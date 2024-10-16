WD introduceert zijn eerste 32TB-hdd op basis van smr en 26TB-hdd met cmr

Western Digital komt met verschillende nieuwe Ultrastar-harddisks, primair voor gebruik in datacenters. Daaronder valt bijvoorbeeld een 32TB-hdd, die gebruikmaakt van smr. De hdd-fabrikant toont ook een cmr-schijf van 26TB.

De Ultrastar DC HC690 is de eerste hdd van Western Digital die beschikt over 32TB opslagcapaciteit. De hdd maakt daarvoor gebruik van shingled magnetic recording in combinatie met WD's epmr-techniek, die de fabrikant sinds 2020 gebruikt om de capaciteit van zijn hdd's te vergroten. De drive maakt ook weer gebruik van OptiNAND. Dat is flashgeheugen dat gebruikt wordt voor de opslag van metadata, wat de betrouwbaarheid en datadichtheid van de hdd moet verbeteren.

Bron: Western Digital

De DC HC690 beschikt over elf schijven, schrijft Western Digital in een persbericht. De voorgaande HC680 had tien van dergelijke platters en had 28TB aan opslagcapaciteit. Hoewel de nieuwe HC690 dus een hogere opslagcapaciteit heeft, liggen de prestaties op papier wel iets lager dan bij zijn voorganger. De nieuwe schijf haalt volgens de fabrikant sequentiële snelheden van 257MB/s, waar die bij de HC680 op 265MB/s lagen.

WD positioneert de nieuwe hdd's voornamelijk voor gebruik in datacenters, waarbij het ook het opslaan van AI-data noemt. De drives gebruiken volgens de fabrikant 5,5W tijdens het idlen. Het is overigens niet de eerste hdd met een opslagcapaciteit van 32TB. Seagate levert sinds begin dit jaar al een schijf met diezelfde opslagcapaciteit op basis van zijn hamr-techniek. Ook die hdd is bedoeld voor gebruik in datacenters.

Western Digital kondigde ook zijn Ultrastar DC HC590 aan. Deze hdd heeft een opslagcapaciteit van 26TB en maakt gebruik van traditionelere conventional magnetic recording, ook wel cmr. Met deze techniek is het lastiger om hogere opslagcapaciteiten te bereiken dan met smr, hoewel de prestaties wél beter zijn, zeker bij willekeurige lees- en schrijfacties. Deze cmr-drive haalt op papier sequentiële snelheden van 288MB/s.

De fabrikant komt daarnaast met een WD Gold-variant van deze 26TB-schijf. Die is bedoeld voor systeembouwers en andere oem's, maar moet ook los beschikbaar komen. Op de website van de fabrikant is die 26TB-hdd leverbaar voor 782 euro.