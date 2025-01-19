Gerucht: PlayStation 6-soc bereikt eind 2025 tape-out, duidt op release in 2027

De soc van de PlayStation 6 zou naar verwachting eind dit jaar de tape-out bereiken. Dat is de laatste stap van het ontwerpproces, waarna de eerste testchips worden ontwikkeld. Naar verluidt duurt het na de tape-out doorgaans zo'n twee jaar voordat Sony de console uitbrengt.

Het ontwerp van de PlayStation 6 is nu voltooid, meldt Kepler_L2, die vaker vroegtijdig informatie over hardware deelt. De console bevindt zich volgens de leaker momenteel in de 'pre-silicon'-fase, wat inhoudt dat de soc momenteel nog digitaal getest wordt voordat de eerste fysieke prototypes worden ontworpen. Dat laatste moet eind dit jaar gebeuren. Volgens Kepler_L2 duurt het bij Sony vanaf de tape-out historisch gezien twee jaar voordat de console in de winkels verschijnt. Dat zou betekenen dat de PlayStation 6 eind 2027 wordt uitgebracht.

Op basis van eerdere geruchten krijgt de PlayStation 6 net als de PS5 en PS4 een semi-custom apu van AMD. Kepler_L2 beweert dat de gpu-architectuur is gebaseerd op een 'vroege fork' van 'gfx13'. Die architectuur stond voorheen bekend als RDNA 5, maar AMD zou na RDNA 4 willen overstappen op de nieuwe naam UDNA.

De doorgaans goed geïnformeerde Chiphell-gebruiker Zhangzhonghao meldde eerder deze week dat de UDNA-architectuur wordt gefabriceerd op het N3E-procédé van TSMC. De cpu zou eveneens van N3E gebruikmaken. Volgens de leaker maakt de PS6-apu daarnaast gebruik van de 3D V-Cache-technologie.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 19-01-2025 13:17 222

19-01-2025 • 13:17

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Reacties (218)

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slamhk 19 januari 2025 13:45
3D Vcache zou het nog best interessant kunnen maken, opzich is de PS5 best een gebalanceerde machine, vooral ook als je kijkt naar PC-specs in 2019. Jammer genoeg had was het niet Zen 3, waardoor de Zen 2 CPU net nog te zwak bleef voor single threaded performance. De IPC uplift van Zen 3, ookal met minder cache zou het nog prima doen, vooral ook door de 8-core CCX v.s. 2x 4-core CCX op 1 CCD met Zen 2. Maar dan zou de console destijds ook niet €499 kosten (disc).
Met 3D Vcache en Zen 6 CPU kan het wel eens een van de grootste CPU verbeteringen zijn van generatie tot generatie en het maakt tegenwoordig niet zoveel meer uit of de GPU nou echt "sterker" is aangezien upscaling wel de norm is.

De PS5 Pro had een GPU upgrade en een slimme truc om PSSR te implementeren, maar de hardware RT implementatie was een kleine verbetering ten opzichte van RDNA3. Niet zo indrukwekkend dus en dat blijkt ook als je het vergelijkt met NVIDIA's RTX 4070. AMD is nog lang niet in de buurt met NVIDIA en het is nog maar te zien of AMD nog een vooruitgang heeft gemaakt met RDNA4 of uiteindelijk UDNA(1).
RT (en PT) wordt vrijwel de norm voor rendering en upscaling hoort er maar eenmaal bij, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd van hoeveel het allemaal wel mag gaan kosten.

Ook handig om te vermelden Mark Cerny had een Tech. seminar gegeven van de PS5 Pro en de laaste 5 minuten sprak hij ook over de toekomst: https://www.youtube.com/watch?v=lXMwXJsMfIQ

De PS5 Pro is duurder dan de PS5 om nu een mid-gen performance verbetering te krijgen, maar wat gaat Sony doen met de PS6? Mooiere games zijn leuk, maar om van elke studio 5-6 jaar te wachten, totdat ze een nieuwe game uitbrengen.....duurt wel lang. Ja spellen van publishers zoals Capcom, Ubisoft, maar Naughty Dog komt pas na....5 jaar met een nieuwe IP.
Daarnaast is de PS5 nu verhoogd in prijs €549 (disc). De PS6 zal waarschijnlijk dan ook digital only zijn net zoals de PS5 Pro....en dan is het een TMSC N3E node, die ook met hun prijzen blijven stijgen...Het kan zijn dat de PS6 dan opeens €599 gaat kosten met games die €80-100 euro kosten.

Edit; hier en daar heb ik wel snelle conclusies gemaakt, zoals 542pEyes in een van de reacties zegt, Zen 2 naar Zen 6 zal wellicht niet een van de grootste generatie tot generatie sprongen zijn, maar met Zen 6 + 3D VCache wordt de "gap" tussen een desktop CPU en een console CPU (die soms wel lichter is door b.v. de PS5's FPU) wel kleiner

[Reactie gewijzigd door slamhk op 19 januari 2025 20:33]

BlueBird022 @slamhk19 januari 2025 15:21
Dat upscaling de norm is anders niet zo positief, hoor. Het moet native gewoon goed zijn.
SRI @BlueBird02219 januari 2025 18:33
Moet het native ook goed zijn en dan de console vier keer zo duur?

En wat is echt die 'haat' tegen upscaling, het is een logisch volgende stap gezien dat 4k uiteindelijk ook wel 4x zoveel pixels is dan full hd. Met deze technologie kunnen ze goede resultaten behalen op een stuk goedkopere hardware. Net zoals met frame generation. Is dit een soort van 'purist obsessie' dat het echt native moet omdat het anders niet meetelt?
Zoop @SRI20 januari 2025 11:48
Dat is in theorie natuurlijk hartstikke mooi, in de praktijk betekend het echter vaak dat de developer er de kantjes vanaf loopt, niet optimaliseert, want upscaling zorgt toch wel voor de benodigde frames. Dus ik snap wel waar die haat vandaan komt, het zet een deur open voor devs om lui te zijn. Maar goed, dat is net zo bijvoorbeeld met RAM, hoe meer je erin propt des te meer het verspild wordt.

Is wel wat vroeg om er al over te miepen zonder te weten hoe dit gaat uitpakken, natuurlijk.
slamhk @BlueBird02219 januari 2025 15:30
Klopt ideal gezien wel, maar opzich vind ik het niet erg als het 1440p native is en dat wordt geupscaled naar 4k, want de internal resolution is dan nog net hoog genoeg.
sub-1080p upscaling ziet er vaak niet goed uit, vooral niet met FSR.
Het is nu eenmaal zo dat RT en PT zoveel meer rendering kracht vereist van een GPU, op native resolution gaat dat vrijwel niet lukken.

Ik denk dat de gaming industrie te snel is overgegaan, want spellen zoals The Division, Horizon Forbidden West gebruiken prima hebben GI-oplossingen die zien er scherp uit, schalen prima met hardware met dynamic Day/Night cycles.
roffeltjes @BlueBird02219 januari 2025 23:46
Alles is relatief. Als je ziet hoeveel native 4k kost bij een pc gpu hoef ik dat echt niet op mijn console.

Een console van 600,- is al duur zat. Dat ze dan de trucendoos opentrekken is prima.
bzzzt @BlueBird02220 januari 2025 11:00
Je kan je processor 'budget' maar 1x uitgeven, maar zal moeten kiezen voor veel fps, hoge resolutie of meer details en postprocessing. Een dogma als '4k moet' gaat ten koste van de kwaliteit van titels die hoge fps en veel details proberen neer te zetten en is dus niet 'gewoon goed'.
Thijzer @BlueBird02220 januari 2025 19:25
Als je upscaling + frame generation niet kan onderscheiden van de "echte frames" en de latency veranderd niet, wat maakt het dan uit...
Zeker in het geval van een console waar je de televisie op een fatsoenlijke afstand van jou is verwijderd.

Ik word gek van dit soort comments,
warcow @slamhk19 januari 2025 14:14
Ach ja, nintendo 64 spellen waren ook 130 gulden. In verhouding tot het modale maandinkomen toen van 3600 gulden bruto zijn spellen best wel veel goedkoper geworden terwijl het veel meer kost om ze te maken.

