Studio achter Pokémon Unite gaan Monster Hunter-game voor mobiel ontwikkelen

TiMi Studio Group gaat een Monster Hunter-titel ontwikkelen. Het gaat om een game voor mobiel in het Monster Hunter-universum van Capcom, verder zijn er nog weinig details bekend. Zo weten we nog niet wanneer de game moet verschijnen.

Capcom is verantwoordelijk voor games uit de Monster Hunter-franchise, maar kondigt aan voor de nieuwe game samen te werken met TiMi Studio Group. De studio valt onder het moederbedrijf Tencent en kennen we van games als Pokémon Unite en Call of Duty: Mobile. Ook is de studio verantwoordelijk voor de game Honor of Kings, dat in China een grote hit is.

Verder maken de twee bedrijven weinig bekend over de aankomende game. Het enige dat de ontwikkelaars op dit moment kwijt willen, is dat het een game wordt waarin spelers "jagen zoals kenmerkend is voor de Monster Hunter-series en spelers een nieuwe ervaring zal bieden gemaakt voor mobiele apparaten".

De Monster Hunter-games staan bekend om de grote monsters waar spelers op moeten jagen. De franchise heeft inmiddels meer dan vijftig titels en is goed voor meer dan 88 miljoen verkochte exemplaren. Daarmee is het een van de meest populaire franchise van Capcom.