is zwaar belast, en dat benadrukken we door hem nog zwaarder te belasten…
Llopigat
@ATS5 januari 2025 12:50
Mweh met grafische versnelling valt dat wel mee.

Ik zou het wel handig vinden als vervanging van iets als btop dat ik toch altijd open heb staan.
lezzmeister @Llopigat6 januari 2025 00:17
Zou het beter vinden als je dat kan koppelen aan RGB dan heeft dat tenminste echt nut. Van blauw naar groen naar oranje en met 100% felrood.
Blokker_1999
@mutley695 januari 2025 12:00
En dan geen enkele applicatie die nog werkt en niemand die naar je nieuw OS overgaat. Yep, gaat goedkomen zo.
pep75 @Blokker_19995 januari 2025 12:13
Bij mij werkt iedere applicatie in W11, ben er heel tevreden mee!
jmsaow @mutley695 januari 2025 13:27
Het duurt niet lang meer tot dat we het nieuwe HarmonyOS Next kunnen gaan gebruiken op al onze apparaten. Natuurlijk zijn er dan ook nog de oude systemen omdat onze technische elite blijft hameren dat we de Chinezen niet kunnen vertrouwen. Op basis van wat Huawei nu mondjesmaat aan het uitrollen is in Azië hebben we twee keuzes: innovatie omarmen of onze huidige verouderde infrastructuur blijven aanpassen aan exorbitante kosten.
koelpasta @jmsaow5 januari 2025 13:59
Wat is er innovatief aan dat harmony dan?
Edit: Laat maar. HarmonyOS is gewoon een rip van Android... Lekker bezig met je 'innovatie'.

[Reactie gewijzigd door koelpasta op 5 januari 2025 14:08]

i-chat @mutley695 januari 2025 12:28
Je bedoelt dat je de migratie wilt naar Linux waarin eigenlijk elk stukje software gewoon in de terminal werkt en gui's vaak gewoon maar een schil daaromheen zijn

Als jij van al je software leveranciers gedaan kunt krijgen dat ze Linux gaan ondersteunen en je al je sytemengenears kunt omscholen dan lijkt me dat zeker haalbaar


Voor de eindgebruiker maakt het niet uit


Windows, Linux, macos of pc-dos? Als er iets kapot kan.....
lenwar
@mutley695 januari 2025 12:55
Dit roep ik ook al jaren.
Heel veel software, maar vooral besturingssystemen, zaken als browsers, worden helemaal volgestopt met opties die ook allemaal optioneel als plugins/addons/extra software geregeld kan worden.

Maak een besturingssysteem met 20000 API's die door extra software aangeroepen kan worden, maar houd in vredesnaam de basis van het besturingssysteem zo licht mogelijk. En maak besturingssystemen alsjeblieft echt personaliseerbaar. Maar dan voor het echie. Laat me alles uit kunnen zetten wat ik niet wil gebruiken. Blijf niet om de haverklap vragen of ik optie 123 wel of niet toch maar wil aanzetten. Een keer is genoeg (als het al gevraagd moet worden.)

Het is helemaal prima dat Microsoft/Apple/enz. allerlei zaken als antivirus/anti-malware/een browser/een appmarktplaats enzovoorts meeleveren met hun besturingssystemen. Graag zelfs. Het is helemaal prima dat een besturingssysteem zaken als PiP/spellingscontrole/schrijfondersteuning/suggesties/enz. Ondersteunt, maar laat me het uit kunnen zetten als ik het niet wil gebruiken.
lezzmeister @lenwar6 januari 2025 00:18
En betere ondersteuning voor als je zo veel mogelijk tiling wil doen zoals i3. Dat lijkt me helemaal geweldig.
Marctraider @mutley695 januari 2025 14:57
Beste wat je kunt doen is LTSC installeren en een goed post install script om alles te unf*cken. Ik maak ze gewoon zelf.
SkyStreaker @mutley695 januari 2025 19:52
Dit moet mij weer eens denken aan een tooltje in DOS, "2m-format", die kon een diskette formatteren naar 1.74Mb (iirc) en met een TSR was dacht ik zelfs bijna 2Mbit mogelijk. Op de gewone kon ik Win 3.11 met WinG en Systemen kwijt, inclusief drivers voor grafische kaart, CD-ROM, muis en geluid. Je moest wat dingen (subjectief) eruit slopen, maar voor de rest prima functioneel, vanaf 1 flipping diskette. Een gewoon geformatteerde moest je drivers laten of functionaliteit zoals Notepad e.d.

