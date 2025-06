Samsung gaat meer verschillende 200-megapixelcamera's voor smartphones maken

Samsung gaat komend jaar meer verschillende 200-megapixelsensors voor smartphonecamera's maken. Het heeft nu al een paar sensors met die resolutie op de markt. Ook wil de fabrikant meer Exynos-socs gaan verkopen voor midrange-smartphones.

Samsung Isocell HP3

Samsung geeft in zijn kwartaalcijfers geen details over hoe die 200-megapixelsensors van elkaar moeten verschillen. De fabrikant heeft nu al enkele van zulke sensors in het assortiment, waaronder de HP1 uit de Moto Edge 30 Ultra en Xiaomi 12T Pro van vorig jaar en de HP3 die vermoedelijk in de Galaxy S23 Ultra zal zitten.

Het is onbekend hoe Samsung meer eigen socs in midrange-smartphones wil krijgen. De Galaxy S23-telefoons krijgen vermoedelijk voor het eerst wereldwijd een Qualcomm Snapdragon-soc en geen Exynos-soc van Samsung zelf, maar de A14 5G heeft in tegenstelling tot zijn voorganger juist wel een Exynos-soc.