TikTok mag VS-verbod op 10 januari aanvechten bij Amerikaans Hooggerechtshof

Het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten gaat het TikTok-verbod in behandeling nemen. Hier hadden TikTok en diens moederbedrijf ByteDance om gevraagd. Op 10 januari is een eerste hoorzitting. Het verbod moet op 19 januari ingaan.

TikTok en ByteDance hadden een noodverzoek ingediend om de blokkade te stoppen, schrijft Reuters. Het Hooggerechtshof stopt de VS-blokkade niet direct, maar zegt wel de zaak in behandeling te nemen. Op 10 januari mogen TikTok, ByteDance en de Amerikaanse overheid hun standpunten beargumenteren bij het Hooggerechtshof.

ByteDance moet TikTok voor 19 januari hebben verkocht, anders wordt het platform geblokkeerd in de Verenigde Staten. ByteDance heeft meermaals juridische stappen ondernomen tegen het verbod. Het Hof van Beroep in het Amerikaanse District of Columbia handhaafde de wet eerder deze maand nog. Dat Hof zei dat de wet zorgvuldig was opgesteld 'om controle door een buitenlandse tegenstander aan te pakken'. ByteDance stapte naar aanleiding daarvan naar het Hooggerechtshof.

TikTok claimt dat de wet strijdig is met het eerste amendement van de Amerikaanse Grondwet, waarin het recht op vrijheid van meningsuiting is gevestigd. Het platform zegt dat als TikTok gebruikers informeert over de 'vermeende risico's van geheime contentmanipulatie', dan zouden ze onder dat eerste amendement nog steeds ervoor moeten kunnen kiezen om TikTok te blijven gebruiken.