Die tijd hebben wij helaas gehad.
_Lucid_ @mutley696 januari 2025 05:38
Ik installeer Windows 11 met answer files waarmee je met de standaard ISO kunt configureren wat geïnstalleerd wordt, net zoals je dat kunt met de MS Office customization tool.
Op github is er een project dat zich richt op het gebruiksvriendelijk maken van de unattended install van Windows.
Een pak beter dan Windows LTSC want je kunt bepaalde programma's installeren die er anders niet op zitten met LTSC.

Mijn grootste klacht met Windows is dat het steeds meer stroom verbruikt met iedere service dat Microsoft toevoegt. Mijn tweede grootste klacht is het verniuwde context menu met blauw-grijs gekleurde icoontjes in plaats van tekst, gelukkig kan je het terugzetten met een regedit.

Als ik de CPU utilisatie van een virtual machine check met standaard Windows 11 Pro dan wordt de processor regelmatig wakker gemaakt door achtergrond processen bij idle, in plaats van dat het langere tijd in een diepe C-state kan blijven waar het verbruik laag is.
Met answer files kon ik de achtergrondprocessen beperken waardoor mijn Thinkpad uit 2018 nu 19 uur mee gaat.

En wat betreft de commentaar "mensen moeten meteen kunnen beginnen" er zijn programma's zoals Ninite die ik ten tijde Windows 7 gebruikte.

PS: Windows Defender is mijn derde grootste kwaal. Zeer hoge CPU utilisatie op ongewilde momenten zoals wanneer je een zeer grote bestand hebt gedownload dat dan gescand moet worden eer je verder kunt.
Als je bij de Windows installatie Defender hebt geïnstalleerd kan je het achteraf niet meer definitief uitschakelen, het zal altijd terug komen. Met een instelling in een answer file kan je opteren om het vanaf het begin niet te installeren. Dan kan je alternatieven gebruiken zoals Malwarebytes.
Twanekel @_Lucid_6 januari 2025 12:54
Windows defender vindt ik nou juist een ontwikkeling post-windows 7 die ik echt top vindt. Het aanschaffen van een 3rd party anti-virus programma is eigenlijk helemaal niet nodig. Dat bestanden scannen zit mij voor die paar seconden niet in de weg.
_Lucid_ @Twanekel6 januari 2025 13:52
Ik word het wel snel beu als Windows Defender voor iedere bestand een aantal seconden nodig heeft, waarbij het er voor zorgt dat andere programma's vertraging krijgen.
Op willekeurige momenten begint de CPU utilisatie ervan omhoog te schieten, waarbij ik mij dan afvraag wat het überhaupt doet in de achtergrond zelfs al stel ik het in om niets te doen.

Als je een desktop computer met high-end processor of een recente laptop dat in het stopcontact ingeplugd is gebruikt, dan merk je het niet meteen op. Wanneer je een oudere systeem met maar twee cores of een laptop op batterij-stand gebruikt dan zijn we terug in het Windows XP tijdperk met blanko vensters die wachten met laden tot Defender klaar is met wat het ook doet. :P

Tot zover heb ik ook geen moment gehad dat ik Defender echt nodig had. Het is een beetje zoals met Linux or Android voor mij: het meeste wordt geblokkeerd door adblockers, als ik iets download dan stel ik mezelf de vraag of ik het kan vertrouwen en in het slechtste geval gebruik ik een virtuele machine.
Het gaat meer over nuchter nadenken dan een antivirusprogramma vertrouwen, je moet maar de eerste zijn dat malware tegenkomt dat nog niet in de risicolijst van de antivirusprogramma's staat.
Voor de rest moet je security updates van je OS hebben.
Services waar ik niet 100% controle over kan uitoefenen zijn voor mij vergelijkbaar malware als ze merkbaar voor vertraging zorgen, dus die hou ik liever buiten.

