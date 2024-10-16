VVD en SP willen terugleverkosten voor zonnepaneeleigenaren verbieden

De Tweede Kamer-fracties van de VVD en SP willen terugleverkosten op zonnestroom gaan verbieden. Dat moet gebeuren als over twee jaar de salderingsregeling gaat verdwijnen. Volgens de NOS wordt het voorstel gesteund door een meerderheid van de Tweede Kamer.

Het voorstel voor een wettelijk verbod op terugleverheffingen moet het voor consumenten weer aantrekkelijker maken om zonnepanelen te nemen, schrijft de NOS. Consumenten moeten steeds vaker een vergoeding betalen voor zonnestroom die ze terugleveren aan het net. Dat wordt momenteel nog gecompenseerd door de salderingsregeling, waarmee gebruikte stroom van het net weggestreept mag worden tegen de stroom die klanten terugleveren met hun zonnepanelen. Het huidige kabinet-Schoof wil die salderingsregeling echter per 2027 in één keer schrappen.

Als die salderingsregeling straks is verdwenen, dan mogen energieleveranciers ook geen kosten meer in rekening brengen bij het terugleveren van zonnestroom, vinden de fracties van de VVD en SP. "Als salderen verdwijnt, dan moeten ook al deze boetes en heffingen verdwijnen, zodat het voor mensen duidelijk is dat zonnepanelen lonen en hoeveel het loont om ze aan te schaffen", zegt VVD-kamerlid Silvio Erkens tegen de NOS. Dat medium schrijft dat een meerderheid van de Tweede Kamer het voorstel steunt.

Als het uiteindelijke verbod er komt, dan moet de ACM daarop toezicht houden. Als energieleveranciers dan toch doorgaan met het in rekening brengen van terugleverheffingen, dan mag die markttoezichthouder daarvoor boetes opleggen.

Steeds meer energieleveranciers brengen terugleverkosten in rekening aan klanten met zonnepanelen. Dat gebeurt volgens de energiemaatschappijen vooral vanwege de eerdergenoemde salderingsregeling. De ACM concludeerde eerder dat klanten met zonnepanelen energieleveranciers gemiddeld 'enkele honderden euro's per jaar' kosten. De toezichthouder concludeerde eerder ook dat het in rekening brengen van dergelijke vergoedingen onder de huidige wetgeving niet verboden is.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 16-10-2024 11:33 462

16-10-2024 • 11:33

462

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Reacties (462)

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Locke_ 16 oktober 2024 11:38
Het is niet mogelijk om na het beëindigen van de salderingsregeling een verbod aan energiebedrijven op te leggen om terugleverkosten in rekening te brengen aan consumenten met zonnepanelen.
Dat stelt minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei na vragen van de Tweede Kamer.

Het in zijn geheel verbieden van het in rekening brengen van terugleverkosten zou volgens haar bovendien het feit negeren dat energieleveranciers ook na het beëindigen van het salderen kosten maken voor zonnepaneelbezitters. De minister benadrukt dat deze kosten door de ACM ook in een onafhankelijk onderzoek zijn vastgesteld.

Bron

[Reactie gewijzigd door Locke_ op 16 oktober 2024 11:40]

SuperDre @Locke_16 oktober 2024 12:04
Ik vraag me dan toch ook af wat voor kosten precies, energieleveranciers kunnen veel makkelijker en goedkoper voor grote opslag van geleverde zonneenergie neerzetten waardoor ze dus betrouwbaarder ook energie kunnen leveren.
We hebben nog steeds een groot energie tekort juist, dus blijf het dan raar vinden dat men hier niet verder in investeert.
bytemaster460 @SuperDre16 oktober 2024 12:26
De energieleverancier is niet de energieproducent. Energieleveranciers zorgen niet voor infrastructuur of opslag. Die nemen energie af van de producten en verkopen dit aan klanten.
Scriptkid @bytemaster46016 oktober 2024 13:58
Precies nemen enery gaf,

Nu vinden ze dat wij sinterklaas zijn en als leverancier gratis stroom moeten leveren.

Zijn gaan mij toch ook niet betalen om hun stroom kwijt te kunnen als afnemer.
bytemaster460 @Scriptkid16 oktober 2024 14:04
We hoeven helemaal geen gratis stroom te leveren. Probleem is dat particulieren stroom leveren op momenten dat de vraag heel klein is. Het is logisch dat daar dan een laag tarief tegenover staat.
Zijn gaan mij toch ook niet betalen om hun stroom kwijt te kunnen als afnemer.
Jawel, dat is de laatste jaren in de zomer al diverse malen gebeurd, negatieve stroomprijs.
Juzzuts @bytemaster46016 oktober 2024 14:28
Salderen zou enkel op energiebelasting moeten plaatsvinden en het energietarief op dynamische tarieven. Dan ben je van al dat gedoe af.
lonewolf2nd @Juzzuts16 oktober 2024 21:42
Ik ben echt geen voorstander van die dynamische energie tarieven, want weet je wanneer deze gunstig zijn?
Precies wanneer je aan het werk bent en misschien dat jij tijd hebt tijdens je werk een was, vaat of andere energie rijke dingen te starten, maar menig werkend mens niet.
Een timer gebruik dan wel eens, zodat iets klaar als ik thuis kom van mijn werk, maar ook dat kan niet vaak.
Dus dynamische tarieven is leuk voor mensen met een rustig baantje of die thuis werken, maar voor de rest niet.
En vaste tarieven is veel makkelijker rekenen. Ik doe liever andere dingen dan bezig zijn wanneer stroom goedkoop is, van de weinige vrije tijd die ik voor mijzelf heb, zal dit niet 1 van mijn hobbies worden.

[Reactie gewijzigd door lonewolf2nd op 16 oktober 2024 21:44]

Juzzuts @lonewolf2nd16 oktober 2024 22:05
Wat mij betreft zouden die tarieven zo dynamisch moeten worden dat effecten van het lokale net en energieaanbod meegenomen wordt. Er moet inderdaad wel rekening gehouden worden met de effecten op de consument en dat vereist eenvoudig te gebruiken tooling. Zo ver zijn we nog lang niet, maar ik hoop wel dat het die kant opgaat. En dan bij voorkeur zonder afhankelijkheid van internet voor de onderliggende communicatie.
Verwijderd @lonewolf2nd16 oktober 2024 23:24
Helaas ziet de realiteit er anders uit en zal het de norm gaan worden. Maar je hebt ook kans dat het probleem zichzelf deels op gaat lossen, dat als een deel van de mensen z'n gedrag aanpast de piekuren opeens veel minder heftig worden.

Genoeg EV's in de wijk hier die om 18:00 thuiskomen en starten met laden. Dat soort dingen gaan dan schuiven en dat gaat verlichting geven :)
drdelta @Verwijderd17 oktober 2024 11:43
Helaas ziet de realiteit er anders uit en zal het de norm gaan worden. Maar je hebt ook kans dat het probleem zichzelf deels op gaat lossen, dat als een deel van de mensen z'n gedrag aanpast de piekuren opeens veel minder heftig worden.

Genoeg EV's in de wijk hier die om 18:00 thuiskomen en starten met laden. Dat soort dingen gaan dan schuiven en dat gaat verlichting geven :)
Komt verlichting niet gewoon door stroom op te slaan?

Als je een gigantisch verschil hebt tussen opwekking in een wijk, en een 6-8 uur later, gebruik in de wijk, dan is het toch wellicht handig (een gedeelte) van die opgewekte stroom lokaal op te slaan?
Verwijderd @drdelta17 oktober 2024 13:43
Hoe meer vraag je direct oplost hoe minder opslag je nodig hebt, dus ook daar werkt de prijsprikkel gunstig. Dat gaat zeker niet voor alles lukken, daar kan opslag een rol spelen (mits het slim beheerd wordt, iedereen lokaal zijn data opslaan hoeft niet dé oplossing te zijn).
drdelta @Verwijderd17 oktober 2024 14:01
Data?

Persoonlijk zie ik hier wel een rol weggelegd voor de netbeheerders om slim(mer) om te gaan met die schommelingen in gebruik en opwek capaciteit. Batterijkasten op wijkniveau zijn waarschijnlijk een hele praktische en kosten efficiënte manier om dit te doen, in vergelijking met iedereen inderdaad een thuis accu.
bytemaster460 @Juzzuts16 oktober 2024 14:45
Dat is feitelijk nu al enigszins zo. Saldering is nog volledig op de belasting en op de levertarieven wordt er bij vaste en variabele contacten een gemiddelde terugleververgoeding gehanteerd en voor dynamische contracten een 1:1.
Juzzuts @bytemaster46016 oktober 2024 19:47
Dat is al een mooie stap! Ik zou het tarief dus volledig loskoppelen.

ACM moet goed in de gaten houden dat de tarieven voor het terugleveren door consumenten eerlijk zijn. Daar zal eerst goed beleid voor opgesteld moeten worden.

Daarbij moet het ook eenvoudiger worden voor consumenten om het opwekken bij negatieve prijzen uit te schakelen. Bij voorkeur automatiseren, maar die functie bij de leverancier neerleggen, lijkt me niet verstandig. Die kiezen toch voor hun eigen winst en niet voor het belang van de consument.
SactoriuS @Juzzuts17 oktober 2024 00:29
Ja eens, maar dat niet zo goed gelukt bij het warmtenet...
andrik1 @bytemaster46016 oktober 2024 14:15
Wellicht domme vraag, maar ik ben een 'aankomende beginner' m.b.t. zonnepanelen. Binnenkort verhuis ik naar een huis waar zonnepanelen liggen.
Ik ben helemaal niet geïnteresseerd in salderen. Ik hoef er niks aan te verdienen en wil ook niet terug leveren. Ik wil het liefst de stroom gewoon zelf gebruiken voor bijv. huishouden en auto opladen en als ik de stroom niet nodig heb, is er dan geen mechanisme dat de opwekking uit zonnepanelen uitgaat tot er weer 'vraag' uit mijn huis of auto komt?
djwice @andrik116 oktober 2024 17:45
Idealitair zet je je auto voor het huis aan de lader in de lente en zomer als de zon schijnt.
En gebruik je dat dan buiten die tijd.

Typisch genereer je op een goede dag 7x van je Wp van je panelen.
Dus heb je 3.000Wp (3kWp) dan heb je 21kWh op een zonnige dag aan stroom die je dan moet gebruiken.

Dat is ongeveer een afstand van ongeveer 140km per dag (Model Y).

Koeling van je huis via een warmtepomp kost wellicht slechts 2kWh per dag.

Het is dus best lastig om de opgewekte stroom zelf diezelfde dag te gebruiken. En ook om het overschot van een week op te slaan in je auto.
Tozz @djwice16 oktober 2024 23:23
Weet niet wat voor warmtepomp jij hebt, maar 2 kWh/dag is slechts 83W (83W x 24hr = ~2 kW).

Als 't zomers warm is en ik laat mijn WP koelen dan verbruikt ie 2 kW. Dat is 48 kWh per dag.
rbrouwer1979 @Tozz18 oktober 2024 02:10
Denk dat jij dan een lucht/lucht warmtepomp (airco), of lucht/water warmtepomp hebt.
Voor koeling is bij beide varianten de compresssor nodig.

Ik heb een bodem warmtepomp (water/water), die kan passief koelen en dan is dat lage verbruik zeker reeel.
Hierbij draaien alleen 2 circulatiepompen (voor afgifte systeem en de brine bron) hierbij vind de warmteoverdracht in de warmtewisselaar plaats (de compressor doet hierbij niet mee).
Zeer energie zuinig dus, ik dacht rond de 75 watt verbruik tijdens koelen.

[Reactie gewijzigd door rbrouwer1979 op 18 oktober 2024 02:12]

bytemaster460 @andrik116 oktober 2024 14:19
ja, daar heb je inmiddels allerlei systemen voor. Er zijn commerciële systemen op de markt die dit kunnen regelen en je kunt het zelf doen met bijv. Home Assistant.
De omvormer "hard" uitzetten is geen goed idee, dus het is wel beter als de omvormer een API heeft waarmee je hem kan uitzetten.
Los daarvan is het op dit moment toch nog altijd beter om gewoon terug te leveren. De saldering ervan levert nog altijd meer op dan de terugleverkosten hoog zijn.
Frame164 @bytemaster46016 oktober 2024 15:26
Technisch gezien is het eigenlijk ontzettend zonde om energieopwekking uit te zetten omdat het geld kost omdat er soms geen vraag is. Mooier zou zijn dat overtollige energie wordt omgezet in bijvoorbeeld waterstof.
Ablaze @Frame16416 oktober 2024 19:19
Eens met je strekking, maar niet met je methode. Wat is er mis met batterijopslag? Waterstof omzetten is inefficiënt, vluchtig, gevaarlijk en duur.
Alleen de use case met Tata Steel lijkt acceptabel, want zij kunnen niet werken met elektriciteit.
OruBLMsFrl @Ablaze16 oktober 2024 19:47
Batterijen genoeg om een zonnige week aan energie op te slaan voor heel Nederland kost zo vreselijk veel miljarden euro's, dat is echt niet leuk meer. Kijk naar zo een power wall, zomaar tienduizend euro en daar kun je hooguit 1-2 dagen op draaien, laat staan een elektrische auto mee volladen. Dan heb je voor één huis al over tienduizenden euro's. Het stroomnet vraagt veel meer dan enkel bij huishoudens, en dat zijn er al iets van 7-8 miljoen. Dan ga je praten over 70 miljard euro als startprijs voor huishoudens voor een paar dagen en eerder biljoenen euro's als je een wekenlange energievoorraad voor heel Nederland inclusief bedrijven, industrie en transport wilt doen.

En nog los van de grondstoffen tekorten en accu prijsstijgingen die zoiets zou veroorzaken. Die vreselijk dure accu's werken dan ook nog maar beperkt, want zitten dan vanaf de zomer vol tot je ze ergens in de winter uiteindeljik helemaal leeggebruikt hebt, maar dan kun je niet tot nauwelijks meer laden tot het weer richting zomer gaat. Dus je haalt van die mega investering maar een paar volle batterijcycli per jaar terug. Dat wordt waarschijnlijk de duurste stroom ter wereld als je die accu's op 10 jaar afschrijft en ze dan maar 30x hun capaciteit hebben mogen leveren in die tijd.

Ter vergelijk: de zorg is al redelijk onbetaalbaar aan het worden met iets van 50 miljard euro per jaar, die accu's kosten dan nog veel meer.

[Reactie gewijzigd door OruBLMsFrl op 16 oktober 2024 19:50]

Verwijderd @Frame16416 oktober 2024 16:12
Dat laatste is technisch en financieel niet aantrekkelijk omdat de installatie niet 24/7 kan draaien.
bbc @Frame16416 oktober 2024 16:36
Een oud maar goed filmpje over wat er gebeurt met het energienet in het VK, wanneer Eastenders op TV komt.
YouTube: Britain peak power demand (from BBC TV series: Britain from Above)

Op een bepaald moment zal het interessanter worden om enkel een thuisbatterij te zetten en energie af te nemen wanneer er overproductie is.

Het is gewoon logisch dat je gaat moeten betalen om energie te injecteren op het net. De bedoeling is om het net zo stabiel mogelijk te houden en pieken te vermijden.
bytemaster460 @Frame16416 oktober 2024 16:51
Zeker, maar daar zijn op dit moment gewoon geen voorzieningen voor. Daarnaast ontstaat er dan weer een nieuw probleem. Voor iedere kWh die je gebruikt om waterstof te genereren krijg je bij gebruik van waterstof dan maar 0,4 kWh terug. Als je kosten van de elektrolyse dan ook nog meerekent houd je niet veel meer over.
frank.w98 @Frame16416 oktober 2024 18:01
Waterstof productie is absoluut niet goedkoop. Je moet het zien als een fabriek, dus 24/7 draaien is bijna altijd het beste, maar zon en wind hebben nu nog geen consistente overschotten dat er meer dan 5-6 uur aan echte overcapaciteit is.

Andere opslag systemen, zoals warm water(in combi met warmtepomp), accu's of welke andere vorm dan ook is in 99/100 gevallen de betere keuze dan waterstof.

Hoe graag ik het ook zou willen zijn er voor bijna alle toepassingen betere alternatieven.
BeosBeing @Frame16417 oktober 2024 11:30
Mooier zou zijn dat overtollige energie wordt omgezet in bijvoorbeeld waterstof.
Waterstof waarvan er dagelijks minimaal één procent de atmosfeer in lekt en wat een sterker broeikasgas is dan CO2 (een indirect broeikasgas, dat wel).

Nee, waterstofgas is een goede energiedrager voor de industrie die het gemaakte waterstof vrijwel gelijk weer verbruikt maar is niet verstandig voor kleine vervoermiddelen of voor huizenverwarming waarvoor het ofwel lokaal opgeslagen moet worden, ofwel door een leidingnetwerk vervoerd moet worden.

Het lektcontinue weg, dwars door de tankwanden heen, dwars door de wanden van de leidingen heen, en vooral op koppelpunten waar die leidingen en opslagtanks bij elkaar komen. Daarnaast worden tankwanden bros en gaan ze haarscheurtjes vertonen waardoor ze regelmatig geïnspecteerd moeten worden. Dat wordt spannend bij leegstaande huizen, auto's die maar een deel van het jaar gebruikt worden of met zo min mogelijk onderhoud op de weg worden gehouden.
01001000 @bytemaster46016 oktober 2024 19:52
Het is zeker niet altijd voordeliger om terug te leveren. Door het blok systeem waarbj je per blok van 250 kwh of 500kwh betaald moet je er voor zorgen dat je niet net een grens over gaat want dan kost die ene kwh extra terug gelever een bak geld. Dus aan het eind van je loop jaar goed letten waar je staat, voor mij betekend dat ergens in September/October de omvormer uit (jaar loopt af in November voor mij)
bytemaster460 @0100100016 oktober 2024 20:30
Dat klopt, maar velen vergeten dat je de belasting (BTW en energiebelasting) wel volledig saldeert. De terugleververgoeding is dus een deel van de kale energieprijs. Ook met die blokken moet je wel erge pech hebben om duurder uit te komen.
Scriptkid @bytemaster46016 oktober 2024 14:29
Ja als het hun uitkomt. Mooi voorbeeld hoe kromt hetis alles moet van 1 kant uitkomen.

Ik geef graag al mijn overschot gratis weg zonder salderen. Geen probleem at all.

Het probleem begint pas als ik er voor moet betalen.

Gewoon 0 salderen en 0 vergoeding zou ook goed zijn kunnen ze de winst gebruiken voor hun kosten en consument is gedreven te optimaliseren.

Nuzet dadelijk iedereen panelen uit waardoor vraag groter wordt in de zomer en leverancier pv gaat plaatsen. Lekker mileu vriendelijk
bytemaster460 @Scriptkid16 oktober 2024 14:47
Nee, het is niet hoe het hun uitkomt. Probleem blijft gewoon dat we massaal terugleveren als de prijs van stroom enorm laag of zelfs negatief is. Bij een dynamisch tarief wordt gewoon de geldende prijs gebruikt bij afname en teruglevering. Bij vaste of variabele contracten wordt dat uitgemiddeld.
Scriptkid @bytemaster46016 oktober 2024 15:25
Dat is toch precies als het hun uitkomt. Anders zouden ze je altijd betalen ook als het hun niet uit ko t de prijs hogers is aka ze meer winst draaien en niet persee de stroom kwijt moeten om het net te stabiliseren
bytemaster460 @Scriptkid16 oktober 2024 16:19
Nee, saldering is op zich een vreemd iets. Als je dat zou doortrekken naar een supermarkt of mediamarkt zou iedereen snappen dat een bedrijf daar een compensatie voor wil hebben.
Powerblast @Scriptkid16 oktober 2024 19:42
Hier in België is salderen ook al even afgevoerd, hier hadden ze hetzelfde probleem dat het systeem eigenlijk op niks slaat. Bestaat enkel nog voor "oude" niet digitale meters maar dat beginnen er stilaan ook minder te worden. Zonnepanelen is al een aantal jaar automatisch een digitale meter en dan val je onder het nieuwe systeem waarbij je vergoed wordt voor je overproductie. Veel moet je je daar niet bij voorstellen, ik zit op 31 euro afgelopen jaar... (heb wel een thuisbatterij die me een veelvoud aan stroom laat uitsparen).

Het probleem is gewoon dat salderen op niks slaat en totaal de realiteit niet volgt. Je mag energie die je in de zomer opwekt gebruiken om je factuur in de winter te dempen. M.a.w. er worden in de zomer extra kosten gemaakt om van de overschot die ze wel kwijt moeten vanaf te geraken + in de winter heb je ook nog eens hoge vraag want dan heb je zelf geen productie.

Hoe ze eigenlijk ooit in een ver verleden aan dat systeem zijn gekomen blijft me ook een raadsel. Waarschijnlijk omdat het toen een snelle oplossing leek om mensen te overtuigen om zonnepanelen te plaatsen.

[Reactie gewijzigd door Powerblast op 16 oktober 2024 19:45]

DLSS @Scriptkid16 oktober 2024 14:20
Regelmatig krijg je als consument stroom tegen een negatieve prijs tegenwoordig als je een dynamisch contract hebt.

Vandaag geen negatieve prijzen (wel een paar uur 0 cent) maar blader hier maar eens doorheen.

Op 13 oktober hadden we nog negatieve prijzen bijvoorbeeld, maar vooral in mei tm juli heb je doorgaans vaak dagen met negatieve stroomprijzen op bepaalde uren.

[Reactie gewijzigd door DLSS op 16 oktober 2024 14:22]

ilaurensnl @DLSS16 oktober 2024 14:37
Yes, maar het is wel handig om aan te geven dat het exclusief energiebelasting is; dus als het in de paar uren dat je thuis bent '0 cent' kost is het nog steeds 13 a 14 cent per kwh.

als het gemiddelde 10 cent is voor een dag, dan is dit nog steeds 23 a 24 cent dus veel verschil met een vast contract is er niet, er zijn natuurlijk wel uitzonderlijke dagen.

Maar je kunt het best slim spelen, daarom hou ik van dynamische tarieven maar als je van 8 tot 5 weg bent, dan is je winst minimaal; tenzij je een combi hebt van zonnepanelen en een slim systeem.
vrow @ilaurensnl16 oktober 2024 16:47
Inderdaad, de energiebelasting moet gewoon een percentage worden in plaats van een vast bedrag.
Daar hebben we meer aan :-)
DLSS @vrow16 oktober 2024 18:36
Helemaal mee eens. Als het een percentage wordt in plaats van een vast bedrag is de prikkel groter om groene energie te gebruiken. Het vaste bedrag dat we nu hebben zwakt die prikkel zeer sterk af.
Lothlórien @DLSS16 oktober 2024 19:50
geen energie gebruiken is nog altijd milieuvreindelijker dan groene energie gebruiken.
DLSS @Lothlórien16 oktober 2024 20:25
Ja, oké, maar dat is natuurlijk geen realistische optie. Laten we verantwoord energie verbruiken, maar we kunnen niet terug naar het stenen tijdperk. Mensen willen nog steeds hun was in de droger kunnen doen en de vaatwasser gebruiken, enzovoort.
Skit3000 @DLSS16 oktober 2024 15:08
Als je energieleverancier geen kosten wil maken aan het afnemen van jouw stroom (waar ze buiten de uren dat de prijs 0 is altijd aan verdienen) dan moeten ze maar met de eigenaren van zonnepanelen afspreken dat ze op die momenten geen stroom terug leveren (en daar een korting voor krijgen op niet-piek uren) en daar de technische middelen voor leveren. Zoals het nu gaat bij sommige energieleveranciers, betaal je per maand een boete die niet af hangt van wanneer je stroom teruglevert (of hoe veel), maar dát je stroom terug levert. Zelfs als je stroom teruglevert in hartje winter terwijl het windstil en bewolkt is en de stroomprijs door het dak gaat, betaal je nog een boete.

Ik begrijp ook niet goed dat directies van energieleveranciers niet aan hun eigen situatie denken. Ik zou in ieder geval niemand van hen bij mijn bedrijf betrekken als ze niet duidelijk afstand nemen van het misleiden van consumenten.
Scriptkid @DLSS16 oktober 2024 14:37
En wat moeten wij daarmee dat zijn dagen dat mijn pv ook leverd.

Zeg je nu dat de genen zonder panelen dus ook enorm profiteren van het feit dat er zoveel pv ligt en dus dat hele argument onderuit haalt dat zij niet mee willen betalen
DLSS @Scriptkid16 oktober 2024 15:27
Nou enorm profiteren zou ik niet willen zeggen want zoals hierboven staat is dit exclusief energiebelasting en je betaalt ook gerust 40, a 50 cent, of meer, op dure momenten. (Ik denk overigens dat de lage prijzen in oktober voornamelijk door windenergie komen, niet zon maar dat ter zijde.).

Je wordt eerder geprikkeld om bewust stroom te verbruiken. Stroom afnemen tegen negatieve stroomprijzen helpt het net en het ontwijken van dure momenten waar kan zorgt dat er minder uit fossiele bronnen nodig is en dat prijspieken wat afvlakken.

Ik denk dat het goed is als we bewust worden van deze fluctuaties. Wat je nu met salderen ziet is dat mensen overdag stroom opwekken maar nauwelijks een prikkel hebben om het op dat moment ook daadwerkelijk te gebruiken. Middels salderen wordt het nu even goed in de avond en in de winter gebruikt (als de stroom dus mega duur is en vaak voor een groot deel uit fossiele bronnen komt) zonder negatieve financiële prikkel.

Zonder salderen word je juist geprikkeld om je wasmachine/vaatwasser/droger/etc. daadwerkelijk overdag te programmeren als de zon schijnt. Dat is beter voor het net, klimaat en mitigeert prijspieken.
Scriptkid @DLSS16 oktober 2024 15:36
Maar dat is precies wat ik altijd al zeg stoppen met salderen en 0 cent boete en 0cent terugleveren.

Win win voor iedereen en dikke stimulans.
DLSS @Scriptkid16 oktober 2024 18:34
Ik denk dat het wel nuttig is dat er ook een negatieve stroomprijs in rekening wordt gebracht op het moment dat de stroomprijs daadwerkelijk negatief is. Dan wordt je geprikkeld om je zonnepanelen uit te schakelen als dat mogelijk is, of om grootverbruikers aan te zetten / energie op te slaan op zulke momenten.
Scriptkid @DLSS16 oktober 2024 19:18
Pv uit zetten is gewoon stom.

