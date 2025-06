Budget Energie stopt met maandelijks salderen en komt met compensatie

De Nederlandse energiemaatschappij Budget Energie gaat per direct stoppen met het maandelijks salderen. Het bedrijf wijzigde eerder zijn beleid van jaarlijks naar maandelijks salderen, waardoor zonnepanelenbezitters ongunstiger uitkwamen. Er komt compensatie met terugwerkende kracht.

Maandagavond heeft Caroline Princen, de directeur van Budget Energie, in de uitzending van televisieprogramma Radar laten weten dat haar bedrijf stopt met het maandelijks salderen. "We gaan vanaf 1 juli, het moment dat we dit ingevoerd hebben, de klanten die het betreft compenseren. Dat zijn dus klanten met een variabel, maandelijks contract", zei ze. Volgens het bedrijf worden alleen de nota's gecorrigeerd van na 1 juli waarbij er per maand is gesaldeerd, omdat op de nota's van voor die periode de terugleververgoeding 100 procent van het leveringstarief bedroeg.

Deze compensatie gaat gelden voor klanten met een variabel contract die vanaf 1 juli hun jaar- of eindnota hebben gekregen. Op zijn website zegt Budget Energie dat deze wijziging tijd kost om in de systemen te verwerken en dat het daarom nu nog niet mogelijk is om een exacte indicatie te geven wanneer de nota's gecorrigeerd worden. Het energiebedrijf zegt dat het hier op korte termijn meer informatie over kan delen.

Budget Energie suggereert dat een discussie over de salderingsregeling mede aan de basis stond van het eerdere besluit om maandelijks te gaan salderen. Op de eigen website zegt het bedrijf: "Wij vinden het belangrijk om de discussie te voeren over de huidige salderingsregeling, maar merken dat dit niet het juiste moment is. Dit is voor ons de aanleiding om ons besluit over salderen te herzien. Wij zullen aandacht blijven vragen voor dit onderwerp en doen een oproep aan de politiek om kritisch te kijken naar een beter systeem. Sommige landen om ons heen stimuleren bijvoorbeeld lokale opslag van zonne-energie door bewoners of in buurten. Wij vinden dat de overheid moet kijken naar andere manieren om duurzaamheid aan te moedigen."

Het bedrijf stelt dat de salderingsregeling weliswaar een positief effect heeft gehad op de groei van het aantal zonnepanelen en daarmee de verduurzaming, maar dat de regeling inmiddels 'achterhaald' is. Budget Energie vindt dat mede door de prijsdaling van zonnepanelen de terugverdientijd beduidend korter is geworden en dat er daardoor sprake is van oversubsidiëring. Daarnaast is er volgens het bedrijf nu geen prikkel ingebouwd om slimmer om te gaan met energie en komen de toegenomen gemaakte kosten, bijvoorbeeld tijdens zonnige momenten overdag waarop er veel aanbod en nauwelijks vraag is, vooral terecht bij mensen zonder zonnepanelen.

Het is niet geheel duidelijk waarom Budget Energie nu zijn salderingsbeleid terugdraait. Wellicht heeft de (negatieve) media-aandacht over dit onderwerp een rol gespeeld en dat zou ook kunnen gelden voor de lopende rechtszaak. Tweaker Rienzilla was het niet eens met de stap van Budget Energie en vindt dat energieleveranciers verplicht zijn om teruggeleverde elektriciteit op jaarbasis te salderen. Hij begon zelf een rechtszaak tegen het energiebedrijf. Die procedure loopt nog. Overigens stipt hij aan dat Budget Energie niet hardop heeft erkend dat maandelijks salderen niet mag. In de nieuwe, nog niet afgeronde Energiewet zal dit worden opgenomen, maar in de huidige wet staat het niet zwart-op-wit, ook al is wel duidelijk dat de bedoeling van de wetgever is dat er alleen jaarlijks mag worden gesaldeerd.