AMD's omzet uit laptop- en desktopprocessors daalt fors door zwakke pc-markt

AMD draaide het afgelopen kwartaal 51 procent minder omzet met zijn Client-divisie, waaronder de consumentenprocessors van het bedrijf vallen. De chipmaker wijt dat aan een zwakke pc-markt. Omzet uit datacenterproducten steeg juist aanzienlijk.

De omzet van dit Client-onderdeel kwam in de laatste drie maanden van 2022 uit op 903 miljoen dollar, blijkt uit de kwartaalcijfers. Dat is 51 procent minder dan dezelfde periode in 2021. AMD verklaart dit door te wijzen op beperkte processorleveringen, wat voortkomt uit de zwakke pc-markt en 'een aanzienlijke inventariscorrectie bij de gehele pc-toeleveringsketen.

Over dat laatste zegt ceo Lisa Su in een mondelinge toelichting op de resultaten dat AMD gedurende het vierde kwartaal leveraantallen had die onder de consumptie zaten, zodat klanten hun bestaande voorraden kunnen opmaken. Deze praktijk van 'undershipping' paste AMD, net als veel andere chipmakers, toe in de laatste twee kwartalen en zal dat in iets mindere mate ook nog gedurende het huidige eerste kwartaal van 2023 blijven doen. Su denkt dat de bodem voor de pc-verkopen gedurende het huidige eerste kwartaal zal worden bereikt en dat het daarna wat beter zal gaan.

Bij andere onderdelen ging het een stuk beter, waaronder het Data Center-segment. Daar steeg de omzet gedurende het vorige kwartaal met 42 procent en kwam het operationele inkomen uit op 444 miljoen, terwijl dat een jaar eerder nog 369 miljoen dollar was. Deze stijging schrijft AMD toe aan hogere omzet, die deels werd tenietgedaan door meer investeringen in r&d.

Het Embedded-segment had een hogere omzet van 1868 procent, maar dat komt vrijwel geheel doordat de omzet van het overgenomen Xilinx daar nu is toegevoegd; vorig jaar werd de omzet van Xilinx nog niet meegeteld.

De totale omzet voor het vierde kwartaal steeg met 16 procent en kwam uit op 5,6 miljard dollar, waar dat een jaar eerder nog bleef steken op 4,8 miljard dollar. De nettowinst zakte met 98 procent, van 974 miljoen dollar naar 21 miljoen dollar, wat AMD vooral wijt aan een serie afschrijvingen die aan de Xilinx-overname gerelateerd waren.

AMD's totale omzet voor 2022 kwam uit op 23,6 miljard dollar, een stijging van 44 procent ten opzichte van 2021. Dit is vooral bereikt door meer omzet van de onderdelen Data Center, Gaming en Embedded. De nettowinst kwam in 2022 uit op 1,3 miljard dollar, terwijl er een jaar eerder onderaan de streep nog 3,2 miljard dollar overbleef.