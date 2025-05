Nvidia brengt bètaoplossing voor framerateproblemen in Windows 11 22H2 uit

Nvidia heeft gereageerd op de prestatieproblemen die Windows 11 22H2-gebruikers met een Nvidia-gpu ondervinden. Het bedrijf heeft de problemen opgelost in een bètarelease van GeForce Experience. Een non-bètaversie van de oplossing verschijnt deze week.

De oplossing wordt doorgevoerd in GeForce Experience-versie 3.26, schrijft Nvidia in een supportartikel. Een bètaversie van deze release is al beschikbaar. Nvidia zegt dat een non-bètaversie van deze oplossing in de week van 26 september voor iedereen beschikbaar komt. Het bedrijf rolt GeForce Experience 3.26 dan uit via een nieuwe GeForce Game Ready-driver.

Gebruikers kunnen de oplossing momenteel op twee manieren installeren. Gebruikers kunnen de bèta-update handmatig downloaden en installeren via het supportartikel van Nvidia. Het is ook mogelijk om een bestaande GeForce Experience-installatie over te zetten naar de bètarelease. Gebruikers moeten daarvoor de 'Enable Experimental Features'-optie inschakelen in de instellingen.

Verschillende Nvidia-gebruikers meldden onlangs dat ze prestatieproblemen in games tegenkwamen sinds ze waren overstapt op Windows 11 22H2. Nvidia zegt nu tegenover Tom's Hardware dat de prestatieproblemen in Windows 11 22H2 werden veroorzaakt door GeForce Experience, maar gaat verder niet in op details. Eerder zei het bedrijf op het Nvidia-forum dat Windows 11 22H2 nieuwe debuggingtools heeft toegevoegd, die momenteel onbedoeld worden geactiveerd, vermoedelijk dus door de GeForce Experience-app.