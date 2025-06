Netflix: elk apparaat moet maandelijks inloggen op wifinetwerk thuis

Netflix heeft zijn regels rond het delen van accounts toegelicht. Op de hulppagina voor Costa Rica staat dat alle apparaten van gebruikers eens per maand moeten inloggen en een video moeten starten om te kunnen blijven functioneren. De regels gelden nog niet in de Benelux.

Om te functioneren moeten apparaten met een bepaald account verbonden zijn aan de primaire locatie van het account, meldt Netflix op de Costa Ricaanse hulppagina. "Apparaten die geen deel zijn van je primaire locatie, worden mogelijk geblokkeerd bij het kijken naar Netflix." Klanten kunnen die primaire locatie instellen; standaard is dat het huishouden van de hoofdgebruiker van het account.

Als apparaten consistent buiten het wifinetwerk van de hoofdgebruiker in gebruik zijn, wil Netflix dat ze een eigen account krijgen. Dat kan door een 'extra lid' toe te voegen aan het account, een betaalde optie om het Netflix-account te delen buiten het eigen huishouden. Dat kost minder dan een regulier abonnement; in een test in diverse landen was dat 3 dollar per maand. De kijkgeschiedenis is over te zetten naar dat nieuwe account. De hoofdgebruiker van het account betaalt daarvoor.

Netflix had al gezegd dat het de optie om betaalde leden buiten het eigen huishouden toe te voegen, langzaam per land zou introduceren. Costa Rica lijkt het eerste land waar dat gebeurt. De introductie maakt deel uit van een actie om het delen van accounts buiten het eigen huishouden zonder te betalen tegen te gaan. Het is nog onbekend wanneer Netflix de nieuwe beperkingen in Nederland en België gaat doorvoeren.