Ook de afgelopen paar jaar hebben we veel inflatie gehad, het is niet raar dat we dat terug gaan zien in de prijzen van consoles en spellen.
SpoekGTi @warcow19 januari 2025 14:44
Nintendo games zijn nog wel duurder geweest. Tripple A titels van de nintendo plank heb ik nog weg zien gaan voor de SNES voor 169 en 189 gulden.
satoer @SpoekGTi19 januari 2025 16:48
249 Gulden voor Street Fighter II in 1992 8)7
Dat is met inflatie correctie 234,43 Euro nu....
b12e @satoer19 januari 2025 17:54
Ik was er dan al wel in 1992, ik was nog niet met videogames bezig.

Ik vermoed dat het verschil tussen nu en toen is dat veel mensen nu "tientallen" (of honderden) games hebben, en toen ééntje, en met de jaren misschien nog ééntje af en toe erbij.

Ik weet in elk geval nog dat ik in de periode 1998-2002 misschien 5 games heb gehad voor de Gameboy. Nadien wel meer voor de Gameboy Advance SP. Het merendeel daarvan gewoon met eigen gespaard (zak)geld gekocht.

En op PS1 had ik 3 games: Crash Team Racing, Croc 1 en een demo-CD van Sony met heel wat gratis demos. Heb wel een tijdje Crash Bandicoot en Croc 2 gespeeld, maar die waren geleend van iemand.

Nu heb ik alleen vorig jaar (2024) al dubbel zoveel games gekocht dan waarmee ik 1998-2003 ben doorgekomen, Niet zelden in één of andere verkoopsperiode (solden, steam sale, etc). En dan is er nog DLC waar in de jaren '90 geen sprake van was.

Het verschil is dat ik dat handvol games eind jaren '90 / begin '00 heb uitgespeeld. En opnieuw. En opnieuw. Je wil niet weten hoeveel dagen ik me destijds geamuseerd heb met een .exe vanop een diskette waar je in principe gewoon doosjes moest verschuiven (Sokoban).

Van de games die ik in 2024 heb gekocht zijn er een groot aantal die ik gewoon nog moet beginnen spelen (meer dan de helft, eigenlijk), en van die andere helft heb ik er geen enkele 100% uitgespeeld. Wel de main storyline, soms een aantal sidequests, maar geen enkele heeft 100% completion.
Cid Highwind @b12e19 januari 2025 23:23
Het verschil is dat de spellen destijds op een cartridge kwamen van eventueel 4 tot 64MB. Om het in perspectief te stellen, de N64 kwam in 1996 uit, de eerste MP3 spelers kwamen pas een jaar later, en hadden hooguit 32 of 64 MB geheugen ook. Die apparaatjes kostten gerust een paar honderd dollar. Zie ook: https://www.pcworld.com/a...on_of_the_mp3_player.html

Volgens bovenstaand artikel kostte flash geheugen in het jaar 2000, dus toen de 64 eigenlijk al 4 jaar mee ging, zo'n 3-4 USD / MB. Logisch dat spellen dus een enorm stuk duurder waren dan dat ze nu zijn.

Games kosten nu enkel wat bandbreedte, of een goedkoop geperst schijfje. De algehele packaging is ook van een full colour doosje plus complete handleiding verworden tot een plastic huls met hooguit wat waarschuwingen voor epilepsie op een bijgevoegd blaadje.

Ergo, je kreeg toen letterlijk flink meer waar voor je geld, fysiek gezien in ieder geval.
En dan verder nog de punten die @Marve79 aanhaalt.
Marve79 @b12e19 januari 2025 19:46
Plus nu worden ze digitaal verspreid. De markt is veel groter dus de kosten zijn een stuk lager. Toen had je cartridges en was distributie al een groot deel van de kosten voor de fabrikant. En de afzetmarkt was een heel stuk kleiner want spelcomputers en zeker personal computers waren voor de meesten onbetaalbaar.
Vlizzjeffrey @satoer20 januari 2025 00:53
Toen was de markt nog zoveel kleiner dat ze veel meer moesten vragen per kopie om genoeg winst te kunnen maken.
xaradine @satoer19 januari 2025 20:07
235 euro? Welke idioot legt 500 gulden voor een game neer?
lekkerliegen @xaradine20 januari 2025 23:32
Donald Trump?
xaradine @lekkerliegen21 januari 2025 19:18
Poetin

[Reactie gewijzigd door xaradine op 23 januari 2025 04:57]

lekkerliegen @xaradine22 januari 2025 03:45
Mijn opa.. was een hele zachtaardige man.. nu zeker..

[Reactie gewijzigd door lekkerliegen op 22 januari 2025 04:36]

xaradine @lekkerliegen22 januari 2025 03:56
Jouw mening he....die erg misplaatst is!

[Reactie gewijzigd door xaradine op 22 januari 2025 16:04]

lekkerliegen @xaradine22 januari 2025 05:36
Over de doden niets dan goeds.. of het nou domme dictatoren van toen of nu zijn

[Reactie gewijzigd door lekkerliegen op 22 januari 2025 15:34]

xaradine @lekkerliegen22 januari 2025 19:31
De doden niets dan goed??? ben jij niet goed bij je hoofd?

laat maar zitten als jij al zo denkt over de 2de wereld oorlog en wat er nu afspeelt in de wereld dan toon jij totaal geen respect!!!!

[Reactie gewijzigd door xaradine op 22 januari 2025 19:33]

xaradine @lekkerliegen22 januari 2025 16:07
Jouw opa? Jij had het over hitler! Je kan texten wijzigingen alleen weet ik wat jij schrijft he

Met jouw ga geen discussie voeren.
lekkerliegen @xaradine22 januari 2025 16:52
Nee laten hitler maar niet in een positief daglicht stellen..

Al was het ook een tech fanaat en het blijft een techforum
Cid Highwind @xaradine19 januari 2025 23:27
Het was op den duur een stuk goedkoper dan de arcades, waar je een gulden per rondje af mocht tikken.

Daarnaast werd er gewoon op een heel andere manier gegamed, de meesten hadden immers geen internet. Spellen ruilde je met vrienden, buren of familie, want als je er zelf een stuk of tien had, was je behoorlijk goed af. Als het überhaupt van de huidige generatie was.

Bij ons in het dorp liep men in de regel een generatie achter, en niemand die er ook maar enigszins minder gameplezier om heeft gehad. Ondertussen een beetje de rommelmarkten aflopen om wat leuks te scoren, aangezien Marktplaats ook nog niet bestond. Zo slecht was het nog niet :)
Bouddieehh @SpoekGTi19 januari 2025 15:43
Ha! Daar zeg je wat! Ik heb vroeger heel wat heitjes voor kaweitjes moeten doen en goede rapporten moeten halen voor die Super Nintendo spellen.
SRI @Bouddieehh19 januari 2025 18:29
Ja ik weet nog, we hadden een nes met een aantal spellen. Auto's lopen wassen in de buurt en dergelijk om uiteindelijk een SNES met super mario all stars + super mario world set te kopen. Dat was 299 gulden. Heel fortuin voor een kind. Geloof dat ik verder alle spellen voor de n64 zo'n beetje in een tweedehandswinkel kocht. Paste beter bij mijn budget.
Bouddieehh @SRI20 januari 2025 12:23
Niet alleen een fortuin voor een kind, ook voor alle (groot)ouders. In Amsterdam op de Van Woustraat zat een gameswinkel en die kon je NES en SNES ombouwen voor import spellen. Ik was toen 8-9 dus weet niet of het illegaal was maar het scheelde 30-40 gulden soms. Qua taal maakte het niets uit Zelda of Mario was toch in het Engels. Goede oude tijd man.
eldeegee @SpoekGTi19 januari 2025 18:22
Donkey Kong country op SNES, 189,95 gulden.
Heccer__NL @SpoekGTi19 januari 2025 20:19
Inderdaad Zelda kocht ik bij de Intertoys voor 150 gulden!
Alxndr @SpoekGTi21 januari 2025 09:48
Endaarom ben ik een PC gamer geworden (en altijd gebleven), dat soort bedragen zijn voor een kind met een paar gulden zakgeld per week gewoon onmogelijk.