Dan had men paar jaar geleden al schaalbare omvormers moeten verplichten dan had men nu ook niet deze discussies gehad.

Ik heb zelf een 5kwp niet schaalbaar helaas. Maar mijn nieuwe strings zijn 1kwp en 2kwp met shelly controlled voor demand driven.
BeosBeing @DLSS17 oktober 2024 11:39
Zonder salderen word je juist geprikkeld om je wasmachine/vaatwasser/droger/etc. daadwerkelijk overdag te programmeren als de zon schijnt.
En dat wordt nu juist afgeraden want als er een storing is in het apparaat en je bent niet thuis, kun je gigantische problemen krijgen. Waterschade, kortsluiting, afbranden van je huis het is zomaar een voor de hand liggende combinatie, ook met nieuwe apparatuur.
Patriot @Scriptkid16 oktober 2024 14:04
Het alternatief voor terugleverkosten, is het onmogelijk maken van terugleveren op het moment dat daar kosten aan verbonden zijn.
Zijn gaan mij toch ook niet betalen om hun stroom kwijt te kunnen als afnemer.
Je kunt wel degelijk geld krijgen om energie te verbruiken. Dat is afhankelijk van het overschot op het moment, maar het kan zeker.
Scriptkid @Patriot16 oktober 2024 14:26
Dat is de omgedraaide wereld dat is als het hun goed uit komt.
Patriot @Scriptkid16 oktober 2024 14:50
Dat is niet "als het hun goed uitkomt", dat is "als de stroom zo goedkoop is."
Scriptkid @Patriot16 oktober 2024 15:21
Dus als niemand afneemt gebeurd er niks ?

Nee dat is als zij het kwijt moeten anders sprineg er wat componenten uit en nu motiveren ze bedrijven te verbruiken zodat het net stabiliseert.

Goedkope stroom is niet omdat er genoeg is maar juist omdat er teveel is en contracten afschalen niet rendable is. Ze zijn geen fylantropische instelling die even jouw goedkoop strom aanbieden.
Patriot @Scriptkid16 oktober 2024 15:31
Dus als niemand afneemt gebeurd er niks ?
Dat zeg ik niet, en heeft hier toch ook niks mee te maken? Verhogen van afname is inderdaad ook een oplossing en een vermindering van afname verergert het. Je kunt als opwekker ook met deze zijde van de berekening spelen. Gewoon zorgen dat je niet teruglevert door het zelf te gebruiken. Dat is technisch gezien geen afname, maar in deze context functioneel hetzelfde.
Nee dat is als zij het kwijt moeten anders sprineg er wat componenten uit en nu motiveren ze bedrijven te verbruiken zodat het net stabiliseert.

Goedkope stroom is niet omdat er genoeg is maar juist omdat er teveel is en contracten afschalen niet rendable is. Ze zijn geen fylantropische instelling die even jouw goedkoop strom aanbieden.
Het maakt toch niet uit waarom je geld toe krijgt voor afname van het net op zo'n moment? Je hele punt was dat er een soort ongelijkheid was, maar als er iets zorgt voor ongelijkheid dan is het dat een consument de energie die door hen wordt opgewekt in feite aan het net kan 'opdringen'. Het feit dat je geld toe krijgt als je op de momenten dat dat massaal gebeurt toont aan dat er niet gekozen is voor een eenzijdige oplossing (nl. het verhogen/introduceren van terugleverkosten).
Scriptkid @Patriot16 oktober 2024 15:39
[...]


Dat zeg ik niet, en heeft hier toch ook niks mee te maken? Verhogen van afname is inderdaad ook een oplossing en een vermindering van afname verergert het. Je kunt als opwekker ook met deze zijde van de berekening spelen. Gewoon zorgen dat je niet teruglevert door het zelf te gebruiken. Dat is technisch gezien geen afname, maar in deze context functioneel hetzelfde.


[...]


Het maakt toch niet uit waarom je geld toe krijgt voor afname van het net op zo'n moment? Je hele punt was dat er een soort ongelijkheid was, maar als er iets zorgt voor ongelijkheid dan is het dat een consument de energie die door hen wordt opgewekt in feite aan het net kan 'opdringen'. Het feit dat je geld toe krijgt als je op de momenten dat dat massaal gebeurt toont aan dat er niet gekozen is voor een eenzijdige oplossing (nl. het verhogen/introduceren van terugleverkosten).
True als pv het issue was.

Maar pv is zelfs op de meest zonnige zomer dag <80% van NL generatie. Dus omdat we 30 dagen per jaar een uitdaginging hebben in kleine delen van het land schieten we met een Grote patch het gat dicht hopen we ?
Patriot @Scriptkid16 oktober 2024 16:03
True als pv het issue was.
Nee, het is sowieso waar. Als er een overschot is dan draagt alle aanbod bij aan de kosten van dat overschot. Oók PV, en óók als dat een relatief klein onderdeel van het totaalplaatje is qua opwekking.
Maar pv is zelfs op de meest zonnige zomer dag <80% van NL generatie. Dus omdat we 30 dagen per jaar een uitdaginging hebben in kleine delen van het land schieten we met een Grote patch het gat dicht hopen we ?
De terugleverkosten zijn er niet alleen voor die 30 dagen, maar ook voor de andere manieren waarop er niet (of veel minder) wordt bijgedragen aan kosten die er werkelijk zijn als je bij teruglevering gebruik maakt van het net.
Juzzuts @Patriot16 oktober 2024 14:26
Dat is al effectief doordat de omvormers uitschakelen bij 253V.
Patriot @Juzzuts16 oktober 2024 14:47
Dat is meer een bijkomend effect van een andere situatie. Onderaan de streep kun je nog steeds op de meeste plaatsen terugleveren als het de leverancier in feite alleen maar geld kost. Punt is: Als de leverancier op enig moment kon zeggen: "Nee, hou je energie zelf maar," dan zou je van het ene op het andere moment de terugleverkosten kunnen afschaffen.

Ik zal verder niet ontkennen dat de energieleveranciers de terugleverkosten niet (zullen) gebruiken om hun winstmarge te spekken, maar het is niet alsof dat niet precies dezelfde benaderingswijze is als de mensen die een heel specifiek stel regels in stand wil houden omdat zij degene zijn de profiteren zonder dat ze bijdragen in de steeds verder stijgende kosten.

De energieleveranciers zijn ook schijnheilig, dat hoef je me niet te vertellen. Dat 'opkomen voor de mensen die geen panelen kunnen plaatsen' is gewoon een act, omdat ze aan zien komen dat ze op termijn hun winsten zullen zien dalen. Dat neemt niet weg, dat het behouden van het status quo voor mensen met panelen zal moeten betekenen dat de stijgende kosten elders komen te liggen.

We komen van een systeem waar alle kosten die gemaakt werden, konden worden vertegenwoordigd in de prijs van de energie. Dat kan eigenlijk niet meer vanaf het moment dat particulieren zelf konden terugleveren, maar dat hebben we heel lang kunnen verhullen omdat dat een kleine groep was. Hoe groter die groep, hoe onhoudbaarder dat systeem. Het afschaffen van de terugleveringskosten zou dat proces alleen maar versnellen.
Halfscherp @Scriptkid16 oktober 2024 14:17
Zijn gaan mij toch ook niet betalen om hun stroom kwijt te kunnen als afnemer.
Dat is dus letterlijk wat er gebeurt als er een negatieve energieprijs is.

Breder getrokkken: als zonnepaneelbezitter trek je een extra zware wissel op het systeem, en daar laat je alle mensen zonder panelen honderden euros per jaar voor betalen. Is natuurlijk van den zotte, helemaal omdat het vaak de armere medemens is die nog geen panelen heeft liggen.

Enfin, gewoon betalen voor je netgebruik dus ;)
Scriptkid @Halfscherp16 oktober 2024 14:34
Een negative prijs is omgedraaide wereld dat is niet mij betalen als ik het nodig heb dat is mij opzadelen te verbruiken als het mij niet uit komt.

Als dit idd zo werkt laten we dan mijn terug lever tegen die kwh salderen dat zij het niet willen. Maar nee alleen ik moet betalen.


En die arme medemens moet ook zijn steentje aan groen bij dragen.

Waar het mis gaat is niet bij de pv consument maar de pv gierigaard die dacht 15kwp lekker opleverde en maar 5kpw verbruikt.

Doe dan boetes op excessive terug leveren boven 5mw per jaar bijvoorbeeld.

Nu gaat de consument panelen uit zetten en moet de leverancier ze bij plaatsen.
Halfscherp @Scriptkid16 oktober 2024 14:40
Ik kan aan je hele post opmaken dat je bar weinig weet van hoe het energienet werkt. Sorry maar ik heb geen zin een half uur te besteden aan hoe netbalans e.d. werken.

Wil nog wel even zeggen dat
En die arme medemens moet ook zijn steentje aan groen bij dragen.
Echt een lachwekkende opmerking is, die onderlaag staat al bijna een half decennia financieel met het water tot boven de lippen. Lees je maar even in in de adviezen van de Sociaal Economische Raad.

[Reactie gewijzigd door Halfscherp op 16 oktober 2024 14:40]

Scriptkid @Halfscherp16 oktober 2024 15:33
Daar hebben we belasting en overheid voor dat is niet aan een commerciele partij met winstoogmerk om daar onderscheid in te maken zonder aan te geven wie hoe wat waar.

Daarnaast heb je het nu over een enorm klijne groep en niet de mainstream nederlander.

Dan moet het geld van de boetes naar die groep gaan en niet naar netwerk verbetering.

En ik wet hoe net balans werkt ik zet alleen de kromme regels zwart wit neer zodat je ziet hoe krom het is.

Beate zou zijn per dirext alle saldering stoppen. En terug leveren tegen 0 cent opbrengst en 0cent boete.

Dan kun je pas innoveren, kan de teruglever winst naar het netwerk en wat er overblijft samen met overheid steun naar de onderklasse. Tegelijk stimuleer je de midden klassen en high class om beter te verbruiken als er is of lokale opslag plaatsen zonder dat me. Panelen uit gaat zetten die elders dan weer geplaats moeten worden om de milue eisen te halen.

Win win voor letterlijk iedereen.
Arrigi @Scriptkid16 oktober 2024 16:55
Ik heb nu al enkele tientallen comments afgescrolld en kan @Halfscherp alleen maar bijtreden. Je snapt het niet en je wíl het niet snappen. Er zijn nochtans méér dan genoeg mensen die uitleggen wat de achterliggende werking is. Niet alleen vandaag, maar élke keer als er iets over de saldering in het nieuws komt. Ik moet het dus ook niet nóg eens proberen uitleggen.

Je veroorzaakt meer belasting op het netwerk en betaalt daarvoor. En dat gedoe over "nee ze doen het als het hun goed uitkomt", kijk eens in een spiegel?
Jij wil goedkoop afnemen als het jou goed uitkomt. Jij wil goedkoop leveren als het jou goed uitkomt.

Gebruik gewoon eens je hele opwekking zelf en gebruik zo weinig mogelijk van het net: er zijn weinig netkosten en de waarde van je eigen opgewekte energie is duidelijk voor jezelf. Done. Oh, en lever vele kilowatturen in de avonduren op winterdagen. Daar willen we allemaal graag veel voor betalen.
Scriptkid @Arrigi16 oktober 2024 19:14
Gebruik gewoon eens je hele opwekking zelf en gebruik zo weinig mogelijk van het net: er zijn weinig netkosten en de waarde van je eigen opgewekte energie is duidelijk voor jezelf. Done.
Dude your barking up the wrong tree. Ik verbruik 95% van mijn Pv zelf. Ik heb allerlij automation om terug leveren te beperken. Mijn panelen schakelen demand driven.

Maar 1kwh per dag is zo terug gelevered omdat je een poling interval van 10 sec - 5min hebt.

1kwh per dag is 350 per jaar. Op wisselvallige dagen is het net iets erger door de grote verschillen van 7 naar 2 kwh opwek in 2 sec.

Dus 500kwh terug levering is geen exoot. Nu zou je daar nog een battrij voor kunnen zetten maar is totaal niet rendable voor 1-1,5 kwh.

Dit is op een verbruik van 25-35 kwh en dus alleen de limitaties van de schakel apperatuur.

Maar nu wil men daar dus boetes over heffen.

Nee ga eerst eens schreeuwen tegen die gastrn die 20kwp hebben liggen met een dag verbruik 20kwh. En die dachten lekker geld te cashen en nu voor 20 andere huis houdens terug aan het leveren zijn.
Brechtje @Halfscherp16 oktober 2024 19:47
De zonnepaneel bezitters hebben er mede door hun investeringen voor gezorgd dat de stroomprijzen zo laag kunnen zijn, daar profiteren de niet bezitters ook van, zeker die een dynamisch contract hebben.

Daarnaast zijn er ook energieleveranciers die zelf opwekken met zonneparken en windmolens, schakelen die leveranciers die ook uit bij een negatieve stroomprijs ten behoeve van hun eigen klanten met zonnepanelen?
keko12 @Scriptkid16 oktober 2024 16:31
Bij dynamische contracten gebeurt dat wel soms...
PdeBie @bytemaster46016 oktober 2024 13:58
Eigenlijk een man in the middle die overbodig is dus. Waarom doen producenten dit niet zelf? :)
bytemaster460 @PdeBie16 oktober 2024 14:02
Omdat je dan monopolies hebt voor grote gebieden.
divvid @bytemaster46016 oktober 2024 15:27
is dat 'erg' als die producenten een "non-profit, highest quality" motto zouden hebben? ....oh wacht, ff terug in de tijd, zo was het tot 19xx.
Dat het wettelijk verboden is geeft al aan dat de restricties artificieel zijn.

[Reactie gewijzigd door divvid op 16 oktober 2024 15:28]

bytemaster460 @divvid16 oktober 2024 16:52
Prijzen van energie stegen vroeger toen het nutsbedrijven waren harder dan na de privatisering. Je haalt gewoon een prikkel weg.
BiLLY_daKid @bytemaster46016 oktober 2024 18:06
Ja duh. Er is niet meer geinvesteerd sinds de split tussen leverancier en netbeheerder, want de gemeenten en provinicies vonden het dividend wel lekker.
bytemaster460 @BiLLY_daKid16 oktober 2024 19:16
Het gaat om kale energieprijzen, niet om netwerkkosten.
divvid @bytemaster46017 oktober 2024 09:55
nutsbedrijven hadden een andere prikkel, namelijk een stabiel netwerk.

'winst' op de kale energie prijs kon daardoor doorgesluisd worden naar de netwerkkosten.

Daarnaast was er in de tijd van de nuts bedrijven een enorme energie crisis met meer afhankelijkheden an olie/gas/kolen prijs, daar waar nu zelfs oorlogen in het midden oosten nauwelijks invloed hebben op de energie prijs door de zonne/wind mix. In jouw bewering zou je daarvoor moeten compenseren.
bytemaster460 @divvid17 oktober 2024 13:05
Voor de consument stegen de kosten ten tijde van de nutsbedrijven harder dan nu. De Nutsbedrijven hebben tot in de jaren 90 bestaan. Toen was er geen enorme energiecrisis.
divvid @bytemaster46017 oktober 2024 13:45
in de periode van 1970-1990 zijn de prijzen van elektriciteit van 4 naar 11ct/kWh gegaan. Gas van 5 naar 19,7ct/kuub, Stookolie in die periode van 31 euro/ton naar 132 euro/ton, met een top van 288 euro/ton in 1985. bron CBS

Het is dus niet zo gek dat de prijzen van nuts bedrijven destijds fors stegen. Dat was ook gebeurd als er toen al geprivatiseerde bedrijven waren.
Sindsdien zijn de prijzen stabieler door een grotere mix van zonne en wind energie.
Patriot @PdeBie16 oktober 2024 14:03
Omdat dat wettelijk verboden is.
Wouterie @bytemaster46016 oktober 2024 14:05
Toevallig zijn de energieleveranciers ook de enige partij met een winstoogmerk. Natuurlijk piepen die wanneer de winstmarge op geleverde stroom te laag is. Ik vind het dan ook nogal een slecht idee dat consumenten moeten handelen met commerciële bedrijven.
Nu kan de leverancier aan de ene kant terugleverkosten rekenen en aan de andere kant diezelfde stroom met winst verkopen. Ofwel: ik betaal om te leveren en tegelijk betaalt mijn buurman (zonder panelen) om te ontvangen. Ideale situatie voor de leveranciers.
bytemaster460 @Wouterie16 oktober 2024 14:11
De energieproducenten zijn ook bedrijven met winstoogmerk. Bij alles wat je koopt heb je te maken met een commerciële partij en een winstoogmerk. Of dat nu het brood is of de energie.
De terugleverkosten moeten juist de kosten dekken. Als jij met zonnepanelen in de zomer flink teruglevert, kan de leverancier die kWh's niet met winst verkopen. In het ongunstigste geval moet die er geld op bijleggen om ze kwijt te komen terwijl jij ze netjes weggestreept krijgt tegen het afname tarief.
Juzzuts @bytemaster46016 oktober 2024 14:31
Prima, maar dat zou moeten leiden dat de prijzen omlaag gaan bij het introduceren van deze heffing. Heb jij al ergens de prijzen van contracten omlaag zien gaan?
bytemaster460 @Juzzuts16 oktober 2024 14:49
Prijzen fluctueren constant, dus ja er zijn ook lagere prijzen en ook hogere prijzen. Het is niet aan te wijzen welk deel van een daling nu precies met het terugleveren te maken heeft. Daarnaast berekenden de leveranciers niet alle terugleverkosten door. Dat doen ze nu wel, dus of het veel effect op de prijzen heeft is nog maar de vraag.
BiLLY_daKid @bytemaster46016 oktober 2024 18:07
De korte termijnbeurs wel, lange termijn is stabieler.
Het hele probleem hier, is dat die energieboeren anders moeten inkopen.
Wouterie @bytemaster46016 oktober 2024 15:49
Maar dat klopt dus niet. Stel ik lever 1 kWh en mijn buurman neemt 1 kWh af en we zitten allebei bij dezelfde leverancier. Mijn stroom stroomt vrolijk naar mijn buurman z'n wasmachine. Ik krijg er 9 cent voor, de buurman betaalt er 13 cent voor. Daar bovenop komt een terugleververgoeding. Hij heeft namelijk een 3 jarig vast contract dus betaalt altijd dezelfde prijs.

Kaal is er al 4 cent winst. Ik kan beter een kabel trekken naar de wasmachine van de buurman en een seintje geven dat hij de wasmachine aan kan zetten wanneer de zon schijnt. Netbeheerder blij, energieleverancier blij, iedereen blij, toch? Het kost toch alleen maar geld al die nutteloze stroom.

Wat is trouwens raar vind, aangezien men wil dat ergens in de nabije toekomst aan de totale energiebehoefte in Nederland kan worden voldaan uit duurzame bronnen. Dan hebben ze die overtollige kWhtjes keihard nodig! Alleen het punt is dat er partijen tussen zitten die geld willen verdienen. Die hebben heel andere doelen dan heel Nederland duurzaam van energie voorzien.
bytemaster460 @Wouterie16 oktober 2024 16:56
Als die buurman een dynamisch contract heeft krijg jij 9 cent voor een kWh en krijgt de buurman misschien ook nog eens 9 cent van het energiebedrijf omdat jij teruglevert op momenten dat de prijs negatief is. De prijzen van kWh's in de contracten zijn gebaseerd op gemiddelden tussen negatieve prijzen en hoge prijzen. kan wel zijn dat die 13 cent betaalt als jij teruglevert maar het kan ook zijn dat hij 13 cent betaalt terwijl de prijs op dat moment hoog is vanwege de hoge vraag.
Je moet dus niet één situatie eruit pakken maar over het geheel kijken.
Wouterie @bytemaster46016 oktober 2024 18:54
Zelfs over het geheel is het zo dat de meeste consumenten zitten met een vast contract. Slechts 4% van alle huishoudens hebben een dynamisch contract (augustus 2024) De voorbeelden van dynamische contracten zijn eerder uitzondering dan regel.
De consumentenmarkt is een gescheiden markt, dus vreemd genoeg kunnen mijn kWhtjes niet aan Shell gedoneerd worden. In Moerdijk willen ze het graag voor nop overnemen hoor!
bytemaster460 @Wouterie16 oktober 2024 19:14
Zoals gezegd, de prijzen in de vaste contracten zijn gemiddelden om de kosten en een gezonde winst te kunnen dekken. De verliezen die men maakt bij dynamische contracten worden gecompenseerd bij vaste contracten. Dus nogmaals je moet niet alleen kijken wat jouw contract doet en dat van de buurman maar wat de hele portefeuille aan contracten doet als hartje zomer de zon achter de wolken vandaan komt.
Wouterie @bytemaster46016 oktober 2024 20:43
Maar die markt van dynamische contracten is marginaal. We hebben het over slechts 4% van de totale huishoudens. Het bestaat niet dat die 4% zo hard drukt op de marges dat de 96% dat niet kan compenseren.

Goed, de cijfers. Slechts 14% van onze totale energiebehoefte wordt op dit moment duurzaam opgewekt en 1% door kern. Elektriciteit is 18% van die totale energie. In 2050 is het streven dat het aandeel van elektriciteit naar pakweg 50% is gestegen én 100% CO2 vrij opgewekt, in 2030 zal dat op pakweg 25% moeten zitten. Dat is een gigantische groei in de vraag naar CO2 vrije elektriciteit. Dat moet uiteraard voor een groot gedeelte door kern (of een equivalent daarvan) geregeld worden gezien de continuïteit, maar totdat die centrales staan zal er een grote rol weggelegd liggen voor zon en wind.

De energieleveranciers hebben goud in handen! Bedrijven worden geduwd richting schone energie... het enige wat hen remt is de infra, maar zodra dat is opgelost kunnen de sluizen open. Als de prijzen zo belachelijk laag zijn op zonnige, winderige dagen, dan zouden ze gek zijn om te blijven hangen aan die fossiele bronnen.

De energieleveranciers spelen hier, mijns inziens, een vuil spelletje. Ze gooien met cijfers waardoor we haast medelijden met hen krijgen, maar het is niets meer dan zand in de ogen. We lezen over energiearmoede, waardoor huishoudens de rekening niet meer kunnen betalen en we lezen over terugleverboetes omdat de leveranciers geld moeten bijleggen. Dat kan niet naast elkaar bestaan. Het kan niet aan twee kanten geld kosten.
divvid @Wouterie16 oktober 2024 15:31
het zou dan ook eerlijker zijn als consumenten ook twee contracten konden afsluiten. 1 voor levering, 1 voor terug levering. Misschien is er zomaar een commerciële partij die teruggeleverde stroom op piek momenten prima wil gebruiken, om b.v. H2 mee te maken en dat weer te verkopen. Efficiënt, nee, maar als het commercieel uit kan.....
Wouterie @divvid16 oktober 2024 15:53
Wellicht één partij die er voor is om de door particulieren opgewekte energie in te kopen en op de markt te brengen, zonder winstoogmerk. Maar dan mag weer niet van Europa want de energiemarkt is geprivatiseerd. Het punt is dat we nu zitten met een leverancier die wil verdienen op de verkoop en inkoop van energie. Tja, ergens doet dat zeer.
divvid @Wouterie17 oktober 2024 10:13
die volg ik niet. In een geprivatiseerde energie markt zou de consument dus juist de keuze moeten hebben tussen een inkoop en verkoop organisatie, uiteraard zonder dat de één de ander mag hinderen. Het zijn tenslotte slechts administratieve partijen.

Nu kan/mag je als consument niet kiezen en ben je gedwongen je teruggeleverde energie te verkopen aan je leverancier.

Gas is al losgetrokken. Je kan prima een andere gas leverancier hebben als een elektriciteitsleverancier. Waarom dan niet tussen geleverde en teruggeleverde energie. (even los van de technische beperkingen, die slechts een kostenpost zijn voor de administratieve leveranciers)

Mocht die commerciële druk ineens op de markt komen, dan zal blijken dat 'terugleverkosten' ineens als sneeuw voor de zon verdwijnen is mijn verwachting.

[Reactie gewijzigd door divvid op 17 oktober 2024 10:16]

Munters @bytemaster46016 oktober 2024 14:08
Precies, en energieopslag moet ook centraal geregeld worden, zodat er van gezamenlijke capaciteit gebruik gemaakt kan worden.
Bijvoorbeeld een zeecontainer met batterijen per wijk. Dit mag best door andere commerciele partij worden aangeboden. Het regelen van deze contracten zou wel bij de energieleveranciers moeten liggen. Het doel is dan het net ontlasten op piekmomenten, pieken en dalen afvlakken en prijzen stabiliseren.
bytemaster460 @Munters16 oktober 2024 14:16
Dat hoort helemaal niet bij energieleveranciers te liggen. Een energieleverancier kan zich op een zolderkamertje vestigen. Het is enkel een administratief bedrijf. Het leveren van energie is vluchtig. Per maand kan een klant wisselen. Een energieleverancier heeft geen enkel verband met de locatie. het is puur een "Excel-gestuurd" bedrijf.
Calypso @bytemaster46016 oktober 2024 15:43
Inderdaad. De energieleverancier is niet de energieproducent. Al opgevallen dat de energieleveranciers die begonnen zijn met terugleverkosten belangen hebben in producenten/productiefaciliteiten, vooral duurzame faciliteiten?

Ik vind het complete kolder dat een minister (goh, het zal wel toeval zijn dat ze van de VVD is) zo de oren laat hangen naar de energieleveranciers; het is nimmer een probleem geweest om geen terugleverkosten te berekenen aan specifiek zonnepaneelbezitters, maar toen de overheid ineens besloten had saldering niet af te schaffen in het tijdsbestek dat de leveranciers wilden, kon het ineens helemaal niet meer anders.