En echt waar, ik checkte net weer mijn laptop en het heeft nu 19u gewerkt zonder in te pluggen. Gewoon documenten en SSH naar een server in al die tijd.
Twanekel @_Lucid_6 januari 2025 21:06
Hmm dan begrijp ik ook wel waarom ik het niet ervaar, zit op een Surface laptop 6 welke min of meer altijd aangesloten is op een dock naar een paar schermen.
Annihilism @mutley696 januari 2025 08:54
Alleen al het "show more options" in het rechtsklikken. Eens in de zoveel tijd kan ik het register weer aanpassen om altijd alle opties te laten zien.

En dan als je iets wil wijzigen... waar staat het, onder instellingen, configuratiescherm of heeft het een eigen menu?

Ik zeg niet dat vroeger alles beter was. Maar ik vind het wel onbegrijpelijk dat bepaalde UI zaken die er al sinds windows 7/8 inzitten nog steeds zo rommelig en dubbel aanwezig zijn. Ook alle telemetrie heeft mij doen besluiten om steeds meer richting Linux te bewegen.
protected22 @mutley695 januari 2025 12:19
Mee eens
Ze zouden eigenlijk een volledige basic/lite versie moeten maken die voor vooral oude apparaten optimaal is. Zo kunnen die alsnog op 11 en minder ewaste
Ludwig005 @i-chat5 januari 2025 12:52
Zeg me hoe TPM gaat voorkomen dat hackers toegang krijgen tot mijn documenten, ALS ik hun al mijn wachtwoorden + verificatie(veelvoorkomend) heb gegeven. Vorige windows versies hebben al veel beveiligingen met zich meegebracht:
  • UAC(Gebruikersbeheer)
  • Oudercontrole
  • Secure boot ondersteuning
  • Windows Defender
  • Smart app control
Die versie 2.0 vereiste is ook raar. 1.2 was de soft floor, op die manier zou je Win11 dus ook moeten kunnen installeren
RobVI @i-chat5 januari 2025 23:32
Ik weet niet of rpm nu de beste optie was […] kan ik eindelijk alleen maar voor zijn
Je hele plempsel getuigt van een gebrek aan kennis en paranoia.
callofduty 5 januari 2025 11:40
Geanimeerde achtergrond, ik ben al blij als de achtergrond niet teveel kleur heeft en rustig aan doet.
Je zit de hele dag naar dat ding te kijken en leid dit nog meer af.
nasdude @callofduty5 januari 2025 11:50
Doet me denken aan 15 jaar terug toen ik een standaard achtergrond met bedrijfslogo naar iedereen's desktop/laptop pushte, onze general manager kreeg klachten van een persoon dat hij werd aangetast in zijn creativiteit en zo onmogelijk zijn werk nog kon doen.

Gelukkig reageerde de general manager begripvol met een vraag "Wanneer kijk jij naar je desktop afbeelding als je aan het werk bent?"
Michael0093 @nasdude5 januari 2025 12:16
Haha die opmerking is wel raak.

Hoe dan ook, mijn zakelijke laptop heeft lokaal ook een vaste achtergrond met bedrijfslogo, terwijl we alleen maar in een VDI-omgeving werken. Nu is de achtergrond helder wit met een klein logo, waardoor deze je verblindt als je 's ochtends vroeg of laat de laptop nog even openklapt. Erg irritant.
JeroenV_ @callofduty5 januari 2025 11:53
Ik weet niet, maar ik zie de achtergrond maar weinig door openstaande programma's gedurende de werkdag ;)
sapphire @JeroenV_5 januari 2025 12:01
Sla jij je bestanden niet op op de desktop? :+
JeroenV_ @sapphire5 januari 2025 12:05
Hahaha, nee die sla ik altijd in de prullenbak op. Lekker bij elkaar, zoekt zo makkelijk :+
Blokker_1999
@callofduty5 januari 2025 11:59
Vreemd, ik zie mijn achtergrond bijna nooit. Er staan altijd wel programma's open, weet je wel. Als je heel de tijd je achtergrond ziet, heb je gewoon teveel schermen staan.