Freeware, shareware, gratis demo's en later die CD-ROMs van de zwarte markt.
koelpasta @warcow19 januari 2025 14:43
Ach ja, nintendo 64 spellen waren ook 130 gulden.
Maar dat kwam omdat de ROMs waar de spellen op zaten gruwelijk duur was. En dat was een keuze van N.
DLSS @koelpasta19 januari 2025 16:06
Als je verder kijkt waren andere console games ook super duur. Bij het opruimen van het huis kwam ik laatst nog een doosje tegen van Jade Empire (voor de originele xbox). De sticker van 69,99 euro zat er nog op. Het spel komt uit 2005, dat is dus €108! in 2024. Nou was dit waarschijnlijk een duurder dan gemiddeld spel, maar ook een spel van 59,99 is ongeveer €100 in 2025 geld (afhankelijk van in welk jaar je het spel kocht gedurende de levensduur van de orginele xbox)

Ik had als kind vroeger echt heel weinig spellen, met deze informatie in het achterhoofd besef ik beter waarom.

[Reactie gewijzigd door DLSS op 19 januari 2025 17:23]

Major Oof @DLSS19 januari 2025 17:17
Ik heb een MegaDrive game van een Pinball achtig spel met een prijssticker van 170 GULDEN.
Xander.M @DLSS19 januari 2025 19:38
Tijdens de xbox generatie had ik een krantenwijk waar ik 120 euro per maand mee verdiende op me 13de. Daar kocht ik elke maand 2 nieuwe games voor.
Vond ik toen een prima deal ;).
Aan het einde van die generatie had ik een kleine 85 games +-
Maar vroeger gingen games ook voor mijn gevoel wat sneller in de aanbieding ivm concurerende winkels en kon je vaak wat games voor een tientje per stuk kopen.
Chrono Trigger @DLSS20 januari 2025 09:17
In early 2000's was dat de norm. De meeste games lanceerde voor 69 euro. Kan me zelfs herinneren dat Mgs2 73 kostte omdat deze zo waardevol en gewild was. De meeste ps1 games waren daarvoor 129 of 149 gulden. The again, ze prijste ook weer relatief snel af. Vooral bij 1st party Nintendo switch games zie je dat deze gewild blijven en vrijwel niet onder de 40 euro komen tegenwoordig.
RayNbow
@koelpasta19 januari 2025 15:20
Spellen voor PlayStation waren niet veel goedkoper als ik een Power Unlimited uit 1996 opensla: ik zie vaak 120 piek voorbij komen.
CH4OS @warcow19 januari 2025 14:30
Ach ja, nintendo 64 spellen waren ook 130 gulden. In verhouding tot het modale maandinkomen toen van 3600 gulden bruto zijn spellen best wel veel goedkoper geworden terwijl het veel meer kost om ze te maken.
Mettertijd is wel de (potentiele) afzetmarkt wel gigantisch veel groter dan toen. Gaming is nu echt iets voor iedereen. Was het toen ook wel, maar niet iedereen deed aan gaming, waar dat nu juist veel meer is, ook omdat je op TV en op scholen bijvoorbeeld of platgegooid wordt met reclame (op TV) of er gewoon niet bij hoort op school (want je hebt console X en game 1 niet).
Remzi1993 @warcow19 januari 2025 15:01
terwijl het veel meer kost om ze te maken.
Dit is een keuze van de studios/uitgevers. Dit hoeft totaal niet als ze de beeldkwaliteit laag houden en zich helemaal richten op de speelervaring, kijk maar naar Nintendo games.

Ook hoeft niet alles open wereld te zijn. Kwaliteit is nog steeds belangrijker dan kwantiteit, kijk maar naar sommige Indie games.

Ook wat andere zeggen hier: je afzetmarkt is dusdanig vele Maler groter geworden dan in het verleden dat spellen eigenlijk een beetje overpriced zijn.

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 19 januari 2025 15:02]

DrVic @Remzi199319 januari 2025 19:48
Tja, maar als die spellen idd op het grafisch niveau van Zelda ToTK zitten, heb je die hele PS6 niet nodig natuurlijk :)
Zwarte_os @warcow19 januari 2025 17:32
130? Ik dacht dat Donkey Kong en perfect dark zelfs 180 gulden waren.. En daar moest je dan nog een expansion pack van 60 a 80 gulden bij kopen.

Maar goed, ik blijf ook hedendaagse games van 60 euro een klap geld vinden.. Ik ben erg blij met Steam en GOG wat dat betreft :)
Genosha @warcow19 januari 2025 22:41
Ook de afgelopen paar jaar hebben we veel inflatie gehad, het is niet raar dat we dat terug gaan zien in de prijzen van consoles en spellen.
In de afgelopen 5 jaar zo'n 30% inderdaad. Maar de ECB en DNB doen heel erg hun best om die 20% inflatie door de pandemie de verhullen.
Xthemes.us @warcow19 januari 2025 22:59
Tjah we hebben ook veel meer keuze dan we vroeger hadden en kopen meer spellen. Daarnaast is de gaming markt en enorm gegroeid en zijn de digitale distributie kosten een stuk lager (zelfs met 30% naar Valve).
De AAA Studios willen graag nog meer geld maar de markt wil dan ook betere kwaliteit terugzien en dat lijkt het aan te ontbreken. Erg veel flops van de grote studios, Concord is compleet van de markt verdwenen. Suïcide Squad is al dood verklaard, Star Wars outlaw en Skull and Bones verkopen niet goed en veel van de kopers zijn teleurgesteld. Dragon Age inquisition doet het redelijk naar niet zo goed als verwacht van een Dragon Age game. Het aankomende Assassin's Creed lijkt het ook op zijn best redelijk te gaan doen.

De grote successen zijn juist van de kleinere spelers geweest en die hoor je er niet zoveel over dat de prijzen omhoog moeten. Palworld, HellDivers, Baldurs Gate 3, Space Marine 2 etc. Vermoed dat games nog een tijdje rond hetzelfde prijsniveau moeten blijven hangen, zeker nu dat alle andere dingen zo duur zijn geworden.
roffeltjes @warcow19 januari 2025 23:44
Het gebrek aan inflatie bij games is al 40 jaar(!) aan de gang. Microsoft spelletjes voor de C64 waren ook ruim 100 gulden. En dan hebben we het over de 80er jaren van de vorige eeuw.

Ja markt was veel kleiner, maar de ontwikkelteams waren ook kleiner. Salaris bij gamestudios is ook nooit echt top (ik spreek uit ervaring), er zijn branches die meer betalen helemaal als je per uur kijkt. Het is toch ook heel erg omdat het voor veel mensen een groom is om in die industrie te werken.

En dan heb je bij Somy ook nog een fantastisch abonnement. Ja ik weet het, regelmatig verdwijnen er games... maar dat neem ik voor lief op dat enorme aanbod. Het is ook niet dat ik vaak games herspeel, zoveel tijd heb ik niet (allemaal mijn persoonlijke voorkeur). Persona5 was gewrldig, maar nog een keer 60-80 erin gieten... dan speel ik liever een andere topgame.
Nokian95dude @slamhk19 januari 2025 14:26
PS5 is overigens iet digital only en als ze dat met de PS6 wel gaan doen is het gewoon einde verhaal voor Sony. Want dat wil men duidelijk niet.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Nokian95dude19 januari 2025 14:59
De digital only versies verkopen prima en ook online stores als Steam doen het zeer goed. "Want dat wil men duidelijk niet." lijkt duidelijk niet te kloppen.
johnbetonschaar @Bor19 januari 2025 16:45
Ik denk dat we inmiddels het punt wel gepasseerd zijn dat digital only gewoon de norm is. Ik heb mijn PS5 disc edition zelf ook ingeruild voor de Pro digital only, terwijl ik jarenlang heb volgehouden dat ik per se discs wilde hebben. Wat ik merkte is dat ik de meeste games op disc na het uitspelen eigenlijk nooit meer aanraakte, hele kast vol met doosjes die stof stonden te happen. Ondertussen heb ik een backlog van 50+ spellen die ik via PSN plus kan spelen waar ik geen discs voor nodig heb, en wil ik een keer iets van disc spelen dan zit ik eerst een half uur te wachten op het kopiëren om daarna alsnog 9 van de 10 keer een update te moeten installeren die net zo groot is als het hele spel. En die disc drive is ook nog eens het grootste point of failure van de console (en lawaaiig ook trouwens).

