De concurrentiestrijd tussen AMD en Nvidia om de snelste videokaart is in de afgelopen jaren steeds minder strijd geworden. Nvidia heeft steevast de snelste gpu's in huis, zonder dat AMD daar echt iets tegenover kan zetten. Dat resulteert in dure videokaarten, want er is voor Nvidia geen noodzaak om zijn topmodellen scherp te prijzen.

Om met de deur in huis te vallen: de Radeon RX 5700XT en RX 5700 met Navi-gpu brengen daar geen verandering in. De nieuwe videokaarten van AMD kunnen zich niet meten met de snelste exemplaren van Nvidia, zoals de RTX 2080 en de 2080 Ti. Wel brengen ze concurrentie in het segment tussen de vierhonderd en vijfhonderd euro, waar Nvidia tot voor kort ook de beste papieren in huis had.

Toen AMD de videokaarten tijdens de E3 presenteerde, zette de fabrikant ze tegenover de RTX 2060 en 2070 van Nvidia. De RX 5700 moet sneller zijn dan de RTX 2060, maar heeft ook een iets hogere adviesprijs. De XT-versie moet de RTX 2070 verslaan en is juist wat goedkoper. Nvidia beantwoordde het offensief van AMD nog voordat de kaarten op de markt kwamen, met het uitbrengen van snellere Super-versies van zijn RTX 2060 en 2070.

Daar heeft AMD weer op gereageerd door vlak voor de release van zijn RX 5700-kaarten de adviesprijzen naar beneden bij te stellen. De kaarten werden aangekondigd voor 449 en 399 dollar, maar dat is nu 399 en 349 dollar geworden. AMD liet ons weten dat dit waarschijnlijk uitkomt op ongeveer 425 en 370 euro.

We hebben al een review van de RTX Super-kaarten gepubliceerd, maar nu kunnen we ze ook vergelijken met de tegenhangers van AMD. In onderstaande tabel hebben we de kaarten gesorteerd aan de hand van hun prijs. Van de nieuwe kaarten noemen we de adviesprijzen, want die staan nog niet in de Pricewatch.

Videokaart Prijs Nvidia GeForce RTX 2070 Super € 529 Nvidia GeForce RTX 2070 Vanaf ~ € 470 AMD Radeon RX 5700XT € 425 Nvidia GeForce RTX 2060 Super € 424 AMD Radeon RX 5700 € 370 Nvidia GeForce RTX 2060 Vanaf ~ € 330

Nieuwe naamgeving

Met de naamgeving wijkt AMD iets af van de weg die het in de afgelopen jaren was ingeslagen. Twee jaar geleden kwamen de RX 400-kaarten uit, waarna een RX 500-refresh volgde. AMD blijft die kaarten met Polaris-gpu voorlopig in het assortiment houden als goedkopere alternatieven en plaatst de Navi-gpu’s in een nieuwe lijn RX 5000-videokaarten. Die naamgeving is volgens AMD-ceo Lisa Su gekozen om de vijftigste verjaardag van AMD te vieren.

De opbouw van de productnaam komt wel bekend voor. Zo gaf AMD in de voorgaande series de snelste videokaarten de typenummers 480 en 580, en later 590. Nu AMD twee RX 5700-modellen heeft gepresenteerd, lijkt er ruimte bewaard te zijn voor snellere en langzamere varianten, die dan als RX 5800 of RX 5600 door het leven zouden kunnen gaan.

Ook de XT-aanduiding, die staat voor eXTreme, voor de snelste variant van een videokaart is niet nieuw. Al in 2003, toen Radeon nog eigendom was van ATi, werden die twee letters gebruikt voor de Radeon 9800 XT en de 9600 XT. De letters geven aan dat de desbetreffende videokaart het maximale aantal cores van de gpu gebruikt en dat is ook bij de RX 5700XT het geval.

Vaarwel Vega

Twee jaar geleden kwam AMD met zijn Vega 56- en 64-videokaarten als antwoord op de GeForce GTX 1070 en 1080. De kaarten presteerden behoorlijk, maar veel marktaandeel heeft AMD er niet mee kunnen pakken. AMD koos voor het zeer snelle, maar dure high bandwith memory. Er zijn weinig fabrikanten die dat geheugentype maken, waardoor het schaars en duur is. Bij de release van de Vega-kaarten waren ze nauwelijks te koop en al helemaal niet voor de adviesprijzen die AMD noemde. Pas eind vorig jaar zijn de prijzen van de Vega-kaarten aanzienlijk gedaald.

Met de introductie van de Navi-kaarten worden de Vega 56 en 64 uitgefaseerd. De nieuwe gpu's zijn veel efficiënter en gebruiken het goedkopere gddr6. De begin dit jaar geïntroduceerde Radeon VII met een op 7nm gemaakte Vega 20-gpu en 16GB hbm2 blijft wel in het assortiment. Die kaart is officieel het topmodel van AMD, maar gebruikt een gpu die afkomstig is uit een computekaart voor servers, en is dus niet specifiek gemaakt en geoptimaliseerd voor gaming.