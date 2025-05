Seagate begint met leveren eerste 32TB-hdd's op basis van hamr-techniek

Seagate is begonnen met het leveren van zijn eerste commerciële hamr-hdd's. Deze schijven bieden capaciteiten van 32TB. Het bedrijf levert de drives nu aan zijn eerste klanten in zijn Corvault-opslagsystemen voor datacenters. Later worden die systemen breder beschikbaar.

Seagate is onlangs begonnen met het leveren van zijn eerste hdd's op basis van de hamr-techniek. Dat meldde Seagate-cfo Gianluca Romano tijdens een teleconferentie met aandeelhouders, merkte Anandtech op. De drives worden nu geleverd aan de eerste klanten geleverd in Seagates Corvault-opslagsystemen voor datacenters. Tegen het einde van dit kalenderjaar moeten die Corvault-systemen met 32TB-hdd's 'breder beschikbaar' zijn, meldt de financiële topman. Het bedrijf zegt niets over de losse beschikbaarheid van de schijven.

De hamr-hdd's van Seagate zijn de eerste harde schijven met capaciteiten van meer dan 30TB. De huidige pmr-hdd's van Seagate worden geleverd met capaciteiten tot 22TB, hoewel de fabrikant binnenkort ook een variant van 24TB introduceert. De nieuwe hamr-drives bestaan uit tien platters van ieder 3,2TB, bevestigde Seagate eerder al.

Hamr staat voor heat-assisted magnetic recording. Hdd's op basis van deze techniek gebruiken platters van een stabiel magnetisch materiaal, bestaande uit een legering van ijzer en platina. Hierdoor kunnen de bits kleiner gemaakt worden, wat voor een hogere opslagdichtheid zorgt. De hdd's bevatten schrijfkoppen kleine lasers die de platters kortstondig verhitten om nieuwe bits te schrijven. Seagate werkt al ruim twintig jaar aan hamr-schijven. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over hamr-hdd's.