Dus wat gebruiksgemak zijn de discs eigenlijk inferieur, en met PSN plus haal ik er zelfs kwa kosten weinig voordeel meer uit want er daar zit zo veel in dat het weinig uitmaakt als ik ooit eens een game digitaal moet kopen voor een tientje meer dan dat de disc zou hebben gekost.

Ieder zijn ding natuurlijk en het zal in sommige gevallen best zo zijn dat digitaal een groot nadeel is, maar in zijn algemeenheid denk ik dat ‘als PS digital only gaat is het einde playstation’ maar voor heel weinig mensen zal gelden.
peeceej @Bor19 januari 2025 16:59
Voor de consument blijft het gewoon jammer dat de markt voor tweedehands spellen verdwijnt.

Tuurlijk heeft digital allerlei pluspunten, maar even een spel scoren op marktplaats of lenen van iemand zit er niet meer in straks.
Cranslove @peeceej20 januari 2025 09:53
Klopt. Maar dat brengt voor uitgevers weer andere problemen met zich mee. Mensen zullen in plaats van twee keer wel 3 tot 4 keer nadenken alvorens zij overgaan tot de aankoop van een game.

Ik koop al jaren AAA games later voor een fractie van de prijs op marketplaces of mp. Zodra dat niet meer kan, toch maar over naar een pc met goedkope keys uit het buitenland. Men vraagt gewoon teveel voor wat er wordt afgeleverd. Om over de microtransacties nog maar te zwijgen.

Al verwacht ik dat we later over gaan naar het pay-for-the-time-you-play principe. Dan mag je na iedere gamesessie je creditcard trekken of opwaarderen. Goedkoper gaat het in elk geval niet worden.
SaraNostra @Cranslove20 januari 2025 13:43
Eens. Als het digital only wordt, dan zal ik de PS6 hoogstwaarschijnlijk skippen.
DCG909 @Bor19 januari 2025 15:08
Ik denk dat het qua steam meer te maken heeft met dat alles wat er gekocht is nog beschikbaar is (granted het droppen van windows 7 support en het niet in een legacy jasje te gieten valt mij al vies tegen...).
Als steam ineens dingen gaat revoken moet jij eens kijken wat voor vlam er in de pan slaat, iets wat sony al met wat films heeft gedaan overigens.
Cid Highwind @DCG90919 januari 2025 23:39
De PC consument heeft natuurlijk ook nog een flinke stok achter de deur in de vorm van de hoge zee. Als het met Steam op de klippen loopt, is er altijd nog een manier om je games te kunnen spelen, niet goedschiks, dan maar kwaadschiks.

Ik denk dat ze zichzelf ook goed bewust zijn van het feit dat dit nog altijd een risico is. Alles is te kraken. De reden waarom het niet meer zo interessant is dat te doen, is ook zeker grotendeels te danken aan het feit dat de legale alternatieven, zoals geboden door onder andere Steam, niet in gebruikerservaring onder doen.
Soepstengel @Bor20 januari 2025 09:56
Steam heeft dan wel weer een goede track record dat er niet zomaar games verdwijnen, dat moet bij Sony nog blijken. Daarnaast is het probleem bij Sony dat ze automatisch een monopoly hebben, geen andere stores zijn mogelijk op de console. Volgens mij zie je het gevolg van weinig concurrentie ook in de prijzen en sales; die zijn niet zoveel als op Steam (en de disc versie bij normale winkels) en de kortingen minder.

Vergelijk bijvoorbeeld Gran Turismo 7 eens op de PS5:
- Laagste prijs op Playstation store 40 euro in december: https://psprices.com/region-nl/game/4867372/gran-turismotm-7
- Laagste prijs voor de disc versie 29,90 in december: uitvoering: Gran Turismo 7, PS5
- Prijs verschil nu zonder actie is is ruim 30 euro tussen beide

Een spel van bijna 3 jaar geleden inmiddels. Dat hele online only gebeuren moeten we echt niet willen accepteren met de huidige stand van zaken. Concurrentie moet als eerst gewaarborgd kunnen worden op de Playstation (en andere platformen) voordat we dit moeten gaan toejuichen. Hopelijk grijpt de EU spoedig in om, net zoals bij Apple, andere stores te gaan toelaten op het Playstation systeem.
bzzzt @Soepstengel20 januari 2025 11:04
Je begrijpt hopelijk wel dat Sony bij het wegvallen van inkomsten uit de store zich genoodzaakt zal vinden om een flink pak euros bij de prijs van een Europese PS6 op te gooien? (net als alle concurrenten dus overstappen loont ook niet dan).
Soepstengel @bzzzt20 januari 2025 11:15
Hoezo? Dit was nooit een probleem met de PS1 t//m (deels) PS4 en is nu ook geen probleem met de PS5 disc edition? Sowieso vallen de inkomsten niet volledig weg, de PS Store mag gewoon blijven bestaan, maar het moet wel mogelijk zijn om een andere store te kunnen gebruiken. Concurrentie zal er dan voor zorgen dat er een beter en betaalbaarder aanbod komt op de PS Store. Steam en de Epic Store op de Playstation lijkt me echt een geweldig idee.

Ik snap niet dat men dit blijft verdedigen, het is glashelder dat de prijzen op de Playstation Store veel hoger liggen dan in retail (en de PC markt) door een gebrek aan concurrentie, en dat is prima?
bzzzt @Soepstengel20 januari 2025 13:11
Voor Sony is het gewoon inkomsten en een component van het business model van de Playstation. De hardware wordt deels gesubsidieerd en dat wordt terugverdiend op de games. Minder inkomsten uit game verkopen betekent gewoon duurdere hardware.
Of het openbreken van de software gaat leiden tot beter aanbod vind ik ook twijfelachtig. Er staat zat shovelware op Steam die het tegendeel bewijst.
SuperDre
@Nokian95dude19 januari 2025 16:15
Vergis je niet, met de PS5(Pro)/Xbox series X/S/Nintendo Switch is men inmiddels steeds meer gewend om digital te kopen. Ik verwacht dat de PS6 geen eigen interne drive meer zal hebben, maar net als de Pro een losse drive.
En tegen het einde van 2027 zijn we weer bijna 3 jaar verder, nog meer mensen die afhaken van fysieke discs.
Ga eens in (web)winkels vragen, dan hoor je dat daar de verkoop van fysieke consolegames ook steeds verder aan het afnemen is.
Ryen @Nokian95dude19 januari 2025 16:21
Wij hebben nog een PS4 en we kopen vrijwel alles digital only. Geen gehannes met schijfjes. Ook Steam wordt hier veel gebruikt. Dat je met een fysiek schijfje onafhankelijk bent van de grillen van de leverancier is inmiddels wel achterhaald.
roffeltjes @Nokian95dude19 januari 2025 23:48
Hoezo? Volgens mij draaien de online shops op alle platforms als een tierelier.

Ik gebruik nooit de drive van mijn ps5 en ik heb maar een handvol switch cartridges. Ik ben echt niet de uitzondering.
k995 @slamhk19 januari 2025 15:24
Met 3D Vcache en Zen 6 CPU kan het wel eens een van de grootste CPU verbeteringen zijn van generatie tot generatie en het maakt tegenwoordig niet zoveel meer uit of de GPU nou echt "sterker" is aangezien upscaling wel de norm is.
Voor graphics maakt de cpu juist minder uit , zeker in iets als een console .
slamhk @k99519 januari 2025 15:40
Klopt, bij de PS5 is de GPU vaak de bottleneck, wat vooral te merken is aan games die in hun performance mode naar sub-1080p resoluties gaan, maar de frametime stability in de performance mode is vaak niet zo stabiel en dat is nu eenmaal de CPU-bottleneck die erg aanwezig is bij non-first party games (b.v. Dragon's Dogma 2).
PacinoAllstars @slamhk19 januari 2025 17:38
Het kan zijn dat de PS6 dan opeens €599 gaat kosten met games die €80-100 euro kosten.
Als die ps5pro nu al voor 700/800 euro de deur uitgaat, geloof je toch niet dat een ps6 in de toekomst 599 gaat kosten? Los nog van inflatie enz.
slamhk @PacinoAllstars19 januari 2025 18:01
Hangt er van af waar de prioriteiten liggen zou ik denken.