Neemt niet weg dat een achtergrond gewoon rustig moet zijn en net niet om aandacht moet schreeuwen.
kimborntobewild @Blokker_19995 januari 2025 12:48
Neemt niet weg dat een achtergrond gewoon rustig moet zijn en net niet om aandacht moet schreeuwen.
Een rustige aquarium dan? Of langzaam bewegend sterrenhemel?
Enfin... het is natuurlijk uit te schakelen. Dus als de optie er is: dat is niet zo'n ramp.
koelpasta @Blokker_19995 januari 2025 13:57
Je hoeft je scherm natuurlijk niet altijd volledig gevuld te hebben met de applicatie van dat moment. Hangt ook sterk af van de applicatie. Een tekstverwerker is voor mijn monitor bijvoorbeeld te breed om zinnig in full screen te gebruiken. Dan heb je je desktop eigenlijk verruild voor heel veel whitespace in je editor. Een grafische editor is dan weer vaak erg prettig in full screen.
HooksForFeet @callofduty5 januari 2025 12:21
Misschien gebruik ik Windows verkeerd maar ik zit de hele dag naar applicaties te kijken, niet naar de achtergrond.
xoniq @HooksForFeet5 januari 2025 12:53
Jup, same. Ik ben dan ook enorm gewend aan WIN + pijltje links + rechts + up om applicaties side by side of maximaal te draaien. Je bureaublad zien is zonde van de scherm ruimte. Als je je desktop ziet heb je een te groot scherm.

En dat geldt bij mij niet alleen bij Windows, maar ook bij Linux en macOS. (Als developer draai ik meerdere machines met alle OS'en)

Ik gebruik dan ook verder de standaard bureaublad achtergrond omdat ik hier geen nut van zie.
koelpasta @HooksForFeet5 januari 2025 13:52
Ik heb sinds kort een 32" monitor en ik moet zeggen dat ik gemiddeld minder full screen werk en vaker meerdere windows naast/door elkaar heb. IOk ben dus meer bezig met/in de desktop ui.
callofduty @HooksForFeet5 januari 2025 13:58
Ik heb het dan ook over gebruik met meerdere schermen en waarbij de achtergrond netjes doorloopt.
Bijvoorbeeld op een 49" 16:9 scherm.
Finraziel
@callofduty5 januari 2025 20:43
Ik heb ooit in een sale eens wallpaper engine opgepikt op Steam, maar verreweg de meeste backgrounds vind ik ook te druk of te licht. Maar ik heb nu wel een mooie die helemaal configureerbaar is, heb hem vrij donker gezet en niet te snel bewegen. Het is een patroon van bewegende stipjes en lijnen er tussen, met wat belichtingseffecten op basis van je cursor... Ziet er cool uit zonder de aandacht te trekken.

