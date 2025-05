Overheid: huurders zijn na stoppen salderingsregeling duurder uit dan eigenaren

De helft van de Nederlandse woningscorporatiehuurders met zonnepanelen is na het afschaffen van de salderingsregeling zo'n 17 euro per maand meer kwijt dan daarvoor. Dat bedrag kan voor andere huurders oplopen tot zo'n 46 euro per maand, blijkt uit onderzoek van de overheid.

Dat staat in een rapport dat het het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft laten opstellen. Minister Mona Keijzer heeft dat rapport inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd. Het rapport is een reactie op een motie van Sandra Beckerman van de SP, die wilde weten wat de financiële gevolgen voor huurders worden als de salderingsregeling wordt afgeschaft. De huidige vier regeringspartijen spraken al af de salderingsregeling te willen stoppen; met die regeling mogen eigenaren van zonnepanelen hun opgewekte kilowatturen wegstrepen tegen hun verbruik. In december vorig jaar stemde de Eerste Kamer definitief voor het afschaffen van de regeling, wat op 1 januari 2027 in een keer gebeurt.

Het rapport keek naar de gevolgen van huurders die een woning huren via een woningcorporatie en een deel van de huurders die in private huurwoningen wonen. Dat waren er in het onderzoek 227.900, al is het totale aantal Nederlanders in een dergelijke woning groter. Keijzer waarschuwt dan ook dat het rapport alleen spreekt over gemiddelden. Ook de energieverbruikspatronen kunnen invloed hebben op de daadwerkelijke kosten die huurders maken.

In het rapport wordt onderscheid gemaakt tussen huurders die zonnepanelen huren via de servicekosten van de woningcorporatie en huurders die een energieprestatievergoeding betalen. Dat laatste is een vast bedrag dat de aanschaf van zonnepanelen compenseert, wat vooral gebruikt wordt bij huurwoningen die weinig energie gebruiken. Iets meer dan de helft van de groep huurders van woningcorporaties die servicekosten betalen, gaat naar verwachting ongeveer 17 euro per maand méér betalen aan hun energierekening. Bij een kleine groep huurders, zo'n vijf procent, kunnen de kosten stijgen naar 31 euro per maand. Dat zijn huurders van bijvoorbeeld eengezinswoningen die met warmtepompen worden verwarmd en die daarom ook meer energie verbruiken.

Huurders die een energieprestatievergoeding betalen, zijn gemiddeld nog duurder uit. Een deel daarvan gaat zeker 37 euro per maand extra betalen, maar het merendeel betaalt gemiddeld 46 euro per maand meer dan nu.

Het rapport merkt op dat huurders met zonnepanelen onder de streep duurder uit gaan zijn in hun energierekening dan huurders zonder zonnepanelen. Het gaat per saldo om vier tot acht euro per maand meer. "Dit weegt niet tegen het voordeel van de terugleververgoeding en de opwek voor eigen verbruik", concluderen de onderzoekers. Verder is het ook niet zomaar mogelijk voor verhuurders om de servicekosten of de energieprestatievergoeding omlaag te doen. Dat 'heeft te grote financiële gevolgen voor de corporaties', staat in het rapport.

Als de salderingsregeling er straks niet meer is, zijn huurders, die over het algemeen al minder geld hebben dan huiseigenaren, gemiddeld ook duurder uit dan die laatste groep. "De afschaffing van de salderingsregeling raakt iedereen die zonnepanelen heeft, maar uit het onderzoek blijkt dat het voor huurders extra nadelig kan zijn", schrijft Keijzer in haar brief. Keijzer wil later dit jaar met woningcorporaties spreken over de energieprestatievergoeding, maar die groep is relatief klein. Keijzer ziet 'helaas geen ruimte tot financiële compensatie voor huurders die via de servicekosten betalen voor hun zonnepanelen'. Daarnaast wijst ze op de mogelijkheden voor PV-gebruikers om hun energieverbruik aan te passen op het moment, bijvoorbeeld door zware apparaten als wasmachines en vaatwassers aan te zetten als de zon schijnt.