Als de PS6 kwa “GPU kracht” incrementeel hoger is dan de PS5 Pro dan hoeft Sony vrijwel alleen de CPU te verbeteren en verder is de SSD I/O en andere aspecten van de PS5 Pro al voldoende. Wellicht nog een betere hardware RT, maar kwa compute hoeft de vloer niet hoger te liggen.

In conclusie, de PS5 was significant beter dan de PS4 Pro, maar dat hoeft niet gelden voor de PS6 aangezien een betere upscaling (PSSR2?) kan compenseren. Dan kan Sony ook besparen in hun design.

RX 9070 XT - 64 CU (RDNA4) v.s. RX 7800 XT - 60 CU (RDNA3) wordt dan ook een interessante maatstaf om te zien hoe veel voortgang AMD heeft gemaakt met hun architecture.
De PS6 kan dan b.v. een 40 CU UDNA 1 design zijn als de tape out eind dit jaar zal zijn, en als de cost per die net zoveel als de PS5 gaat zijn in 2028, dan lijkt me €599 niet zo gek.

Vooral ook omdat de PS5 Pro, net zoals de PS4 Pro, ongeveer 10% van de totale PS5 sales zal zijn. Sony kan dus verder krimpen als ze de prijs verhogen.
Cid Highwind @slamhk20 januari 2025 09:56
Dat lijkt me ook wel voor de hand liggend. De PS5 Pro bedient nu eenmaal een ander segment. De PS6 zal weer gericht zijn op de mainstream massa, die niet in de rij zal staan om 800 Euro uit te geven aan een nieuwe console.

Wel hoop ik voor de console gamers dat AMD een goede stap weet te zetten. Want qua GPU-kracht zit er nu niet bijster veel vaart in. De 7900GRE (een beter vergelijk denk ik) is een aardige GPU, heb 'm zelf ook, maar dat is wanneer je het afzet tegen het huidige aanbod.

Tegen de tijd dat de PS6 op de markt komt, is men op de PC minstens een generatie verder. Dan kan je er vergif op innemen dat er vanaf dag 1 reeds een markt zal zijn voor een PS6 Pro. En waar men vroeger nog kon schermen met "secret sauce" en console specifieke optimalisaties, is dat met de huidige generatie ook tot het land der fabelen verwezen. Prestaties zijn gewoon on-par met wat je op een PC mag verwachten op basis van de specificaties. Ongetwijfeld ook een gevolg van de toch al hoge ontwikkelkosten van games waardoor het to the metal programmeren van vroeger gewoon niet realistisch is.
542pEyes @slamhk19 januari 2025 20:21
Ik ben het niet met je eens dat de sprong tussen Zen 2 naar Zen 6 met V-Cache een van de grootste sprongen zou zijn op CPU vlak vergeleken met de andere consoles.

In het verleden was het normaal dat alleen al de clocksnelheid x10 ging om nog maar niks te zeggen over de verbeteringen in de microarchitecture. PS1 van 30 Mhz naar 300 Mhz op de PS2. Van 300 Mhz naar 3 Ghz van de PS3. De stap naar X86 met Jaguar ondanks dat die CPU onwijs traag was en vergelijkbaar met een tablet uit 2011. AMD had destijds nou eenmaal niks anders dat ze konden aanbieden.
Daarom was die stap naar Zen 2 zo groot maar in de praktijk vind ik het naar tegenvallen qua CPU heavy games. Daarom denk ik dat zelfs de stap naar Zen 6 met V-Cache de kleinste stap gaat worden so far.
slamhk @542pEyes19 januari 2025 20:30
Ja, nu ik mijn bericht zo teruglees (had niet eens verwacht dat het uberhaupt zo veel votes zou krijgen haha) ben ik wel erg kortzichtig geweest met dat conclusie.

Nogal een tunnelvisie op bepaalde vlakken en als ik nu de sprongen lees die je beschrijft, klopt het inderdaad niet echt van wat ik zeg.

Bedankt voor de reactie, ik zal het maar eens aanpassen.
kabelmannetje @slamhk19 januari 2025 21:08
Het gaat met een console om ruwe performance per euro. Dat Nvidia snellere gpus kan maken, is in deze niet zo relevant. Een 5090 kost al meer dan een hele PS5. Juist het integreren van het geheel aan gpu/cpu/etc chiplogica in 1, levert een hele forse kostenbesparing op. Iets wat Nvidia absoluut niet technisch kan op dit moment.
Jeroentjeeuh @slamhk20 januari 2025 07:18
Precies dat dus, zen2 is niet meer van deze tijd en de performance is om te huilen. Geheid dat de ps5 pro tegen wordt gehouden door alleen de cpu, aangezien upscale op een lagere resolutie draait blijft de cpu nog steeds interessant.

Maar ook al deden ze een architectuur uplift (zen4 of 5 ) dan nog hadden we een sprong gezien maar om vervolgens met een 3dcache cpu te gaan komen vind ik wel een applausje waard.

Dit zal zomaar weer eens een Playstation kunnen zijn die ik weer in huis haal.
Turanmegil @slamhk20 januari 2025 12:12
Vooral het punt dat een beetje AAA game 5 tot 6 jaar duurt is wel een ding. Studios lopen een groter risico omdat een game die slecht verkoopt moeilijker te compenseren is als je maar 2 of 3 games uitbrengt elk jaar. Is daar nog iets mee te doen in je architectuur of tools die als hardwareleverancier aanlevert om development tijd te verkorten?

De stap van PS4 naar PS5 vond ik grafisch minder groot dan van PS3 naar PS4. . Maar ik ben misschien ook niet een goede benchmark aangezien ik voor singleplayer games 30 FPS ook prima vind.Wat ik bij PS5 vooral erg prettig vond was de SSD waardoor laadtijden enorm omlaag zijn gegaan
RefriedNoodle 19 januari 2025 16:42
Ik ben kennelijk de enige die nog niet eerder de term tape-out had gehoord, maar het stamt kennelijk nog uit de tijd dat de data waar de maskers voor het fabrikageproces uit gemaakt wordt, op tape (eerst papier, daarna magnetisch) aangeleverd werd. Tape-out is het moment dat het design 'af' is, en overgedragen wordt aan de productie.

[Reactie gewijzigd door RefriedNoodle op 19 januari 2025 16:42]

Carlos0_0
@RefriedNoodle19 januari 2025 17:10
Nee hoor ik kende het ook niet :)
RoyD @RefriedNoodle20 januari 2025 09:05
Precies. Het betekent dat de layout van de chip af is en dat er een (test)chip gemaakt gaat worden.
phoenix2149 @RefriedNoodle20 januari 2025 15:55
Dat had ik opgemaakt uit de context, maar kende de term inderdaad niet. Ik ken de Beta, Release Candidate en Alpha, maar dat is dan denk ik software termen en niet hardware.
Greatsword 19 januari 2025 13:36
Voor mij zit het grootste verschil tussen de PS4 en PS5 hem in de laadtijden, het grafische verschil is aardig (zelfs op de Pro) maar niet zodanig dat ik echt omver ben geblazen.

Met de nieuwe generatie SSD's zal dat mogelijk dus nog een keer gehalveerd worden.

Zeer benieuwd of het dit keer grafisch wel echt een flinke upgrade gaat worden, misschien wordt het tevens eens tijd om de hele lineup aan te passen, dus bij launch bijvoorbeeld gelijk 2 of zelfs 3 edities zoals bij o.a. mobiele telefoons en laptops.
  • PS6 Slim (Digital only) 599,- @4K 30fps
  • PS6 Disc (Disk) 799,- @4K 60fps
  • PS6 Pro (Disk) 999,- @Max Specs

[Reactie gewijzigd door Greatsword op 19 januari 2025 13:47]

CSB @Greatsword19 januari 2025 13:53
Daar verdienen ze niet aan. Ze verliezen sowieso bij launch van een nieuwe console flink en hopen dat goed te maken met game-sales. Echter is sinds de PS4 de pro variant er om nog wat extra mensen te verleiden een PS console te kopen die niet de base console al hadden en daarnaast om bestaande early adaptors een tweede console te laten aanschaffen. En die prijzen, ga maar uit van 700 euro voor een digital en 900 euro voor een disk versie (als die er al komt).