En het heeft een voordeel voor mij... Ook naar de mensen die de desktop niet zien, ik heb tegenwoordig een 42" oled tv als monitor. Dat scherm is voornamelijk voor gaming maar als ik gewoon even zit te browsen of wat anders doe op de desktop wil ik meestal juist niet dat hele scherm vullen want dan is 42" veel te groot. Dus ik maak het scherm kleiner, zie de achtergrond rustig bewegen op het mooie oled paneel en die beweging is genoeg om te voorkomen dat de tv zichzelf gaat dimmen omdat ie geen beweging meer detecteert :+ (zonder dat ik daarvoor met een service remote het verborgen configuratie menu in hoef)
jcbvm 5 januari 2025 12:07
Lijkt me zo teleurstellend om aan iets te werken wat uiteindelijk geschrapt wordt..
Exirion @jcbvm5 januari 2025 12:18
Daar zul je in de praktijk mee om moeten kunnen gaan. Als je in de creatieve/technische hoek werkt, moet je soms afscheid nemen van een idee waar betere alternatieven voor blijken te zijn: killing your baby.
DrPoncho @jcbvm5 januari 2025 12:21
Eens, maar schijnt vaak te gebeuren als dev van grotere bedrijven. Vriend van me heeft een jaar lang met een team aan een nieuw project gewerkt voor DUO (de studenten variant). Uiteindelijk ging de wind anders staan, hele project geschrapt. Jaar van je werkende leven weg, hoppa. Hij is daarna ook opgestapt, maar je hoort 't overal. Natuurlijk moet je niet iets uitbrengen for the sake of it, en dan heb je nog de sunken cost fallacy, maar voor de devs zelfs is het wel vervelend.
jcbvm @DrPoncho5 januari 2025 15:26
Oef dat lijkt me echt een domper. Ben zelf ontwikkelaar, maar bij ons wordt er eigenlijk nooit wat ontwikkeld als er geen vraag naar is of niet voor betaald is.
rko4u @jcbvm5 januari 2025 12:57
Uiteindelijk wordt alles geschrapt, maar u bedoelt waarschijnlijk iets dat nooit productie haalt. Maar er zijn in de software ontwikkeling zoveel situaties waar je als developer de eerste release niet meemaakt, dat ik denk dat er een hoop ontwikkelaars zijn die hun lol meer uit het ontwikkelen van het product halen dan uit de productiegang.
jcbvm @rko4u5 januari 2025 15:25
Ik ben zelf developer, maar ik werk gelukkig in een klein team waarbij alles uiteindelijk wel released wordt.
PD2JK 5 januari 2025 11:56
Active Desktop 2.0 ?

Het was best leuk om *.gif-jes op je bureaublad te planten, maar kostte behoorlijk wat resources voor je Pentium uit 1999. ;)
White Feather @PD2JK5 januari 2025 12:07
Ik heb vroeger bij een collega die jarig was en die we aan het narren waren dat hij taart moest kopen, de desktop vervangen door de website van de bakker.

Als je dan op de desktop klikte, dan zat je daadwerkelijk te klikken in de website van de bakker 😀.

Maar ik kan me voorstellen dat er gezien beveiliging tegenwoordig anders naar wordt gekeken.

Daar zal ook wel weer over gevochten worden over welke browser de achtergrond moet renderen en moet dat opengegooid worden.

En uiteindelijk heb ik er weinig nuttige voorbeelden van gezien.

[Reactie gewijzigd door White Feather op 6 januari 2025 08:43]

batjes
@PD2JK5 januari 2025 12:16
Dreamscene 2.0

Bewegende achtergronden was een Vista Ultimate feature.
tweakuwe 5 januari 2025 12:15
Waarom zou dit nou specifiek zijn voor budgetsystemen?

Ik zie juist vooral een toepassing voor gebruikers met een oled scherm tegen inbranden. Als screen saver die normaal gebruik niet in de weg staat dus. Dat dan na x minuten van geen activiteit de hele ui behalve de achtergrond dus wegvalt in plaats van dat op dat moment een screensaver gestart wordt.

Zelf gebruik ik wisselende achtergrondafbeelding voor dat effect (kiekjes van nasa en esa zijn aan te raden vanwege de oled zwart waarden en hoe dat sterren doet uitkomen ;) ), en dat is dan ook mijn lock screen. Op Mac werkt dat al prima zo, zeker als je de taakbalk en menubalk automatisch laat verbergen.
rko4u @tweakuwe5 januari 2025 12:59
Vroeger waren dit soort opties specifiek NIET voor de budgetsystemen. Dit om cpu en memory te besparen. Maar blijkbaar zijn de tijden veranderd.
mortal 5 januari 2025 11:47
Hoeveel energie zou deze onzin hebben gekost als dit wereldwijd was uitgerold?
Frame164 @mortal5 januari 2025 11:59
Animaties en video gebruiken niet zo heel veel energie of compute power. Je kunt immers met vrij oude systemen nog prima allerlei bewegende beelden bekijken zonder dat dat apparaat het moeilijk heeft.

