Netflix kondigt film en animatieserie aan "gebaseerd" op Gears of War-games

Netflix komt met een film en een animatieserie die gebaseerd zullen worden op het Gears of War-universum van ontwikkelaar The Coalition. De eerste game uit deze gamereeks kwam uit in 2006 en de laatste in 2020.

Netflix geeft nog weinig nadere details over de twee projecten. Op zijn website zegt het bedrijf dat het gaat over een adaptation van het Gears of War-universum en dat er eerst een liveactionfilm zal volgen en daarna een geanimeerde serie bedoeld voor volwassenen. Netflix zegt dat er dan nog altijd potentie is om met meer verhalen te komen. Nadere details over de twee projecten ontbreken nog en er is ook nog geen releasedatum.

Het bericht over de komst van de twee op Gears of War gebaseerde Netflix-producties kwam maandag naar buiten, precies zestien jaar na de release van het originele Gears of War. Het verhaal van de gamereeks gaat over een maatschappij die in chaos verkeert en met uitsterven wordt bedreigd door de Locust Horde, de 'monsterlijke' vijanden in de serie die ooit onder de grond leefden en oorspronkelijk een ras van genetisch aangepaste mensen waren. Delta Squad, een team van menselijke soldaten, moet het tegen de Locust opnemen en staat centraal in de eerste drie games uit de reeks.