Wat ik wel graag zou zien is dat ze de controller joysticks zouden verbeteren. Deze hebben na een jaartje dagelijks gamen allemaal drift. Een verdienmodel op zich...
Knijpoog @CSB19 januari 2025 14:21
En dat terwijl de PS2 controllers echt geweldig waren zeker 8 jaar op gespeeld nooit problemen.
Remzi1993 @CSB19 januari 2025 15:06
Inderdaad, het is tijd dat de hele industrie overstapt naar hall effect voor de controllers. Dan heb je die drift nooit meer. Het is voor de fabrikant een tientje meer hooguit in massaproductie. Daarop besparen snap ik niet, want je reputatie gaat enorm vooruit als je als MS of Sony kan laten zien dat drift verleden tijd is.
Cid Highwind @Greatsword19 januari 2025 13:45
4K30 lijkt me nogal een rare standaard om aan te houden. HDMI 1.4b is al een jaar of 10 uitgefaseerd.
Greatsword @Cid Highwind19 januari 2025 13:48
Ah bedoelde 4k, 30 Fps. (aangepast ;)
Finraziel
@Greatsword19 januari 2025 13:48
Op pc maakt het voor de meeste games al geen zak uit hoe snel je ssd is, zelfs een sata ssd is meestal nauwelijks merkbaar ten opzichte van een nvme. Ik denk dus niet dat een nog snellere ssd in de volgende console echt nog veel verschil gaat maken. Het zou wel kunnen dat de rest van de hardware helpt bij laadtijden natuurlijk.
Remzi1993 @Finraziel19 januari 2025 15:07
Inderdaad, dat zou geldverspilling zijn als de gebruiker het niet eens merkt.
Sagittary @Finraziel20 januari 2025 08:56
Op console zijn er wel verschillen, hebben ook meer specifieke implementaties gebasseerd op snelle SSDs. Daarom ook dat Ratchet & Clank bijvoorbeeld op PC ook veel meer gebruik maakt van PCIe bandwidth dan andere games. Is nog wel niche, maar denk dat alleen meer en meer games er gebruik van gaan maken in de toekomst, duurt alleen erg lang met de development timelines tegenwoordig.
yinx84 @Greatsword19 januari 2025 14:11
Laadtijden en geluidsproductie. Met games als TLOU2 en RDR2 was het soms bijna niet te doen, zo luid was het.
koboy @yinx8419 januari 2025 18:25
Is het op dit moment nog een n=1 ervaring met alleen AC Odyssey, maar de drive doet VEEL eerder een spindown dan op de PS4pro. Waar die op de PS4pro nog de hele tijd lawaaiig aan het draaien was gaat hij op de PS5pro vrij vlot weer uit, om dan soms voor een korte periode weer even aan te gaan. Dit is ook wel fijn aangezien de drive wat lawaaieriger is dan die van de PS4pro.

Omdat ik een beetje richting het eind aan het gaan ben dit weekend de PS4 versie van AC Valhalla vast geïnstalleerd. Tot mijn verbazing werd die (tot ik hem onderbrak voor de free PS5 upgrade) van internet gehaald ipv van de disc. Het lijkt er op dat de disc voor de PS5 generatie meer een key is dan opslag.
N.B. net de doos van Valhalla er nog even bij gepakt, en online is alleen nodig voor de online features; de game zou dus op de disc moeten staan.
UPPERKEES @Greatsword19 januari 2025 14:21
Met al die splash screens en "Press X to continue" zie ik geen boost in laadtijden. Sure, in game wel.

Maar Playstation heeft zelf de feature verwijderd om snel te laden:
YouTube: Sony Broke Their Own PS5 Feature.. Or They Intentionally Removed It ...
sverzijl @Greatsword19 januari 2025 14:24
De grootste ergernis hier thuis (bij de kinderen) op de oude PS4 is hoe ongelooflijk lang het duurt om een game update van bijv Fortnite te doen op de PS4. Downloaden zo gebeurd op een 1Gbps verbinding, maar vervolgens nog 30 minuten voor de update/kopieren zelf. Op de PS5 is dit zo gepiept.
kujinshi @sverzijl19 januari 2025 21:06
Simpel, vervang de HDD door een SSD. Kost je 3 tientjes voor een 500GB versie.

PS4 gegevens backupen op een USB, dan HDD vervangen door de SSD (is 10 minuten werk). Dan weer PS4 software installeren (file van PS site). Dan je backup weer terug zetten, en wat spellen weer downloaden/updaten.

En dan genieten van goede snelheidswinst.
GHorsie @kujinshi19 januari 2025 22:53
Helaas, dat zal niet veel uitmaken. De hdd of sdd is intern gekoppeld via een usb controller en niet via een sata controller. Alleen de cd-drive is direct gekoppeld aan de sata controller.
Gustaaf437 @GHorsie19 januari 2025 23:27
Bij een HDD zijn de access times natuurlijk de bottleneck. Als alle blokken sequentieel zijn opgeslagen dan gaat het nog redelijk, maar zit je disk voor 90% vol en installeer je patch-na-patch-na-patch dan zal de HDD het wel echt afleggen tegen een SSD, maar als het inderdaad via een USB-controller gaat zal het geen dag/nacht-verschil zijn.
ariekanari @Greatsword19 januari 2025 15:22
Ik vermoed dat de disk-variant er niet gaat komen, de optische schijf wordt of als accessoire aangeboden - Sony heeft niet voor niets deze generatie de stap gezet om deze los te koppelen van de PS5; m.i. onomkeerbaar - of sneuvelt helemaal aangezien de ruime meerderheid van de spellen op dit moment al digitaal wordt aangeschaft.

De Pro volgt enkele jaren na de initiële release, er is geen enkele reden om hiervan af te wijken t.o.v. voorgaande consolegeneraties.

Ik denk dat met de PS6 ook een PS6 handheld zal worden uitgebracht, zie het succes van SteamDeck, en Nintendo Switch 1 en 2, alhoewel Nintendo zich duidelijk op een andere marktsegment richt.
Daarnaast heeft Microsoft aangekondigd dat er gewerkt wordt aan een handheld, die ze of zelf uitbrengen of door derden middels een reference design in licentie laten fabriceren en uitbrengen.

Dit laatste betekent vervolgens dat subsidiëring van de hardware, waarbij de console met een klein verlies wordt verkocht en goedgemaakt wordt middels softwareverkopen, een einde komt.
Hierdoor zal de nieuwe consolegeneratie aanzienlijk duurder worden. Ik houd rekening met €699 i.p.v. €499.
SRI @ariekanari19 januari 2025 18:39
Het succes van de Switch 2? Ik wist niet dat dat nu al zo'n verkoop hit was. Heb hem nog nergens in de schappen zien liggen. Maar ja wellicht al uitverkocht dan ;).

Oke even serieus, lijkt mij best logische stap dat ze af willen van fysieke games. Aan de tweedehands markt verdienen ze niks. Ze hebben natuurlijk veel liever dat mensen alles nieuw kopen. Het liefst direct bij hen zodat je ook niet de 'middle men' hoeft te betalen.
JorickPlays 19 januari 2025 15:47
Wat mij betreft mogen ze de ps5 wat extra leven geven. Heb nog niks nieuws op de ps5 gespeeld. Bedoel dan ps exclusieves. Als alles deze generatie overslaat, heb ik de ps5 voor niks gekocht. Maar goed ik heb altijd pech dus zal wel zo zijn 😂
Retrospect @JorickPlays19 januari 2025 16:29
Voor mijn gevoel komt het ook te vroeg. Als ik kijk naar de Xbox360/PS3 generatie waar de ene na de andere geweldige game op uitkwam en wat de gamesindustrie nu presteert vind ik het een beetje bedroevend.
Wolfos
@Retrospect19 januari 2025 16:48
Komt vooral doordat het veel langer duurt om games te maken. Op Xbox 360 had je series die gewoon drie topgames in één generatie neerzetten. Iedere twee jaar een nieuwe Gears of War en Mass Effect. Iedere 3 jaar een Elder Scrolls / Fallout, GTA / RDR.
Nu moet je vaak een hele consolegeneratie wachten op een vervolg, en de verwachtingen zijn dan zo hoog dat het bijna niet waargemaakt kan worden.
FeareX @Wolfos20 januari 2025 08:09
Ja een globale pandemie ertussen zal ook niet helpen.

