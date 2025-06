Windows 11-gebruikers krijgen vanaf nu automatisch versie 22H2 aangeboden

Microsoft is begonnen met het automatisch bijwerken van Windows 11-versie 21H2 naar 22H2. Voorheen moesten gebruikers handmatig de nieuwste versie downloaden, maar nu wordt deze automatisch gedownload en geïnstalleerd.

Microsoft gaat de update het eerst aanbieden bij gebruikers die al het langst gebruikmaken van versie 21H2, schrijft het techbedrijf in een update op haar website. Het is niet duidelijk hoelang het duurt voordat iedereen de update aangeboden heeft gekregen. Indien het apparaat van een gebruiker niet compatibel blijkt of er anderszins problemen optreden, wordt de update pas automatisch geïnstalleerd als de problemen zijn verholpen.

Windows 11-versie 22H2 verscheen afgelopen september. In deze versie is er onder meer gesleuteld aan de taakbalk en taakbeheer. Gebruikers kunnen na het installeren van de update bijvoorbeeld apps openen door deze naar de taakbalk te slepen. Ook krijgt deze een overflowfunctie, die apps in een los menu zet als er geen ruimte meer voor een icoon is op de taakbalk. Verder heeft het ontwerp van taakbeheer een opfrisbeurt en een donkere modus gekregen. Het is al sinds de release mogelijk om de nieuwste versie handmatig binnen te halen via Windows Update. Microsoft belooft overigens nog tot 10 oktober 2023 ondersteuning te bieden voor versie 21H2.