En nu salderen wel versneld wordt afgeschaft, ja, waarom zou je dan op je standpunt terugkomen als leverancier? Het is tenslotte een mooi potje met inkomsten...
bytemaster460 @Calypso16 oktober 2024 16:18
De leverancier die ermee begonnen is is Vandebron en die is geen producent. Saldering bracht nu eenmaal kosten met zich mee voor een leverancier en had in 2019 gewoon afgeschaft moeten worden, zoals in 2004 is aangekondigd. Dan hadden we het huidige gedoe niet gehad.
Calypso @bytemaster46016 oktober 2024 19:11
Vandebron heeft belangen in o.a. een windmolenpark en zonneparken. Daar kloppen ze zichzelf ook mee op de borst.
MrFax @bytemaster46016 oktober 2024 15:17
Ik heb even snel gekeken en dit is niet helemaal waar: Bijv. Eneco heeft namelijk zelf zonne- en windparken:

https://www.eneco.nl/over...oen/duurzame-bronnen/zon/
https://www.eneco.nl/over...en/duurzame-bronnen/wind/

Die is dus energieleverancier en -producent.

Dit was even een hele snelle Google-opdracht, maar zo zullen er nog wel meer zijn toch?

[Reactie gewijzigd door MrFax op 16 oktober 2024 15:19]

Wouterie @MrFax16 oktober 2024 15:56
Yep, er zijn er veel meer. Het is zeker geen wetmatigheid dat een leverancier geen producent is. Wat wel bij wet geregeld is, is dat de leverancier geen eigenaar mag zijn van de infrastructuur en de eigenaar van de infrastructuur zelf geen energieleverancier mag zijn.
MrFax @Wouterie16 oktober 2024 16:09
Mag het dan ook geen zusterbedrijf zijn?
Wouterie @MrFax16 oktober 2024 16:48
Hmmm...
De energiebedrijven in Nederland hebben voor zover nodig hun organisaties opgesplitst in productie- en leveringsbedrijven (PLB's) en netwerkbedrijven (NWB's). De netwerkbedrijven worden doorgaans aangeduid als netbeheerder.
Blijkbaar was splitsing al voldoende om te voldoen aan de Wet onafhankelijk netbeheer. Een zusterbedrijf zou, denk ik, voldoen aan de letter van de wet.
MrFax @Wouterie16 oktober 2024 17:21
Volgens mij wordt er ook iets door elkaar gehaald: EnergiePRODUCTIE is GEEN netbeheer. Netbeheerders zijn beheerders van de fysieke infrastructuur. Als Eneco een zonnepark plaatst, dan moet Eneco dus aan de netbeheerder vragen voor een aansluiting op "het net". Dat is het enige. Ze mogen dat niet zelf doen.

Eneco mag volgens mij gewoon energie produceren en leveren, alleen wel op het net van netbeheerders, en niet op een eigen stuk net.

Volgens mij hoeven energieproducenten- en leveranciers dus niet apart.

PLB staat dus ook voor Productie (!) en LeveringsBedrijven.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 16 oktober 2024 17:25]

Wouterie @MrFax16 oktober 2024 18:48
Stedin was vroeger van Eneco, door de wetgeving moesten ze worden gesplitst. Eneco is dus een voorbeeld van een bedrijf wat is opgesplitst in een PLB en NWB die eerder nog wel onder de zelfde holding vielen, en pas veel later echt gescheiden zijn van elkaar.
MrFax @Wouterie16 oktober 2024 19:37
Je leest mijn reactie niet goed: EnergiePRODUCTIE is GEEN netbeheer.
Wouterie @MrFax16 oktober 2024 20:18
Nee, klopt, dat is ook wat ik eerder zei ;) Volgens mij bedoelen we hetzelfde maar lezen we het anders.
bytemaster460 @MrFax16 oktober 2024 16:16
Natuurlijk heetf Eneco dat maar Eneco als producent en Eneco als leverancier zijn twee verschillende bedrijven. Dat moest juist losgekoppeld worden.
Wouterie @bytemaster46016 oktober 2024 16:55
Is dat zo? Volgens mij valt het allemaal onder dezelfde noemer. Stedin en Joulz moest eruit vanwege de Wet onafhankelijk netbeheer.
bytemaster460 @Wouterie16 oktober 2024 16:58
Een netbeheerder is weer wat anders dan een producent.
Producent Eneco verkoopt zijn energie ook weer aan leverancier Eneco. Anders krijg je nooit een eerlijk speelveld tussen leveranciers met en zonder productie.
Wouterie @bytemaster46016 oktober 2024 18:49
Maar waar zie jij dat die twee Eneco's gesplitst zijn? Er is zoiets als een Eneco Holding waar verschillende merken onder hangen, maar de windmolen met de Eneco sticker erop is echt dezelfde Eneco die aan mij de stroom verkoopt.
bytemaster460 @Wouterie16 oktober 2024 19:15
Dat was Europees verplicht om concurrentie te bevorderen.
Wouterie @bytemaster46016 oktober 2024 20:20
Dat ging volgens mij over het net (infra) en de energiebedrijven. Daarom is Stedin uit de Eneco Holding gegaan. Volgens mij is er geen keiharde scheiding tussen productie en verkoop. Vandebron zou het dan wel een beetje lastig hebben zeg maar.
bytemaster460 @Wouterie16 oktober 2024 20:31
Beiden. het zou raar zijn als Eneco als ook producent zijn energie tegen veel lagere tarieven kan aanbieden dan een leverancier zonder productie.
Wouterie @bytemaster46016 oktober 2024 20:46
Of ze hanteren een 'scherpe' marktprijs waardoor ze hun energie tegen een lekkere marge kunnen slijten. Nee, ik weet niet precies hoe het is geregeld. Laat ik zo zeggen dat een kaasboer met eigen koeien niet perse goedkoper is dan een kaasboer die z'n melk inkoopt.
fastedje @bytemaster46016 oktober 2024 15:36
Precies: ik ben van mening dat de netbeheerders wel een extra vergoeding zouden kunnen vragen om de netwerk capaciteit op orde te houden. Het wordt wellicht een ander verhaal als er echt een overschot is aan electriciteit. De netwerkbeheerders mogen voor zover ik weet nu zelf geen energie opslaan, ook al zou dat het net flink kunnen ontlasten. Verder gaat de wet en regelgeving veel te.langzaam en duurt het jaren voordat er enig effect te zien is van investeringen in het netwerk. Het wordt echt tijd dat er opslag komt op allerlei plaatsen in het net en dat de overheid snel de regels hiervoor verruimt.
Locke_ @SuperDre16 oktober 2024 12:08
Energie & netbeheerders klagen steen en been over alle kosten die ze hebben en investeringen die ze moeten doen, maar ze willen het vooral niet hebben over alle winsten die ze maken en investeringen die ze voor zich uit geschoven hebben.

Ik vraag mij af hoe lang dit spel nog gespeeld wordt, maar tegelijkertijd ben ik er wel van overtuigd dat de consument de rekening linksom of rechtsom wel mag betalen...
naaitsab @Locke_16 oktober 2024 14:25
Wat ik ook lastig kan plaatsen zijn de vele zonneparken die nog in aanbouw zijn. Als het allemaal zo precair en nijpend is op het net als ze claimen. Waarom worden deze nu nog steeds gebouwd en zelfs ook nog vergunningen voor nieuwe velden verstrekt? Overigens een reële vraag, geen sneer. De tijd en geld die je investeert om zo'n park te bouwen en aan te sluiten kan je mijn inziens veel beter gebruiken om een woonwijk met panelen qua net te verzwaren. Sla je 2 vliegen in 1 klap? Plus hou je kostbare grond vrij.

Ergens heb ik het gevoel dat niet alles even zuiver verloopt in de energiesector en er dingen zoals (lastige) consumenten met zonnepanelen wellicht wat te makkelijk worden weggemoffeld onder het motto 'het kan niet anders'.
QuattroNL @naaitsab16 oktober 2024 15:03
Even wat gehighlight en ge-copy-paste uit deze bron:

"Ons elektriciteitsnet is opgebouwd uit een laag-, midden- en hoogspanningsnet. De congestie problemen spelen met name op het hoog- en middenspanningsnet waar de grote zonneweides en windparken op aangesloten worden. Het laagspanningsnet waar onze woningen en kleine bedrijven op aangesloten worden hebben hier geen last van, deze maken gebruik van een kleinverbruik aansluiting (< 3x80A).

De opgewekte stroom van de zonnepanelen op je eigen dak gaat niet het midden- of hoogspanningsnet op, maar blijft op het laagspanningsnet van jouw buurt.

Maar ook op ons laagspanningsnet kunnen congestie problemen ontstaan. Als bijvoorbeeld veel bewoners in een zelfde buurt zonnepanelen hebben en op een zonnige dag bijna niemand veel stroom verbruikt, maar wel opwekt krijg je file op het net; de congestie."

Het is dus vooral belangrijk om de verschillende netten uit elkaar te houden zodat de zonneweides niet over 1 kam geschoren worden met de PV-installatie op je eigen dak; die staan letterlijk los van elkaar.
naaitsab @QuattroNL16 oktober 2024 16:03
Dat staat wel aardig haaks op de stellingen van de grote stroomboeren en de overheid. Dat juist het hoog en middenspanning netwerk flink te kort schiet en vervangen/verzwaard moet worden. Congestie en belasting hebben wel veel met elkaar te maken maar zijn natuurlijk niet hetzelfde. Is het niet meer een geval dat het laagspanningsnetwerk door verschillende redenen een congestie probleem heeft en de rest een belastingprobleem? Je kan alles scharen onder een 'capaciteitsprobleem' maar dat is nogal een ruim concept.

Hoe of hoe, als ik al zie hoe gigantisch veel m² plat dak er hier in de regio ligt bij bedrijven. Dan kan ik me er niet aan onttrekken dat we wel makkelijk dit soort weides accepteren. Een bedrijf, als die niet al ontsluiting heeft op een middenspanningsnet kan daar ook op aangesloten worden. Vaak makkelijker dan kabels trekken in een woonwijk. Wat ik wel een mooie uitvinding vind zijn met zonnepanelen parkeerplekken overdekken. Zeker niet overal mogelijk maar is geen verspilling van ruimte.
IronAngel @naaitsab16 oktober 2024 15:06
Waarom worden deze nu nog steeds gebouwd en zelfs ook nog vergunningen voor nieuwe velden verstrekt?
Ik denk (en hoop) dat dat veel meer gericht is op inspelen op de vraag. Denk hierbij aan oost-west-opstelling bij zonnepanelen of het slim afschalen van productie op het moment van overcapaciteit.

Als derde optie zijn er altijd de batterijen nog, maar productie wanneer de vraag hoog is heeft altijd voordelen (al is het maar dat je minder batterij-capaciteit nodig hebt).
pietje63 @SuperDre16 oktober 2024 12:11
Ik vraag me dan toch ook af wat voor kosten precies
Gelukkig geef je zelf het antwoord al (deels)
- grote opslag van geleverde zonneenergie
- We hebben nog steeds een groot energie tekort juist, dus blijf het dan raar vinden dat men hier niet verder in investeert.
Neemt niet weg dat dit ook "gewoon" verdisconteerd kan worden in de terugleververgoeding als de saldering verdwijnt (lagere terugleververgoeding ipv hogere vergoeding en kosten).
Timmmeeehhh @SuperDre16 oktober 2024 14:05
Opslag op schaal is (nog) niet mogelijk.
Energie die wordt opgewekt moet op datzelfde moment gebruikt worden.
We hebben geen energie tekort, we hebben een probleem met het netwerk dat het niet aan kan (juist door deze pieken en dalen in oplevering van bijvoorbeeld zonnepanelen)
GeroldM @SuperDre16 oktober 2024 17:32
Het kan soms wel 10 jaar duren voordat je (als bedrijf zijnde) van de gemeente een vergunning krijgt om je al aanwezige faciliteiten te mogen uitbreiden. Maar in die 10 jaar is er ondertussen zoveel gewijzigd, dat je geplande uitbreiding ook niet meer voldoet. Maar als je een nieuw plan inlevert, dan begint het hele vergunningstraject opnieuw.

Dat haalt de snelheid uit elk project, dat kan ik je verzekeren. Er zitten veel te veel tegenwerkers in gemeentes, welke alleen vlot door willen werken voor jou als je hen een duur betaald baantje beloofd na hun "politieke carrière".
Aerophobia1 @SuperDre16 oktober 2024 21:17
De meesten zijn soort tussenhandelaren. Met vele nevenactiviteiten om alles groener te krijgen bij de klant.
Maar nu ze massaal groener worden begint de schoen te wringen.
Met circa 140 energie aanbieders is er nog genoeg te verdienen blijkbaar.
ArnoldSmit @Locke_16 oktober 2024 11:46
Het is ondanks dat de energie bedrijven kosten maken voor het terug leveren van zonnestroom prima wettelijk af te dwingen dat die kosten voor de rekening komen van de energiebedrijven.
Of het een goede keuze zou zijn is een tweede, er wordt nu beleid gevormd voor geheel Nederland, zonder oog voor de locale situatie.
Er zijn namelijk plekken in Nederland waar die zonnestroom direct kan worden verbruikt, bijvoorbeeld bij industrie terreinen, waar veel kantoren staan en winkel centra.
Maar ook andersom, een boer met heel veel zonnepanelen, zonder dat in de omgeving daar verbuikers voor zien.

Liever zie ik daarom ook verschillende oplossingen voor de verschillende situaties.
In sommige gevallen is kan je de locale opwek direct koppelen aan lokaal verbruik, in de gevallen dat het niet zo is, kan je bijvoorbeeld subsidies geven op thuis accu's
Locke_ @ArnoldSmit16 oktober 2024 12:02
Met die subsidies willen ze ook gaan spelen idd. Ik las laatst ergens dat ze een pilot willen doen met een subsidie van ongeveer 200 euro. Dat is een subsidie van niets natuurlijk op een investering van duizenden euro's voor een thuis accu.
whiner @ArnoldSmit16 oktober 2024 12:41
Jup, met als resultaat dat de slimmeriken de mazen in de wet weten te misbruiken.
Zoals ook gedaan wordt met alle andere mooie uitzonderingen.
Scriptkid @ArnoldSmit16 oktober 2024 13:55
Top reactie ook bij ons achteraf met veel boeren bedrijven komt de sroom nooit boven de 240 volt.

Of tewel er is geen over productie de stroom vloeit direct naar de bedrijven.

Ik verbruik zelf 80+ % van mijn opgewekte energy maar soms heb ik niks nodig zou zonde zijn als ik dan mijn panelen uit moet zetten terwijl er vraag is bij de buren.

Daarnaast leverd het de leverancier ook nog op gezien hij mijn 5 cent stroom voor 25 cent kan verkopen.

Slaat gewoon nergens op dat ik dan zijn winst moet gaan verhogen. Panelen zijn inmiddels al uitgerust met shellys dus zodra ik moet gaan betalen gaan ze uit als ik terug lever en kunnen we oie gaan stoken om de stroom aan de bedrijven Te leveren.

[Reactie gewijzigd door Scriptkid op 16 oktober 2024 13:56]

vlaaing peerd @Locke_16 oktober 2024 13:24
In alle eerlijkheid vind ik de onderbouwing dat 'het niet mogelijk" is bijzonder mager van Hermans.
‘Het verbieden van het in rekening brengen van daadwerkelijke kosten die verband houden met terugleveren is een ingrijpen in de markt en de vrije prijsvorming voor marktdeelnemers'
Naast dat dit natuurlijk leest als een liberale natte droom, kan je alle onderdelen van je kosten uitsmeren over je totale operationele kosten en die uitsmeren over de totale productprijs. Daarnaast is ingrijpen in de markt altijd mogelijk, dat hebben we ook massaal gedaan door gesubsidieerd panelen te plaatsten.
kodak
@vlaaing peerd16 oktober 2024 15:51
Dat ingrijpen hield in dat een verbod op salderen werd opgeheven, niet dat er dus maar geen kosten doorberekend mogen worden naar wie de kosten maakt. 20 jaar geleden was al duidelijk dat er bij overschot kosten zijn.

Dat uitsmeren van kosten naar anderen is niet zomaar toegestaan. Je kan als bedrijf namelijk niet zomaar kosten in rekening brengen die door anderen zijn gemaakt. Dan zal het van de winst moeten af gaan, wat een bedrijf niet zomaar gaat doen. Of er moet geld bij uit de gemeenschappelijke geldkist, wat men juist wil afschaffen.

Natuurlijk kan je dan simpel stellen dat men de wet dan maar moet aanpassen, maar dat is niet zomaar zonder gevolgen voor andere handel. En voor we dan stellen dat de wetgever selectief uitzonderingen kan maken of dat er in de praktijk wel vaker kosten van anderen doorberekend worden op andermans rekening, dat is precies waarom het handhaven en belangrijk is, omdat de wetten er zijn om de ongelijkheid te beperken, niet om deze op te rekken en selectief wel zelf de voordelen te hebben en anderen te benadelen met waar ze eerlijke handel horen te mogen verwachten.
batteries4ever @Locke_16 oktober 2024 15:32
Lijkt me onzin: de kosten die de energiebedrijven maken uiten zich in een lagere prijs voor teruggeleverde stroom. In Duitsland betaal ik nu iets van €0,40/kWh en krijg slechts €0,08/kWh voor teruggeleverde stroom.
Arrigi @batteries4ever16 oktober 2024 17:18
Als ik snel even opzoek wat een nieuw contract mij kost is het 32c/kWh. 10c daarvan is energiecomponent, de rest belastingen/vaste kosten.
8c/kWh teruglevering is dus geheel in lijn met de energiecomponentkost. Ze gaan je inderdaad geen vergoeding voor gebruik van jouw aangelegde netwerk betalen (of andere bijkomstigheden).
BounceMeister @Locke_16 oktober 2024 14:11
"Energieleveranciers maken kosten voor zonnepaneelbezitters". Ze hebben die onzin weer prachtig verwoord.
icecreamfarmer @BounceMeister16 oktober 2024 15:59
Dit dus er zijn geen kosten.
CobraVE @Locke_16 oktober 2024 14:14
Hadden ze de laatste 10 jaar fatsoenlijk moeten investeren in plaats van al het geld weg te sluizen naar de directie en de aandeelhouders.
Dan was er geen probleem geweest.

Nu is het simpelweg welverdiend op de blaren zitten en hopelijk een les leren voor de volgende keer.
IronAngel @CobraVE16 oktober 2024 15:31
Iets te kort door de bocht.
Hadden ze de laatste 10 jaar
Ik gok dat je hiermee doelt op energieleveranciers? Die hoeven in die rol niks fysiek uit te voeren.

Op een rijtje in het kort de rollen op de Nederlandse energiemarkt (sommige bedrijven vervullen meerdere rollen, vooral producenten zijn vaak ook leveranciers):
Energieproducenten: produceren elektriciteit m.b.v. koolcentrales/gascentrales/windturbines/etc.
Tennet: verzorgt de hoge-spanningsleidingen
Netbeheerders (b.v. Enexis): verzorgt de fysieke connecties van stroomkastjes en aansluitingen bij mensen thuis
Energieleveranciers: verzorgen voor de eindgebruiker een factuur en kopen (op papier) volgende energie in

En ja, netbeheerders hadden dit lang en breed aan moeten zien komen en eerder moeten verzwaren. Maar zelfs al was het net volledig 100% in staat om alles op te vangen, dan zit je nog met het probleem wanneer iets opgewekt wordt en wanneer iets nodig is.

Als iemand 's avonds de kookplaat aanzet heeft het natuurlijk geen zin dat om 13:00 een zonnepaneel elektriciteit op heeft gewekt.

Hetgeen waar het hier over gaat (en waarom energieleveranciers terugleverkosten invoeren) is het feit dat een energieleverancier per kwartier moet aangeven hoeveel elektriciteit ze kopen. Heeft de energieleverancier teveel of te weinig ingekocht voor dat kwartier? Dan moeten ze het op de onbalansmarkt gaan verhandelen.
Hebben andere energieleveranciers de fout andersom gemaakt? Dan is er winst op te behalen.
Hebben andere energieleveranciers de fout niet of hetzelfde gemaakt? Dan krijg je belachelijke kosten om weg te werken (denk aan 2 euro per kwh).

Wat een energieleverancier zou kunnen doen is batterijen nemen om de klappen op te vangen, maar effectief kan iedere partij (inclusief consument) dat.
Puppetmaster @IronAngel16 oktober 2024 22:18
Maar gezien de energieleveranciers dus eigenlijk niks te maken hebben met netcongestie noch verzwaring (dat hebben andere partijen), hebben ze dus alleen te maken met de dynamische prijzen in de markt.
Dus zodra salderen voorbij is en je een dynamisch contract hebt ( en dus zelf moet betalen om van je stroom af te komen), betaal je daar automatisch voor.
Dan hoeven ze toch niet daarnaast ook nog terugleverkosten te rekenen?

Zeker niet wanneer je ook nog aan peak shaving met een thuisaccu.
BeosBeing @IronAngel17 oktober 2024 12:01
...
Tennet: verzorgt de hoge-spanningsleidingen
Netbeheerders (b.v. Enexis): verzorgt de fysieke connecties van stroomkastjes en aansluitingen bij mensen thuis
Energieleveranciers: verzorgen voor de eindgebruiker een factuur en kopen (op papier) volgende energie in

En ja, netbeheerders hadden dit lang en breed aan moeten zien komen en eerder moeten verzwaren.
...
Dat wilden ze ook, 15 jaar geleden zelfs, maar vanwege de investeringen die dat zou vergen zouden dan de netwerktarieven omhoog hebben moeten gaan en dat mocht weer niet van de ACM, en dus zijn die investeringen niet gedaan. En nu kunnen de investeringen niet meer gedaan worden omdat er onvoldoende personeel is om die werkzaamheden uit te voeren. Dat laatste gaat dus ook nog 10-15-20 jaar duren.

Tennet is trouwens nu wel druk bezig.
sdk1985 @Locke_16 oktober 2024 15:20
De primaire kosten zitten niet zozeer in het verhaal van de negatieve stroomprijzen. Die worden namelijk veroorzaakt door windenergie. Wanneer het 4 weken zonnig is in de zomer zijn de prijzen als het niet waait alsnog niet negatief.

Het probleem ontstaat door de zogenaamde onbalanskosten. Men wordt gedwongen om een voorspelling aan te leveren per kwartier over hoeveel stroom er wordt geleverd en afgenomen. Dat gaat natuurlijk niet echt lekker met PV omdat er weleens een wolk voorbij kan komen.

PV helpt echter tot zekere hoogte onbalans in het net te voorkomen omdat de consumenten PV bij 253 afschakelen. Met andere woorden, zodra het net om wat voor reden dan ook te maken krijgt met te veel levering dan schakelen steeds meer omvormers af tot de spanning weer onder de 253 zakt. Wat resteert is onbalans aan de aanbod kant, bijvoorbeeld door gelijktijdig inschakelen van EV's en warmtepompen.

Het onbalans verhaal is verder vooral een papieren tijger. Het werkt met aanbieden tegen x tarief en staat dus volledig los van wat het daadwerkelijk kost om op een onvoorzien moment energie op te wekken.
TheDudez @Locke_16 oktober 2024 16:36
Als zonnepanelen parken of windmolen parken uitstaan tijden drukke momenten krijgen ze geld toe! De consument heeft dan ook recht op geld.
Microkid Frontpage Admin @Locke_16 oktober 2024 17:58
Ze maken geen kosten. Ze maken minder winst en verbloemen dat als kosten, om een excuus te hebben om het verlies terug te halen bij de zonnepaneelbezitters.
iAR @Locke_16 oktober 2024 14:12
Het zou op z'n minst helpen dat energiebedrijven allemaal hetzelfde doen. Ik ben al jaren aan het uitstellen dat ik van mijn los-vast constructie af moet maar ik begrijp geen reet van al deze vage constructies bij energiebedrijven. Dus doe ik het maar niet.
icecreamfarmer @Locke_16 oktober 2024 15:58
Hoezo is dat niet mogelijk? Zij is er toch omdat mogelijk te maken het is een administratieve handeling.
Tao @Locke_17 oktober 2024 12:23
Och, das een wat triviale politieke discussie.
In plaats van terugleverkosten te rekenen, kunnen ze gewoon de vaste leverkosten verhogen.
Gebeurt nu ook al immers bij modelcontracten...
Centurion183 16 oktober 2024 14:07
Energieleveranciers beheren geen infrastructuur; zij kopen enkel stroom in en verkopen deze aan ons, en omgekeerd. Naar mijn mening zouden alleen netbeheerders kosten in rekening mogen brengen voor de infrastructuur, niet de leveranciers zoals nu gebeurd.

Leveranciers kopen een deel van de elektriciteit in bij eigenaren van zonnepanelen. Dit gebeurt echter niet tegen inkoopprijs, maar tegen de verkoopprijs die zij aan consumenten rekenen. Vervolgens verkopen ze deze groene stroom aan mensen zonder panelen. Hierdoor verdienen ze weinig of niets aan paneelbezitters, en dit is de werkelijke reden dat ze terugleverkosten in rekening brengen, al noemen ze deze kosten anders. Naarmate meer mensen zonnepanelen hebben, verdienen ze dus minder.

Wat is dan wel eerlijk:
- Een netbeheerder die kosten per geleverde en/of teruggeleverde kWh in rekening brengt, is eerlijker omdat grootverbruikers meer betalen en de kleine verbruiker minder. Gemiddeld zou dit evenveel moeten opbrengen als momenteel, of wellicht iets meer om het netwerk te versterken.

- Energieleveranciers betalen paneelbezitters dezelfde prijs voor hun groene stroom als de inkoopprijs van de leverancier. Bij een jaarcontract is dit een gemiddelde prijs (ahhh, eindelijk een praktische toepassing van wiskunde op school overigens ;) ) Dit bedrag is lager dan wat jezelf betaalt, maar dat is wel eerlijker. Er moet dan wel toezicht gehouden worden op de tarieven die een leverancier betaald, dit moet overeenkomen met hun inkoopsprijzen van hun stroom.

- Eigenaren van zonnepanelen, waaronder ikzelf, betalen geen belasting per kWh over de stroom die zij terug leveren aan het net. Bijvoorbeeld, als je 3000 kWh verbruikt en 1000 kWh terug levert, betaal je belasting over slechts 2000 kWh. Als je meer terug levert dan je verbruikt, betaal je geen belasting over de terug geleverde kWh's.

Paneelbezitters gaan er dan op wel op achteruit, maar dit lijkt mij wel de eerlijkste manier.
GeroldM @Centurion18319 oktober 2024 04:16
De meeste mensen bouwen hun zonnepanelen-installatie op met omvormers die afhankelijk zijn van het elektriciteitsnetwerk. Als je heel bang bent om terugleverkosten te betalen, waarom dan niet investeren in omvormers welke onafhankelijk zijn van het elektriciteitsnetwerk. Oftewel off-grid.