Maar alsnog is het jammer voor de gamers :(
Sagittary @Wolfos20 januari 2025 08:58
Heeft ook deels te maken dat in de laatste jaren elke grote game 50+ uur open world moest zijn. Hopelijk kalmeert dat een beetje en kunnen we weer meer goeie level based games krijgen.
Wolfos
@Sagittary20 januari 2025 22:50
Skyrim werd in vier jaar gemaakt door een team van 100 man. Misschien een beetje overhaast maar dat is een open world game met 300 uur aan content.
Carlos0_0
@JorickPlays19 januari 2025 17:28
Ik wel hoor

God of War Ragnarok
Spiderman Miles Moras
Spiderman 2
Ratched & Clank Rif Apart
Astro Bot Play Room
Astro Bot

En dan zal nog wel wat zijn, mar dat heb ik dan niet gespeeld(Omdat het misschien niet mijn soort spel is).

Dan niet exclusief maar ook geen remake/remaster, waar we er al wel meer dan genoeg van hebben gehad laatste jaren(Sinds de ps4 pro generatie een beetje).

Kena Bridge of Spirits
Stray
HogWarts Legacy
A Plague Tale Innocense
A Plague Tale Requiem
Lego Star Wars Skywalker Saga
Star Wars Jedi Survivor
Star Wars Jedi Fallen Order

Dus totaal aantal spellen wat voor de ps5 gemaakt is, het zij exclusief. het zij multi platform .heb ik toch al best wat gespeeld.
poepiedoe @Carlos0_019 januari 2025 21:56
Spiderman 2
Ratched & Clank Rif Apart
Astro Bot Play Room
Astro Bot
Alleen deze games zijn voor PS5 gemaakt. De rest is uitgekomen op PS4 en/of XBOX Series S, wat next gen optimalisatie in de weg zit. Buiten bovenstaande 4 kan ik alleen nog Returnal en Demon Souls bedenken. 6 games in meer dan 4 jaar sinds de release van de PS5 is echt niet veel.
Carlos0_0
@poepiedoe20 januari 2025 07:26
Nou ja dat is nog steeds 1 spel per jaar, en een keertje 2.
We zitten niet meer in tijdperk ps2/ps3/xbox360 zeg maar, waar we gta3 tot dan Andreas op 1 console bijv konden spelen(geen zin om even wat anders te bedenken).

Alles wordt groter en moeilijker om te maken, omdat het grafischer ook allemaal mooier op wordt.
We waren vroeger gewoon verwend, deze tijd is niet meer.
Elidibus @poepiedoe20 januari 2025 07:47
Spiderman en Ratched & Clank heb ik alsnog gewoon op de PC kunnen spelen (met een beetje vertraging). Voor mij steeds minder redenen om een PS aan te schaffen. Destijds heb ik geprobeerd er eentje te bemachtigen, niet gelukt. Wel een nieuwe PC gebouwd en heb nog altijd geen enkele reden gezien om alsnog die PS in huis te halen. Vind ik wel jammer, heb er altijd eentje gehad.
Liquid_Bisquit 19 januari 2025 13:22
Ben heel erg benieuwd naar het design ;)
rammes @Liquid_Bisquit19 januari 2025 13:27
Ja het lijkt wel alsof dat belangrijker is tegenwoorden dan de performance.
Retrospect @rammes19 januari 2025 13:30
De tijd dat mensen schaamteloos een full tower in de woonkamer hadden staan is wel voorbij.
Design is ook belangrijk evenals performance.
Polderviking @Retrospect19 januari 2025 13:40
Het moet m.i. vooral gewoon in zo'n hi-fi vak passen in mijn tv meubel.
Dat is veruit mijn grootste ergernis met Xbox Series X versus PS5.
Mijn PS5 is in bijna alle relevante dimensies groter dan mijn Series X maar mijn S-X moet op het TV meubel staan en de PS5 zit er gewoon netjes in.
Finraziel
@Retrospect19 januari 2025 13:46
Die tijd is nooit geweest, behalve bij sommige mensen hier... En sommige mensen hier hebben dat nog steeds (ik ook).

Ben ik nou trouwens de enige die in eerste instantie dacht aan chip design hierboven? Vervolgens alle reacties over de buitenkant van het ding en toen realiseerde ik me pas dat op daar waarschijnlijk inderdaad op doelde :+
CH4OS @Finraziel19 januari 2025 14:04
Ben ik nou trouwens de enige die in eerste instantie dacht aan chip design hierboven? Vervolgens alle reacties over de buitenkant van het ding en toen realiseerde ik me pas dat op daar waarschijnlijk inderdaad op doelde
Ik denk dan ook dat @Liquid_Bisquit het tweeledig bedoelde, vandaar de knipoog aan het einde van de zin.

En om het daadwerkelijk te beantwoorden: nee, je bent niet de enige. :$

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 19 januari 2025 14:05]

jaaoie17 @Retrospect19 januari 2025 13:38
Nee hoor bij mij niet.
kameleon20 @Retrospect19 januari 2025 15:16
Zal mij echt een worst wezen. Als ie maar doet wat ie moet doen, en dat ook goed doet.
Ik heb liever een stille case dan een mooi ogende brulbak
bRuud83 @Liquid_Bisquit19 januari 2025 13:40
Ik gok een hoekig design. Alle PlayStations met oneven nummers hebben een meer curved (rond deksel PS one, ps3 was curved en de PS5 ook) ontwerp en de even nummers hebben een zeer hoekig ontwerp zie PS2 en PS4. Het is maar een theorie . :*)
Mic2000 @bRuud8319 januari 2025 13:53
Dat is wel een interessante observatie...
Boss429 @Mic200020 januari 2025 11:14
Dat klinkt niet heel gek eerlijk gezegd. Met auto’s is dat ook zo namelijk. De nieuwe modellen wisselen ook af tussen ronde vormen en hoekige vormen. Zou zomaar kunnen dat deze theorie ook hier van toepassing is.
Armselig @Liquid_Bisquit19 januari 2025 15:52
Anders ik wel. Latere redesigns niet meegeteld: De Playstation was prima, mooi apparaat.

- Playstation 2 vond ik gek genoeg ook wel cool.

- Playstation 3... hmm, ik weet eigenlijk niet meer wat ik daar destijds van dacht.
Wel dat 'ie zwaar en behoorlijk groot was. Maar op zich ook nog wel een mooie console.

- Playstation 4 is lelijk, punt.

- Playstation 5 net als de PS3 weer groot en zwaar. Uiterlijk is... Mja, zou het niet lelijk willen noemen maar ik heb liever een console die je gewoon plat kan neerzetten zonder dat je daar (bijgeleverde) voetjes bij nodig hebt. Wat dat betreft eigenlijk wel een slecht ontwerp. De vergelijking met een router waar anderen toen mee kwamen had ik zelf niet zo snel gezien.
Amaze86 @Liquid_Bisquit19 januari 2025 13:24
Hopelijk ietjes mooier dan ps5, al is de ps5 pro wel goed gelukt (de slim versie) en qua kleur gewoon zwart ipv wit.
Darida @Amaze8619 januari 2025 13:25
De PS5 is een prachtig beest
SuperDre
@Darida19 januari 2025 16:08
Nou, extern vind ik de Xbox series X toch een heel stuk mooier, gewoon simpel zwart rechthoekig boxje. Heb zelf de PS3 Phat nog steeds, dat was ook nog een mooie console, de laatste PS3 was echt een gedrocht.
eggsforpedro @Darida19 januari 2025 22:34
Lelijke oversized space shuttle
Polderviking @Aschtra19 januari 2025 13:42
Je zal je er over opwinden. :')

Dat iets mooi noemen een mening is is geïmpliceerd aangezien mooi per definitie subjectief is.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 19 januari 2025 13:51]

