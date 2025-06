Samsung: technologie voor satellietcommunicatie op telefoons is niet klaar

De technologie om satellietcommunicatie te gebruiken op smartphones is nog niet klaar, zegt een Samsung-topman. De Galaxy S23 heeft in tegenstelling tot de Apple iPhone 14 en de nieuwste Huawei-smartphone geen mogelijkheid voor noodcommunicatie via satellieten.

Samsung-topman TM Roh zegt in gesprek met CNET dat Samsung de technologie mogelijk wel zal gebruiken in de toekomst. "Als de timing klopt en de infrastructuur en technologie klaar zijn, zouden we actief overwegen om deze functie te gaan gebruiken." Zelfs dan is het niet zo'n baanbrekende functie, vindt Roh. "Ik denk niet dat het de be-all end-all-functie is om onze gebruikers gemoedsrust te geven."

De fabrikant bracht woensdag zijn Galaxy S23-telefoons uit. Ondanks de gebruikte soc - de Snapdragon 8 Gen 2 van Qualcomm ondersteunt Snapdragon Satellite - heeft de telefoon geen mogelijkheid voor satellietcommunicatie. Het is onbekend of Samsung nog later de mogelijkheid om noodberichten via satellieten te versturen kan toevoegen via een software-update.

Diverse fabrikanten werken aan communicatie via satellieten vanaf smartphones. Apple doet dat alleen voor noodcommunicatie op zijn iPhone 14, Huawei heeft het ingebouwd in de Berichten-app van de Mate 50. Ook CAT komt binnenkort met een telefoon die berichten kan versturen via satellieten. Daarnaast werkt Starlink aan een V2-versie van zijn dienst die smartphonecommunicatie mogelijk maakt. Samsung kondigde de S23-serie woensdagavond aan en Tweakers heeft ook gelijk reviews gepost. De accuduur van de S23-modellen is een stuk beter, blijkt uit de review van de Galaxy S23 en S23+ en de aparte review van de S23 Ultra.