Ja, omvormers zijn zowiezo niet goedkoop, de off-grid versies zijn echter nog eens een flink stuk duurder. Dit betalen ze echter terug in gemoedsrust.

Nu zal je zulke omvormers niet overal mogen gebruiken, de ene gemeente is de andere niet. Verhuurders zitten er zowiezo niet op te wachten.

Als je er dus geen gebruik van mag maken, dan zou ik aan een semi-permanente panelenconstructie opzetten voor je huis. En daar dan een 2 of 3 apparaten aan hangen, welke verbruiken, maar sporadisch in huis worden gebruikt. Dan haal je de pieken van je verbruik op de meter eraf. Wat al redelijk zal schelen op je jaarrekening.

Zorg er wel voor dat je op goede voet staat met je buren, want anders zullen deze je opstelling verklikken. Dat dus, of je investeert in apparaten die op 24V of 48V werken. Dan heb je geen omvormer nodig en zit je nog altijd in het laagspanningsgebied van de wet te werken, waar de verhuurder/buren wettelijk niks aan kunnen doen. Zelfs je verzekering kan er niet tot amper moeilijk over doen.

Dat soort apparatuur is stukken duurder en vaak ook kleiner qua formaat. Koelkasten/kookplaten in campers/plezierboten zijn uitgerust met dit soort apparatuur. Als je daarmee wel uit de voeten kan, dan kun je deze apparaten praktisch rechtstreeks aan je panelen koppelen, zonder omvormer ertussen.

Die thuisbatterijen van bijvoorbeeld EcoFlow of Jackery, kun je overdag laden met je panelen of via het elektriciteitsnet. En 's avonds gebruik je die batterij om die 24V/48V apparatuur van prik te voorzien. Dat zie je al heel gauw terug op je energierekening.

Natuurlijk, bovenstaande is een gedoe en daar zitten de meeste personen niet op te wachten. Kun je jezelf daar echter wel overheen zetten, dan zul je zien dat deze methode zich snel genoeg terugverdient. En ben je er eenmaal aan gewend, dan kun je steeds meer apparatuur vervangen door 24V/48V apparatuur.

Een zonnepanelen-installatie op je dak welke 1 of meerdere omvormers aanstuurt zorgt voor (veel) meer gemak. Maar als geld besparen je doel is, dan is bovenstaande methode eentje die zich ten alle tijden terug zal verdienen, bij welke wetgeving dan ook.

Kijk op Youtube eens naar de videos van 'The 8-bit Guy'. Video's van deze persoon gaan voornamelijk over oude vormen van games en reparatie van 8-bit computers, maar er zitten echter ook een boel video's tussen over zijn zonnepaneel-installatie en batterijen-opstelling. Hij leeft met zijn gezin in Texas en storingen in de elektriciteitsvoorziening komen daar vrij vaak voor. Ook extreme weersomstandigheden, waarbij zij dan enkele uren tot dagen zonder stroom komen te zitten. Hij heeft dus zijn opstelling ingericht voor onafhankelijkheid van het grid, i.p.v. terugleveren. En hij is er ook niet bang voor om die opstelling te testen. ZIjn opstelling houdt het bijna 2 dagen vol, bij normaal gebruik van zijn huis en zijn losstaande Youtube studio naast zijn huis. Die video's zitten vol met tips.
Centurion183 @GeroldM21 oktober 2024 08:19
Thanx. Dit is interessant om in de gaten te houden. Voor nu is het nog geen goede investering, maar wellicht in de toekomst wel vermoedelijk.
Auredium 16 oktober 2024 11:37
De terug leverkosten worden verboden. Dus de kosten voor stroom in het algemeen zullen dan voor iedereen wel wat hoger komen te liggen ook als je geen zonnepanelen hebt om te compenseren.

Ik begrijp overigens dat het net verbeterd moet worden (en had moeten zijn) voor de extra belasting door zonnepanelen. Maar toch.. marktwerking gaat ervoor zorgen dat deze extra inkomsten nu gewoon op iedereen worden verhaald in de maandelijkse kosten in plaats van alleen bij zonnepaneel bezitters.
The Zep Man
@Auredium16 oktober 2024 11:42
Dus je zegt dat de kosten van het verzwaren van het net door iedereen gedragen wordt? Klinkt logisch. Immers maakt iedereen gebruik van het net.

Sommige mensen investeren in zonnepanelen en zullen daardoor op termijn goedkoper uit zijn. Die investering is maatschappelijk gewenst, want een ("groene") kWh lokaal opgewekt en geconsumeerd is een kWh die niet ver hoeft te reizen of van ver (potentieel uit een "grijze" bron) hoeft te komen. Laatst leerde ik van een medetweaker dat in slechts 5% van de gevallen er problemen zijn op wijkniveau met levering. Dus nu hebben meer lokale zonnepanelen in de meeste gevallen nut.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 16 oktober 2024 11:47]

sdziscool @The Zep Man16 oktober 2024 13:33
Sommige mensen
Je bedoelt mensen van de uppermiddenklasse die genoeg geld verdienen om de relatief dure zonnepanelen te kopen en ook veel beter de lasten kunnen dragen dan de mensen die niet rijk genoeg waren voor zonnepanelen.
Dit is niet "eerlijker verdelen" dit is "arme mensen laten betalen voor een probleem van relatief rijke mensen".
The Zep Man
@sdziscool16 oktober 2024 13:45
Je bedoelt mensen van de uppermiddenklasse die genoeg geld verdienen om de relatief dure zonnepanelen te kopen en ook veel beter de lasten kunnen dragen dan de mensen die niet rijk genoeg waren voor zonnepanelen.
De laarzentheorie in actie, inderdaad.
Dit is niet "eerlijker verdelen" dit is "arme mensen laten betalen voor een probleem van relatief rijke mensen".
Ik heb het niet over eerlijk verdelen. Ik heb het over dat de kosten van het verzwaren van het net door iedereen gedragen wordt. Hoe die verdeling onder iedereen zou moeten zijn is een ander punt van discussie.

Wel geef ik aan dat voor die discussie "grote schouders moeten zwaardere lasten gaan dragen" niet gaat werken als de grote schouders niet eerst zelf investeren, en dat die grote schouders niet investeren als het niets oplevert. Daarom heet het een "investering": de kosten gaan voor de baten uit. Geen baten? Dan gaat men geen kosten maken, met als gevolg geen zonnepanelen op daken. Geen zonnepanelen op daken, en de maatschappij zal nog meer moeten investeren in het netwerk bij gebrek aan lokale opwekking en afname (wat in 95% van de gevallen geen probleem is qua netcongestie).

Salderen was een manier om een zekere garantie te geven dat een installatie in een overzienbare tijd wordt terugverdiend. Dat wordt nu afgebouwd. Op zich is dat niet erg, maar je moet naast het afbouwen van salderen niet nog eens andere hindernissen opwerpen tegen zonnepanelen. Anders zal degene die vroeger geen huis/geld had voor zonnepanelen en nu wel iets anders gaan doen met diens geld.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 16 oktober 2024 14:00]

_JGC_ @sdziscool16 oktober 2024 14:03
Sociale huurhuizen hebben tegenwoordig ook zonnepanelen. De nieuwbouw om met zo weinig mogelijk kosten aan de EPC te voldoen, bestaande bouw om het energielabel op te krikken. Bij ons in de straat biedt de woningbouwvereniging zelfs een project aan waarbij je de panelen kunt huren tegen een vast KWh bedrag.
Die mensen betalen deze boetes ook. Ze zijn niet de eigenaar van de panelen, ze mogen ze er niet af slopen en zijn er waarschijnlijk ook helemaal niet mee bezig, een uitzondering daargelaten.

Verder kosten zonnepanelen relatief weinig. Ik had vorig jaar voor 2700 euro een nieuwe groepenkast en 2610Wp op het dak liggen. 7 jaar geleden heb ik eens een offerte opgevraagd, toen kon men 2400Wp leveren voor 4500 euro, op de oude 1978 groepenkast met bijplaatsen van een losse automaat.
bytemaster460 @sdziscool16 oktober 2024 14:07
Niet alle maatregelen die een overheid neemt zijn gebaseerd op nivellering en armoedebestrijding. Soms moeten zaken gewoon geregeld worden of op gang gebracht worden door de mensen die het kunnen betalen te stimuleren een dure aanschaf te doen.
InsanelyHack @sdziscool16 oktober 2024 14:35
Een kennis van mij in ons dorp heeft een huurhuis waar de woningbouwverenging alle huurders een aanbod deed. Ca 6 euro huurverhoging en daarvoor een zonneinstallatie van 2,4kWp op zijn dak kreeg. Ik wil als uppermiddenklassert ook wel zo'n deal eigenlijk.

Nog even precies teruggezocht,
Huur je bij Woonmeij en kies je voor zonnepanelen? Dan betaalt Woonmeij de helft van de investering. De andere helft betaal je terug met een maandelijkse toeslag. Die toeslag ligt meestal lager dan je huidige energiekosten. Waardoor je uiteindelijk geld bespaart.

[Reactie gewijzigd door InsanelyHack op 16 oktober 2024 14:38]

pegagus @sdziscool16 oktober 2024 13:46
De arme mensen profiteren op hun beurt wel weer van de investeringen van de rijke mensen. Elektrische auto's hebben geen uitstoot en maken minder geluid.

Of wil je gewoon domweg beweren dat die investering niet maatschappelijk gewenst is en we beter olie, gas en kolen kunnen blijven gebruiken, omdat de arme mensen dan beter af zijn?
Patriot @pegagus16 oktober 2024 14:17
De arme mensen profiteren op hun beurt wel weer van de investeringen van de rijke mensen. Elektrische auto's hebben geen uitstoot en maken minder geluid.
Dat is een nogal schijnheilig argument in een discussie waarde leidraad is dat 'het wel moet lonen.' Dat gaat niet over de secundaire voordelen, om ze zo maar even te noemen. Dat gaat alleen maar over geld.
pegagus @Patriot16 oktober 2024 14:58
Nee, dat is geen schijnheilig argument, maar het was een voorbeeldje hoe uiteindelijk de gehele maatschappij meedoet in de investering van rijke(re) mensen. Het zijn de arme mensen die het dichtst bij de (snel)wegen wonen.

De vraag was of het maatschappelijk gewenst is. Als het antwoord dan ja is, mag het dan ook wat lonen? En let wel, na een jaar of 7 minimaal (bij mij inmiddels wel het dubbele).

En daarbij zitten we nu in een soort tussenfase, maar uiteindelijk gaan we met zijn allen (ook de arme mensen) minder afhankelijk zijn van dictatoriale machten en geopolitiek die in ernstige mate onze energieprijs kunnen bepalen. Het prijsplafond van een paar jaar terug, heeft klauwen met geld gekost. En dat geld ging via de belasting van rijke naar arme mensen.
Patriot @pegagus16 oktober 2024 15:02
Nee, dat is geen schijnheilig argument, maar het was een voorbeeldje hoe uiteindelijk de gehele maatschappij meedoet in de investering van rijke(re) mensen. Het zijn de arme mensen die het dichtst bij de (snel)wegen wonen.
Wat ik er schijnheilig aan vind, is dat de arme mensen niet teveel naar hun portemonnee mogen kijken en vooral de andere (milieu)voordelen moeten zien als 'hun winst', maar dat die voordelen aan de andere kant als gelul in de marge neergezet worden en er alleen maar gesproken wordt over 'mag het lonen' wat dus ongeveer neerkomt op 'ik wil relatief minder bijdragen aan de kosten zodat mijn installatie na 7 jaar meer rendeert dan als ik was gaan beleggen.'
pegagus @Patriot16 oktober 2024 16:11
Arme mensen mogen prima naar hun portemonnee kijken, maar het is kortzichtig te denken dat vooral de rijken profiteren van hun zonnepanelen en elektrische auto's. Maatschappelijk breed is dit een gunstige ontwikkeling voor alle mensen die deel uit maken van de maatschappij. Dit in tegenstelling tot bv op vakantie gaan met het vliegtuig, om maar eens een dwarsstraat te noemen.

En dan moet je als maatschappij gaan kijken hoe je die kosten op een goede manier verdeelt, zodat het nog wel aantrekkelijk blijft voor die rijken om te investeren. Dan voer je een heel andere discussie dan die van arm versus rijk.
Patriot @pegagus16 oktober 2024 17:58
En dan moet je als maatschappij gaan kijken hoe je die kosten op een goede manier verdeelt, zodat het nog wel aantrekkelijk blijft voor die rijken om te investeren. Dan voer je een heel andere discussie dan die van arm versus rijk.
Nee, niet mee eens. Dat de mensen om mij heen die weinig te besteden hebben maar blij zouden moeten zijn als zij toevallig een beetje profijt hebben van mijn uitgaven is pervers en zeker geen "goede manier om de kosten te verdelen."
pegagus @Patriot17 oktober 2024 12:12
Wat is er pervers aan wanneer arme mensen delen in de opbrengsten van investeringen van rijke mensen? Het alternatief is belasting heffen en dat collectief investeren.

De grond onder huurwoningen is ook goedkoper dan de grond onder koopwoningen. Ook hier profiteren de minder bedeelden van de investering van mensen die meer geld hebben.
Patriot @pegagus17 oktober 2024 12:47
Wat is er pervers aan wanneer arme mensen delen in de opbrengsten van investeringen van rijke mensen?
:') Zo kun je alles wel je kant op draaien. De manier waarop de waarde van het profijt met elkaar wordt vergeleken is pervers.
pegagus @Patriot17 oktober 2024 14:02
Het zal wel, ik kan het niet volgen. Volgens mij zijn er twee manier op een maatschappij vooruit te krijgen: belasting heffen en dat investeren, of particuliere investeringen. Subsidies zitten hier ergens tussen in. Het is deels een particulieren investering, die wordt ondersteund met gemeenschapsgeld.

Als je dat pervers vind, vermoed ik dat dat je een klassieke communist bent, die vindt alle winst ten goede moet komen van de arbeider. De keerzijde is dat niemand zich uitgedaagd voelt om ook maar iets harder te lopen dan de rest.
Patriot @pegagus17 oktober 2024 17:10
Het zal wel, ik kan het niet volgen. Volgens mij zijn er twee manier op een maatschappij vooruit te krijgen: belasting heffen en dat investeren, of particuliere investeringen. Subsidies zitten hier ergens tussen in. Het is deels een particulieren investering, die wordt ondersteund met gemeenschapsgeld.
Je maakt het te zwart-wit. Het probleem zit hem wat mij betreft niet in het simpele feit dat mensen voordelen ondervinden van (semi-)particuliere investeringen van anderen, maar de scheve manier waarop de winsten per groep verschillende worden behandeld.
The Zep Man
@Patriot16 oktober 2024 15:00
Het moet lonen voor de partij die de initiële grote financiële investering maakt (met bijbehorend risico). Dat loont zich in geld. Het moet maatschappelijk lonen. Dat doet het deels in geld (lagere energiekosten overall), een lagere belasting van het net (minder kans op problemen, en daarmee indirect geld omdat minder snel geïnvesteerd hoeft te worden), en een beter klimaat (want gebruik "groen" opgewekte energie in plaats van "grijs").

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 16 oktober 2024 15:04]

Patriot @The Zep Man16 oktober 2024 15:23
De schijnheiligheid waar ik op doelde uit zich doordat aan de ene kant van het argument heel veel nadruk wordt gelegd op het economische voordeel dat iemand er van moet hebben, aan de andere kant wordt snel gereageerd met "ja, maar jij hebt er ook allerlei voordelen van."

Anders gezegd: Als die andere voordelen zo belangrijk zijn, dan zijn die terugleverkosten toch peanuts? Kijk naar al die voordelen die "je" krijgt. Sure, de economische winst is wat minder groot maar onderaan de streep is er nog steeds heel veel gewonnen.
The Zep Man
@Patriot16 oktober 2024 16:08
Anders gezegd: Als die andere voordelen zo belangrijk zijn, dan zijn die terugleverkosten toch peanuts?
De terugleverboete heeft een aantal nadelen:

• In combinatie met het afbouwen van salderen is er geen zekerheid dat een installatie terugverdient wordt binnen een schappelijke tijd.
• Het maakt het vergelijken van energieleveranciers lastig. Deze complexiteit over de levensduur van een installatie demotiveert ook om eraan te beginnen.
Sure, de economische winst is wat minder groot maar onderaan de streep is er nog steeds heel veel gewonnen.
Wat is volgens jou een redelijke terugverdientijd?
Patriot @The Zep Man16 oktober 2024 16:26
• In combinatie met het afbouwen van salderen is er geen zekerheid dat een installatie terugverdient wordt binnen een schappelijke tijd.
Dit is een verbloeming van precies datgene waar ik tegen ageer: Vanuit de paneelbezitter wordt alleen maar vanuit het economisch perspectief geredeneerd. Zodra het niet in geld uit te drukken is tellen we het in feite niet mee als winst. Maar als daardoor kosten elders terechtkomen dan worden die bijkomstigheden ineens breed uitgelicht.

Er wordt nog net niet gedaan alsof de mensen die geen PV op hun dak hebben een soort oneigenlijk voordeel hebben 8)7
• Het maakt het vergelijken van energieleveranciers lastig. Deze complexiteit over de levensduur van een installatie demotiveert ook om eraan te beginnen.
Oppervlakkig wel mee eens, maar ik schat dit minimaal in in vergelijking met het argument hierboven.
Wat is volgens jou een redelijke terugverdientijd?
Ergens tussen quitte over de levensduur en een netto-rendement vergelijkbaar met het geld gedurende die tijd op een spaarrekening hebben.
TheDudez @The Zep Man16 oktober 2024 16:51
Het moet inderdaad lonen, want bijna niemand doet het voor het milieu. Dat is alleen een mooie bijkomstigheid. De meeste doen het alleen voor het geld. Er is nu een ware run op warmtepompen. Omdat de subsidie minder wordt. https://www.ad.nl/economi...u-hun-slag-slaan~aed9245c. De zonnepanelen worden nu ook een stuk minder geplaatst vanwege de boete.

Zonder goed financieel voordeel hadden we nu niet zulke Hooge aantallen zonnepanelen in Nederland. En dat kan ook een keuze zijn. Maar dan kan je beter je geld stoppen in een wereld wijde ETF met gemiddeld 7% rente in plaats van dit soort dingen. En dan had niemand er naar gepiept.
batteries4ever @sdziscool16 oktober 2024 15:37
Ik geloof niet dat het een serieus probleem is: met dynamische stroomprijzen gaat teruggeleverde stroom simpelweg niets meer waard zijn op een zonnige zomerdag - prima en dat levert ook voor Nederlanders zonder panelen voor geodkopere stroom. Tegelijkertijd zorgen al die zonnepanelen (nu ongeveer €60 per paneel, dus dat dure kun je ook wel weglaten) er ook voor dat Nederland minder fossiele brandstof importeert, dat is goed voor de economie en zorgt ervoor dat fossiele brandstoffen niet al te duur worden, daar profiteert elke Nederlander van, behalve aandeelhouders Shell.
BeosBeing @batteries4ever17 oktober 2024 12:22
Tegelijkertijd zorgen al die zonnepanelen (nu ongeveer €60 per paneel, dus dat dure kun je ook wel weglaten)
De grootste kosten zitten al jaren in de omvormer en de montage. Daarnaast is het niet handig te investeren in zonnepanelen als die er ook weer terug af moeten wanneer je het dak wilt gaan isoleren, wat bij platte daken meestal van bovenaf moet, en ook bij schuine pannendaken vaak de meest praktische aanpak is.

Daarnaast is het dus zo dat je voor iedere kW aan variabele stroom (zonnepanelen, windmolens e.d.) ook een kW aan bijschakelbare stroom (gas, diesel, kolen - kernenergie is niet schakelbaar, kolen gaat ook langzaam) moet hebben staan. De dure gascentrales blijven dus nodig, al draaien ze minder.
batteries4ever @BeosBeing17 oktober 2024 15:33
Dat van die kosten klopt, maar als DIY (behalve werk in de meterkast) valt dat mee, isoleren zou je dan van te voren moeten doen, of panelen weer de- en remonteren, maar dat is heel veel extra werk. Die gascentrales moeten van mij ook zeker blijven en worden duur omdat ze maar weinig draaien. ik heb begrepen dat moderne kerncentrales wel goed te schakelen zouden zijn, maar ben zelf niet bekend met die (on)dingen. Ik denk dat nucleair wat beter is dan fossiel, maar zeker niet ideaal.
BeosBeing @batteries4ever17 oktober 2024 16:59
Ik denk dat nucleair wat beter is dan fossiel, maar zeker niet ideaal.
Ideaal bestaat niet. Bij kolencentrales krijg je dan nog vlieg-as. Tegenwoordig wordt dat afgevangen en gebruikt voor de productie van gipsplaten, maar het is dus (licht) radioactief.

Grootste probleem bij nucleair is vooralsnog het kernafval. Dat zou je kunnen oplossen met thorium-centrales. Die zouden al lang gewerkt kunnen hebben maar de ontwikkeling van kernwapens vond men belangrijker. Thorium komt overal op aarde voor. Met een thorum-reactor is een meltdowen onmogelijk en je kunt het gebruiken om conventioneel nucleair afval minder schadelijk te maken.

Wikipedia: Thorium-based nuclear power
After World War II, uranium-based nuclear reactors were built to produce electricity. These were similar to the reactor designs that produced material for nuclear weapons. During that period, the government of the United States also built an experimental prototype molten salt reactor (MSR) using U-233 fuel, the fissile material created by bombarding thorium with neutrons. The MSRE reactor, built at Oak Ridge National Laboratory, operated critical for roughly 15,000 hours from 1965 to 1969. In 1968, Nobel laureate and discoverer of plutonium, Glenn Seaborg, publicly announced to the Atomic Energy Commission, of which he was chairman, that the thorium-based reactor had been successfully developed and tested.
...
Nuclear physicist Victor J. Stenger, for one, first learned of it in 2012:
It came as a surprise to me to learn recently that such an alternative has been available to us since World War II, but not pursued because it lacked weapons applications.
...
Others, including former NASA scientist and thorium expert Kirk Sorensen, agree that "thorium was the alternative path that was not taken".  According to Sorensen, during a documentary interview, he states that if the US had not discontinued its research in 1974 it could have "probably achieved energy independence by around 2000".
Op dit moment steekt India de meeste research hierin.
TheDudez @sdziscool16 oktober 2024 17:06
Het is ook niet eerlijk dat als je meer verdient dan € 75.518 bruto daarboven 49,50% belasting moet betalen dit zou voor iedereen 36,97% moeten zijn. Het is ook niet eerlijk voor de mensen die net iets teveel verdienen geen toeslagen krijgen. Werken moet lonen.

Zo ken ik er ook nog wel een paar.

[Reactie gewijzigd door TheDudez op 16 oktober 2024 17:07]

Naafkap @Auredium16 oktober 2024 11:45
Je vergeet voor het gemak even dat al die zonnepanelen de stroomprijs in de zomer vaak nihil is. Daar profiteert de niet-bezitter ook van zonder zelf een euro te hebben geïnvesteerd.
DdeM @Naafkap16 oktober 2024 12:05
Ik heb tot nu toe dat verschil nog nooit terug op mijn rekening gestort zien worden hoor. Jaar op jaar gaan de kosten omhoog en word het in de zomer ook niet goedkoper dan in de winter....
Donstil @DdeM16 oktober 2024 12:10
Ik heb tot nu toe dat verschil nog nooit terug op mijn rekening gestort zien worden hoor. Jaar op jaar gaan de kosten omhoog en word het in de zomer ook niet goedkoper dan in de winter....
Wat zou er moeten worden terug gestort dan? Het idee van een dynamisch contract is juist dat je betaald wat je gebruikt, gebruik je in een periode dat de stroomprijs onder nul zit doordat er veel mensen terug leveren betaal je dus ook "niets".
m0nkz @Donstil16 oktober 2024 12:47
Klopt niet helemaal. De belastingen worden (bij zonneplan bijv.) op jaarbasis vooruitbetaald, n.a.v. te verwachte levering. Als dat lager uitvalt, krijg je het verschil terug. Scheelde bij ons toch een kleine 800 euro.
Donstil @m0nkz16 oktober 2024 12:50
Klopt niet helemaal. De belastingen worden (bij zonneplan bijv.) op jaarbasis vooruitbetaald, n.a.v. te verwachte levering. Als dat lager uitvalt, krijg je het verschil terug. Scheelde bij ons toch een kleine 800 euro.
Ja daarom had ik niets tussen aanhalingstekens idd.
WaterFire @DdeM16 oktober 2024 12:18
Neem een dynamisch contract, en de tarieven zijn in de zomer wel degelijk goedkoper dan in de winter.

Ik vermoed dat je rekent met de maandelijkse facturen die 12x hetzelfde zijn. In de zomer betaal je meer dan je verbruikt, en in de winter betaal je minder dan je verbruikt. Als je maandbedrag goed ingeregeld is zou je op je jaarlijkse afrekening bijna niet bij hoeven te betalen of krijg je bijna niets terug.
DdeM @WaterFire16 oktober 2024 12:39
Als je maandbedrag goed ingeregeld is zou je op je jaarlijkse afrekening bijna niet bij hoeven te betalen of krijg je bijna niets terug.
Nou die is goed ingeregeld maar wat ik dus zeg is, die word elk jaar gewoon een stuk hoger, ongeacht de prijzen door het jaar heen en ook die prijzen, zelfs bij een dynamisch contract, worden gewoon elk jaar hoger. Dus 'nihil' zoals geclaimd word heb ik als niet paneelhouder nog nooit meegemaakt. In de laatste 3 jaar is mijn maandbedrag voor stroom met zo'n 80 euro p/m gestegen en dat is op de jaarlijkse afrekening.
m0nkz @DdeM16 oktober 2024 12:51
Stroom en gas is uiteraard een stuk duurder geworden in de afgelopen 3 jaar. Vaste leveringskosten stijgen ieder jaar. Belastingen stijgen hard als je bijv, ook gas verbruikt. Stroom zou moeten dalen, maar vrij minimaal.
ApexAlpha @DdeM16 oktober 2024 12:15
Als je een contract hebt met dynamische prijzen dan is het weldegelijk goedkoper in de zomer....