Darida @Polderviking19 januari 2025 17:53
Iemand geeft zijn mening en iemand anders geeft zijn mening. What's the problem?
Mic2000 19 januari 2025 13:57
Ik denk dat het heel moeilijk gaat worden met PS6.
  • De enige hardware die AMD nu heeft is ongeveer gelijk aan die 4080 en 4070 ti. Natuurlijk kan het dat AMD nog een paar stapjes verder is, maar heel veel meer verwacht ik niet.
  • Kijkend naar een RTX 5090 wat voor moois dit weet neer te zetten... en de PS6 dit niet heeft, verwacht ik weinig verschil tussen de PS5 Pro en de PS6.
  • Daarnaast als je kijkt naar het aantal spellen dat uitgekomen is voor PS5, ten opzichte van PS4... is dat minder. Waarom? Hoogstwaarschijnlijk omdat de ontwikkelingskosten, maar vooral tijd te groot is geworden. Dit zou enigszins met AI opgevangen kunnen worden. Echter blijf ik denken dat de PS6 nog minder games zal krijgen dan de PS5 kreeg ten opzichte van de daarvoor gaande consoles.
  • Het stroomverbruik zal opnieuw weer een stuk omhoog gaan, er zijn immers meer raytracing en ai cores nodig.
Microsoft moest de keuze maken tussen stoppen met XBOX of veel gamedevelopers opkopen. Ze zijn gegaan voor het laatste... Ik twijfel enorm of XBOX nog wel met een nieuwe console zal komen. Het kan ook zo zijn dat zij meer voor PC en PS5/6 gaan uitbrengen, of in de cloud.

edit: typo

[Reactie gewijzigd door Mic2000 op 19 januari 2025 14:00]

EricVC @Mic200019 januari 2025 14:15
Het lijkt me hoogt onwaarschijnlijk dat er niet nog een volgende generatie Xbox hardware komt. Mocht Sony toestaan dat je op je PS5 met je Xbox account inlogged en toegang krijgt tot je hele library inclusief Game Pass, dan zou dit een optie kunnen zijn. Maar dat gebeurt nog niet onmiddellijk en PC Game Pass is ook nog steeds een verschillend product dan Xbox Game Pass. Misschien dat er vanuit Nintendo nog sneller animo zou zijn om hierin mee te denken maar op Nintendo hardware wil je eigenlijk sowieso nooit Xbox games spelen.

Wat ik wel zie gebeuren is dat de volgende generatie Xbox nog meer overeenkomsten zal hebben met PC, wie weet komt Steam erop beschikbaar en dat zou wel een enorme verschilmaker zijn.

Maar de kans dat de volgende generatie Xbox & PS de laatste wordt, is reëel. Jonge gamers vandaag hebben geen platform voorkeur meer en willen kunnen gamen op alle apparaten waar ze over beschikken ipv gelimiteerd zijn.
SuperDre
@Mic200019 januari 2025 16:17
Maar de PS6 zal niet gebaseerd zijn op de huidige beschikbare AMD generatie, maar op een, voor het publiek, nog een nieuwe onbekende generatie. Ik verwacht dat die een stuk beter zal zijn dan de komende 9070.
loki504 @Mic200019 januari 2025 17:06
De rtx 5090 iets moois neergezet? Las je goed kijk weet nvidia vooruitgang te boeken met behulp van AI puur kracht is de rtx 5090 niet echt vooruit gegaan. +- 30% tegen een flinke upsale en meer stroom verbruik. Dus netto weinig winst. Maar goed ze hebben wel een mooi marketing verhaaltje kunnen houden en nog meer devs die optimalisatie het raam uit gooien want de Nvidia AI chip lost het wel op...
Raymond1405 19 januari 2025 18:25
Ik zou graag zien dat de PlayStation 6 spellen van eerdere consoles zou kunnen afspelen. Want ik vind het nogal zonde dat je vaak wel nog de spellen hebt maar niet meer de console omdat deze vaak kapot of versleten is.

Zelf heb ik nog de eerste versie van de PlayStation 3 het uitgebreide model met een kaartlezer, 4 usb aansluitingen, extra grote HDD 60gig en compatible met PS2 spellen.

[Reactie gewijzigd door Raymond1405 op 19 januari 2025 18:36]

callofduty @Raymond140519 januari 2025 19:16
Je kunt nu ps4 spellen spelen op de PS5, dus zul je straks ook wel 4 en 5 kunnen spelen op de PS6.
Raymond1405 @callofduty19 januari 2025 19:48
Jammer dat het dan niet mogelijk is om de Ps3 spellen te spelen op nieuwere consoles. Ik speel eigenlijk alleen Resistance fall of man 1,2 en 3. Modern Warfare 1 en 2, Life is Strange, the Last of us en Wolfenstein the new order. Heb ooit ook Bioshock gespeeld maar vond deze niet zo prettig vond ondanks de mooie sfeerbeelden het spel te grimmig.
Engineer Stewie @Raymond140519 januari 2025 20:17
Compleet andere architectuur met de IBM cpu. De PS5 is een voortborduursel van de PS4 en de PS6 zal dat zijn van de PS5.
DenHond @Raymond140519 januari 2025 20:26
Dat is omdat de ps3 een cpu heeft die met de PowerPc instructieset werkt, en de ps4/5 op x86 gebaseerd is.
Dat laat niet staan dat een ontwikkelaar een spel kan porten naar x86…

Persoonlijk zou ik ook graag wat oudere consoles naast mijn meest recentste zetten, om zo nu en dan eens een 2dehands ps3 spel te spelen, maar daar heb ik helaas geen plaats voor.
SaraNostra @callofduty20 januari 2025 13:47
Denk dat die conclusie te voorbarig is.
Azenomei @Raymond140519 januari 2025 20:15
Waarom zouden ze dat doen. Nu kunnen ze diezelfde spellen met een nieuw filtertje aan je verkopen als "remaster" of "4k edition" voor minstens €50 (was 40, maar inflatie over 3 jaar......).
Ruw ER 19 januari 2025 14:10
Ik vind het bizar dat er al een ps6 aan komt. Ik vind de games van de ps3 en ps4 van hogere kwaliteit dan van de ps5. Die console is nog lang niet goed genoeg naar mijn mening, en nummer 6 komt er al weer aan.
Armselig @Ruw ER19 januari 2025 15:58
Het lijkt snel te gaan omdat de PS5 ruim twee jaar niet leverbaar was :+ PS5 kwam eind 2020 uit en draait dus al vier jaar mee, als de PS6 in 2027 komt is dat zeven jaar, dat is op zich wel een beetje de standaard levensduur van een console.
Riyuma @Ruw ER20 januari 2025 09:46
"Er al weer aan?"

Elke 7 jaar komt er een nieuwe playstation. De PS4 heeft gelopen van 2013-2020 en de PS5 loopt van 2020-2027. Is hartstikke logisch
Ruw ER @Riyuma20 januari 2025 10:06
Ja klopt, maar je zag dat de ps1 t/m ps4 op hun einde gingen lopen qua hardware. Maar de games op de 5 zijn over het algemeen zo matig, de hardware lijkt naar mijn mening nog niet tot het uiterste gedreven. Daarom voelt het als een heh, nu al.
Wolfos
19 januari 2025 14:16
Poeh, dat is wel vroeg zeg. Ik ben benieuwd hoe ze van plan zijn gamers nog over te halen. Je ziet nu al dat een grote groep gamers het wel best vind met die graphics en bij de PS4 is blijven steken. Als ze weer van plan zijn om alleen op snellere hardware te leunen word het weinig aantrekkelijk. Graphics zijn voor de meeste gamers toch wel goed genoeg.
BlueBird022 19 januari 2025 15:23
Als upscaling met lelijke artifacts en geen disc drive de norm worden, dan is de originele PlayStation 5 de laatste console die ooit heb gekocht : )
JorickPlays @BlueBird02219 januari 2025 15:48
En alle ps exclusiefs naar de nieuwe ps tillen!!
Riyuma @JorickPlays20 januari 2025 09:47
Alle 3 de exclusives :+
Boss429 @Riyuma20 januari 2025 11:19
Wedden dat Sony zijn lesje wel heeft geleerd met Concord en soortgelijke faalprojecten. Die gaan weer terug naar de basis met hun singleplayer IP’s en zetten weer een dikke franchise neer.
Genosha @BlueBird02220 januari 2025 20:28
AI is de geforceerde toekomst!

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