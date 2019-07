ASRock en MSI tonen Radeon RX 5700-videokaarten met customkoelers

ASRock en MSI hebben AMD Radeon RX 5700- en 5700XT-videokaarten getoond met eigen koelers. ASRock biedt beide kaarten aan in een Challenger-uitvoering met twee ventilatoren en een backplate. MSI toont zijn Mech-versies, maar komt later met meer modellen.

ASRock kondigt de Challenger-versie van de RX 5700 en 5700XT aan en heeft productpagina's online gezet. De kaarten hebben een koeler met twee axiale 100mm-ventilatoren en de heatsink is uitgerust met koperen heatpipes die een dikte van maximaal 8mm hebben. Het RX 5700XT-model krijgt ook een aluminium backplate, bij de RX 5700 ontbreekt die.

De baseclock van het Challenger RX 5700XT-model is 1650MHz en dat is 45MHz hoger dan bij het referentiemodel van AMD. De maximale boostclock is met 1905MHz ongewijzigd, maar de gameclock is met 1795MHz wel wat hoger. Bij het referentiemodel is dat 1755MHz. De gameclock is de snelheid die de kaart in de praktijk zou moeten vasthouden tijdens lange gamesessies.

Ook de RX 5700 van ASRock is wat hoger geklokt. Dit model heeft een gameclock van 1675MHz, een verhoging van 50MHz ten opzichte van het referentieontwerp. Wanneer de ASRock Challenger-varianten van de RX 5700-videokaarten uitkomen en wat ze gaan kosten, is nog niet bekendgemaakt.

MSI heeft in een livestream meer bekendgemaakt over zijn RX 5700-kaarten met eigen ontwerp. Eerder verschenen er al slides uit een presentatie online en daarover geeft het bedrijf nu meer details. De getoonde Mech-kaart met rode accenten blijkt een placeholder te zijn. Dat is een RX 500-videokaart en geen nieuw Navi-model. MSI laat nu wel een afbeelding zien die toont hoe de Mech-versie van de RX 5700 en RX 5700XT eruit gaat zien.

MSI Radeon RX 5700 Mech OC-videokaart

Verder verduidelijkt MSI dat er van zowel de RX 5700 als van de RX 5700XT vier uitvoeringen komen. Er komen kaarten onder de noemer Gaming X, Evoke, Mech en Air Boost. MSI zegt nu dat de customkaarten waarschijnlijk pas eind augustus uitkomen en dat het meest uitgebreide model, de Gaming X, waarschijnlijk tot september op zich laat wachten. De Air Boost-versie met blowerkoeler komt pas later uit. Over de Evoke-modellen zegt MSI nog niets, maar de fabrikant bevestigt dat het gaat om een nieuwe serie.

AMD zei eerder deze maand dat RX 5700-videokaarten met een aangepast ontwerp halverwege augustus uitkomen. Nu is duidelijk dat de varianten van MSI pas eind augustus komen. Hoe dat zit bij andere fabrikanten, is niet bekend.

MSI geeft in stream meer details over zijn custom-RX 5700-kaarten. Video start bij het desbetreffende segment.