AMD: Radeon RX 5700-kaarten met aangepaste koelers komen halverwege augustus uit

AMD heeft verduidelijkt dat fabrikanten halverwege augustus Radeon RX 5700-videokaarten met aangepaste koelers uitbrengen. Scott Herkelman, topman van de Radeon-afdeling, wil er in de toekomst ook voor zorgen dat er voor de verkoopstart reviews verschijnen.

Herkelman zegt dat in een post op Reddit, waarin hij ingaat op de keuze van AMD om de RX 5700-kaarten van een blowerkoeler te voorzien. Hij stelt dat Radeon-videokaarten in het verleden een slechte reputatie hadden, omdat de door de fabrikant getoonde prestatiecijfers in de praktijk niet altijd werden gehaald. De blowerkoeler zorgt er volgens Herkelman voor dat de geclaimde prestaties in alle omstandigheden worden gehaald, ook in behuizingen met een slechte airflow.

Veel gamers zijn niet blij met de keuze voor een blowerkoeler, omdat deze luidruchtiger is dan een ontwerp met axiale ventilators. Herkelman zegt zich daarvan bewust te zijn en de kritiek ter harte te nemen. De suggestie om tegelijk met blowerontwerpen ook ontwerpen met twee of drie axiale ventilators uit te brengen vindt hij een goed idee. De nieuwe Radeon RX 5700 en RX 5700XT zijn voorlopig alleen te koop met een blowerkoeler. Fabrikanten brengen pas halverwege varianten uit met een eigen ontwerp, bevestigt Herkelman. Maandag verschenen details van zeven aangepaste RX 5700-kaarten van MSI.

Onder andere uit de review van Tweakers blijkt dat de blowerkoelers van de RX 5700 en de RX 5700XT zoals verwacht luidruchtig zijn. Ook zijn de koelprestaties niet indrukwekkend. Gebruikers en reviewers hebben inmiddels zelf andere koelers op de RX 5700-kaarten geknutseld en melden dat de kaarten daarmee niet alleen stiller zijn, maar ook minder heet worden. Zo zette Hardware Unboxed een koeler van een R9 290 op een RX 5700 en daarmee bleef de temperatuur onder de 67 graden Celsius. YouTuber Timmy Joe deed hetzelfde met een koeler van een R9 390 en zegt dat de temperatuur onder de 65 graden bleef.

AMD bracht de RX 5700 en RX 5700XT afgelopen zondag uit. Het embargo voor het publiceren van reviews vond gelijktijdig plaats. In de toekomst wil AMD reviews eerder online laten verschijnen, zodat potentiële kopers er voordat de kaarten in de winkels liggen al over kunnen lezen. Het is gebruikelijk dat fabrikanten dit doen; bij Nvidia is dat bijvoorbeeld ook het geval. De reviews van de RTX Super-kaarten verschenen op 3 juli, een week voor de release.