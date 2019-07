EU-satellietnavigatiesysteem Galileo werkt weer maar is nog instabiel

De werking van het satellietnavigatiesysteem Galileo is hersteld. Gebruikers kunnen nog wel problemen ervaren met de stabiliteit. Het systeem lag sinds vorige week plat door een fout in apparatuur in twee controlecentra op de grond.

De Toezichthoudende Autoriteit voor het Europees wereldwijd satellietnavigatiesysteem schrijft donderdag op zijn website dat Galileo weer werkt. Klanten kunnen volgens de organisatie weer gebruikmaken van navigatie en tijdbepaling via de satellieten, maar daarbij kunnen nog wel fluctuaties optreden 'tot nader bericht'.

Woensdag maakte de beheerder van het systeem bekend bezig te zijn met reparaties. Het Europese satellietnavigatiesysteem lag sinds vrijdag plat door een technisch incident. Inmiddels is er meer duidelijkheid over de oorzaak. De organisatie zegt dat er een apparatuurstoring was in twee controlecentra waar tijd- en baanvoorspellingen worden berekend. De storing had invloed op verschillende elementen in beide controlecentra.

De organisatie gaat een onafhankelijke onderzoekscommissie opstellen die moet uitzoeken wat de precieze oorzaak van de storing was. Het Galileo-systeem is sinds december 2016 operationeel in een pilotfase. De beheerder stelt dat deze testfase bedoeld is voor het ontdekken van technische problemen zoals die er nu zijn geweest. Verdere geplande upgrades aan de infrastructuur moeten de redundantie vergroten om dergelijke problemen te voorkomen als het systeem volledig operationeel wordt.