Als je dat niet hebt dan is het alsnog goedkoper omdat de vaste prijs die je betaalt een gemiddelde is van de prijzen gedurende het gehele jaar. Zonder alle PV zou die dus een stuk duurder uitvallen.
Mit-46 @Naafkap16 oktober 2024 13:14
Dat geldt dan voor variabele contracten. Ik heb altijd een vast contract zodat ik precies weet wat ik ga betalen en maakt het niets uit wat de prijs in de zomer doet.
Naafkap @Mit-4616 oktober 2024 13:21
Die jaarprijs is een gemiddelde van de variërende prijs plus risico-opslag, dus nee, ook met een vast contract betaal je minder dankzij al die goedkope zonnestroom.
Mit-46 @Naafkap16 oktober 2024 13:23
Als het een gemiddelde is dan is de dure stroom uit de winter daarin toch ook meegenomen?

Hoe komt men anders aan een gemiddelde?
bazzi @Naafkap16 oktober 2024 12:14
Ik heb de afgelopen 3 jaar de uur tarieven naast die van mijn uur verbruik dan wel levering (door zonnepanelen) gelegd. Heel verrassend kwam ik op grofweg het zelfde jaar bedrag in de afgelopen 2 jaar als ik daadwerkelijk aan variabele kosten heb betaald aan de energieleverancier…. Scheelde 10tjes per jaar. Dus nu weet ik dat kijkend naar de afgelopen 2 jaar de kosten nagenoeg het zelfde zijn bij vaste tarieven en dynamische tarieven ook met teruglevering van zonnepanelen in periodes met negatieve tarieven. Met een thuis accu en beter gebruik van de electra, afschakelen van panelen bij negatieve prijzen, kan het dubbeltje wel meer de kant op vallen naar dynamisch.

Let wel: dit is afgelopen 2 jaar, dus in het verleden! Er is getekend met de tarieven die op jeroen.nl te downloaden zijn en dan de opslag van frank energie en dan inclusief btw en alle overheidsopslagen.

Owwh en om te verduidelijken:
24 zonnepanelen(ivb negatieve tarieven), geen thuis accu, geen electrische auto, wel een brine warmtepomp. (Dus duur wintergebruik)

[Reactie gewijzigd door bazzi op 16 oktober 2024 12:17]

kaas-schaaf @bazzi16 oktober 2024 12:59
Bij mij scheelt het bijna 20% (geen panelen) maar dat vergt vergaande planning voor wanneer je stroom verbruikt, zoals alleen wassen/drogen/vaatwassen/koken bij lage tarieven (indien mogelijk) en bij dure tarieven alles uitzetten. Als je een gemiddeld huishouden hebt (wat ik absoluut niet heb qua verbruik) kan ik me goed voorstellen dat het nihil is wat je bespaart.

Edit: dit betekend dus ook natte handoeken in de droger en aanzetten als de stroomprijs super negatief is. Ik doe het absoluut niet voor het milieu (hoewel het waarschijn uiteindelijk wel helpt).

[Reactie gewijzigd door kaas-schaaf op 16 oktober 2024 13:01]

lasharor @Auredium16 oktober 2024 11:39
De kosten voor iedereen wat hoger is relatief? Want het idee is dat de totale kosten omlaag gaan als de stroom goedkoop aangeleverd gaat worden via zonnepanelen.
jctjepkema @lasharor16 oktober 2024 11:46
Maar de stroom komt dan op het verkeerde moment. De verbruikspieken lopen niet in lijn met de opleverpieken. Dus dat verschil moet of opgevangen worden of we moeten de verbruikspieken proberen te verplaatsen.
DaManiac @jctjepkema16 oktober 2024 12:02
Het idee is dat als de salderingsregeling weg is, mensen met zonnepanelen meer gaan gebruiken als er zon is. Dus de wasmachine, vaatwasser, droger, etc. overdag aanzetten. Daarnaast wordt een toename van thuisbatterijen verwacht en wordt er ingezet op wijkbatterijen.
De energietransitie is niet alleen een technische transitie, het vergt in eerste instantie ook bewustwording en daarna gedragsverandering van mensen.
DealExtreme2 @DaManiac16 oktober 2024 12:07
Deze alvast voor over 20 jaar: de wijkbatterij en thuisbatterij gaan hem niet worden binnen die tijd. Er is nog niet eens een techniek, en simpele berekeningen tonen aan dat het ook helemaal niet kan. Iedereen wacht op de 'innovatie' - hoewel de politiek het je wil doen geloven, is dat geen magisch woord. Iets wat natuurkundig niet kan, kan simpelweg niet. En qua veiligheid, ruimte, beheer... er is nog niemand met een concreet en haalbaar plan, laat staan de uitvoering en dan nog de schaal.

Voor mensen die twijfels hebben bij bovenstaande: energie opslaan is echt heel lastig; daarom dat we ook meren e.d. gebruiken voor grootschalige opslag. Bij wijkaccu's moet je echt denken aan 10tallen (zo niet 100 tallen) kuubs aan accu. En denk nu aan je straat ;)

[Reactie gewijzigd door DealExtreme2 op 16 oktober 2024 12:11]

Olaf van der Spek @DealExtreme216 oktober 2024 12:13
Deze alvast voor over 20 jaar: de wijkbatterij en thuisbatterij gaan hem niet worden binnen die tijd. Er is nog niet eens een techniek, en simpele berekeningen tonen aan dat het ook helemaal niet kan.
Thuisbatterijen bestaan in ieder geval gewoon: https://www.homewizard.com/nl/plug-in-battery/
DealExtreme2 @Olaf van der Spek16 oktober 2024 12:17
Yep, maar die 3kWh gaat het 'probleem' niet oplossen. Het is een kleine stap zou je zeggen, true, maar geen stap die op termijn beter wordt. Het blijft bij dit formaat altijd op die 3kWh. Nu en over 10 jaar nog steeds. Er is vrijwel geen innovatie mogelijk op dat gebied.

Los van dat ik die optie wel overweeg, het is leuk, het is cool, maar geen oplossing voor het 'winter' probleem. En die oplossing komt er ook niet in deze vorm.

[Reactie gewijzigd door DealExtreme2 op 16 oktober 2024 12:18]

bzuidgeest
@DealExtreme216 oktober 2024 12:38
3KWh?? een tesla powerwall of iets van een andere leverancier zit al gouw boven de 10KWh. Een powerwall is 13,5KWh. Die dingen worden ook langzaam steeds goedkoper. Met meer vraag zal dat alleen maar kunnen versnellen.
rboerdijk @bzuidgeest16 oktober 2024 20:53
Die 3kWh is wel een slimme investering, genoeg in de zomer om de nacht volledig op te vangen, en in de winter om het beetje stroom dat de panelen genereren helemaal voor jezelf te gebruiken.

In vergelijk is die 10kWh is in de zomer altijd zo goed als vol (loopt 's nachts terug tot 80% en dat is om 11 uur 's ochtends weer bijgevuld) en in de winter is altijd zo goed als leeg ( stel overdag tot 20% gevuld en overdag/'s nachts weer leeg) - lijkt me ook niet echt zinvol inzetten van (dure) opslag.
Toegegeven, jij komt op een regenachtige dag natuurlijk verder, maar is dat de meerprijs van duizenden euro's waard?
m0nkz @DealExtreme216 oktober 2024 13:05
Dit is ook geen oplossing voor het winterprobleem, maar om je verbruik s'nachts op te vangen.
Mijn verbruik in de nacht is tussen 100-150 watt. Pak m beet 2kwh in de winter als je tussen 19:00 en 07:00 uur rekent. Dan heb ik nog 1kwh speling zelfs. Op jaarbasis verwacht ik een kostenbesparing van +- 80 euro. Terugverdientijd is dan +- 18 jaar. Totaal niet interessant dus in mijn geval. Daar zit naar mijn idee ook de oplossing. Die 3kwh blijft hetzelfde, maar wordt wel veel goedkoper per kwh. De techniek staat echt niet stil. Dat zie je ieder jaar ook terug in de prijs per kwh.
nwagenaar @DealExtreme216 oktober 2024 13:32
Ik vermoed dat een 3kWH batterij voor de meeste gezinnen voldoende zal zijn om de dure momenten op de dag op te vangen (dat wil zeggen in de ochtend en in de avond).

De meeste mensen met zonnepanelen hebben niet een full electric configuratie met warmtepomp bijvoorbeeld en kunnen een (gedeelte) van hun opwekking gebruiken om de batterij vol te laden waardoor er - in theorie - overdag minder overtollige/opgewekte stroom op het net komt en in de avond minder wordt gevraagd van het stroomnet.

Ik ben het wel met je eens dat 3KwH door de electrificatie en door het gasloos worden niet voldoende zal zijn. In mijn geval - snelle calculatie - zou het eerder neerkomen op 5KwH tot 6KwH, ook daar zijn mogelijkheden voor.

Zonder het opladen van de elektrische auto zou ik dit relatief probleemloos kunnen realiseren icm het inplannen van de was, vaat, etc zodat deze tijdens de goedkopere momenten wordt gedaan en-of wanneer er sprake is van opwekking.

Sowieso doe ik dit nu al omdat ik gebruik maak van een Dynamische energieaanbieder (Tibber) en ik zit te kijken naar zoiets als de Homevolt, ware het niet dat ik hem zelf ga "bouwen" en ga integreren met HA.
Olaf van der Spek @DealExtreme216 oktober 2024 12:20
maar geen oplossing voor het 'winter' probleem.
Wat is het 'winter' probleem precies? Tenzij je off-grid wil gaan is het geen vereiste om de energie die je nodig hebt in de winter zelf op te wekken.
bytemaster460 @Olaf van der Spek16 oktober 2024 12:52
De investering verdien je niet terug. In de winter doe die accu feitelijk niets. In hartje zomer is zo’n accu in de loop van de ochtend al helemaal vol en ben je het grootste deel van je opbrengst alsnog aan het terugleveren.
Olaf van der Spek @bytemaster46016 oktober 2024 12:53
De investering verdien je niet terug.
Dan investeer je ergens anders in..
en ben je het grootste deel van je opbrengst alsnog aan het terugleveren.
Is dat een probleem?
bytemaster460 @Olaf van der Spek16 oktober 2024 13:13
Dan investeer je ergens anders in..
Dat is toch precies de strekking van mijn reactie en het antwoord op je vraag? Zo'n accu loont gewoon niet. Dat is hele probleem ervan.
BRAINLESS01 @Olaf van der Spek16 oktober 2024 12:26
Het probleem met thuisbatterijen is dat het allemaal kortetermijnopslag is. In de zomer heb je weken achter elkaar een enorm overschot aan energie, die batterij is dan op dag 1 vol en daarna is het alsof je helemaal geen accu hebt. In de winter is de accu vrijwel permanent leeg, dus dan heb je er ook niets aan. De enige reden dat accu's nu een beetje zin hebben is de onbalansmarkt, je kunt goedkope stroom kopen en gebruiken op momenten dat de stroom duurder is. Er is langetermijnopslag nodig, maar alle bestaande oplossingen gebruiken enorme hoogteverschillen (die wij niet hebben) of enorme hoeveelheden vloeistoffen (zoutoplossing of redox flow batterijen).

We hebben iets nodig dat overtollige energie uit de zomer beschikbaar kan maken in de winter. Ik geloof niet in waterstof vanwege de enorme verliezen, maar dat is de enige techniek die ik ken die dit in Nederland een beetje waar zou kunnen maken.
Olaf van der Spek @BRAINLESS0116 oktober 2024 12:35
Het probleem met thuisbatterijen is dat het allemaal kortetermijnopslag is.
Waarom is dat een probleem? Daar kom je prima de nacht mee door toch?
Of op een dag als vandaag, kun je het overschot zelf verbruiken.
BRAINLESS01 @Olaf van der Spek16 oktober 2024 13:10
Op een dag als vandaag is er ook geen overschot aan energie. Als je het nu het net op stuurt heeft de buurman het al gebruikt voordat het bij de wijkkast is. Als alle dagen zoals vandaag zouden zijn was er überhaupt geen probleem met (teruglevering door) zonnepanelen.
mr_evil08 @Olaf van der Spek16 oktober 2024 12:54
In de zomer zal de accu rap vol zijn en blijven, in de winter geen kans krijgen om op te laden als je alles binnen de meter wil houden.

Sturen op vraag/aanbod op het net kan wel rendabel zijn.
batteries4ever @mr_evil0816 oktober 2024 15:49
Klopt, maar op zomerdagen wil je ook 's nachts stroom hebben en in voorjaar en herfst loopt dat ding wel. In Duitsland is het nu al zinvoller over de levensduur systeem met accu te kopen. De terugverdientijd wordt langer (batterijen zijn duur), maar over 10-15 jaar is het beter. De reden om te wachten is vooral dat de techniek bij batterijen nog fors vooruit gaat en de prijzen nog behoorlijk snel dalen, je zou dus ook nog "even" kunnen wachten.
bytemaster460 @Olaf van der Spek16 oktober 2024 12:56
Je bent nog steeds heel veel aan het terugleveren in de zomer en in de winter krijg je de accu niet gevuld. Daar is heengezonden te duur voor. Dat krijg je binnen de levensduur nooit terugverdiend.
HansvDr @Olaf van der Spek16 oktober 2024 13:06
de nacht wel maar dan gebruik je niet zoveel. dus de volgende dag is dat ding voor 10.00 uur weer vol....
ApexAlpha @BRAINLESS0116 oktober 2024 15:04
Dit is echt een hardnekkig misverstand rondom batterijen.

Batterijen zijn niet bedoeld om elektriciteit voor lange termijn op te slaan. Niemand zet batterijen in, of wil ze inzetten, om in de zomer elektriciteit op te slaan en in de winter te gebruiken.

Batterijen zijn bedoeld om DEZELFDE DAG de elektriciteit die je hebt opgewekt met zon of wind te kunnen gebruiken. Ze laden en ontladen dus elke dag opnieuw, en niet één keer vol in de zomer.

Verder hebben we niet iets nodig dat energie kan bewaren van de zomer tot de winter. In de zomer is er PV (+ batterij) en in de winter is er wind. Die twee zijn mooie aanvullingen op elkaar.

Zeggen dat batterijen nutteloos zijn omdat ze niet geschikt zijn om een hele winter aan elektriciteit op te slaan is net zoiets als zeggen dat een auto nutteloos is omdat je er niet mee kan vliegen.
BRAINLESS01 @ApexAlpha17 oktober 2024 13:58
Ik zeg ook niet dat batterijen bedoeld zijn om elektriciteit voor lange termijn op te slaan. Ik zeg dat we de energietransitie niet kunnen doen zonder langetermijnopslag, en dat batterijen daar niet geschikt voor zijn. Eigenlijk hetzelfde als jij dus. Daarnaast zeg ik dat batterijen niet zoveel zin hebben, want op het moment dat heel Nederland het net nu vol gooit met elektriciteit gaan batterijen niet voor verlichting op het net zorgen. Wel op het moment dat het net sowieso al geen probleem heeft (lente/herfst), maar dan zijn batterijen vooral een economische oplossing. Ze dragen op die manier niet bij aan de energietransitie.

Wat we nodig hebben is langetermijnopslag in combinatie met een net dat de maximale productie aan zonne-energie kan. Daarmee kunnen we de overtollige stroom die we nu letterlijk weggooien opslaan en gebruiken op een moment dat we nu een schreeuwend tekort hebben. Hoewel batterijen dat in theorie kunnen zijn ze veel beter geschikt voor kortetermijnopslag, dus het is zonde om daar normale batterijen voor in te zetten. We hebben er immers al een tekort van. We hebben iets anders nodig, een nieuwe techniek of een bestaande techniek die anders ingezet wordt. Zonder hoogteverschil is dat in Nederland een enorme uitdaging, dus de uitvinder zal stinkend rijk worden.
snaggyheadshot @BRAINLESS0116 oktober 2024 16:49
Ijsselmeer in tweeën opsplitsen. Droogleggen aan de ene kant in de zomer, de andere kant weer vullen zodra het winter wordt en van de stroming energie maken :+
BRAINLESS01 @snaggyheadshot17 oktober 2024 14:02
Het IJsselmeer in tweeën splitsen heeft niet zoveel zin doordat het hoogteverschil minimaal is. Water kan enorm veel energie "opslaan", maar dan heb je enorme hoeveelheden nodig. Hoe groter het hoogteverschil, des te meer energie je erin kunt opslaan. Het IJsselmeer is zonder hoogteverschil niet groot genoeg om noemenswaardig energie op te slaan, zelfs als we het helemaal leeg pompen (en daarmee alle natuur om zeep helpen, was dat niet juist de reden om aan de energietransitie te beginnen?)
snaggyheadshot @BRAINLESS0118 oktober 2024 10:51
Het was ook niet zozeer serieus bedoelt :P
BRAINLESS01 @snaggyheadshot18 oktober 2024 10:56
Jammer. Wat nou als we een nieuw IJsselmeer onder het IJsselmeer graven? Dan kunnen we het water daar naartoe pompen :)
snaggyheadshot @BRAINLESS0118 oktober 2024 18:01
Nu praten we :Y)
BeosBeing @DealExtreme217 oktober 2024 12:27
Bij wijkaccu's moet je echt denken aan 10tallen (zo niet 100 tallen) kuubs aan accu. En denk nu aan je straat ;)
Gewoon per woning een 45-voets zeecontainer neerzetten met accu's, kost een paar centen en dan heb je ook wat, maar na maximaal 8 jaar is het versleten.
Wasabi! @DaManiac16 oktober 2024 12:09
en hoe lang duurt het voordat thuisbatterijen zijn terugverdiend zonder subsidie? In de winter heb je er ook niet veel aan, niet altijd mooi weer en minder zonuren.
Ik kan geen gebruik maken van de KOR regeling, aangezien ik deze al heb voor de zonnepanelen

In de telegraaf van de week
Waarom Nederlanders versneld aan de thuisbatterij gaan: is dit wat voor jou?
https://archive.ph/WbW7U

en ’Thuisbatterij is riskante investering en ook niet duurzaam’
https://archive.ph/ecPgQ

Beetje tegenstrijdig.
The Zep Man
@Wasabi!16 oktober 2024 12:10
Voor thuisbatterijen zal tussen nu en dan wel een subsidie komen.
Wasabi! @The Zep Man16 oktober 2024 12:14
Dus dan hoef je ze nu niet aan te schaffen.....
Trouwens, werken ze dan ook bij een stroomstoring om de rest van je huis te voorzien van stroom? Van de week toevallig een stroomstoring in de straat.

Denk niet dat zoiets als dit werkt.
https://www.homewizard.com/nl/plug-in-battery/
Get!em @Wasabi!16 oktober 2024 12:26
Die van SolarEdge met home hub werken ook als backup bij storing.
bzuidgeest
@Wasabi!16 oktober 2024 12:41
Zeker werken ze gewoon bij stroomstoring... Dat is een deel van het hele punt van die dingen. Wellicht ben je in de war met die camping batterijen die ze soms verkopen als thuisoplossing, maar de powerwall e.d. werken gewoon als backup. Niet dat je vaak storing hebt in nederland.
BlaTieBla @Wasabi!16 oktober 2024 13:37
Ik heb een 10kWh thuisbatterij en die levert niet standaard terug aan het huis bij een stroomstoring. Wel is er een extra WCD in de meterkast waar ik direct 240V AC kan tappen. Dit komt rechtstreeks van de batterij en werkt ook als de spanning in de straat wegvalt. Dus bij langere downtime kan ik via een verlengsnoer wel de koelkast e.d. van stroom voorzien.

Als je het hele huis (zonder handmatige actie) wilt voorzien van stroom uit je thuisbatterij zal er meer in je meterkast moeten gebeuren dan alleen het plaatsen/koppelen van een batterij.
FreezeXJ @The Zep Man16 oktober 2024 12:24
Ik betwijfel of het subsidie gaat worden, of gewoon afschaffen van vaste contracten (of ze heel duur maken, wat op hetzelfde neerkomt). Als je alleen maar dynamische contracten hebt, kun je kiezen, de was om 19:00 aanzetten voor 3 euro, of om 14:00 aanzetten voor 20 cent, of een thuisbatterij kopen a X-duizend euro. Kun/wil je je patroon niet aanpassen (en het boeit mij, noch de electriciteitsboer, noch de overheid ene biet hoe gerechtvaardigd je beklag is) dan mag je betalen. Geloof maar dat de thuisbatterijen dan over de toonbank vliegen, aangezien ze nu al aardig gepromoot worden en volgens mij bijna rendabel zijn als salderen nu afgeschaft wordt.

Dan heb ik het nog niet over het handelen met stroom, waardoor je thuisbatterij ook euros kan opleveren als je het zelf niet verbruikt. Dat heeft nogal wat haakjes en ogen, maar Zonneplan als voorbeeld wil het graag voor je inregelen. Nadeel: de omvormer-verliezen kosten jou geld, en ik ben nog even benieuwd hoe de overheid omgaat met belasting op stroom die je afneemt en teruglevert. Is dat gewoon aftikken bij afname, en niks terugkrijgen bij levering, of moet ik een bedrijf worden, of kan ik dat netjes 1:1 verrekenen a la saldering?

Hoe dan ook gaan we schuiven met stroom, want ik verwacht niet dat de nieuwe netwerken snel genoeg klaar zijn, of dat mensen minder gaan verbruiken.
andries98 @FreezeXJ16 oktober 2024 15:30
Het klinkt als een mooi plan totdat je je realiseerd dat de arme mensen en mensen die geen zonnepanelen kunnen (flats bijv met te weinig oppervlakte) dan waarschijnlijk zwaar genaaid worden. Ik denk dat de overheid dan wel een probleem heeft ;) dus dan zullen ze daar weer regelingen voor moeten maken en wordt het er waarschijnlijk ook niet simpeler op.
Persoonlijk ben ik bang dat het probleem nog veel erger wordt doordat onze overheid niks doet. Waardoor de arme mensen met stroomstoringen gaan zitten (+hogere net kosten ivm stroomstoringen) en de rijke mensen lekker thuis zitten met hun oude gebruik en accuutje (=niet echt last van storingen). (Wil je meer weten over waarom teveel zonnepanelen met het huidige net storing veroorzaken kan je op youtube de prachtigste (versimpele tot gedetailleerde) uitleg vinden, het is namelijk best ingewikkeld en er bestaan meerdere grote problemen)
Waarmee je dus praktisch het verschil tussen arm en rijk nog verder vergroot.

[Reactie gewijzigd door andries98 op 16 oktober 2024 15:41]

Señor Sjon @DaManiac16 oktober 2024 12:49
Heb je al eens naar de verbruiksprofielen gekeken van die apparaten? Buiten een paar piekjes op begin/eind is het vrij marginaal terwijl ze aanstaan. Een warmtepompdroger heeft zelfs vaak nog geen 1 kW aansluitvermogen. Een beetje zonne-installatie levert dan nog ruim terug.
Verwijderd @DaManiac16 oktober 2024 12:55
Dat ben ik afgelopen zomer voor de grap eens gaan doen: zon? Dan apparaten aan. Geen zon? Even kijken wanneer er weer zon is, afweging maken of ik kan/wil wachten. Ik heb verder nog wel gas voor koken en douchen en vloerverwarming (niet nuttig in de zomer).

Conclusie: dat slaat amper een deuk in een pakje boter. Ik krijg mijn eigen gebruik van zonnestroom (bierviltberekening) van 30% naar 35% vergeleken met er geen rekening mee houden vorig jaar. Op een gegeven moment ben ik toch door m'n vuile vaat, wasgoed en airfryer/ovenrecepten heen :P Dus met moeite kan ik er nog een paar procent uit persen als ik er steeds mee bezig ben. Gaat dat het verschil maken?

Wat meer verschil maakt: crypto's gaan minen als het zonnig is, air conditioning aanschaffen en aan bij zon in de zomer, en elektrisch bijverwarmen in het najaar en voorjaar. Flinke stroomslurpers aanschaffen en aanzetten dus. Niet goed voor het milieu, wél voor mijn bankrekening want ik krijg minder terugleverboete |:(
Tintel @DaManiac16 oktober 2024 13:32
Dus de wasmachine, vaatwasser, droger, etc. overdag aanzetten.
plus
gedragsverandering van mensen.
Nou, dat is niet zo bijzonder. Ooit was nachtstroom goedkoop en deed men daarom deze apparatuur 's nachts (of in het weekend) pas aan. Het gaat mis bij de "etc" want bijv. warmtepompen draaien als het binnen kouder wordt - niet direct afhankelijk van wel/niet zonne-energie. Maar dat zou nog kunnen met 'slimme' regeling.

En vervolgens krijg je het punt dat een droger pas draait nadat de wasmachine klaar is - in het weekend geen probleem. Maar als men overdag werkt dan is de zon duidelijk minder als men thuiskomt - juist als de droger zou moeten draaien.

