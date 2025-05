AMD boekte in 2023 minder omzet en winst door lage verkopen pc- en gamingchips

AMD heeft zijn jaarcijfers voor 2023 bekendgemaakt. De chipmaker boekte vorig jaar minder omzet en winst dan een jaar eerder, onder meer vanwege tegenvallende vraag op de pc-markt. In het laatste kwartaal van 2023 boekte AMD wel meer omzet.

AMD boekte vorig jaar in totaal 22,68 miljard dollar omzet. Dat is vier procent minder dan een jaar eerder, toen het bedrijf nog ongeveer 23,60 miljard dollar omzet draaide. Ook de winst daalde afgelopen jaar met 35 procent naar 854 miljoen dollar, waar die een jaar eerder nog 1,32 miljard dollar bedroeg.

Volgens AMD komt dat onder meer vanwege tegenvallende vraag op de pc-markt. Het bedrijf haalde minder omzet uit zijn client- en gaming-bedrijfstakken, die respectievelijk verantwoordelijk zijn voor de consumenten-cpu's en de videokaarten en semi-custom consolechips van AMD. Tegelijkertijd deed het datacentersegment het juist goed bij AMD, onder meer door de release van de vierde generatie EPYC-serverprocessors en de Instinct-datacenter-gpu's. Afgelopen kwartaal haalde die divisie een recordomzet, zo stelt de fabrikant.

Tegelijkertijd verwacht de chipmaker in het eerste kwartaal van 2024 juist weer een lagere omzet en winst te draaien. Ook dit is vanwege de lage vraag op de pc-markt; AMD verwacht dat zijn inkomsten uit client-cpu's, gaming en embedded-producten komend kwartaal gaan dalen. Vooral de omzet uit semi-custom chips, die vooral worden gebruikt in gamingconsoles als de Xbox Series-consoles en PS5, zal dit kwartaal dalen. De datacenteromzet zou ongeveer gelijk blijven, verwacht het Amerikaanse chipbedrijf.

Wat dat laatste betreft, stelt AMD dat het verwacht ruim 3,5 miljard dollar aan AI-gpu's te verkopen in 2024, zo schrijft ook Tom's Hardware. Dat zal vermoedelijk vooral zijn vanwege de recent uitgebrachte Instinct MI300-serie. AMD zou echter geen bottleneck in de voorraden verwachten; de AI-chips van Nvidia hebben momenteel een maandenlange wachttijd wegens een te hoge vraag.