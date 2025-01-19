Gerucht: PlayStation 6-soc bereikt eind 2025 tape-out, duidt op release in 2027

De soc van de PlayStation 6 zou naar verwachting eind dit jaar de tape-out bereiken. Dat is de laatste stap van het ontwerpproces, waarna de eerste testchips worden ontwikkeld. Naar verluidt duurt het na de tape-out doorgaans zo'n twee jaar voordat Sony de console uitbrengt.

Het ontwerp van de PlayStation 6 is nu voltooid, meldt Kepler_L2, die vaker vroegtijdig informatie over hardware deelt. De console bevindt zich volgens de leaker momenteel in de 'pre-silicon'-fase, wat inhoudt dat de soc momenteel nog digitaal getest wordt voordat de eerste fysieke prototypes worden ontworpen. Dat laatste moet eind dit jaar gebeuren. Volgens Kepler_L2 duurt het bij Sony vanaf de tape-out historisch gezien twee jaar voordat de console in de winkels verschijnt. Dat zou betekenen dat de PlayStation 6 eind 2027 wordt uitgebracht.

Op basis van eerdere geruchten krijgt de PlayStation 6 net als de PS5 en PS4 een semi-custom apu van AMD. Kepler_L2 beweert dat de gpu-architectuur is gebaseerd op een 'vroege fork' van 'gfx13'. Die architectuur stond voorheen bekend als RDNA 5, maar AMD zou na RDNA 4 willen overstappen op de nieuwe naam UDNA.

De doorgaans goed geïnformeerde Chiphell-gebruiker Zhangzhonghao meldde eerder deze week dat de UDNA-architectuur wordt gefabriceerd op het N3E-procédé van TSMC. De cpu zou eveneens van N3E gebruikmaken. Volgens de leaker maakt de PS6-apu daarnaast gebruik van de 3D V-Cache-technologie.