Dus 'gedragsverandering' is niet het probleem denk ik.
Miglow @DaManiac16 oktober 2024 13:44
Maar hoe ga ik dan in de zomer 20kwh verbruiken van de zonnepanelen? Kreeg een mail van Greenchoice waarin geprezen werd dat het nog steeds loont om zonnepanelen te hebben, maar ga met mijn huidige verbruik wel van 84 naar 126 per maand..... En daar bovenop nog de €16 huur die ik aan de woningbouwvereniging moet betalen voor de zonnepanelen.
Pe Nis @DaManiac16 oktober 2024 12:35
Wie wil er een brandbom aan de muur? Ik denk dat de opstalverzekering dan 3x zo hoog wordt.
bytemaster460 @Pe Nis16 oktober 2024 12:57
Het zijn hele andere accu’s. Heb je al eens een bericht gezien over een zelfontbrandende thuisaccu?
bzzzt @bytemaster46016 oktober 2024 13:18
Het zijn dezelfde accu's. Niet dat ze vaak ontbranden, maar het gebeurt af en toe wel.
https://www.pressdemocrat...riginated-in-tesla-in-wa/
bytemaster460 @bzzzt16 oktober 2024 13:57
Het zou kunnen dat sommige thuisbatterijen wel hetzelfde zijn maar doorgaans worden de veiligere lithiumijzerfosfaatbatterijen gebruikt. Kans op brand is nihil.
pharmacist @DaManiac16 oktober 2024 12:55
Niet echt handig als je een oudere wasmachine hebt zonder smart functie en je de hele dag weg bent en die niet op afstand aan en uitgezet kan worden. Misschien dan een nieuwe kopen en dus weer meer E-waste....Oh ja: dan mijn auto opladen tijdens de dag als je niet kan, want direct 30 km verderop (misschien maar nachtwerk doen en overdag de was doen zou ideaal zijn), dus maar naar huis rijden en daar aansluiten en met het OV naar je werk gaan die er niet is want landelijk....Kortom: het lijkt op een antwoord als Marie Antoinette: Qu'ils mangent de la brioche.....
batteries4ever @pharmacist16 oktober 2024 15:57
Voor jou misschien niet, nee, maar ik werk thuis en voor mij ziet het er anders uit. Jouw volgende wasmachine kan het wel als je daar even op let bij de aanschaf. Het hoeft trouwens niet eens "smart" te zijn, aanzetten om 13:00 helpt ook al. Zit er zelfs geen timer op dat ding? Kan er geen schakelklok tussen die dat ding om 13:00 aanschakelt (wel op het vermogen letten, gaat ook alleen bij hele oude wasmachines)?
pharmacist @batteries4ever17 oktober 2024 09:36
Het is een relatief nieuwe wasmachine...maar is het niet weer à la Antoinette: dan koop je toch een nieuwe? Een holistische aanpak zou beter zijn: In elke woning een 30 kWH batterij, gekoppeld met een grote 300 kWH straatbatterij en dat weer gekoppeld met een grotere 1 MWH wijkbatterij, zodat er een meervoudige buffering/cascadesysteem is, zodat de stroom heen en weer gebufferd kan worden bij een grote overproductie of grote vraag, voordat het van het centrale net wordt gehaald of gepompt. Dan is het mogelijk om de stroom die overdag geproduceerd wordt met je zonnepanelen ook 's avonds weer in je auto geladen kan worden als je na een lange werkdag weer thuis bent, zodat je de volgende ochtend nog voordat de zon echt optimaal begint te schijnen met een volle batterij weer de weg op kan: zo kunnen individuen binnen de grid of zelfs buiten aan elkaar stroom verkopen of afnemen en verrekenen. Ik weet dat die misschien niet echt financieel of praktisch haalbaar zal zijn, maar ik zie geen andere manier om die overtollige stroom die je niet kan gebruiken op het moment van produceren op te slaan om gebruikt te worden op andere tijdstippen, waar je het wel kunt gebruiken: thuis komen om te koken met inductie, de was doen, huis verwarmen met de warmtepomp en je auto die je aan de stekker steekt om tijdens de nacht op te laden. Toch maar weer die kerncentrale of als het mogelijk is kernfusiecentrales ?
batteries4ever @pharmacist17 oktober 2024 15:27
Heeft jouw wasmachine geen timer optie?
De 30kWh thuisbatterij gaat momenteel iets van €20.000-30.000 kosten, dat ga je dus denkelijk niet terugverdienen... en de volgende stadia kosten ook zoiets per kWh, al zal de prijs fors dalen als je zoiets voor compleet Nederland opzet. Sowieso is de gedachte alles via PV te doen niet praktisch: je warmtepomp is het belangrijkst in December/Januari, net als je PV niets opbrengt.
De Fusiecentrale komt eraan - tenminste dat wordt al een paar decennia belooft, er is vooruitgang maar ik zie die de komende 30 jaar nog niet als een oplossing.

Kernenergie ben ik weliswaar geen fan van, de energie is 3x zo duur als wind/zon en ze zijn niet verzekerbaar: een Fukushima komt gewoon op de belastingbetaler en het afval wil niemand hebben. In Duitsland denken ze over 25 jaar o.i.d. het afval uit de wegrottende vaten over een jaar of 20 te kunnen verplaatsen, een operatie die vele miljarden gaat duren. Kerncentrales worden extreem veilig ontworpen, maar 100% veilig bestaat niet. Maar ik zie ook dat alleen wind & zon het niet gaan trekken, en (bijna) alles is beter dan fossiel...
BeosBeing @pharmacist17 oktober 2024 16:37
...Een holistische aanpak zou beter zijn: In elke woning een 30 kWH batterij, gekoppeld met een grote 300 kWH straatbatterij en dat weer gekoppeld met een grotere 1 MWH wijkbatterij, zodat er een meervoudige buffering/cascadesysteem is, zodat de stroom heen en weer gebufferd kan worden bij een grote overproductie of grote vraag, voordat het van het centrale net wordt gehaald of gepompt.
Idee is goed maar wat je noemt gaat onvoldoende zijn. Ja de dag/nacht-verschillen kun je opvangen, voor de winter te kunnen overbruggen zal je toe moeten naar een accu ter grootte van een 45-voets zeecontainer per woning.
reutulus @DaManiac16 oktober 2024 13:28
De energietransitie vergt vooral inspanningen van de overheid en netbeheerders. De inspanningen en druk worden echter gemakshalve volledig bij de burger gelegd momenteel. Waarom zou de burger zelf moeten investeren in batterijen als de netbeheerder dat ook kan? Ze verdienen al jaren grof geld aan spotgoedkope zonne-energie van de brave burgers die hierin investeerden. Wat houdt "net beheren" nog in behalve zoveel mogelijk boetes en belastingen innen op de kap van de burger?
Verwijderd @reutulus16 oktober 2024 15:36
De energietransitie vergt vooral een energiebron dat er nog niet is.
Bruin Poeper @DaManiac16 oktober 2024 14:01
Als de terugleverkosten wegvallen is de prikkel om extra stroom te verbruiken als de zon schijnt nagenoeg verdwenen.
Tenzij de energieleverancier op dat moment zelf de stroomprijs verlaagt. Maar daarmee gaat hij de stroomconsumptie juist aanwakkeren, en dat druist in tegen de wens om energie te te besparen.
Vergeten @jctjepkema16 oktober 2024 12:02
Daarvoor hebben we toch piek- en daltarieven? Bijzondere nu is dat het piektarief (in theorie meer vraag dan aanbod) op hetzelfde moment is als de teruglevering uit zonnepanelen (meer aanbod dan vraag). Mijn verwachting is dat we daltarieven krijgen die aansluiten op productie uit zonneenergie en ook daltarieven in de nacht.
bytemaster460 @Vergeten16 oktober 2024 13:15
Heel contracten hebben geen piek en daltarief meer. Daarnaast heb je nu dynamische contracten waarbij de tarieven zich aanpassen aan het aanbod. Het oude piek en daltarief wat om 21:00 omslaat is volledig achterhaald.
davekok @jctjepkema16 oktober 2024 12:12
Ja dus met andere woorden. Energieleveranciers moeten gaan investeren in opslagtechnieken in plaats van opwektechnieken. Aangezien de stroom gratis geleverd wordt. Eerlijke deal toch?
bytemaster460 @davekok16 oktober 2024 13:17
Energieleveranciers zijn administratieve bedrijven. Die kopen energie in en verkopen die weer aan hun klanten. Energieproducenten en netbeheerders moeten investeren in infrastructuur en opwekking die meer aansluit bij de duurzame energie.
davekok @bytemaster46016 oktober 2024 13:40
Tijden kunnen veranderen. De markt is gebaseerd op vraag/aanbod. Als het aanbod steeds verder toeneemt. Neemt de prijs af en wordt deze uiteindelijk nul. En zo'n geval is energie opslag en teruglevering steeds meer het product en niet meer energie opwekking. Maar de tijd leert het van zelf.
bytemaster460 @davekok16 oktober 2024 14:01
Ja, maar dat doet niets af aan het feit dat energieleveranciers enkel administratieve bedrijven zijn en een administratieve handeling uitvoeren en verder niets doen met apparatuur.
Bruin Poeper @davekok16 oktober 2024 14:16
Ja dus met andere woorden. Energieleveranciers moeten gaan investeren in opslagtechnieken in plaats van opwektechnieken. Aangezien de stroom gratis geleverd wordt. Eerlijke deal toch?
Dat kan je dan vergelijken met EV auto's die ook stroom kunnen leveren aan het net.
Dat is beperkt/niet rendabel om voor dat doel een auto te kopen.
Naast apparaatkosten heb je omzettingskosten.
Uiteindelijk moet de energieleverancier toch de volle fossiele capaciteit houden om in de winter de stroombehoefte te garanderen. Wat erger is: hij zal vanwege de toenemende stroombehoefte zelfs meer fossiele capaciteit moeten bouwen. Zonnepanelen helpen daar nul komma nul niks tegen, omdat ze op het moment supreme niet thuis geven.
batteries4ever @Bruin Poeper16 oktober 2024 16:02
Voor b.v. thuiswerkers staat de EV voornamelijk naast het huis: laat er 10% inzitten om even naar de supermarkt te gaan en de rest kan je als thuisbatterij gebruiken. Grotere ritten zie je meestal aankomen, dan laat je de accu vol.
Olaf van der Spek @jctjepkema16 oktober 2024 12:01
Maar de stroom komt dan op het verkeerde moment.
Een deel van de stroom misschien, maar een ander deel niet. Of gooien we in oktober ook alle zon- en windenergie ongebruikt weg?
-NRG- @jctjepkema16 oktober 2024 12:05
Dat is maar voor maximaal 3 a 4 maanden in het jaar. De overige perioden word er meer verbruikt dan er opgewekt word. Daarnaast word er soms ook voor stroom de volle prijs betaald door een consument, die de energieleverancier gratis heeft gekregen via de panelen van de buurman. Helaas krijgen we geen inzicht in deze bedragen, het is alleen wel mogelijk dat dit niet voor elke energieleverancier evenredig verdeeld is. Toch zal de gemiddelde stroomprijs lager zijn door het aanbod van stroom via zonnepanelen van consumenten.Dus zelfs als er meer betaald moet worden door de salderingsregeling zal dit verspreid over alle gebruikers een zeer klein bedrag zijn.
Lothlórien @lasharor16 oktober 2024 12:30
Dat is een leuk idee. Maar stroom laat zich niet goed bewaren, dus als iedereen op hetzelfde zonnige moment stroom probeert te verkopen dan zullen de prijzen op dat moment laag zijn. Alleen als men in de avond de stroom terug probeert te vorderen met een kwijtschelding van de gemiddelde stroomprijs, dan komt de leverancier toch echt geld tekort.

Oftewel: de teruggeleverde stroom levert de leverancier niet zoveel op als jij later terug durft te vragen. Het verschil komt terug in de algemene stroomprijs en wie zijn daar de dupe van?
LooneyTunes @Lothlórien16 oktober 2024 15:07
Alleen als men in de avond de stroom terug probeert te vorderen met een kwijtschelding van de gemiddelde stroomprijs, dan komt de leverancier toch echt geld tekort.
Toch knap dat vele "leveranciers" (veredelde excel analisten) het sinds 2004 hebben kunnen volhouden.
Je weet wel, met gratis stroom door het jaar heen voor zonnepaneelbezitters.
Mijn stroomrekening is jaarlijks negatief. (sinds 2014) en toch is Nuon niet omgevallen. En nu zouden ze opeens geld winst tekort komen?
Gelukkig draait mijn ferraris nog gewoon terug en gaat mijn "overschot" aan jaarlijkse stroom op aan elektrische kacheltjes in de winter om weer op '0' te komen door hun 'gebrek aan winst'. Scheelt ook weer een hoop gas dat ze niet hoeven te leveren ;)
bzuidgeest
@Lothlórien16 oktober 2024 12:44
Men wilde een groene transitie. De burgers die daar in geinvesteerd hebben kan je niet vervolgens de schuld geven van het feit dat de overheid en netbeheerders op hun kont hebben gezeten voor netverzwaring en grootschalige opslag van energie (opslag in warmte, chemisch, etc etc opties zat).
lplesage @Auredium16 oktober 2024 11:41
Waarom moeten consumenten zonder zonnepanelen meebetalen aan de extra kosten veroorzaakt door zonnepaneelhouders?
Joop_Klepzeiker @lplesage16 oktober 2024 11:44
Waarom moeten mensen zonder kinderen ook meebetalen aan de kinderbijslag?
Waarom hoeven mensen met een elektrische auto geen wegenbelasting te betalen?
Zo kan ik nog wel ff doorgaan...
TweakerPas @Joop_Klepzeiker16 oktober 2024 12:03
Nou inderdaad, het ikke ikke ikke en de rest kan stikken syndroom heerst toch nog onder behoorlijk wat mensen.

Kijk eens in de zorg ik heb geen diabetes, moet ik daarvoor dan meebetalen?
Ik ben niet invalide moet ik dan we meebetalen aan al die rolstoelen?
Ik hoef niet geopereerd te worden....
Ik heb geen medicijn X nodig.....
Oh wacht we vergeten nog de immigranten!
Waarom moeten we daar met z`n allen aan meebetalen?

Er zijn zoveel dingen welke we gewoon met z`n allen voor betalen om het mogelijk te maken.
De een gebruikt X de andere Y, maar door het gezamenlijk te doen creëren we een draagvlak die iets voor iedereen mogelijk maakt! Dat willen mensen nog weleens vergeten!
Resistor @TweakerPas16 oktober 2024 12:16
Voor sommige dingen (zonnepanelen) kies je, andere dingen (je benen kwijtraken bij een ongeluk) niet.
Punkbuster @Resistor16 oktober 2024 13:25
Ook voor kinderen kies je , en je kinderloze buurman betaald zijn hele leven mee
Frunz @Resistor16 oktober 2024 15:27
Behalve bij bijna alle nieuwbouw met warmtepomp. Daar is eigenlijk niets te kiezen, want inmiddels is het verplicht dat woningen bijna engergie neutraal gebouw (BENG) of energie neutral gebouw (ENG) zijn. Het gebouw moet dus over het jaar gezien energieneutraal zijn, en zo'n beetje de enige mogelijkheid om dit te bereiken voor een consument is via zonnepanelen, of een windmolen in de tuin.
Lothlórien @TweakerPas16 oktober 2024 16:06
Omdat je in een maatschappij altijd moet kiezen tussen de kosten die je wel en niet gezamelijk draagt. Kosten die voortvloeien uit een PV installatie horen daar mijns inziens niet bij, temeer omdat maar een deel van de bevolking de mogelijkheid heeft om zonnepanelen te leggen en zo de rest van de maatschappij met kosten op te zadelen. Het "Ikke Ikke Ikke" sentiment op het moment dat Henk en Ingrid op een flat het daar niet mee eens zijn snap ik dan ook niet?

Ik kan me natuurlijk wel voorstellen dat je subsidies wilt geven op een maatschappelijk gewenste ontwikkeling en dus bijv. ook op zonnepanelen. De huidige situatie heeft echter niets met subsidies te maken, omdat subsidies doorgaans gebudgetteerd en afgebakend zijn. De huidige situatie is in feite een carte blanche waarbij kosten ongebreideld worden afgewenteld op de "minder fortuinlijke" burger
TheDudez @TweakerPas16 oktober 2024 16:58
Kijk eens in de zorg ik heb geen diabetes, moet ik daarvoor dan meebetalen?
Omdat de meeste Nederlands gewoon lui en ongezond eten! Met hier en daar wat uitzonderingen die er echt niks aan kunnen doen. https://longreads.cbs.nl/...senen-hebben-overgewicht/ Dus dat is inderdaad een goede vraag die je stelt. Waarom betalen we voor mensen die lui en ongezond eten. Ze zouden een sport abonnement gratis moeten krijgen.
Exception0x0E @lplesage16 oktober 2024 11:51
Omdat je ook mee wilt delen in de opbrengsten (goedkopere stroom) die zonnepaneelhouders veroorzaken?
Omegium @Exception0x0E16 oktober 2024 12:42
Dat is zo'n kul argument. Alsof ik dankbaar moet zijn dat iemand een investering doet in zijn eigen belang. Moet ik ook dankbaar zijn voor het bestaan van de Jumbo omdat het alle prijzen, inclusief die bij de AH omlaag brengt?

Dit is gewoon kapitalisme, producenten handelen in hun eigen belang, en dat drukt alle prijzen omlaag. Mooi meegenomen, maar ga nou niet doen alsof je het niet voor jezelf doet.

Los daarvan is deze wet niet onredelijk, als er geen saldering meer is kun je gewoon de marktwaarde betaald krijgen voor je stroom, en dan is er geen terugleververgoeding meer nodig.
rboerdijk @lplesage16 oktober 2024 12:25
Je kunt het ook omdraaien, mensen hebben geinvesteerd in een groener mileu, minder co2, minder vervuiling (en toegegeven ook om de investering op termijn weer terug te verdienen)... moeten de mensen die daar niet aan meedoen daar ook van meeprofiteren?

Je kunt ook argumenteren dat omdat er (op bepaalde tijden) overvloed is aan goedkope stroom, dat iedereen daarvan meeprofiteerd (ook de mensen zonder pannelen).

Je zou ook kunnen argumenteren voor een co2 tax - waarvoor mensen die geen vergroenende maatregelen namen (zoals zonnepanelen) meer voor moeten betalen...

[Reactie gewijzigd door rboerdijk op 16 oktober 2024 12:26]

Patriot @rboerdijk16 oktober 2024 14:25
Je kunt het ook omdraaien, mensen hebben geinvesteerd in een groener mileu, minder co2, minder vervuiling (en toegegeven ook om de investering op termijn weer terug te verdienen)... moeten de mensen die daar niet aan meedoen daar ook van meeprofiteren?
Dat is een schijnheilig argument in een discussie die alleen maar gaat over dat het economisch moet lonen, vooral omdat 'lonen' ook nog gedefinieerd is als 'ruim renderen.'
rboerdijk @Patriot16 oktober 2024 20:43
Maar in dit geval profiteerd de hele maatschappij ervan, lagere stroomprijzen, vergroening.

Stel iedereen schakelt zijn panelen uit, dan verhogen de grote maatschappijen de prijs - schaarste en het moet zich voor hen ook "ruim renderen". En dan hele weilanden vol legen met panelen - onder andere voorwaarden dan de kleine bezitter. Daar zit iets van onredelijkheid in.

Afsluiten energiecontract, daar wordt de panelbezitter gediscrimineerd (geen welkomstbonus, geen 2 jarige contracten, ondertussen terugleverboete) - ergens is het wel een keer genoeg geweest...
whiner @lplesage16 oktober 2024 12:08
Zo werkt een maatschappij misschien?
Ziektekosten, wa verzekering, etc
vlaaing peerd @lplesage16 oktober 2024 13:08
Over de hele linie genomen is zonneenergie stroom goedkoper dan gas of andere vormen van energie. In feite hebben paneleneigenaren de gemiddelde prijs al lager voor je gemaakt.

Als we massaal terug gaan op gas gaat ook jouw rekening weer omhoog.

Edit: ik bedoel dan dat energieleveranciers stroom opwekken via gas ipv zon, niet je eigen gasverbruik.

[Reactie gewijzigd door vlaaing peerd op 16 oktober 2024 13:09]

Kaasje123 @lplesage16 oktober 2024 11:50
Omdat zij (zonnepaneelhouders) investeren in een beter milieu voor iedereen om de doelstellingen te halen.

[Reactie gewijzigd door Kaasje123 op 16 oktober 2024 11:50]

vickypollard @Kaasje12316 oktober 2024 11:51
Hebben ze daarvoor niet al een mooie subsidie gekregen?
Kaasje123 @vickypollard16 oktober 2024 12:04
Jij kan de hele aanschaf met subsidie bekostigen?
vickypollard @Kaasje12316 oktober 2024 12:11
Moet dat dan?
Kaasje123 @vickypollard16 oktober 2024 13:11
Dat was niet wat ik zei. Ik gaf alleen maar aan dat mensen linksom of rechtsom een investering hebben gedaan uit hun eigen zak o.a. voor een zaak waar Nederland een afspraak over heeft gemaakt om bepaalde klimaatdoelen te halen.
MarcelGo @vickypollard16 oktober 2024 11:58
Deze regeling zorgt ervoor dat iemand die nieuwe panelen plaatst deze in een redelijke termijn terug verdiend kunnen worden, 10 tot 12 jaar. Anders zullen het aantal panelen op nieuwbouwwoningen tot het minimum terug gedrongen worden.
kaas-schaaf @MarcelGo16 oktober 2024 13:06
Bij de VVD spreekt men ineens over een redelijke terugwintijd van 10-12 jaar. Bij de salderingsregeling was dit 7 jaar en dat vond men al lang. Ofwel: wij hebben onze spullen, nu mag het omhoog maar we willen vooral niet meer betalen.

Die terugwintijd is onzin als jaren lang 7 jaar als redelijk gezien werd met behulp van subsidie.
Miglow @vickypollard16 oktober 2024 13:49
Nee, woningbouwvereniging heeft ze op het dak geplempt en berekent mij €16 per maand huur voor ze.
Mosterd @Kaasje12316 oktober 2024 11:52
Nee want de extra kosten komen doordat de inkopers van netbeheerders geen “Nee” kunnen zeggen tegen kolencentrales en biomassacentrales omdat die niet zomaar uit kunnen.

Dus hoewel ik je argument begrijp, is het feitelijk de contract van de netbeheerder waardoor er geen onverwachts extra stroom eigenlijk bij kan van particuliere zonnepanelen en daar wordt dan voor betaald in de hoop dat mensen hun panelen uithouden of minder vaak terugleveren.
Jorah_Newstone @Kaasje12316 oktober 2024 11:56
Geloof me, als ik het kon had ik ook zonnepanelen genomen, maar ik huur dus die pet gaat niet op. Dus waarom zou ik hier aan mee moeten betalen?
Aldy @Jorah_Newstone16 oktober 2024 12:39
Bij ons verzorgt de woningbouwcorporatie de aanschaf van zonnepanelen, tenminste als je wil dan kun je ze huren. Maar de verhuurder heeft ook een paar jaar geleden gezorgd voor een complete isolatie van de woning, van de kruipruimte tot de nok en nieuwe ramen en beglazing. Zonder huurverhoging.
Sommige corporaties zijn actief en andere laten het totaal afweten.
GameNympho @Aldy16 oktober 2024 13:33
Bij de verhuurders is en groot nadeel, prijs voor het plaatsen van zonnepanelen, gaat in de huurprijs omhoog. Je betaalt dus meer en langer, want zijn de panelen betaald, gaat echt de huur niet omlaag ;)

@Aldy Je vergeet de inflatie, elke keer dat je een verhoging krijgt, zit het in de prijs erbij.
Zelf heb ik ze helaas niet, dus of het zo beschreven staat in het contract weet ik niet.

[Reactie gewijzigd door GameNympho op 16 oktober 2024 18:03]

Aldy @GameNympho16 oktober 2024 14:19
Dat laatste is niet zo. Het zit niet echt in de huurprijs, maar wordt apart vermeld en de looptijd is eindig. Ik weet niet meer uit m'n hoofd hoelang.

Edit: Wat wel is, als ik ga verhuizen, dan nemen de nieuwe huurders de verplichtingen over.

[Reactie gewijzigd door Aldy op 16 oktober 2024 14:20]

GameNympho @Jorah_Newstone16 oktober 2024 12:00
Juist, hier ook, geen panelen, wel de nadelen, maar niks aan voordelen.

@Donstil @watercoolertje Dat lijkt zo, maar ik betaal het volle pond.
Zelf na bezuinigen hier, bijbetalen, ze vertellen het mooi, maar in rl :F

[Reactie gewijzigd door GameNympho op 16 oktober 2024 12:31]

Donstil @GameNympho16 oktober 2024 12:12
Juist, hier ook, geen panelen, wel de nadelen, maar niks aan voordelen.
Natuurlijk wel, door het overschot aan stroom zijn er momenten dat de stroom heel goedkoop is of zelfs gratis. Dat is iets waar je als huurder of huis bezitter zonder panelen ook gewoon van mee kunt profiteren.
@Donstil @watercoolertje Dat lijkt zo, maar ik betaal het volle pond.
Zelf na bezuinigen hier, bijbetalen, ze vertellen het mooi, maar in rl :F
Dan zeker naar een dynamisch contract kijken, want het klinkt alsof je nu gewoon op een verkeerd contract zit.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 16 oktober 2024 12:37]

watercoolertje @Donstil16 oktober 2024 12:19
Precies, en dat is in elke type contract (en dus kw-prijs) ook doorberekend dus iedereen heeft daar in bepaald mate profijt van.
Bruin Poeper @Kaasje12316 oktober 2024 14:25
Omdat zij (zonnepaneelhouders) investeren in een beter milieu voor iedereen om de doelstellingen te halen.
Zij investeren in overconsumptie. Meer zonnepanelen=materiaal/grondstoffen, ook voor de nieuwe apparaten die je dacht er gratis/goedkoop op te kunnen laten draaien.
De wereld (het milieu) wordt er niet beter van.
sjirafje @robbinwehl16 oktober 2024 12:32
Met die argumentatie zou er toch nooit verbetering komen? Dan gaat iedereen tot in lengte van jaren op anderen zitten wachten om de eerste stap te zetten.
HuisRocker @robbinwehl16 oktober 2024 13:54
Niet voor niets is er het gezegde:

Als één schaap over de dam is, volgen er meer.

En dan nog, als iedereen jou manier van doen als standaard had lossen door het lachen alle problemen ineens *Poef!* zomaar op? :+
robbinwehl @HuisRocker16 oktober 2024 15:39
Jazeker! Als je je er ma niet druk om maakt, als niemand dat doet is erg ook geen probleem ;-)
blorf @lplesage16 oktober 2024 12:02
Die hele teruglevering als dienst bestaat alleen maar op papier. Na het geschikt maken van de installatie zijn er geen handelingen meer nodig die kosten veroorzaken.
Pe Nis @lplesage16 oktober 2024 12:36
Het particuliertje met 10 paneeltjes, of zonnepaneelweides met tienduizendenpanelen?
Richo999 @lplesage16 oktober 2024 13:20
dan koop je toch fijn wat zonnepanelen en ga je meedoen? er zijn zat mogelijkheden om het the financieren tegen minimale kosten.
woon je in een appartement of flat, wat let je om het via de VVE te regelen?
huur je? dikke kans dat het voor je geregeld word.

voor de rest is er geen excuus.
Zat dingen die ik kan opnoemen die we ook los kunnen laten, zullen we daar eens aan beginnen?
Zorgkosten? ga maar gezonder leven. Oh u heeft kanker, er is een goede amerikaanse serie die dat omvat.
Kinderbijslag? toch uw keuze, betaal ze maar.
Subsidies en toeslagen voor de minderbedienden? Dat ze maar meer gaan werken voor hun centjes.
Waarom betalen we niet allemaal dezelfde inkomstenbelasting? iedereen naar de 49%!
HoppyF @lplesage16 oktober 2024 13:54
Waarom profiteren niet-zonnepanelen gebruikers van lagere prijzen omdat er nu juist veel zonnepanelen en windmolens zijn die goedkope energie leveren en miljoenen hebben geïnvesteerd?
Stel dat er helemaal GEEN wind- en zonne-energie zou bestaan, wat zou dan de prijs per kWh voor niet-zonnepanelen gebruikers zijn?
rjberg @lplesage16 oktober 2024 22:04
Waarom moet CO2 en fijnstof van andermans auto of energiecentrale in mijn longen?
Umbrah @lplesage16 oktober 2024 11:51
Omdat zonnepaneelhouders door dit soort incentieven, net zoals gas-afstappers, steeds meer motivatie krijgen (motivatie die naar mijn mening wenselijk is) om ván het net af te stappen. Nu nog fantasie, maar steeds toegankelijker nu kWh/kg steeds beter, en kWh/€ ook, én V2x ook steeds toegankelijker wordt door DC/DC/AC/AC omvormers of eigenlijk meer "home grid managers".

