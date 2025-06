Eerste livestream op Netflix verschijnt in 2023 met komiek Chris Rock

Netflix wil naast zijn huidige aanbod aan films en series ook livestreams aanbieden. De eerste daarvan verschijnt 'begin 2023' en betreft een livestream van de Amerikaanse komiek Chris Rock. De livestream moet wereldwijd uitgezonden worden.

Chris Rock. Beeld: Netflix

Eerder dit jaar werd al bekend dat Netflix overweegt om livestreams aan te bieden op zijn streamingplatform. Netflix heeft inmiddels onthuld dat Chris Rock de eerste artiest is die live op Netflix te zien zal zijn. Behalve dat de livestream in het begin van volgend jaar plaatsvindt, zijn er geen details bekend.

Rock was voor het eerst te zien op Netflix met zijn stand-up special Tamborine in 2018. Daarnaast verscheen hij onder meer met Dave Chappelle op het 'Netflix is a Joke'-festival dat de streamingdienst in Los Angeles hield. Volgens Deadline zal Rock in zijn Netflix-livestream ook ingaan op het veelbesproken incident waarbij Will Smith hem tijdens de Oscars een klap gaf.