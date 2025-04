TikTok hervat dienstverlening in de Verenigde Staten

TikTok hervat zijn diensten in de Verenigde Staten. Het socialemediaplatform zegt dat president Donald Trump 'inspanningen' heeft geleverd en 'duidelijkheid' heeft geschapen. Trump bereidt een executive order voor en wil een joint venture met een Amerikaans belang van 50 procent.

TikTok heeft het nieuws bevestigd op X en Amerikaanse gebruikers krijgen volgens The Verge ook een melding van de wijziging te zien. Het Chinese socialemediaplatform schrijft dat partnerbedrijven die dienstverlening aan TikTok hebben verleend, geen boetes riskeren. De Amerikaanse president Donald Trump lijkt dat te bevestigen.

Trump schrijft op zijn eigen socialemedianetwerk Truth Social dat hij op maandag een executive order, ofwel een presidentieel decreet, zal invoeren om de termijn van de Amerikaanse ban op TikTok te verlengen. Op die manier kan er volgens Trump een deal worden gesloten om de nationale veiligheid van de Verenigde Staten te 'waarborgen'. In deze executive order zou ook staan dat bedrijven die online dienstverlening aan TikTok hebben aangeboden, geen risico lopen op vervolging.

Trump wil tevens dat TikTok in een joint venture wordt opgenomen waarbij er een Amerikaans belang van vijftig procent is. Op die manier zou TikTok volgens de president ‘in goede handen’ en online kunnen blijven in het land. "Zonder toestemming van de Verenigde Staten is er geen TikTok", aldus Trump.

ByteDance, het moederbedrijf achter TikTok, heeft het socialemediaplatform zondag offline gehaald in de Verenigde Staten omdat er toen een wet in werking is getreden waardoor TikTok officieel verboden werd. Volgens die wet mogen populaire apps die door een 'buitenlandse tegenstander' worden beheerd, niet langer in de VS worden aangeboden. Amerikaanse wetgevers vrezen dat het Chinese moederbedrijf van TikTok gegevens van gebruikers deelt met de Chinese overheid. Ook zeggen politici bewijs te hebben dat TikTok zijn algoritmes aanpast om de publieke opinie en verkiezingen te beïnvloeden.

TikTok moest volgens die wet voor 19 januari zijn Amerikaanse activiteiten verkopen aan een partij uit de VS. Gebeurt dat niet, dan mogen appwinkels het socialemediaplatform niet meer aanbieden. Apple en Google riskeren een boete van vijfduizend dollar voor iedere gebruiker die na ingang van het verbod de app via hun winkels downloadt. Overigens is TikTok niet de enige app die door deze wet verboden is. Ook apps zoals de TikTok-videobewerkingstool CapCut, socialmedia-app Lemon8 en verzamelkaartspel Marvel Snap, allemaal eveneens van ByteDance, zijn nu geblokkeerd in de Verenigde Staten.