Op het moment dat ik zeg: ik lever naast mijn gasaansluiting óók mijn stroomaansluiting in, en dan woon ik in zo'n straat met aan een kant koopwoningen (met allemaal een laadpaal, zonnepanelen, loadbalancers, en warmtepompen) en aan de andere kant enkel huurhuizen met áls er een Auto is, het niveau "3e eigenaar Clio", dan gaan de kosten voor het net >IN< mijn straat uiteindelijk alleen bij die mensen terecht komen die het eigenlijk toch niet kunnen dragen.

Ons net, net zoals ons pensioen, onze verzekeringen/zorg, en eigenlijk alles wat we doen heeft een basis in solidariteit. Met elkaar, met het milieu, en de maatschappij als een geheel. Als je mensen zó ontmoedigd in het tonen van goed gedrag, dan heb je de kans (want duurzaam is lange termijn economisch verstandig, het heeft alleen een investering nodig) dat de basis van solidariteit wegvalt.

Dat zie je nu al bij gas, waar het aansluittarief voor iedereen hetzelfde is. Mensen die minder gebruiken, betalen dus per saldo meer. Dus heb je goed geïsoleerd en andere warmtebronnen (zoals de buitenlucht of de grond) in gebruik, dan is het per saldo heel dom om niet ook je sanitair warm water te verduurzamen want je betaalt dan te veel aan het gasnet. Mensen halen zichzelf dus van het gasnet af, en voor het onderhoud van die buizen onder de grond betaalt dus een kleiner percentage mensen (en per stuk dus meer, want die monteur vraagt zelden om een loonsverlaging immers).

Het lijkt mij onverstandig als je mensen boetes gaat geven voor goed gedrag, want het is een enorm risico voor die solidariteit.
Lothlórien @Umbrah16 oktober 2024 13:50
Daarom wordt er ook gesproken over een vergoeding. Het zijn vooral de mensen die het hier niet mee eens zijn die het een boete noemen.

Overigens zijn die vergoedingen straks helemaal niet meer nodig als er marktconform wordt omgegaan met terugleveren. Als een energieleverancier om 2 uur s'middags zoveel stroom heeft dat deze voor 1 of 2 cent kan worden doorverkocht, dan lijkt het mij niet meer dan logisch dat ik als producent ook maar een paar cent ontvang in plaats van hetgeen ik bij afname betaal.
Codeandreams @Zwarte_os16 oktober 2024 12:50
Als ik ze alleen voor eigen portemonnee had gekozen dan had ik ze niet aangeschaft, ze kosten ook geld.
Zwarte_os @Codeandreams16 oktober 2024 13:05
Ik heb ze ook niet voor de eigen portemonne maar je kan er niet omheen dat de markt compleet is ingericht op een zo kort mogelijk terugverdientijd presenteren. Als men het niet voor de eigen portemonnee deed dan heb je ook geen moeite met een terugverdientijd van 6 tot 10 jaar.
Philip Ross @Auredium16 oktober 2024 11:40
De teruglever kosten waren omdat salderen de kosten op mensen zonder panelen afwendt.
Als salderen wordt afgeschaft kunnen we gewoon transparant zijn in wat de teruglever tarieven worden en daar de kosten in doorberekenen.
Dan is een teruglever boete ook niet meer nodig.
Sandwalker @Philip Ross16 oktober 2024 12:06
Data zit ook de crux. In de zomer draait er wat airco maar dat is wel te managen met aanbod. In de winter is gas duurder en draait de ketel of warmtepomp. De warmtepomp draait echter op de kosten van de mensen zonder panelen.
Ook zonder salderen kan het prima uit. Ja je moet wat slimmer laden en misschien een thuisnetwerk gebruiken (die ook in de winter helpt om op goedkope momenten in te kopen en dus te bufferen. Dan gaat het opleveren voor iedereen, maar omdat we zo bekrompen vasthouden aan salderen staan we toe dat partijen het net gebruiken als buffer en iedereen mee mag betalen behalve zijzelf.
Philip Ross @Sandwalker16 oktober 2024 12:27
Precies, daarom is salderen een gekke regeling.
Tegelijkertijd zijn de teruglever kosten die energie maatschappijen rekenen weer zeer ondoorzichtig.
Dus beide tegelijk afschaffen lijkt me prima.
Dan kan het teruglevertarief gewoon afgesteld worden op de kosten en baten voor de energie maatschappij en kunnen consumenten zelf makkelijk uitrekenen hoe veel het ze oplevert.
pegagus @Philip Ross16 oktober 2024 13:53
Salderen was een regeling om de investering in zonnepanelen aantrekkelijk te maken. Dus al een paar jaar liggen de plannen om de saldering gedurende de eerste 7 jaar af te bouwen.

Of het zonder salderen nog aantrekkelijk is, dan weet inmiddels niet meer, omdat de energiemaatschappijen zo verschrikkelijk ondoorzichtig zijn in hun kostenopbouw en tegelijkertijd iedereen kan vergelijken. Momenteel is er een status quo, dat je enkel voor een tijdelijke korting nog moeite kunt doen om over te stappen. Voor de rest is het nagenoeg gelijk.
LooneyTunes @Philip Ross16 oktober 2024 15:18
Precies, daarom is salderen een gekke regeling.
Helaas voor de 'tegenstanders' van salderen draaien er nog iets van 15% analoge meters die automatisch salderen in het land. Al die mensen die nu dus worden belast met de terugleverboete worden ongelijk behandeld (discriminatie) en zouden massaal naar de rechter moeten stappen.

Netbeheerders moeten dan verdomd hard gaan werken om al die meters te vervangen.
En haast hebben ze er blijkbaar niet mee.
Praktijkvoorbeeld: Ferraris in 2017 afgekeurd (staat op de lijst), zou vervangen worden, mannetje die de meter zou vervangen ziet dat de gasmeter niet in de buurt zit en vertrekt.
2019 zonnepanelen geplaatst, "standaard" briefje dat een slimme meter geld gaat kosten als 'm zelf wil (genegeerd) en tot op heden draait de afgekeurde meter nog vrolijk achteruit.

[Reactie gewijzigd door LooneyTunes op 16 oktober 2024 17:21]

Richo999 @Sandwalker16 oktober 2024 13:12
if you can't beat them, join them.
ik zag inderdaad hoge terugleverkosten verschijnen toen ik dit jaar voor nieuw contract ging kijken. Mijn oplossing is gewoon een model contract afsluiten waar zoiets als teruglever kosten niet is toegestaan, fijn wettelijk contract met als enige minpunt dat het een variabel contract is.

Heb 22 panelen en lever kleine 500 kWh terug per jaar en trek 300m3 gas in, gebruik de airco's lekker om te stoken in de winter en in zomer om te koelen. Heb ook geen accu's, want waarom zou ik? die dingen zijn duur, brandgevaarlijker dan als ik ze niet had (wat mijn brand verzekering weer omhoog jaagt) etc etc. Zolang ik kan salderen en de rest terug op net kan duwen wat boeit het?
Pendora @Auredium16 oktober 2024 11:41
Hoeft niet. De salderingsregeling verdwijnt ook. Dus nu kan je een kw terugleveren voor 23 cent - 10 cent dus netto 13cent per kw terugleververgoeding, straks, wordt een kw teruggeleverd voor 6 cent. De energiemaatschappij verdient dat een extra (in dit voorbeeld) 7 cent per kw.
NoUser @Pendora16 oktober 2024 11:53
kw -> kWh
Jonathan-458 @Auredium16 oktober 2024 11:44
Ik zou het logisch vinden als het geld bij de netbeheerder beland echter gebeurt dat niet en is het de energie maatschappij die er mee weg loopt.

Netbeheerders & energiebedrijven dienen stroom grootschalig op te slaan.

Zelf een batterij aanschaffen is natuurlijk ook heel goed idee, zeker ivm de verwachting dat electra de komende tijd om vage redenen duurder wordt.
djiwie @Auredium16 oktober 2024 11:48
Dit voorstel is nog niet aangenomen door de kamer dus het verbod is allerminst zeker. Sterker nog, de minister gaf juist aan dat het moeilijk is om een dergelijk verbod op te leggen en ook niet perse wenselijk.

De extra kosten zijn overigens niet alleen door achterstallige investeringen in het energienet. Dat is iets dat met name op lokaal niveau speelt (netcongestie): doordat er op piekmomenten veel wordt teruggeleverd ontstaat daar overbelasting van het net. Dat moet opgelost worden, maar dat is niet iets wat in terugleverkosten verwerkt zit (netcongestie is namelijk een probleem van de netbeheerder en niet de energieleverancier).

In terugleverkosten zitten feitelijk 2 problemen verwerkt: 1. de kosten voor het salderen van stroom (prijsverschil tussen moment van opwekken en moment van gebruiken) - dat vervalt wanneer salderen afgeschaft wordt; en 2. onbalanskosten, die ontstaan doordat zon (en wind) veel minder stabiel zijn qua productie vergeleken met een ouderwetse kolen- of gascentrale. Ze maken extra kosten omdat er veel sneller reservecapaciteit ingekocht moet worden of een overschot verkocht. Die kosten blijven bestaan voor leveranciers. Deze kosten moeten uiteindelijk ook verhaald worden.
SuperDre @Auredium16 oktober 2024 11:54
En toch zou je verwachten dat de stroomkosten dan lager moeten worden, immers krijgen de stroomleveranciers dan 'gratis' stroom die ze weer verder verdelen en niet zelf hoeven te genereren.
bytemaster460 @SuperDre16 oktober 2024 12:23
Die stroom krijgen ze vaak als de stroomprijs laag of zelfs negatief is en de vraag dus nihil is. Er is dan een overschot.
Aartstyle @bytemaster46016 oktober 2024 13:32
En waarom is die stroomprijs laag? Precies omdat we met z'n allen zoveel opwekken.

De niet zonnepaneelhouders met een dynamisch contract profiteren dus van de lage stroomprijs doordat mensen met zonnepanelen teveel opwekken wat ze zelf niet gebruiken.

En de stroomleveranciers profiteren omdat ze die "gratis" stroom ook gewoon leveren bij mensen met een vast contract die daar het volle pond voor betalen. (disclaimer: Ik weet dat er nog heel wat meer kostenaspecten bij komen kijken)

1 ding is zeker, ons kabinet heeft eigenlijk ook geen enkel idee. Er zijn maar weinig mensen die het hele complete plaatje kunnen overzien, maar ga er maar vanuit dat de stroomleveranciers er alles aan gaan doem om de burger te piepelen en de aandeelhouders tevreden te stellen.
bytemaster460 @Aartstyle16 oktober 2024 14:00
En waarom is die stroomprijs laag? Precies omdat we met z'n allen zoveel opwekken.
Dat snap ik maar hierboven ging het over gratis stroom voor de energieleverancier om weer verder te kunnen verkopen. Het probleem is nu juist dat ze die stroom helemaal niet willen omdat ze die niet kwijt kunnen.
watercoolertje @Auredium16 oktober 2024 11:58
Ik begrijp overigens dat het net verbeterd moet worden (en had moeten zijn) voor de extra belasting door zonnepanelen. Maar toch.. marktwerking gaat ervoor zorgen dat deze extra inkomsten nu gewoon op iedereen worden verhaald in de maandelijkse kosten in plaats van alleen bij zonnepaneel bezitters.
Dat is nooit anders geweest, energieleveranciers betalen per gebruiken een vast bedrag aan netbeheerders, namelijk netbeheerderskosten, en die kosten hangen ENKEL af van je type aansluiting en niet of je wel/geen panelen hebt.
Ariejan @Auredium16 oktober 2024 11:58
Nee, nee. Het salderen stopt (ofwel, geleverde stroom wegstrepen tegen (later) gebruikte stroom). Je gaat dan gewoon 'n vergoeding krijgen voor je stroom, die natuurlijk (veel) lager gaat uitvallen per kWh dan wat je er voor betaald. Dus die hele terugleververgoeding wordt starks gewoon in mindering gebracht op de kWh-prijs die je krijgt voor teruglevering.

Vanuit dat oogpunt is het ook logisch dat er geen terugleververgoeding meer gevraagd mag worden; die kosten worden gewoon via 'n andere weg gepakt.
Globefrotter @Auredium16 oktober 2024 13:26
Je kunt ook zeggen dat degenen die in zonnepanelen hebben geïnvesteerd daar niet meer gestraft voor mogen worden.
Sinds de invoering van de terugleverkosten wordt er nagenoeg geen zonnepaneel meer verkocht, maar we moeten wél verduurzamen. Dat is niet te rijmen.
De zieke gedachte om energielevering aan de commercie en haar aandeelhouders over te laten moet van de baan. Het is belachelijk wat er aan onze energie wordt verdiend terwijl het toch tot de eerste levensbehoeften gerekend mag worden.
HoppyF @Globefrotter16 oktober 2024 14:00
Sterker nog, zonnepanelen eigenaren zijn met z’n allen één grote energie producent.
Is toch vreemd dat de macht niet bij ons als grote producent zou moeten liggen.
De meeste energiemaatschappijen produceren zelf helemaal niets maar bepalen wel eventjes hoeveel je aan vergoeding krijgt. Heel krom.
Wij (zonnepanelen eigenaren) zouden zelf de macht moeten pakken en bepalen wat de prijs is en dit verkopen aan de industrie en niet-zonnepanelen eigenaren.
bazzi @HoppyF16 oktober 2024 20:43
Ik zeg allemaal de omvormer uit doen op een vooraf afgesproken tijd ;)
HoppyF @bazzi16 oktober 2024 21:15
Inderdaad.
Dat zal een enorme impact moeten geven op het netwerk en ook op het aanbod.
Opeens valt er veel aanbod weg.
Energieleveranciers moeten opeens ergens anders (duur!) inkopen want ze moeten wel elektriciteit leveren.
Je zou dit als dwangmiddel kunnen gaan inzetten om terugleverkosten snel weg te krijgen.
thanx @Auredium16 oktober 2024 11:41
Ze kunnen ook de terugleververgoeding verlagen of de terugleververgoeding afhankelijk maken van het seizoen. Meestal zijn de grote bedrijven erg creatief en loopt de regelgeving achter de feiten aan. Maar met dit soort opties zouden de kosten wel bij de eigenaren van zonnepanelen blijven liggen.
bytemaster460 @Auredium16 oktober 2024 12:22
De energiebedrijven rekenen nu terugleverkosten omdat de salderingsregeling weer is verlengd. Ze halen feitelijk de kosten van salderen bij de klant. Als saldering wegvalt, vallen ook die kosten weg. Om te voorkomen dat er creatievelingen alsnog kosten gaan rekenen, wordt er een verbod voorgesteld.
swhnld @Auredium16 oktober 2024 12:24
Terugleverkosten zijn een deel van de vergelijking. Er blijft ruimte om met de terugleververgoeding te spelen op deze manier.
Als een energieleverancier een hogere vergoeding geeft (de wet zegt een redelijke terugleververgoeding te verwachten) op tijden met weinig aanbod zullen mensen eerder bijvoorbeeld een Oost-West opstelling plaatsen dan alle panelen op Zuid.
Een redelijke terugleververgoeding kan immers ook dynamisch zijn.
jbdeiman @Auredium16 oktober 2024 12:42
Laat ze dan alsjeblieft de regels goed beschrijven zodat je niet de situatie krijgt 'geen terugleverkosten' maar wel een hoger tarief voor de energie die je op de momenten dat het nodig is wél bij ze afneemt. Want dat zouden eigenlijk ook weer verkapte 'je hebt panelen, dus je gaat meer betalen' situaties met zich meebrengen.
MornixRS @Auredium16 oktober 2024 12:46
En terecht want waarvoor zouden die kosten vooral gedragen moeten worden door zonnepaneeleigenaars? Daarbij zorgen elk paneel ervoor dat in periode van zon de prijs lager is. Daar hebben ook niet bezitters voordeel van.
litebyte @Auredium16 oktober 2024 13:18
Heb het hier al eens eerder aangegeven. Er is nooit een nat. plan energie gemaakt - Waar allerlei ontwikkelingen op elkaar zijn afgestemd. Daar plukken we nu de vruchten van. Of het nu gaat om netverbetering & uitbreiding stroomnet (realisatie nieuwe kerncentrales), het pushen van electrische auto's, aanschaf en subsidie zonnepanelen of de aanleg van warmtenetten er is geen na.t plan gemaakt met goede afstemming.

Dat krijg je in een land waar naast tegenstrijdige financiele belangen, politiek wensdenken & populisme jarenlang de boventoon voerde.

Een familielid in Duitsland kreeg overigens nu subsidie op zijn CV installatie (gas dus) omdat in Duitsland CV installaties als groene energie worden gezien. Dus binnen de lobbycratie EU is het ook een soort van malloten kermis als het gaat om afspraken.
Cranslove @Auredium16 oktober 2024 13:30
Diezelfde marktwerking zorgde ervoor dat mensen met zonnepanelen goedkoper uit waren en leveranciers inkomsten misliepen. Dat druisd natuurlijk tegen het verdienmodel in want je wilt als leverancier wel klanten een hak kunnen zetten. Men paste het aan en ging boetes bedenken want door diezelfde marktwerking kreeg men nu minder.

De term marktwerking is niet helemaal meer wat we er destijds mee bedoelden. Je hoort het altijd overal wanneer bedrijven spekkoper zijn en de winsten exorbidant zijn. Zodra het vice versa is en de consument goedkoper uit lijkt te zijn is de kous snel af.

Maar wel goed dat dit gebeurd. Als men er niet aan verdiend, hoeft er ook geen boete betaald te worden.
Han_Solo @Auredium16 oktober 2024 13:40
Dat we onafhankelijk worden van olie en gas leveranciers zoals Rusland en Qatar is ook in het belang van iedereen, dus ik denk dat het niet onlogisch is dat iedereen meebetaald. Als bijv. eneco ergens een veld met zonnepanelen aanlegt, dan betelen die ook niet voor teruglevering.
Scriptkid @Auredium16 oktober 2024 13:59
Dat is toch geen probleem om de kosten samen te dragen.

We moeten samen naar 100% groen , niet allee. De paneel eigenaren.

Dan wil ik graagook niet meer betalen voor de wegen belasting of zorg subsidies die ik niet gebruik.

[Reactie gewijzigd door Scriptkid op 16 oktober 2024 14:00]

Puppetmaster @Auredium17 oktober 2024 08:07
Maar de energieleveranciers (lees tussenverkoper) heeft niks van doen met netverzwaring. Dat ligt bij de netbeheerder.

Dus tenzij de netbeheerder aan de leverancier kosten voor verzwaring rekent dat de leverancier per betreffende regio doorrekent aan hun klanten aldaar, hebben de terugleverkosten van leveranciers niks te maken met congestie of verzwaring van het net.
ernstoud 16 oktober 2024 11:54
Stel ik heb meer sperzieboontjes van mijn land dan dat ik kan op eten. Dus zet ik ze netjes in kisten langs de weg en vraag ik de supermarkt hier in het dorp ze te komen halen en voor mij te verkopen.

Iedereen zal het heel normaal vinden dat de supermarkt daarvoor een vergoeding vraagt.

Wat is het verschil met terugleverkosten?

Voor mij is het klip en klaar; je biedt energie aan op het net. En de netbeheerder maakt kosten om dat voor jou te verkopen, te distribueren etc. Waarom zou dat gratis moeten?
JeroenNietDoen @ernstoud16 oktober 2024 12:34
Vertel het dan wel goed:

Alleen de overheid stimuleerde dat jij sperzieboontjes ging kweken en gaf daar ook nog subsidie voor. Die supermarkt vond het in het begin maar prima om die gratis sperzieboontjes op te komen halen.

Maar wees dan strakjes niet verbaast als mensen hun overtollige sperzieboontjes niet meer aan de rand van de weg zetten en als gevolg daarvan de supermarkt sperzieboontjes laat produceren en de kosten daarvan doorberekend aan jou.
ernstoud @JeroenNietDoen16 oktober 2024 12:59
Je gaat niet in op mijn stelling dat de energieleverancier kosten maakt om jouw product te verkopen, distribueren etc.
-MD- @ernstoud16 oktober 2024 13:32
Nogal evident. Dat hoeft niet gratis. Maar wat er nu aan de hand is, is dat je moet betalen om je sperzieboontjes kwijt te raken bij de supermarkt. Die supermarkt verkoopt vervolgens voor veel meer geld die boontjes. Verdienen aan twee kanten.

Dus jij wilt van je boontjes af en de supermarkt doet dat heel graag voor een euro per zak die jij moet betalen, want jij wilt van je boontjes af. Vervolgens verkoopt die supermarkt die zak met boontjes voor twee euro. Een dikke drie euro omzet voor het doorgeven. Nog erger als je zak boontjes dan door je buurvrouw gekocht word in de supermarkt. Die had je dan zelf wel willen verkopen aan de deur naast je of niet?

Komt daar nog bij dat die supermarkt gesubsidieerd gigantische boontjes velden kan laten aanleggen. En dat als excuus gebruiken om jouw boontjes extra duur te moeten inkopen want er is een overschot aan boontjes. En dan kunnen ze er ook nog voor zorgen dat jouw boontjes ineens verdwijnen (het uitschakelen van omvormers door te hoge spanning)...

De mensen die zelf geen boontjes produceren, mogen de boontjes ook niet gratis krijgen of tegen gereduceerd tarief als er een overschot is. Die betalen gewoon de volle pond. Tenzij ze een dynamisch boontjes contract hebben. Maar als je dan honger hebt en er is boontjes schaarste, betaal je een flink tarief. Dynamische tarieven zijn pas gunstig als je zelf kunt bepalen wanneer je wilt eten.

[Reactie gewijzigd door -MD- op 16 oktober 2024 13:41]

ernstoud @-MD-16 oktober 2024 13:50
Dat verdienen aan twee kanten weet ik nog zo net niet. De investeringen in het net zijn gigantisch. Of leverancier/netbeheerder er veel aan over houdt weet ik niet. Zouden we over enige tijd in de jaarverslagen moeten controleren, ACM zit daar wel bovenop.

De rest van je betoog komt er op neer dat je kapitalisme m.b.t. de energievoorziening niet gewenst vindt. Dat vindt ik ook omdat het een basisbehoefte is. Maar helaas is het geprivatiseerd en dan kunnen we aan het business model van de energiesector niet veel doen, anders dan enige regulering vanuit de staat via Tennet en de ACM.

Het sturen van deze markt met allerlei subsidies is krom. Iedere keer denkt de overheid dat dat middel verstandig is met iedere keer de verkeerde uitkomst en ongewenste neveneffecten.
-MD- @ernstoud16 oktober 2024 14:58
Natuurlijk zijn de investeringen gigantisch. Maar punt is dat ze nu dubbel verdienen aan de terugleveraars. Personen die (ongeacht moverende redenen) besloten om zonnepanelen te plaatsen zitten nu vast in de grillen van de overheid en de energiemaatschappijen. Wil je actief meewerken om het net te ontlasten dan moet je nu in een pionierende markt gaan zoeken naar oplossingen om je eigen vraag en aanbod te sturen. Misschien te doen als je echte grootverbruikers (boilers, electrische auto, warmtepompen, drogers, wasmachines) hebt, anders ga je die investeringen echt niet terugverdienen. Dat terwijl de overheid er vanaf het begin (indirect) op aan gestuurd heeft dat dat een zaak is voor de netbeheerder door de salderingsregeling (terecht of niet laat ik in het midden). Aanname, maar ik denk dat geen enkele bezitter van zonnepanelen bij zijn aanschaf het risico in acht had genomen dat er op enig moment zoiets als een terugleververgoeding zou komen. Dan kun je nog zeggen: prima toch, je belast het net dus betalen zul je. Echter is er, behoudens diegene met een dynamisch tarief die kan rekenen en sturen, geen enkele afnemer die er voordeel bij heeft. Niet de zonnepaneelbezitter, niet de niet-zonnepaneelbezitter en niet de mensen met een klein inkomen. Het is een extra inkomstenbron voor de energiemaatschappij. Vervelend voor de mensen die al langer panelen hebben, maar die hebben er tenminste nog van kunnen profiteren. Diegenen die kortgeleden panelen hebben laten plaatsen zien onverwachts hun terugverdientijd veranderen.

Het voorzien in primaire levensbehoeften zou wat mij betreft nooit een winstoogmerk mogen hebben. Ik heb zes jaar geleden zonnepanelen laten plaatsen. In tegenstelling tot de algemene aanname was dat echt niet uitsluitend financieel gedreven. Elke brok steenkool die in de grond kan blijven is meegenomen. De salderingsregeling was prachtig, maar realistisch gezien nooit houdbaar. Sturen van verbruik kunnen wij nauwelijks, de wasmachine /vaatwasser en dan heb je het wel gehad. Toch hebben we een dynamisch contract. Wasjes draaien deden we toch al als de zon scheen, dus we waren er al 'bewust' mee bezig. Maar toen de terugleververgoeding kwam voelde dat niet goed. Ik heb het niet uitgerekend of me dat op jaarbasis uiteindelijk geld kost of niet (ik acht de kans groot van niet). Wij willen echter gewoon betalen voor wat we gebruiken en niet de kas van een energiemaatschappij spekken die zijn best doet om winst te maximaliseren door vage rekentruken (per kwartaal salderen op prijs) te hanteren en zoiets als een terugleververgoeding te introduceren.