[Reactie gewijzigd door Frame164 op 5 januari 2025 11:59]

mortal @Frame1645 januari 2025 12:10
¨niet zo heel veel´ x 1.4 miljard is nog altijd een enorme lading verspilde energie.
lenwar
@Frame1645 januari 2025 12:59
Op één computer niet nee. Maar met HEUL veel computers wel.

Denk ook maar aan die achtergrondjes op je 'inlogscherm' (dus dat je computer eens in de zoveel tijd andere foto's downloadt.) Dat is een paarhonderd kilobyte * HEUL VEEL computers. Dat is zoveel terabyte die over meerdere routers op het internet heen gaat. En zo zijn er gigantisch veel zaken. (niet alleen Microsoft. Heel veel apparaten doen hier aan mee.)

Je kunt het gedrag ook veelal niet uitzetten. (het verschilt per apparaat wat wel en niet in- en uitgeschakeld kan worden).
batjes
@Frame1645 januari 2025 12:17
Microsoft waarschuwt je al voor onnodig stroomgebruik als je de seconden van je klok aanzet.
Demonslayer 5 januari 2025 11:57
Het zou wel extra opslag kosten en hardware belasting. Als je bewegende plaatjes wil kan je ook lively wallpaper installeren en je eigen filmpjes instellen als achtergrond.
MichaelP 5 januari 2025 11:59
Ik heb nu datum en tijd op mijn achtergrond staan omdat ik die uit de taakbalk heb gesloopt en niet meer weet hoe ik die terug krijg. Windows 11 btw.
Cluefull @MichaelP5 januari 2025 12:24
Off topic en Windows 10, met een beetje geluk ook Windows 11:
Settings/Personalization/Taslbar. Notification area - Turn system icons on or off.
Dart kun je in Windows 10 de klok, netwerk indicatie etc. aan of uitzetten.
TheDeeGee @MichaelP5 januari 2025 16:03
Gesloopt nog wel, tja als je zo Windows gaat gebruiken kun je problemen verwachten.
MichaelP @TheDeeGee6 januari 2025 11:54
I know, iets doen en er achteraf spijt van hebben, been there done that. Ik stel het net zo lang uit totdat ik eens een keer clean install moet doen. Nu geen zin in.
TheDeeGee @MichaelP6 januari 2025 12:39
Heb het zelf ook meegemaakt, als je powershell nodig hebt zit je eigenlijk al in de gevaren zone.

Doe het ook nooit meer.
batjes
5 januari 2025 12:22
Dit is al de 3de keer dat geanimeerde achtergronden geschrapt zijn in Windows. Dit artikel brengt het een beetje alsof het volledig nieuw is, terwijl dit een Windows Vista Ultimate feature was.

[Reactie gewijzigd door batjes op 5 januari 2025 12:22]

koelpasta @batjes5 januari 2025 13:47
Vista? Ik herinner mij nog Active Desktop op windows 98 waarbij je DHTML webpagia's als achtergrond kon instellen..
dasiro 5 januari 2025 12:48
schrijft Sergey Kisselev in een inmiddels verwijderde post op Behance. Hij werkte tot 2022 als motion designer en 3d-ontwerper bij Microsoft. Kisselev deelt in zijn post ook enkele voorbeelden van geanimeerde wallpapers die zijn team heeft ontworpen, waarvan er een nog in beweging te zien is op The Verge.
klinkt alsof de man door had dat hij niet zomaar interne dingen van zijn voormalige werkgever mag posten, zelfs al zijn ze niet uitgebracht.

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