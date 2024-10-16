VVD en SP willen terugleverkosten voor zonnepaneeleigenaren verbieden

De Tweede Kamer-fracties van de VVD en SP willen terugleverkosten op zonnestroom gaan verbieden. Dat moet gebeuren als over twee jaar de salderingsregeling gaat verdwijnen. Volgens de NOS wordt het voorstel gesteund door een meerderheid van de Tweede Kamer.

Het voorstel voor een wettelijk verbod op terugleverheffingen moet het voor consumenten weer aantrekkelijker maken om zonnepanelen te nemen, schrijft de NOS. Consumenten moeten steeds vaker een vergoeding betalen voor zonnestroom die ze terugleveren aan het net. Dat wordt momenteel nog gecompenseerd door de salderingsregeling, waarmee gebruikte stroom van het net weggestreept mag worden tegen de stroom die klanten terugleveren met hun zonnepanelen. Het huidige kabinet-Schoof wil die salderingsregeling echter per 2027 in één keer schrappen.

Als die salderingsregeling straks is verdwenen, dan mogen energieleveranciers ook geen kosten meer in rekening brengen bij het terugleveren van zonnestroom, vinden de fracties van de VVD en SP. "Als salderen verdwijnt, dan moeten ook al deze boetes en heffingen verdwijnen, zodat het voor mensen duidelijk is dat zonnepanelen lonen en hoeveel het loont om ze aan te schaffen", zegt VVD-kamerlid Silvio Erkens tegen de NOS. Dat medium schrijft dat een meerderheid van de Tweede Kamer het voorstel steunt.

Als het uiteindelijke verbod er komt, dan moet de ACM daarop toezicht houden. Als energieleveranciers dan toch doorgaan met het in rekening brengen van terugleverheffingen, dan mag die markttoezichthouder daarvoor boetes opleggen.

Steeds meer energieleveranciers brengen terugleverkosten in rekening aan klanten met zonnepanelen. Dat gebeurt volgens de energiemaatschappijen vooral vanwege de eerdergenoemde salderingsregeling. De ACM concludeerde eerder dat klanten met zonnepanelen energieleveranciers gemiddeld 'enkele honderden euro's per jaar' kosten. De toezichthouder concludeerde eerder ook dat het in rekening brengen van dergelijke vergoedingen onder de huidige wetgeving niet verboden is.