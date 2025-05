Netflix wil betaald account delen 'later in dit kwartaal' breder uitrollen

Netflix wil de functie voor het delen van accounts later in dit kwartaal uitbreiden. De streamingdienst test het model in sommige landen en zegt dat het goed genoeg is voor bredere toepassing. Het erkent dat de functie niet direct populair zal zijn en tot opzeggingen zal leiden.

Hoewel Netflix bij de kwartaalcijfers zegt betaald account delen 'later in het eerste kwartaal' verder te gaan uitrollen, betekent dat niet dat het verdienmodel direct wereldwijd zal gelden. De streamingdienst zegt dit 'gespreid' uit te gaan brengen over verschillende 'sets van landen'. Netflix zegt dat het gefaseerd uitbrengen van betaald account delen een 'paar' kwartalen zal duren.

De streamingdienst laat klanten hun account nu nog delen met wie ze maar willen, mits het aantal gelijktijdige gebruikers beperkt blijft. Netflix wil dit echter beperken naar binnen het huishouden van een gebruiker. Om dit te bereiken, heeft het bedrijf in de afgelopen jaren gewerkt aan functies zoals het overhevelen van profielen. Daarnaast wordt dit abonnement nu getest in bepaalde landen, waaronder Argentinië.

"Dit zal geen populaire actie zijn en er zullen abonnees zijn die hier niet blij mee zijn", zegt de nieuwe co-ceo Greg Peters over het breder uitbrengen van betaald account delen. Peters verwacht dan ook dat sommige abonnees als reactie hun abonnement zullen opzeggen. Uiteindelijk verwacht Peters echter dat dit winst zal opleveren voor het bedrijf, doordat mensen die eerst 'meeliften' op een account, toch een eigen abonnement afnemen.

De impact van het nieuwe advertentieabonnement is vooralsnog klein op de kwartaalcijfers van Netflix. Het bedrijf verwacht dat dit in de komende jaren zal groeien. De streamingdienst zegt wel op basis van de ervaringen van abonnees en adverteerders nog vertrouwen te hebben in het abonnement. Dit abonnement is nog niet in de Benelux beschikbaar.

Netflix had in het afgelopen kwartaal voor het eerst meer dan 230 miljoen abonnees. Het aantal abonnees steeg met 7,6 miljoen ten opzichte van het vorige kwartaal. De omzet lag op 7,85 miljard dollar en de netto-inkomsten waren 55 miljoen dollar. Voor heel 2022 had Netflix een omzet van 31,6 miljard dollar, bijna 2 miljard dollar meer dan een jaar eerder. De netto-inkomsten waren met 4,5 miljard dollar wel ruim 600 miljoen dollar minder dan in 2021.