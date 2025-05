Budget Energie berekent terugleverkosten door aan klanten

Budget Energie brengt vanaf 1 maart terugleverkosten in rekening bij klanten met zonnepanelen en een variabel energiecontract. Voor nieuwe klanten geldt dit direct. De energieleverancier biedt in de weekenden van april tot en met augustus ook enkele uren gratis stroom aan.

Volgens de redactie van de Volkskrant worden de terugleverkosten berekend aan de hand van de hoeveelheid teruggeleverde stroom. Hoe meer stroom er wordt teruggeleverd, hoe hoger het bedrag. Budget Energie schat dat de gemiddelde consument tussen de 5 en 20 euro extra zal betalen, terwijl het bedrag bij bedrijven die extra veel stroom terugleveren, tot bijna 90 euro kan oplopen.

Volgens ceo Caroline Princen doet Nederland het goed wat het opwekken van groene energie betreft. "Met name de opwekking van zonne-energie is spectaculair", schrijft ze in een persbericht. De ceo zegt ook dat de salderingsregeling van de Nederlandse overheid inmiddels contraproductief is geworden. "Het zorgt ervoor dat er onvoldoende gebruik wordt gemaakt van momenten waarop er een overvloed aan groene stroom is. Bovendien worden de kosten van de impact van de zonnepanelen op het elektriciteitsnet nu niet eerlijk verdeeld. Huishoudens zonder zonnepanelen betalen hier grotendeels de rekening voor." De ceo pleit daarom voor een systeem- en gedragsverandering.

Budget Energie geeft daarom gratis groene energie weg aan nieuwe klanten met een eenjarig contract. Deze klanten zullen vanaf april tot en met augustus in de weekenden tussen 12.00 uur en 17.00 uur gratis groene stroom kunnen verbruiken. Voor klanten met een variabel tarief zou de maatregel vanaf 1 maart van kracht gaan. Zij zullen in de weekenden van april tot en met augustus dan enkel energiebelasting moeten betalen.