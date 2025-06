Afschaffen salderingsregeling Nederland komt eraan, Eerste Kamer lijkt voor

Een meerderheid van de Nederlandse Eerste Kamer lijkt in te stemmen met het afschaffen van de salderingsregeling. Behalve de coalitiepartijen lijken ook de fracties van Volt, CDA en ChristenUnie in te stemmen met het voorstel, wat een meerderheid zou zijn in de Eerste Kamer.

De stemming over het voorstel is volgende week. Als de Eerste Kamer instemt, zou dat betekenen dat de wet er doorheen is. De Tweede Kamer stemde eerder dit voorjaar al in met de wetgeving.

De Eerste Kamer debatteerde dinsdag over de wetgeving. Het kabinet wil van de salderingsregeling af omdat het veel geld kost en het afschaffen netcongestie zou verminderen door huishoudens te stimuleren zelf opgewekte stroom direct te gebruiken.

Als de wet erdoor komt, is dat inclusief de veranderingen die de Tweede Kamer wilde. Deze amendementen regelen onder meer dat energieleveranciers een vergoeding moeten geven die minimaal 50 procent is van wat stroom op dat moment kost. Ook mogen terugleverkosten officieel niet meer, al mogen energieleveranciers wel kosten rekenen die ze daadwerkelijk maken voor het terugleveren. "Dit betekent dat kosten, ongeacht met welke activiteiten van de leverancier deze samenhangen,

daadwerkelijk moeten worden gemaakt en dat de leverancier moet kunnen onderbouwen hoe deze

verband moeten houden met het terugleveren", aldus minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei.

Kabinetspartij PVV stemde vorige keer tegen en wil nu voor stemmen. "Na de vorige stemming zagen we dat energieleveranciers onbalanskosten en leveringskosten gingen rekenen. Het was dus duidelijk dat er iets moest gebeuren. Nu worden veel kosten afgewenteld op gezinnen zonder zonnepanelen."

BBB-senator Tekke Panman erkende tijdens het debat dat hij 'ongemakkelijk stond' door de draai van zijn fractie: BBB stemde tien maanden geleden het afschaffen van salderingsregeling nog weg, maar zit nu in het kabinet dat dit voorstelt. "Deze wet moeten we nu met spoed behandelen. Ook is de wet op twee punten verslechterd vergeleken met februari. De antwoorden van het kabinet op onze vragen waren niet goed of ontwijkend beantwoord. Maar je kunt niet altijd zessen gooien en daarom steunen we als coalitiepartner dit voorstel." De wet moest er snel komen volgens minister Hermans, om zo huishoudens snel duidelijkheid te geven. "Er zijn al meer voorstellen geweest, mensen willen weten waar ze aan toe zijn."

ChristenUnie-fractievoorzitter Eric Holterhues, die ook sprak namens het CDA, sprak ook steun uit. "Onze opvatting is niet veranderd: we staan positief tegenover afschaffing. De salderingsregeling heeft zijn dienst bewezen. Het was al langer duidelijk dat de regeling eindig zou zijn. Het geld dat de regeling kost, 665 miljoen euro per jaar, kunnen we beter gebruiken voor andere zaken in de energietransitie."

Ook Volt stemt voor, zegt Gaby Perin-Gopie. "De salderingsregeling is vooral gebruikt voor rijke mensen, maar de hardwerkende Nederlander in een tochtige huurwoning betaalt voor deze regeling. Daarom willen we ervan af."

Toch is er ook in de Eerste Kamer veel tegenstand. GroenLinks/PvdA, de grootste fractie van de oppositie in de Senaat, is tegen het voorstel. "Dit is geen goede wet", betoogde Ferd Crone. "Het kwam lang ten goede aan rijke mensen en net nu armere mensen er ook gebruik van kunnen maken, schaffen we het af. Wij willen best versoberen, maar nu gaan we niet akkoord met deze wet. We gooien onze oude schoenen weg zonder nieuwe te hebben." Ook onder meer Partij voor de Dieren en SP zijn tegen.