Afbeeldingen tonen aangepaste RX 5700-videokaarten van XFX en PowerColor

Er zijn afbeeldingen verschenen van diverse AMD Radeon RX 5700- en 5700XT-videokaarten met aangepaste koelers van XFX en PowerColor. De Chinese fabrikanten toonden hun kaarten afgelopen weekend op een beurs.

Foto's van de PowerColor Radeon RX 5700 XT Red Devil verschenen op Tieba, het sociale netwerk van de Chinese zoekmachine Baidu. De videokaart is voorzien van een koelblok met drie ventilatoren en een backplate aan de achterkant. Het ontwerp is zwart met zilver; bij eerdere Red Devil-uitvoeringen was dat rood met zwart. Het logo aan de achterkant is wel voorzien van rode leds. PowerColor voorziet de kaart van twee achtpinsaansluitingen, wat duidt op een overklok vanuit de fabriek.

Op VideoCardz zijn foto's gepubliceerd van de XFX Radeon RX 5700XT Thicc2. Het ontwerp van die kaart doet denken aan de RX 280X Double Dissipation, die XFX jaren geleden uitbracht. Het koelblok is voorzien van twee 10cm-ventilatoren. Wat de kloksnelheden zijn, is nog niet bekendgemaakt.

Vorige week verschenen er via het Chinese PC Online al foto's van een andere RX 5700-videokaart van XFX. Ook dat is een model met een dikke koeler, maar de naam van die uitvoering is nog niet bekendgemaakt.

Zowel PowerColor als XFX is een Chinese maker van videokaarten, maar beide bedrijven brengen hun creaties ook in Europa op de markt. Asus toonde vrijdag al een aantal van zijn RX 5700-kaarten, waaronder de ROG Strix- en TUF Gaming X3-uitvoeringen. MSI liet eerder een teaser zien van een aangepaste RX 5700-videokaart en ook ASRock toonde kaarten. De eerste Radeon RX 5700-videokaarten met aangepast ontwerp komen half augustus uit.