EU-satellietnavigatiesysteem Galileo ligt sinds vrijdag plat door incident

Het Europese satellietnavigatiesysteem Galileo ligt sinds vrijdag plat door een 'technisch incident'. Het gaat om een probleem bij de infrastructuur op de grond, zegt de organisatie die het systeem beheert. Galileo kan nog wel gebruikt worden als Search and Rescue-dienst.

Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. De Toezichthoudende Autoriteit voor het Europees wereldwijd satellietnavigatiesysteem schreef zondag op zijn website dat experts bezig zijn met het herstellen van het systeem en dat er een Anomaly Review Board is opgezet om te onderzoeken wat er aan de hand is.

Volgens bronnen van InsideGNSS gaat het om een probleem met de Precise Timing Facility. Dat is het systeem dat de tijdsynchronisatie van het netwerk regelt. Het systeem bestaat onder andere uit een cesium- en een waterstofklok.

Sinds het optreden van de storing zijn er diverse meldingen naar gebruikers gestuurd over de uitval. Donderdag begonnen de problemen en schreef de organisatie dat het signaal mogelijk niet op volle sterkte was. Zaterdag kwam er een nieuwe melding met daarin de bevestiging dat het systeem er sinds vrijdag volledig uit lag. Op de Galileo-statuspagina is te zien dat vrijwel alle satellieten van het systeem onbruikbaar zijn. Bij twee satellieten staat de status op testing, de rest is not usable.

Ondanks de storing is de Galileo Search and Rescue-dienst wel beschikbaar volgens de Galileo-beheerder. Die dienst wordt gebruikt om mensen op te sporen als zij een noodsignaal uitzenden. Navigatie en tijdbepaling via de Europese satellieten is echter niet mogelijk.

Galileo is een Europees alternatief voor het Amerikaanse satellietnavigatiesysteem GPS. Sinds 2016 is het Europese systeem deels operationeel, maar er wordt nog gesproken over een pilotfase. Er zijn momenteel 26 satellieten in de lucht, dat moeten er 30 worden in 2020. Veel smartphones hebben al ondersteuning voor het Europese satellietnetwerk. Onder andere Qualcomm bouwt ondersteuning voor Galileo in zijn socs.