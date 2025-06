Alphabet wil ChatGPT-achtige assistent gaan inbouwen in Google Search

Alphabet heeft de kwartaalcijfers voor het vierde kwartaal van 2022 bekendgemaakt. Wat omzet betreft heeft het bedrijf vrijwel hetzelfde gepresteerd als in het kwartaal daarvoor, maar met een lager netto-inkomen. Alphabet is verder van plan een AI-chatbot in Google Search te integreren.

De introductie van een AI-chatbot zou een reactie zijn op de enorme populariteit van ChatGPT, dat de afgelopen weken viral is gegaan. Alphabet werkt achter de schermen al heel lang aan AI-projecten zoals LaMDA, maar dat is nog nooit aan een breed publiek beschikbaar gesteld. Het voornemen van Alphabet komt niet als een donderslag bij heldere hemel; The New York Times schreef kortgeleden dat Google de hulp heeft ingeschakeld van oprichters Larry Page en Sergey Brin om de AI-strategie aan te scherpen.

Alphabet zou sinds begin vorig jaar werken aan de AI-assistent voor Search. Welke vorm deze nieuwe functionaliteit precies zal aannemen, is nog niet bekend. In het artikel in The New York Times werd gesteld dat het plan is om de functie later dit jaar vrij te geven. Mogelijk wordt de AI-bot onthuld tijdens een Google-evenement over 'Search, Maps en meer', dat op 8 februari plaatsvindt. Daarover zegt Google dat het 'opnieuw bedenkt hoe mensen informatie zoeken en ermee omgaan'.

Wat de daadwerkelijke cijfers betreft: moederbedrijf Alphabet heeft in kwartaal 4 van 2021 75,3 miljard dollar binnengehaald. In kwartaal 4 van het afgelopen jaar was dat 76 miljard dollar. Tegelijk is het netto-inkomen van 20,6 miljard dollar gekrompen naar 13,6 miljard dollar.

Kijkend naar individuele Alphabet-onderdelen is te zien dat er een krimp is van zo'n 2,2 miljard dollar in de advertentietak van het bedrijf, oftewel zo'n 3,6 procent. Tegelijk is het cloudonderdeel van het bedrijf met 2,4 miljard dollar gegroeid, een toename van 32 procent. Alphabet stipt zelf verder aan dat het op de gebieden YouTube-abonnementen en Pixel-telefoons 'veel momentum' heeft.