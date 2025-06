Seagate wil dit jaar nog harde schijven van maximaal 30TB uitbrengen

Seagate is van plan om dit jaar nog hdd's uit te brengen van 22, 24 en 30TB. Laatstgenoemde moet in het derde kwartaal verschijnen en de hamr-technologie bevatten. Hoeveel schrijfkoppen deze meekrijgt is nog niet bekend.

De harde schijven van 22 en 24TB moeten in het eerste of tweede kwartaal verschijnen en maken respectievelijk gebruik van conventional/perpendicular magnetic recording- en shingled magnetic recording-technologie. Deze bevatten verder tien schrijfkoppen in een behuizing van 2.2TB per platter.

Over de hdd van 30TB is minder info bekendgemaakt, behalve dat deze gebruikmaakt van heat assisted magnetic recording. Deze technologie is ontworpen door Seagate en gebruikt lasers om de capaciteit van harde schijven te verhogen. Volgens de ceo van de fabrikant, Dave Mosley, gaat de ontwikkeling van deze hamr-hdd's sneller dan verwacht, waardoor Seagate deze iets eerder uit kan brengen dan gepland. Een specifieke datum wordt echter niet genoemd. Wel meldt Mosley dat er in eerste instantie een gelimiteerde hoeveelheid van deze harde schijven wordt geproduceerd. Naarmate de fabricagekosten gedrukt en de hamr-opbrengsten verhoogd kunnen worden, zal de oplage gestaag stijgen. Mosley verwacht dat dat binnen twee jaar zal gebeuren.

Op basis van de roadmap van Seagate is het de bedoeling dat er tussen 2024 en 2025 hdd's uitgebracht zullen worden van meer dan 40TB. In 2026 moet de eerste harde schijf met een capaciteit van meer dan 50TB verschijnen. Vorig jaar leverde Seagate al smr-hdd's van 22TB aan een select aantal grote klanten.