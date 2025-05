'Nieuwe PlayStation 5-revisie heeft zuinigere 6nm-chip'

De nieuwe PS5-revisie die vorige maand opdook, lijkt ook een nieuwe AMD Oberon Plus-soc te hebben. Deze wordt op TSMC's N6-procedé geproduceerd, waar de huidige PS5-soc wordt gemaakt op N7. De chip biedt dezelfde prestaties, maar is kleiner en zuiniger.

De vernieuwde 6nm-soc is volgens Angstronomics te vinden in PS5-revisie CFI-1202. Deze console dook eerder al op in teardownvideo's, waarin te zien is dat de revisie lichter is en beschikt over een kleiner moederbord en een gewijzigd koelsysteem. De nieuwe revisie verbruikte ook minder stroom dan zijn voorganger. Volgens Angstronomics komt dat laatste doordat AMD de PS5-chip heeft overgeheveld naar het zuinigere N6-procedé van TSMC, waar de voorgaande chips werden geproduceerd op N7. Op foto's van Angstronomics is deze fysiek kleinere Oberon Plus-soc te zien. Naar schatting heeft de nieuwe soc een chipoppervlak van 260mm², waar de huidige Oberon-chip 300mm² groot is.

De nieuwe chip zou geen ontwerpveranderingen hebben en geen gewijzigde configuraties hebben. Zo zou de Oberon Plus-soc nog steeds beschikken over acht Zen 2-cores en een RDNA2-gpu met 36 compute units. Het enige verschil is de gewijzigde node, die voor een lager stroomverbruik moet zorgen. Eerdere tests toonden aan dat de nieuwe consolerevisie tot 10 procent minder stroom verbruikt dan de huidige PS5-versies, terwijl deze dezelfde prestaties leverde. Verder moet ook het aantal chips per wafer hoger liggen door de overstap.

Bij de introductie van N6 communiceerde TSMC dat deze node tot 18 procent beter presteert dan N7 bij hetzelfde stroomverbruik. De fabrikant gaf echter geen cijfers over lager stroomverbruik bij dezelfde prestaties. TSMC gaf toen ook aan dat chipontwerpen die op N7 worden geproduceerd, eenvoudig overgezet kunnen worden op N6.

De nieuwe revisie van de PS5 dook eind augustus voor het eerst op in Australië. Het is niet bekend hoe breed deze versie van de console nu beschikbaar is in andere werelddelen. Sony communiceert niet officieel over dergelijke wijzigingen.