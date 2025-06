Delta Energie gaat terugleverkosten bij zonnepaneeleigenaren in rekening brengen

Delta Energie gaat terugleverkosten in rekening brengen bij klanten met zonnepanelen. Bij een teruglevering van tenminste 100kWh stroom op jaarbasis wordt een vast bedrag gerekend. De energieleverancier verlaagt de reguliere stroomprijs met vier eurocent.

De terugleverkosten zijn vooraf bepaald en daarvoor hanteert Delta Energie een schalensysteem. De eerste 100kWh, ofwel schaal 1, kost niets extra. Bij een teruglevering van 100 tot 200kWh op jaarbasis, wat schaal 2 is, betaalt een klant 11,60 euro inclusief btw. Delta benadrukt dat de betreffende kosten volledig los staan van de salderingsregeling en eventuele netto terugleververgoedingen.

De nieuwe regeling gaat voor nieuwe klanten vanaf het moment van schrijven in. Voor bestaande klanten met een contract met vaste prijzen verandert er gedurende de contractperiode niets. Klanten met een variabel energiecontract komen vanaf 1 juli in aanmerking voor de terugleverkosten. Volgens de energieleverancier zouden deze extra kosten niet mogen worden doorberekend aan klanten zonder zonnepanelen.

Het bedrijf schrijft: "Door de salderingsregeling krijg je een hoge prijs voor een flink deel van de stroom die je teruglevert. Diezelfde stroom moeten wij tegen vaak lage prijzen op de stroommarkt verkopen. Het verschil is een kostenpost voor ons." Dit heeft met onbalans op de energiemarkt te maken; wanneer zonnepaneeleigenaren energie terugleveren is er vaak een overschot aan stroom. Wanneer klanten meer stroom afnemen, bijvoorbeeld in de winter, is de vraag juist hoger en daarmee ook de prijs van de energie.

Delta is niet de eerste energieleverancier die deze maatregel invoert. Meerdere energieleveranciers, waaronder Eneco, Vattenfall en Budget Energie, brengen intussen terugleverkosten in rekening bij zonnepaneeleigenaren. Vattenfall doet dat pas vanaf 500kWh. Eneco rekent een prijs per kWh.