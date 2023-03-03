Vooral RX 7900 XT en RTX 4080 duiken ruim onder introductieprijzen

Een aantal van de eind vorig jaar geïntroduceerde nieuwe generatie videokaarten is fors in prijs gedaald. De RX 7900 XT is met een prijsdaling van 14 procent koploper, maar ook de RTX 4080 kun je inmiddels kopen voor 10 procent minder dan de introductieprijs, volgens de Pricewatch.

Beide kaarten zijn daarmee precies 150 euro goedkoper in aanschaf dan toen ze op de markt kwamen. Terwijl AMD zijn adviesprijzen nog altijd vrijwel gelijk houdt, voerde Nvidia in december al een officiële prijsdaling voor de RTX 4080 en 4090 door. Sindsdien zijn de prijzen echter nog verder gedaald; de RTX 4080 is bijvoorbeeld nog eens 80 euro goedkoper geworden sinds die aanpassing.

Een vaak genoemde drijvende kracht achter de prijsdalingen is de betere koers van de euro ten opzichte van de dollar. Toen de eerste videokaarten van de nieuwe generatie in oktober op de markt kwamen, was een euro ongeveer een dollar waard. Inmiddels is dat 1,06 dollar en begin februari werd zelfs eventjes 1,10 dollar aangetikt.

Dat verklaart voor een deel waarom de RTX 4070 Ti nog altijd precies zijn adviesprijs kost, want die kaart kwam pas in januari uit en had dus al een prijsstelling gebaseerd op een betere eurokoers. De koersstijging is echter geen verklaring voor het feit dat de RX 7900 XTX amper goedkoper is geworden, en de RTX 4080 juist meer in prijs is gedaald dan de eerder geïntroduceerde RTX 4090. Er lijkt dus ook voor een deel strategie achter de prijsdalingen te zitten, aan de hand van de populariteit van de verschillende modellen bijvoorbeeld. Daarnaast kampen zowel AMD als Nvidia met een teruglopende omzet.

De release van de RTX 4070 Ti was tot nu toe gelijk de laatste aanvulling op de nieuwe line-ups van AMD en Nvidia. Volgens de geruchten wil Nvidia zijn nieuwe serie in april verder gaan uitbreiden, terwijl AMD pas in de zomer met goedkopere modellen zou komen.

Videokaart Adviesprijs Laagste prijs Verschil Introductie 3 maart 3 maart in € in % RX 7900 XTX € 1.159 € 1.159 € 1.149 -€ 10 -1% RX 7900 XT € 1.049 € 1.043 € 899 -€ 150 -14% RTX 4090 € 1.949 € 1.869 € 1.799 -€ 150 -8% RTX 4080 € 1.469 € 1.399 € 1.319 -€ 150 -10% RTX 4070 Ti € 910 € 910 € 909 -€ 1 0%

Bron: Tweakers Pricewatch, AMD.com