Zou dat nog terecht komen bij mensen die moeite hebben om rond te komen, a la. Maar zo blijkt dat dan toch ook weer niet te werken.

Subsidies zijn goed om iets te stimuleren of om op gang te brengen. Dat het gevaarlijk is om hier geen goede lange termijn visie op te hebben maakt dit dossier wel duidelijk zichtbaar. Vermogende mensen zullen altijd profiteren, zij zijn immers bij machte om hier direct van te profiteren. Maar vergeet niet dat door schaalvergroting de prijzen naderhand dalen of het product beter zal worden. Een goede regeling zorgt er voor dat alle partijen uiteindelijk kunnen profiteren. In het geval van zonnepanelen is dat niet alleen financieel. Het is dus erg mooi dat de subsidie goed heeft gewerkt. Het is erg jammer dat diverse partijen achter de feiten aanlopen door een gebrek aan langetermijnvisie.

[Reactie gewijzigd door -MD- op 16 oktober 2024 14:59]

ernstoud @-MD-16 oktober 2024 15:17
Goed betoog. Ik deel zeker dat wat je zegt. Bij subsidies is het probleem dat het altijd tijdelijk is. Dat is dan pijnlijk voor de terugverdientijd. En de neveneffecten zijn soms op termijn erger dan het wel/niet halen van het beoogde doel. Zie ook in dit geval. Politieke wind waait anders, de burger is de pineut. Nooit anders geweest.

Wel blijkt uit de reacties overal dat investeren in alternatieve energie voor een groot deel om de centen gaat. Logisch, maar dat dan alles fluïde is is nu eenmaal op termijn altijd zo.

Misschien hadden alle partijen meer de risico’s van investeren moeten duiden. Maar m.b.t. klimaatverandering heeft dromen en drammen lange tijd op de eerste plaats gestaan.
LooneyTunes @ernstoud16 oktober 2024 22:08
Dat verdienen aan twee kanten weet ik nog zo net niet. De investeringen in het net zijn gigantisch.
Alleen doen energieleveranciers daar niets mee.
Die zitten (bij wijze van spreken) op hun zolderkamertje via de computer energie te in- en verkopen.
Meer dan een uitgebreid Excel-sheet hebben ze niet nodig.
En dan zijn terugleverboetes zéér lucratief. Extra gratis geld! (nou ja, je toner is eerder op door meer zwart op de facturen ;))
ernstoud @LooneyTunes16 oktober 2024 22:11
Er zijn ook leveranciers met eigen centrales.
LooneyTunes @ernstoud17 oktober 2024 00:05
Nee.
Dat mag namelijk niet van de wetgever.

[Reactie gewijzigd door LooneyTunes op 17 oktober 2024 10:45]

ernstoud @LooneyTunes17 oktober 2024 00:26
Nou ik ben toch echt in centrales geweest van Eneco, zie:

https://www.eneco.nl/over...n-cijfers/energiecijfers/
LooneyTunes @ernstoud17 oktober 2024 10:45
Mijn fout: Het NET vergt grote investeringen.
Niet de centrales. Die moeten altijd al (sinds Nederland een landelijk net heeft) variabele vermogens leveren om het net stabiel te houden (alleen leveren wat er verbruikt wordt) Die leveren alleen aan het hoogspanningsnet en handelen ook internationaal.
( zie ook https://www.hoogspanningsnet.com/hetnet/380kv/ )

Netbeheerders zijn diegenen die niet mogen leveren en daar zou dus de terugleverboete naar toe moeten gaan. Alleen gaat-ie naar energiebedrijfjes die zoals eerder genoemd op een zolderkamertje kunnen zitten met 0 investeringen.
Puppetmaster @ernstoud17 oktober 2024 09:05
De investeringen in het net zijn voor de netbeheerder. Niet de leverancier…
ernstoud @Puppetmaster17 oktober 2024 09:08
Oh, jij denkt dat voor de centrales, zonneparken, windmolens en alle beheerfaciliteiten m.n. op- en afregelen om de pieken op te vangen in wind en zon met gas, kolen en nucleair op dit moment voor de producenten geen investeringen vragen?

Ga even in de sector rondlopen zou ik zeggen.
Puppetmaster @ernstoud18 oktober 2024 07:06
Voor de producenten wel, en die berekenen dat in hun energieprijs door. Maar die prijzen zijn verder marktwerking waarmee de leveranciers moeten dealen.
De buffer daarvoor zou dan dus moeten zitten in de tarieven die ze ook de zonnepaneel bezitters aanbieden bij een vast contract.

Maar ze komen met de verkeerde argumenten (netverzwaring) voor de verkeerde oplossingen (terugleverboetes).
Johan Bogle @ernstoud16 oktober 2024 12:06
Omdat er op geen enkel moment daadwerkelijk meer sperzieboontjes worden verkocht dan er in totaal worden geproduceerd door zonnepanelen bezitters en we als land eigenlijk nog veel meer sperzieboontjes zouden moeten telen om aan de nationale doelstelling voor net zero te voldoen.
ernstoud @Johan Bogle16 oktober 2024 12:59
Je gaat niet in op mijn stelling dat de energieleverancier kosten maakt om jouw product te verkopen, distribueren etc.

Dat de overheid de regels tijdens de wedstrijd verandert is natuurlijk altijd vals spelen. Dus protesten over veranderingen in subsidies, BTW e.d. zijn aan de overheid te richten, niet aan de energieleverancier.
Johan Bogle @ernstoud16 oktober 2024 13:25
Ze verdienen er dik op. “Betalen” mij 8 cent m, verkopen voor 0.11. Lekkere marge. Alleen kiezen ze ervoor niet “mijn” sperzieboontjes (op papier) te verkopen, maar die van hun eigen gesubsidieerd aangelegde veld en uit hun eigen sperzieboontjes centrale.

Dan kiezen ze er ook nog eens voor om mij te belasten ipv te belonen, en niet alleen wanneer theoretisch hun eigen boontjes verkocht worden en die van mij niet nodig zouden zijn, maar het hele jaar door 😀

[Reactie gewijzigd door Johan Bogle op 16 oktober 2024 13:26]

watercoolertje @ernstoud16 oktober 2024 13:13
Voor mij is het klip en klaar; je biedt energie aan op het net. En de netbeheerder maakt kosten om dat voor jou te verkopen, te distribueren etc. Waarom zou dat gratis moeten?
Letterlijk iedereen betaald geld aan de netbeheerder hoor! Geen idee waarom jij doet alsof het gratis is.

https://www.overstappen.n...rekening/netbeheerkosten/

Het geld van de terugleververgoeding ziet alleen de leverancier op zijn rekening belanden maar niet de netbeheerder. Als het geld voor die laatste was had ik het niet heel erg gevonden te betalen, nu wel, zeker als ze doen alsof het voor het netwerk is (dat is het namelijk niet)!
ernstoud @watercoolertje16 oktober 2024 13:43
Uiteraard betaalt iedereen netbeheerkosten. Maar niet iedereen vraagt aan de leverancier en/of netbeheerder extra diensten. Waarvoor extra betalen wat mij betreft vrij normaal is.
Puppetmaster @ernstoud18 oktober 2024 07:38
Aan de netbeheerders zou dat idd te overwegen zijn, niet aan de leveranciers.
Han_Solo @ernstoud16 oktober 2024 13:44
netbeheerder en "energieleveranciers" zijn verschillende instanties. De netbeheerder zorgt alleen voor de infrastructuur en dat is een vast bedrag. Als verder de concurrentie tussen die "enegieleveranciers" niet werkt is dat een maatschappelijk probleem en daarvoor hebben we de overheid om te verbieden dat er terugleverkosten in rekening worden gebracht.

Die scheiding zouden ze voor internet ook moeten introduceren. Kpn en Ziggo verbieden om ook eigen inhoud/content te leveren.
ernstoud @Han_Solo16 oktober 2024 14:00
Je laatste zin: horror! Overheid die zich met inhoud gaat bemoeien.
Han_Solo @ernstoud16 oktober 2024 15:02
Nee helemaal niet. Dat staat er niet. Ziggo en KPN verbieden eigen kanalen te vullen heeft niets met censuur te maken. Net zoals bij andere essentiële voorziening een scheiding maken tussen tussen infra en inhoud.

Sowieso bemoeit de overheid zich met talrijke inhoudelijke zaken, die elke dag ons leven raken, dus wat jij roept is populisme.
ernstoud @Han_Solo16 oktober 2024 15:21
Je laatste zin begrijp ik niet. Totaal irrelevant en vrijheid op internet heeft al helemaal niets met populisme maar alles met democratie te maken.

En je legt me woorden in de mond. Ik spreek niet over censuur.

Waarom zou KPN of Ziggo hun eigen kanalen niet mogen gebruiken?
MarcMK2 @ernstoud16 oktober 2024 13:47
De supermarkt zal gratis de sperzieboontjes ophalen als de andere optie is om ze te kopen in het dorp ernaast.
De supermarkt heeft idd kosten voor het verkrijgen van de sperziebonen en deze kosten moeten ergens verwerkt worden(eindprijs)
Het punt is nu dat jij ook kosten hebt gehad aan de sperziebonen en deze wilt verhalen want zet netjes de sperziebonen langs de weg met een bord gratis ophalen als het over grote aantallen gaat.
dat is waar de vergelijking mank gaat. ja de energiemaatschappij(netbeheerder in jouw verhaal want irl verzorgt de netbeheerder alleen transportcapaciteit) heeft kosten en het is geen liefdaadigheids instantie. de zonnepaneelhouder is ook geen liefdaadigheids instantie en ik zie niet hoe je de energiemaatschappij wel mag verdienen aan het leveren van energie maar de zonnepaneelhouder niet. Als 2de punt, waarom zou een energieopwekker(gas, afvalverbranding, biomassa, kern, wind, zonneweide) wel geld verdienen met het leveren van energie aan een energiemaatschappij?
pixeled 16 oktober 2024 11:56
Nu weet ik dat ik niet een heel genuanceerde uitspraak ga doen, maar ik vind dit echt achterlijk (of toch genuanceerder: behoorlijk ondoordacht ;)).

Energieleveranciers opereren in een vrije markt, dus zij zullen de kosten die ze maken simpelweg op een andere manier doorberekenen. In de praktijk gaat dit waarschijnlijk betekenen dat de kosten worden verschoven en simpelweg zullen worden verhaald op iedereen, in plaats van alleen zonnepaneeleigenaren.

Maar waarom wil je mensen nog verder stimuleren zonnepanelen aan te schaffen? We staan als land al enorm hoog in de ranglijstjes met onze hoeveelheden zonnepanelen (4e in Europa en 14e globaal) terwijl de potentiële zonneenergie juist vrij laag is op onze breedtegraad. Daarbij levert het lokaal flinke problemen op voor het elektriciteitsnet in de vorm van netcongestie. Zowel voor burger als industrie hebben daar last van, dus gemak en economie lijden hieronder. Laat staan de netbeheerders, die jarenlang door de overheid (in de vorm van de ACM) zijn tegengehouden om hun netwerken te verzwaren, en nu ineens halsoverkop aan de slag moeten om overal de congestie op te lossen.

Wat is de langetermijnvisie of -strategie hier precies?

[Reactie gewijzigd door pixeled op 16 oktober 2024 12:17]

Arjant2 @pixeled16 oktober 2024 12:21
Uiteindelijk zullen energiemaatschappijen gewoon een kosten-baten analyse maken.
Als er geen geld te verdienen valt aan zonnenpanelen eigenaren dan sluiten ze die gewoon uit als klant.
Volgens mij is er nog steeds nergens een wet die verplicht aan energiemaatschappijen om klanten met zonnepanelen als klant te accepteren. Uiteindelijk regelt het zich dan vanzelf in de markt zou ik zeggen.
Als dan blijkt dat een energiemaatschappij zonder zonnepaneel eigenaren als klant goedkoper stroom kan leveren dan een energiemaatschappij met zulke klanten dan komt dat vanzelf naar voren. Ik weet niet of dat wel of niet zo is maar dat zal dan vanzelf blijken.

[Reactie gewijzigd door Arjant2 op 16 oktober 2024 12:25]

Niema @pixeled16 oktober 2024 12:24
Ook als je bovenaan staat met de meeste zonnepanelen kunnen meer zonnepanelen nog steeds wenselijk zijn.

Volgens bijvoorbeeld https://www.manners.nl/europese-landen-hoogste-inkomen/ staat Nederland in de top 3 Europese landen met meeste vrij besteedbaar inkomen.

Je kunt wel willen dat mensen in Griekenland en Roemenie meer zonnepanelen plaatsen, maar die hebben dat geld voor de investering niet. Nederlanders wel. Sowieso heb ik de indruk dat landen met een grote hoeveelheid potentiele rendement voor hun zonne panelen vaak landen zijn met burgers met een stuk meer beperkte hoeveelheid geld om te investeren

Daarnaast hebben we een hele hoop klimaatdoelen en afspraken gemaakt, zoals het klimaatakkoord van Parijs, waardoor we ook via Europese wetgeving voor een bepaalde datum een minimale hoeveelheid groen opgewekte stroom moeten opwekken. Dit kan hebben geleidt tot druk om sneller meer stroom op te wekken, zoals de eerder geplande Kern energie én zonnepanelen om die doelen te halen

Daarnaast kan de bevordering van meer zonnepanelen ook geopoltiek zijn van het kabinet. Door mensen verder te stimuleren zonnepanelen te leggen zijn we minder afhankelijk van politiek gevoelige landen, zoals Qatar, Rusland voor gas.

De laatste mogelijkheid waarom het kabinet dit zou willen die ik kan bedenken is dat het op lange termijn een goede economische investering kan zijn. In een opinie stuk van de correspondent: https://decorrespondent.n...e8-0a02-3771-a37846ed2fba is een heel stuk te vinden over hoe goedkoop zonne energie is rekening houdend met dilemmas zoals de stroom die op ongustige momenten komt, maar ook op andere plekken valt te vinden dat zonne energie een extreem goedkope manier is om aan stroom te komen. Dus het zou ook
een economische inschatting van iemand kunnen zijn

[Reactie gewijzigd door Niema op 16 oktober 2024 12:31]

Nullifiel 16 oktober 2024 12:39
Sorteert dit überhaupt wel enig effect? Als er geen terugleverkosten meer mogen worden geheven en het salderen is niet meer mogelijk, dan pakken ze het geld toch zo via een lagere terugleververgoeding? :|
The Zep Man
@Nullifiel16 oktober 2024 13:04
Sorteert dit überhaupt wel enig effect?
Transparantie. Eén onnodige regel minder op de som als geheel en één onnodige variabele minder in vergelijkingen.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 16 oktober 2024 13:42]

CPV @Nullifiel16 oktober 2024 13:47
Ja natuurlijk. De terugleververgoeding mag niet meer negatief worden, maar wel 0.
Nullifiel @CPV16 oktober 2024 14:35
Ahh ja, daar zeg je iets! :)
Hulleman 16 oktober 2024 12:49
Logisch dat de overheid hier op moet ingrijpen. De zonnepanelen gekte hebben zij immers veroorzaakt door de investering daarin zeer lucratief te maken en het vervolgens te verplichten voor nieuwbouw (gasloos). De terugleververgoeding is bedoelt als maatregel tegen het salderen. Energiemaatschappijen kunnen die terugleververgoeding niet in stand houden als de saldering weg is. Immers, dat was de reden om panelen bezitters te ‘beboeten’. Ze zullen wel wat anders bedenken om panelen eigenaren dwars te zitten. Energiemaatschappijen kunnen beter inzetten op het meegaan in de energietransitie dan het dwarszitten daarvan. De thuisbatterij komt eraan. Als dat eenmaal gemeengoed is en je daarmee zelfvoorzienend in stroom kan worden, zijn de energiemaatschappijen op de consumentenmarkt wel uitgespeeld. Ze zullen dan alleen nog moeten zorgen voor back-up stroom.
BugBoy @Hulleman16 oktober 2024 13:37
De energiebedrijven bewegen ook wel mee, maar jaarsalderen is ook een belachelijk iets en dat kost ze geld. Dat moet linksom/rechtsom gecompenseerd worden, dus daarom de terugleverboetes.

Ik ben er wel voor dat iedereen verplicht naar een dynamisch contract moet. Dan betaal je weinig als er veel stroom is en veel als er weinig stroom is. Het is al wel bewezen dat mensen enkel gedrag aanpassen als het geld kost/oplevert. Je bent dan ook meteen af van ellende met salderen (met veel zon krijg je weinig voor je stroom). De wasmachine aanzetten als de zon schijnt is dan (waarschijnlijk) goedkoper en dat ontlast het net ook weer.
Hulleman @BugBoy16 oktober 2024 13:55
Verschillende soorten contracten hoeft niet verkeerd te zijn. Een vast tarief zal dan ergens een middenweg moeten hebben van de dynamische tarieven. In de toekomst zal het wel zo zijn dat de meterkast en alle apparaten op het internet zijn aangesloten. Dan kun je zelf bij bepaalde tarieven bepalen wanneer welk apparaat aan gaat en wanneer je panelen aan gaan om stroom aan de apparaten te leveren en/of terug te leveren.

[Reactie gewijzigd door Hulleman op 16 oktober 2024 13:55]

LooneyTunes @BugBoy16 oktober 2024 21:48
De energiebedrijven bewegen ook wel mee, maar jaarsalderen is ook een belachelijk iets en dat kost ze geld. Dat moet linksom/rechtsom gecompenseerd worden, dus daarom de terugleverboetes.
Vandaar dat die terugleverboete precies kwam NA de beslissing het salderen voort te zetten in de Eerste Kamer. Daarvoor (sinds 2004) was het natuurlijk allemaal armoe-troef in enegieboerenland en moest er dik geld bij! Zoveel geld zelfs dat er tussen 2004 en 2022 er vele energiebedrijfjes bij zijn gekomen.
Toch?
goodfella 16 oktober 2024 11:48
Uit duurzaamheidsperspectief hoef je het niet meer te doen. Dan blijven nog wat andere motivaties over. Waaronder de financieel economische motivatie. Maar door het jojobeleid weet je niet waar je aantoe bent.

Dan is het helemaal niet zo gek om niet voor zonnepanelen te gaan en 5000 euro te stoppen in wijdverspreid indexfondsen, voor 10-15 jaar.
MiesvanderLippe @goodfella16 oktober 2024 11:54
Voor de duurzaamheid neem je ze verticaal, een dynamisch contract en zorg je dat je een last hebt die schakelbaar is zoals een boiler, accu of elektrische auto.
goodfella @MiesvanderLippe16 oktober 2024 12:05
Begrijp je beredenering.

Ik heb een moeilijk dak, geen voortuin (en dus geen laadpaal) en geen financiele ruimte voor een EV auto als thuisbatterij te laten fungeren. Dit is wel wat ik ogenschauw houd voor de nieuwe woning.
Puppetmaster @goodfella17 oktober 2024 11:29
Hoezo hoef je het uit duurzaamheidsperspectief niet meer te doen?
We zijn nog maar op de helft met de duurzame energie.
armageddon_2k1 16 oktober 2024 11:58
Ah, de VVD. Alles willen privatiseren, maar als commerciele partijen zich commercieel gaan gedragen moet vaderdje overheid instappen. Hypocriet.
Nazlive @armageddon_2k116 oktober 2024 12:10
Ik denk, (mijn aanname) dat veel vvd stemmers wellicht onder de groep valt die veel zonnepanelen heeft en teruglevert. Wellicht willen ze hun achterban en/of kiezers tevreden houden.
MC Taz Man @armageddon_2k116 oktober 2024 12:36
Is allemaal leuk en aardig, maar ik moet blijkbaar betalen als ik mijn energieleverancier een product aanbied, maar ik moet óók betalen als ik hun product afneem. Ik moet dus blijkbaar 2 keer betalen? Dat is verre van eerlijk.

En doordat wij met z'n allen 100% afhankelijk zijn van elektriciteit, kan ik niet zonder. Dit geeft de energie maatschappijen onevenredig veel macht over de consumenten. Overheidsingrijpen is hiermee, imo, zeer goed te rechtvaardigen.

Wat, imo, wél heel vreemd is, is dat ik momenteel óók de BTW "terugkrijg" over mijn teruggeleverde kWh, zonder dat iemand die ergens in rekening brengt. Ik reken dat niet aan de energieleverancier en zij niet aan mij. Dat is gewoon 100% subsidie, die imo onnodig is. Laat de teruggeleverde kWh's gewoon BTW vrij verrekend worden. Maw; ongeveer het volgende rekensommetje:
+5000 kWh opgebracht door panelen
-3000 kWh meteen gebruikt
-------
=2000 kWh teruggeleverd

+3000 kWh afgenomen
-2000 kWh teruggeleverd
-------
=1000 kWh betalen

+Belastingen, etc

Totaal bedrag.
Het zou imo ook redelijk zijn dat de netbeheerder extra geld rekent aan de zonnepaneel eigenaren, aangezien zij ook zorgen voor meer belasting en onderhoud op het net.
GeroldM @MC Taz Man18 oktober 2024 05:12
Dus waarom uberhaupt betalen? Ga off-grid, dat is dan je beste keus. Er kleven een heleboel nadelen aan, maar je hebt dan heel wat minder gezeur over betalingen.

Wanneer ik hier weer wat geld heb gespaard en Europa/V.S. de handel met China nog verder aan banden legt, dan zullen er hier op de Zuid-Amerikaanse markt genoeg panelen goedkoop worden gedumpt. Dit land heeft enorm veel zonuren en in de zomer haalt het kwik soms wel 50 graden.

Nou is dat niet heel goed voor panelen, maar ze genereren ook schaduw. Met zulke hoge buitentemperaturen helpen alle beetjes. Zolang het maar genoeg oplevert om een batterij te vullen die mijn koelkast, een tweetal ventilatoren en 2 laptops 24 uur kan laten draaien...dan is dat voor mij allang voldoende.

Maak gebruik van bomen en andere gebouwen om mijn huis een groot deel van de dag in de schaduw te zetten. Dat scheelt ook een heleboel aan koelingskosten.

De wijk waarin ik leef is zich langzaam aan aan het verbeteren, waardoor de energiemaatschappij er vaak nog maar een uur nodig heeft om de generator aan de paal te vervangen. Dus is over het algemeen een overbrugging van die periode al voldoende.

Energie kost hier weinig, er zijn hier namelijk heel veel hydro-centrales in de grootste waterval ter wereld. Zoveel zelfs dat geheel Paraguay en enorme delen van Argentinie en Brazilie (tot en met Sao Paulo) er ook energie van betrekken.

Echter, corruptie en 1 staatsbedrijf dat alles qua energie genereert, verdeelt en berekend...zo geweldig is de elektriciteitsvoorziening niet. Alle bekabeling aan palen, dat is ook minder qua stabiliteit in energievoorziening. Dus ben ik alsnog geïnteresseerd in het hebben en beheren van eigen panelen. Weet ik het zelf allemaal beter? Vast niet. Maar met de mogelijkheid tot zelfvoorziening ben ik wel blij.

Want het is hier zo dat als je hier een eigen terrein hebt, dan ben je niet tot amper gebonden aan gemeentelijke regels, toezichthouders, planners, comissies enz. Zolang het geen gevaar oplevert voor eventuele buren, dan ben je hier praktisch zo vrij als een vogel.

Dus nieuwe bomen strategisch geplant voor schaduw. Daar tussenin ruimte vrijgelaten voor verticale panelen (en bonusschaduw op bepaalde momenten van de dag). En daarna wil ik toch eens proberen of een diep ingegraven koelsysteem (via thermische massa) ook werkt. Duur in aanleg, simpel qua constructie, en heeft maar heel weinig energie en nog minder onderhoud nodig om redelijk te koelen voor de komende 20 tot 30 jaar of nog langer.

Als alles meer gaat kosten, dan doe je er verstandiger aan om verbruik in te perken, i.p.v. voor extra opwek te zorgen. Verlagen van verbruik betaalt zich de rest van je leven uit. Extra opwek is alleen maar meer kopzorg.
Inkjet @armageddon_2k116 oktober 2024 18:38
Het zijn de VVD en de SP. Niet echt een partij die voor privatiseren is.
mrf68 16 oktober 2024 12:10
Waardoor ontstaan de kosten?

Bij een "andere" manier van het gebruiken van het net kan ik me iets voorstellen, als je bedenkt dat het oorspronkelijk niet bedoeld is voor terugleveren. Nu is dit inmiddels lange tijd aan de gang en daar had dus mijns inziens al eerder op ingesprongen moeten worden door de netbeheerder.

Kosten voor de energieleverancier? Met de salderingsregeling kopen ze stroom in die ze op een ander moment voor diezelfde prijs moeten verkopen. Dat noemen we gewoon een vast contract en daar kiezen beide partijen voor. Dat de leverancier dat vervelend vindt kan ik begrijpen, de in de zomer opgewekte en geleverde energie is minder waard dan de te leveren energie in de winter. Dat kun je oplossen door een dynamisch contract aan te bieden. Het zijn eigenlijk geen kosten, maar verminderde opbrengsten.

De overheid heeft ook last van verminderde inkomsten, omdat de energiebelasting van de afgenomen hoeveelheid energie weggestreept wordt tegen de hoeveelheid geleverde energie. En daar zit volgens mij het probleem.

Ik heb een dynamisch contract, met zonnepanelen (en een accu). Wat ik niet juist vind is dat bij het verdwijnen van de salderingsregeling, de buren zonder panelen energiebelasting betalen over de door mij opgewekte en geleverde energie. Ik ben dan ook van mening dat ik de belasting moet kunnen blijven verrekenen, zeker in het geval van een dynamisch contract.
killercow @mrf6816 oktober 2024 12:19
de kosten ontstaan omdat de energieleveranciers zelf al contracten hebben met bestaande opwekkers. Dan krijgen ze in de zomer dubbel stroom binnen, eenmaal omdat ze dat contractueel inkopen bij de vervuilende clubs, danwel eigen windmolens, en eenmaal omdat ze het van hun consumenten krijgen.

Kortom, sluit betere contracten af met je groot-leveranciers zodat je in de zomer niet te veel inkoopt.

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