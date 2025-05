Oxxio gaat terugleverkosten berekenen aan zonnepaneeleigenaren

Energieleverancier Oxxio gaat vanaf deze zomer extra kosten in rekening brengen bij zonnepaneeleigenaren die stroom terugleveren. De terugleverkosten gelden alleen voor klanten die een nieuw contract afsluiten en klanten met een stroomcontract met variabele tarieven.

Oxxio stelt op een speciale pagina op zijn website dat de kosten voor het terugleveren van stroom nu onderdeel zijn van het variabele stroomtarief en verdeeld worden over alle klanten van het bedrijf. Dat betekent dat ook klanten zonder zonnepanelen voor terugleveren betalen. Vanaf deze zomer komt daar verandering in. Dan worden de kosten uit het variabele stroomtarief gehaald en doorberekend aan klanten met zonnepanelen. Oxxio doet dat via een tarief per kilowattuur teruggeleverde stroom, dus stroom die wel opgewekt, maar niet verbruikt wordt. Het exacte tarief is nog niet bekendgemaakt.

Wanneer de wijziging precies ingaat, is niet bekend. In een mail die door een tweaker is gedeeld, valt te lezen dat de wijziging op 31 juli ingaat, maar het is onduidelijk of dat voor iedereen geldt. Wel zegt de energieleverancier dat klanten minimaal dertig dagen van tevoren een bericht ontvangen als er terugleverkosten aan hen worden doorberekend. Diverse tweakers melden in dit topic dat zij deze week via de mail op de hoogte zijn gesteld van de veranderingen.

De wijziging rondom de terugleverkosten komen in de plaats van een eerdere verandering. Op 11 maart stegen de vaste leveringskosten voor stroom. Zonnepaneeleigenaren die vanaf die datum een nieuw stroomcontract bij Oxxio hebben afgesloten, moesten vaste leveringskosten van krap vijftien euro per maand betalen. Ook ontvingen ze een terugleververgoeding van 0,05 euro per kWh voor stroom die netto teruggeleverd wordt.